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Новини Політика України
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Зеленський (17450) ОАЕ (136) Мендель (228)

"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж.

Про це розповіла в Facebook прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж. Об’єднані Арабські Емірати шукають можливість тісних і дружніх контактів з країнами, здатними гарантувати їм продовольчу безпеку. Україна – саме така держава", - впевнена Мендель.

Вона цитує слова Фаріса Аль-Мазруї, керівника інвестиційної програми Mubadala в Співдружності Незалежних Держав (СНД), з публікації "найбільшого еміратського інформаційного агентства WAM": "Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання Меморандуму про взаєморозуміння з провідними структурами в Україні є зобов'язанням вивчити потенційні інвестиції та напрямки співпраці в кожному конкретному випадку. Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко

"Ми підписали контрактів і меморандумів майже на $3 мільярди. Але це далеко не все. Чимало інфраструктурних, агропроектів, військово-технічних розробок. "Від агрохабів до блокчейнів" – правильно описав Україну майбутнього Володимир Зеленський. В Еміратах ми відчули гостинність, дружню атмосферу, продуктивні настрої. А це означає, що вдома буде більше інвестицій, робочих місць, що ми отримали ще одного партнера для зміцнення економіки та позицій на міжнародній арені", - резюмує Мендель.

Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж, - речниця Зеленського 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з дружиною 13 лютого прибули з офіційним візитом в ОАЕ.

14 лютого українська делегація в ОАЕ підписала низку двосторонніх документів. Зеленський повідомив про підписання контрактів і меморандумів на $ 3 млрд, домовився, що ОАЕ в 10 разів збільшать інвестиції в український агропромисловий комплекс і доручив створити групу для співпраці в питанні вакцинації. А ще на честь його візиту найвищий хмарочос у світі засяяв синім і жовтим кольорами.

Водночас ОП опублікував новину про те, що Емірати тепер визнають українські водійські права. Насправді їх визнають уже з 2007 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+121
Конешно. До этого арабские эмиры видели клоунов только в цирке, а теперь и в костюмах президентов.
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17.02.2021 16:24
+62
чувак приехал подписать договора подписаные 14 лет назад.
Еще б не фурор - ржали всем Дубаем
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17.02.2021 16:30
+53
Боже, какая бредятина... "Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж", - пресс-секретарь Зеленского - Цензор.НЕТ 9683
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17.02.2021 16:26
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Ох и дебилы...
https://analytics.hvylya.net/225268-vizit-vladimira-zelenskogo-v-oae-chto-eto-bylo-i-zachem
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17.02.2021 17:35 Відповісти
Молодец, Мендель!
Заслужила свой крендель!
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17.02.2021 17:38 Відповісти
Европейцы к нам как-то не очень, так может арабов заманим. Повосхищаемся, наобещаем, завлечём. Может даже белые ночные рубашки носить будем, ещё и белые колпаки добавим, вот! Согласитесь здорово получится, а?
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17.02.2021 17:48 Відповісти
Ага,під назвою "Цирк приїхав,цирк приїхав ! Цирк!Цирк!Цирк!,поспішайте побачити справжніх клоунів"
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17.02.2021 17:57 Відповісти
Мендель больше кричит чем арабские сми ,ха ха ха
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17.02.2021 18:00 Відповісти
Арабські ЗМІ так приголомшені величчю Зеленського що аж оніміли.
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17.02.2021 19:22 Відповісти
він свою душу їм запропонував чи України?
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17.02.2021 18:04 Відповісти
Скоро стоимость продовольствия в Украине будет определятся по формуле Дубай +
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17.02.2021 18:05 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Отчаянный шепот дипломатического работника посольства в ОАЭ при встрече четы Зеленских с самолета "В мусульманскую страну в брючном костюме ... бл.....ь !"
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17.02.2021 18:09 Відповісти
А арабы как бы и не в курсе, что у них оказывается "ажиотаж не утихает" . Хорошо, что Мендель сообщила - теперь, хоть, будут знать.
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17.02.2021 18:10 Відповісти
)) Смешно в наше время, в такой подаче читать. То они стремятся что то декоммунизировать, то действуют строго по методичкам ТАСС ... Ну приехали, что то там порешали по мелочам ..., как обычно, как сотни, тысячи делегаций до приезда нашей ... и что!? Чем мы такие для этих аборигенов особенные? Прекращайте эти шоу, везде шоу ..., может давайте просто будем работать. Тошнит от этого цырка.
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17.02.2021 18:23 Відповісти
Словом "смешно" ты полностью охарактеризовал все на что способна и что делает эта власть. Дальше можно было уже не писать.
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18.02.2021 10:23 Відповісти
народ, а правда говорят что наши недороблы привезли сыну шейха автомат. и не смогли вставить магазин?
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17.02.2021 18:21 Відповісти
Ага, позолоченный. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 940
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17.02.2021 18:29 Відповісти
как писал Бандера про вош и гнид!!! Это как раз за цензор!!!! позор!
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17.02.2021 18:29 Відповісти
Бандера цього не писав.
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17.02.2021 18:30 Відповісти
Петлюра
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17.02.2021 19:20 Відповісти
Євреї гарантують продовольчу безпеку арабам.
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17.02.2021 18:29 Відповісти
конечно не утихают...бо патрушев тусил двое суток в парандже...
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17.02.2021 18:37 Відповісти
Четвертые сутки гудят Эмираты.
Горит под ногами арабский песок.
"Дайош агрохаби і даже блокчейни!" -
Наш клоун верховный слетал на Восток.
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17.02.2021 18:56 Відповісти
А что там хетьман подписал в 2017 году?
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18.02.2021 10:05 Відповісти
лижет и лижет...
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17.02.2021 19:20 Відповісти
" Мы поражены качеством и калибром украинского бизнеса"Источник: https://censor.net/ru/n3248490

