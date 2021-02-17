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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) ОАЭ (184) Мендель (232)

"Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж", - пресс-секретарь Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж.

На это указала в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня эмиратские СМИ не утихают. Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж. Объединенные Арабские Эмираты ищут возможность тесных и дружеских контактов со странами, способными гарантировать им продовольственную безопасность. Украина - именно такое государство", - уверена Мендель.

Она цитирует слова Фариса Аль-Мазруи, руководителя инвестиционной программы Mubadala в Содружестве Независимых Государств (СНГ), из публикации "крупнейшего эмиратского информационного агентства WAM": "У Украины очень перспективный потенциал для иностранных инвестиций, и подписание Меморандума о взаимопонимании с ведущими структурами в Украине - обязательство изучить потенциальные инвестиции и направления сотрудничества в каждом конкретном случае. Мы поражены качеством и калибром украинского бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

"Мы подписали контрактов и меморандумов почти на $3 миллиарда. Но это далеко не все. Много инфраструктурных, агропроектов, военно-технических разработок. "От агрохабов до блокчейнов", - правильно описал Украину будущего Владимир Зеленский. В Эмиратах мы почувствовали гостеприимство, дружескую атмосферу, производительные настроения. А это значит, что дома будет больше инвестиций, рабочих мест, мы получили еще одного партнера для укрепления экономики и позиций на международной арене", - резюмирует Мендель.

Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж, - пресс-секретарь Зеленского 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с супругой 13 февраля прибыли с официальным визитом в ОАЭ.

14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов. Зеленский сообщил о подписании контрактов и меморандумов на $3 млрд, договорился, что ОАЭ в 10 раз увеличат инвестиции в украинский агропромышленный комплекс и поручил создать группу для сотрудничества в вопросе вакцинации. А еще в честь его визита самый высокий небоскреб в мире засиял синим и желтым цветами.

Также читайте: Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

В то же время ОП опубликовал новость о том, что Эмираты теперь признают украинские водительские права. На самом деле их признают уже с 2007 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+121
Конешно. До этого арабские эмиры видели клоунов только в цирке, а теперь и в костюмах президентов.
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17.02.2021 16:24
+62
чувак приехал подписать договора подписаные 14 лет назад.
Еще б не фурор - ржали всем Дубаем
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17.02.2021 16:30
+53
Боже, какая бредятина... "Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж", - пресс-секретарь Зеленского - Цензор.НЕТ 9683
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17.02.2021 16:26
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Страница 2 из 2
Ох и дебилы...
https://analytics.hvylya.net/225268-vizit-vladimira-zelenskogo-v-oae-chto-eto-bylo-i-zachem
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17.02.2021 17:35 Ответить
Молодец, Мендель!
Заслужила свой крендель!
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17.02.2021 17:38 Ответить
Европейцы к нам как-то не очень, так может арабов заманим. Повосхищаемся, наобещаем, завлечём. Может даже белые ночные рубашки носить будем, ещё и белые колпаки добавим, вот! Согласитесь здорово получится, а?
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17.02.2021 17:48 Ответить
Ага,під назвою "Цирк приїхав,цирк приїхав ! Цирк!Цирк!Цирк!,поспішайте побачити справжніх клоунів"
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17.02.2021 17:57 Ответить
Мендель больше кричит чем арабские сми ,ха ха ха
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17.02.2021 18:00 Ответить
Арабські ЗМІ так приголомшені величчю Зеленського що аж оніміли.
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17.02.2021 19:22 Ответить
він свою душу їм запропонував чи України?
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17.02.2021 18:04 Ответить
Скоро стоимость продовольствия в Украине будет определятся по формуле Дубай +
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17.02.2021 18:05 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Отчаянный шепот дипломатического работника посольства в ОАЭ при встрече четы Зеленских с самолета "В мусульманскую страну в брючном костюме ... бл.....ь !"
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17.02.2021 18:09 Ответить
А арабы как бы и не в курсе, что у них оказывается "ажиотаж не утихает" . Хорошо, что Мендель сообщила - теперь, хоть, будут знать.
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17.02.2021 18:10 Ответить
)) Смешно в наше время, в такой подаче читать. То они стремятся что то декоммунизировать, то действуют строго по методичкам ТАСС ... Ну приехали, что то там порешали по мелочам ..., как обычно, как сотни, тысячи делегаций до приезда нашей ... и что!? Чем мы такие для этих аборигенов особенные? Прекращайте эти шоу, везде шоу ..., может давайте просто будем работать. Тошнит от этого цырка.
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17.02.2021 18:23 Ответить
Словом "смешно" ты полностью охарактеризовал все на что способна и что делает эта власть. Дальше можно было уже не писать.
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18.02.2021 10:23 Ответить
народ, а правда говорят что наши недороблы привезли сыну шейха автомат. и не смогли вставить магазин?
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17.02.2021 18:21 Ответить
Ага, позолоченный. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 940
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17.02.2021 18:29 Ответить
как писал Бандера про вош и гнид!!! Это как раз за цензор!!!! позор!
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17.02.2021 18:29 Ответить
Бандера цього не писав.
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17.02.2021 18:30 Ответить
Петлюра
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17.02.2021 19:20 Ответить
Євреї гарантують продовольчу безпеку арабам.
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17.02.2021 18:29 Ответить
конечно не утихают...бо патрушев тусил двое суток в парандже...
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17.02.2021 18:37 Ответить
Четвертые сутки гудят Эмираты.
Горит под ногами арабский песок.
"Дайош агрохаби і даже блокчейни!" -
Наш клоун верховный слетал на Восток.
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17.02.2021 18:56 Ответить
А что там хетьман подписал в 2017 году?
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18.02.2021 10:05 Ответить
лижет и лижет...
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17.02.2021 19:20 Ответить
" Мы поражены качеством и калибром украинского бизнеса"Источник: https://censor.net/ru/n3248490

