"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж.
Про це розповіла в Facebook прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.
"Два дні еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж. Об’єднані Арабські Емірати шукають можливість тісних і дружніх контактів з країнами, здатними гарантувати їм продовольчу безпеку. Україна – саме така держава", - впевнена Мендель.
Вона цитує слова Фаріса Аль-Мазруї, керівника інвестиційної програми Mubadala в Співдружності Незалежних Держав (СНД), з публікації "найбільшого еміратського інформаційного агентства WAM": "Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання Меморандуму про взаєморозуміння з провідними структурами в Україні є зобов'язанням вивчити потенційні інвестиції та напрямки співпраці в кожному конкретному випадку. Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу".
"Ми підписали контрактів і меморандумів майже на $3 мільярди. Але це далеко не все. Чимало інфраструктурних, агропроектів, військово-технічних розробок. "Від агрохабів до блокчейнів" – правильно описав Україну майбутнього Володимир Зеленський. В Еміратах ми відчули гостинність, дружню атмосферу, продуктивні настрої. А це означає, що вдома буде більше інвестицій, робочих місць, що ми отримали ще одного партнера для зміцнення економіки та позицій на міжнародній арені", - резюмує Мендель.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з дружиною 13 лютого прибули з офіційним візитом в ОАЕ.
14 лютого українська делегація в ОАЕ підписала низку двосторонніх документів. Зеленський повідомив про підписання контрактів і меморандумів на $ 3 млрд, домовився, що ОАЕ в 10 разів збільшать інвестиції в український агропромисловий комплекс і доручив створити групу для співпраці в питанні вакцинації. А ще на честь його візиту найвищий хмарочос у світі засяяв синім і жовтим кольорами.
Водночас ОП опублікував новину про те, що Емірати тепер визнають українські водійські права. Насправді їх визнають уже з 2007 року.
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https://analytics.hvylya.net/225268-vizit-vladimira-zelenskogo-v-oae-chto-eto-bylo-i-zachem
Заслужила свой крендель!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Отчаянный шепот дипломатического работника посольства в ОАЭ при встрече четы Зеленских с самолета "В мусульманскую страну в брючном костюме ... бл.....ь !"
Горит под ногами арабский песок.
"Дайош агрохаби і даже блокчейни!" -
Наш клоун верховный слетал на Восток.
Вы ещё не так будете поражены качеством и калибром украинской коррупции и воровства. Вот там калибр!
Цікаво, змогли б ті, до кого шут гороховий приїхав, показати Україну на глобусі? Якщо щось і пишуть арабські ЗМІ то можливо про візит на відпочинок унікального піаніста.. єдиного в світі який своїм обрізаним "болтом" грає на роялі.
Какой цирк от мандель)))
как же так-то...
И как всегда - серанул такое что на голову не налазит..
«Украина может и будет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в ОАЭ.
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/ukraine-can-be-uaes-food-security-guarantor-president-zelenskyy
ЧТО ЭТО БЫЛО??
в каком смысле мы им гарантируем "продовольственную безопасность"?!!!