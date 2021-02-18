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Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: директорку ліцею відсторонили

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Отруєння семикласниць

Міська рада Боярки призначила службове розслідування щодо директорки ліцею, де отруїлися двоє дівчат. Її усунули від посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін.

Міська рада видала розпорядження щодо проведення службового розслідування і відсторонення від виконання повноважень за посадою директорки ліцею Світлани Сушко.

"Вчора Боярську громаду сколихнула страшна звістка про трагічну подію, що відбулася у Боярському академічному ліцеї "Гармонія", та призвела до смерті дитини. Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов'язків проводить низку заходів", - написав мер міста.

Як зазначається у документі, службове розслідування проводитиметься до 17 березня (з можливістю подальшого продовження).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, унаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і прийняли по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
А директорка в чому винна? Вона що, може услідкувати за усіма, хто якусь муйню у Тік-Току дивиться?
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18.02.2021 08:00
+37
Ви ще батьків цих двох малолітніх дуреп відстороніть від батьківства на період слідства, ідіоти. Це буде навіть логічніше.
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18.02.2021 08:01
+34
две дуры повелись на "Отпили себе голову болгаркой и увидишь что будет" в ТикТоке, а виновата директор школы. Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили - Цензор.НЕТ 2351
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18.02.2021 08:03
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Это до какой степени надо иметь сквозняк в голове, что бы за такое происшествие отстранять директора и морочить ему голову всякими обвинениями. У нас есть кибербезпека - это её обязанность следить и предупреждать подобные вещи. Увидели сразу предайте гласности и запретите отпуск подобных препаратов детям в аптеках. Это хоть как то впишется в логику и возможно кого то и спасёт. Хотя та же самая кибербезпека должна отлавливать и передавать органам киберпреступников.
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18.02.2021 10:34 Відповісти
Ну раз у нас интернет, то надо наверное ввести уроки общения в нём и специальную службу контроля интернет ресурсов для несовершеннолетних.
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18.02.2021 10:46 Відповісти
У програмі з інформатики є тема "Безпека в Інтернеті", де розжовується як себе вести в Інтернеті, у соц сетях, при спілкуванні. Обговорюють різні ситуації+тестування. Які ще уроки вести? Ця тема обговорюється і в початковій школ,і і середній , і у старшій. Я викладав Інформатику 16 років, знаю про що говорю. "Маючий вуха да почує..."
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18.02.2021 12:21 Відповісти
Не треба зупинятися, погано значить розжовують раз відбуваються такі випадки, провести перевірки та розробити інші методики.
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18.02.2021 12:34 Відповісти
Норми пожежної безпеки в школі виконувалися?
Ні?
То директора - геть!

ЗІ: сарказм, раптом що... Якщо потрібно вигнати керівника бюджетної організації - то знайдуть за що...
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18.02.2021 10:49 Відповісти
Дві дебілки наковталися колес, а директор ліцею винувата? А може батьки їх так виховали, чи директорка їм ці таблетки у рота пихала?
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18.02.2021 10:53 Відповісти
А при чем здесь директор лицея если у детей совсем ума в голове еще нет и родители не вставили?
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18.02.2021 10:56 Відповісти
А "популярную социальную сеть" прикрыли?? Автора отстранили ?? Проверили конспекты учитилей??
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18.02.2021 11:02 Відповісти
Ну да, дебіли батьки і дурні діти, а директорка винувата, стрілочника знайшли!
Не млять, може влада винувата, що вчасно не відстежує всю дурню і не працює на упередження!
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18.02.2021 11:36 Відповісти
Заради лайків дурні діти жертвують своїм здоров'ям и життям, притомні батьки повинні відібрати в них смердофони та наставити лайків ременем по голій сраці.
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18.02.2021 14:34 Відповісти
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