Вы ещё не так будете поражены качеством и калибром украинской коррупции и воровства. Вот там калибр!
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17.02.2021 19:38 Ответить
Нашим качеством и калибром бизнеса только и остается, что поражаться. Правда написана, чистейшая. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7998 Вот только в статье ни слова, что Mubadala занимается зеленой энергетикой. Для чего собственно и поехали похоже, наверное у Ахметова день рождения намечается.
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17.02.2021 22:01 Ответить
Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал... -- бурьку в пустыне...*)
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17.02.2021 19:47 Ответить
членограй хорошо провёл время, теперь шмендель наплужает лохов
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17.02.2021 20:29 Ответить
а пьётр як провів час в 2017 році ?
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18.02.2021 10:07 Ответить
он не был, хотя бы, охметовской куклой ...
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18.02.2021 12:29 Ответить
Один з навеличніших лідерів світу завітав як не як. "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 5798
Цікаво, змогли б ті, до кого шут гороховий приїхав, показати Україну на глобусі? Якщо щось і пишуть арабські ЗМІ то можливо про візит на відпочинок унікального піаніста.. єдиного в світі який своїм обрізаним "болтом" грає на роялі.
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17.02.2021 20:31 Ответить
"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 9650"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 4528"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 1116Зеля Акбар! Зеля Акбар! Зеля Акбар!
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17.02.2021 20:42 Ответить
УВИДЕТЬ МЕНДЕЛЬ И УМЕРЕТЬ
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17.02.2021 20:50 Ответить
началась продажа украинских чернозёмов
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17.02.2021 20:50 Ответить
Разогреватель ароматов ЗЕговенного болота!
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17.02.2021 21:01 Ответить
А сами медиа эмиратов, хоть об этом знают?))х
Какой цирк от мандель)))
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17.02.2021 21:06 Ответить
Про небывалый ажиотаж, пишет та же сумашедшая, которая забыла рассказать как найвеличнишого никто особо и не поздравил с днем рождения
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17.02.2021 21:23 Ответить
угумс, жаль только, Аль-Джазира про это не знает.. все что угодно их интересует - только не приезд Зели в ОАЭ...
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17.02.2021 22:13 Ответить
Крупнейшее агентстсво ОАЭ Хали Таймс (Кhaleejtimes тоже больше волнует туман в Дубаи и коронавирус, чем прилет Зели.
как же так-то...
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17.02.2021 22:16 Ответить
ага, Зеля действительно попал в арабские газету! ну как минимум в одну!
И как всегда - серанул такое что на голову не налазит..

«Украина может и будет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в ОАЭ.

https://www.khaleejtimes.com/business/economy/ukraine-can-be-uaes-food-security-guarantor-president-zelenskyy

ЧТО ЭТО БЫЛО??
в каком смысле мы им гарантируем "продовольственную безопасность"?!!!
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17.02.2021 22:20 Ответить
может и будет, а может и не будет... "Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 1982
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18.02.2021 07:57 Ответить
ещё бы! сам Принижень Украины приезжал!
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18.02.2021 07:56 Ответить
у менделихи мозгов как у воробушка
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18.02.2021 08:26 Ответить
...и после отъезда украинской делегации на радостях подожгли в цветах украинского флага Бурдж Халифу... это, наверное, после того, как украинская делегация стала говорить о том, что Украина - великая космическая держава, а арабы показали газеты, где написано, что эмиратовский спутник "Аль-Амаль" вышел на орбиту Марса...
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18.02.2021 09:07 Ответить
яке воно убоге
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18.02.2021 10:27 Ответить
мандельвошка, не про цього йде мова?
"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 194
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18.02.2021 15:33 Ответить
Ну, теперь гривна подорожает..!
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18.02.2021 17:16 Ответить
Навіть для ОАЕ екзотика побачити такого піаніста, от і пишуть ЗМІ
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18.02.2021 18:48 Ответить
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