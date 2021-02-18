Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили

Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на РБК-Украина, об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.

Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", которое привело к смерти ребенка. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.

Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).

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Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

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