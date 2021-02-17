"Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж", - пресс-секретарь Зеленского
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Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж.
На это указала в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
"Два дня эмиратские СМИ не утихают. Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж. Объединенные Арабские Эмираты ищут возможность тесных и дружеских контактов со странами, способными гарантировать им продовольственную безопасность. Украина - именно такое государство", - уверена Мендель.
Она цитирует слова Фариса Аль-Мазруи, руководителя инвестиционной программы Mubadala в Содружестве Независимых Государств (СНГ), из публикации "крупнейшего эмиратского информационного агентства WAM": "У Украины очень перспективный потенциал для иностранных инвестиций, и подписание Меморандума о взаимопонимании с ведущими структурами в Украине - обязательство изучить потенциальные инвестиции и направления сотрудничества в каждом конкретном случае. Мы поражены качеством и калибром украинского бизнеса".
"Мы подписали контрактов и меморандумов почти на $3 миллиарда. Но это далеко не все. Много инфраструктурных, агропроектов, военно-технических разработок. "От агрохабов до блокчейнов", - правильно описал Украину будущего Владимир Зеленский. В Эмиратах мы почувствовали гостеприимство, дружескую атмосферу, производительные настроения. А это значит, что дома будет больше инвестиций, рабочих мест, мы получили еще одного партнера для укрепления экономики и позиций на международной арене", - резюмирует Мендель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с супругой 13 февраля прибыли с официальным визитом в ОАЭ.
14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов. Зеленский сообщил о подписании контрактов и меморандумов на $3 млрд, договорился, что ОАЭ в 10 раз увеличат инвестиции в украинский агропромышленный комплекс и поручил создать группу для сотрудничества в вопросе вакцинации. А еще в честь его визита самый высокий небоскреб в мире засиял синим и желтым цветами.
В то же время ОП опубликовал новость о том, что Эмираты теперь признают украинские водительские права. На самом деле их признают уже с 2007 года.
Пожалуйста, подождите...
https://analytics.hvylya.net/225268-vizit-vladimira-zelenskogo-v-oae-chto-eto-bylo-i-zachem
Заслужила свой крендель!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Отчаянный шепот дипломатического работника посольства в ОАЭ при встрече четы Зеленских с самолета "В мусульманскую страну в брючном костюме ... бл.....ь !"
Горит под ногами арабский песок.
"Дайош агрохаби і даже блокчейни!" -
Наш клоун верховный слетал на Восток.
Вы ещё не так будете поражены качеством и калибром украинской коррупции и воровства. Вот там калибр!
Цікаво, змогли б ті, до кого шут гороховий приїхав, показати Україну на глобусі? Якщо щось і пишуть арабські ЗМІ то можливо про візит на відпочинок унікального піаніста.. єдиного в світі який своїм обрізаним "болтом" грає на роялі.
Какой цирк от мандель)))
как же так-то...
И как всегда - серанул такое что на голову не налазит..
«Украина может и будет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в ОАЭ.
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/ukraine-can-be-uaes-food-security-guarantor-president-zelenskyy
ЧТО ЭТО БЫЛО??
в каком смысле мы им гарантируем "продовольственную безопасность"?!!!