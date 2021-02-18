Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: директорку ліцею відсторонили

Міська рада Боярки призначила службове розслідування щодо директорки ліцею, де отруїлися двоє дівчат. Її усунули від посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін.

Міська рада видала розпорядження щодо проведення службового розслідування і відсторонення від виконання повноважень за посадою директорки ліцею Світлани Сушко.

"Вчора Боярську громаду сколихнула страшна звістка про трагічну подію, що відбулася у Боярському академічному ліцеї "Гармонія", та призвела до смерті дитини. Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов'язків проводить низку заходів", - написав мер міста.

Як зазначається у документі, службове розслідування проводитиметься до 17 березня (з можливістю подальшого продовження).

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Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, унаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і прийняли по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.