Вы ещё не так будете поражены качеством и калибром украинской коррупции и воровства. Вот там калибр!
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17.02.2021 19:38 Відповісти
Нашим качеством и калибром бизнеса только и остается, что поражаться. Правда написана, чистейшая. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7998 Вот только в статье ни слова, что Mubadala занимается зеленой энергетикой. Для чего собственно и поехали похоже, наверное у Ахметова день рождения намечается.
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17.02.2021 22:01 Відповісти
Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал... -- бурьку в пустыне...*)
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17.02.2021 19:47 Відповісти
членограй хорошо провёл время, теперь шмендель наплужает лохов
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17.02.2021 20:29 Відповісти
а пьётр як провів час в 2017 році ?
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18.02.2021 10:07 Відповісти
он не был, хотя бы, охметовской куклой ...
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18.02.2021 12:29 Відповісти
Один з навеличніших лідерів світу завітав як не як. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 5798
Цікаво, змогли б ті, до кого шут гороховий приїхав, показати Україну на глобусі? Якщо щось і пишуть арабські ЗМІ то можливо про візит на відпочинок унікального піаніста.. єдиного в світі який своїм обрізаним "болтом" грає на роялі.
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17.02.2021 20:31 Відповісти
"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 9650"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 4528"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 1116Зеля Акбар! Зеля Акбар! Зеля Акбар!
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17.02.2021 20:42 Відповісти
УВИДЕТЬ МЕНДЕЛЬ И УМЕРЕТЬ
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17.02.2021 20:50 Відповісти
началась продажа украинских чернозёмов
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17.02.2021 20:50 Відповісти
Разогреватель ароматов ЗЕговенного болота!
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17.02.2021 21:01 Відповісти
А сами медиа эмиратов, хоть об этом знают?))х
Какой цирк от мандель)))
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17.02.2021 21:06 Відповісти
Про небывалый ажиотаж, пишет та же сумашедшая, которая забыла рассказать как найвеличнишого никто особо и не поздравил с днем рождения
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17.02.2021 21:23 Відповісти
угумс, жаль только, Аль-Джазира про это не знает.. все что угодно их интересует - только не приезд Зели в ОАЭ...
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17.02.2021 22:13 Відповісти
Крупнейшее агентстсво ОАЭ Хали Таймс (Кhaleejtimes тоже больше волнует туман в Дубаи и коронавирус, чем прилет Зели.
как же так-то...
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17.02.2021 22:16 Відповісти
ага, Зеля действительно попал в арабские газету! ну как минимум в одну!
И как всегда - серанул такое что на голову не налазит..

«Украина может и будет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в ОАЭ.

https://www.khaleejtimes.com/business/economy/ukraine-can-be-uaes-food-security-guarantor-president-zelenskyy

ЧТО ЭТО БЫЛО??
в каком смысле мы им гарантируем "продовольственную безопасность"?!!!
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17.02.2021 22:20 Відповісти
может и будет, а может и не будет... "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 1982
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18.02.2021 07:57 Відповісти
ещё бы! сам Принижень Украины приезжал!
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18.02.2021 07:56 Відповісти
у менделихи мозгов как у воробушка
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18.02.2021 08:26 Відповісти
...и после отъезда украинской делегации на радостях подожгли в цветах украинского флага Бурдж Халифу... это, наверное, после того, как украинская делегация стала говорить о том, что Украина - великая космическая держава, а арабы показали газеты, где написано, что эмиратовский спутник "Аль-Амаль" вышел на орбиту Марса...
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18.02.2021 09:07 Відповісти
яке воно убоге
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18.02.2021 10:27 Відповісти
мандельвошка, не про цього йде мова?
"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 194
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18.02.2021 15:33 Відповісти
Ну, теперь гривна подорожает..!
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18.02.2021 17:16 Відповісти
Навіть для ОАЕ екзотика побачити такого піаніста, от і пишуть ЗМІ
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18.02.2021 18:48 Відповісти
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