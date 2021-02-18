РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8815 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
13 979 110
дети (6022) Киевская область (3539) лекарства (1188) отравление (1572) самоубийство (859)

Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Отравление семиклассниц

Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на РБК-Украина, об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.

Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", которое привело к смерти ребенка. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.

Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
А директорка в чому винна? Вона що, може услідкувати за усіма, хто якусь муйню у Тік-Току дивиться?
показать весь комментарий
18.02.2021 08:00
+37
Ви ще батьків цих двох малолітніх дуреп відстороніть від батьківства на період слідства, ідіоти. Це буде навіть логічніше.
показать весь комментарий
18.02.2021 08:01
+34
две дуры повелись на "Отпили себе голову болгаркой и увидишь что будет" в ТикТоке, а виновата директор школы. Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили - Цензор.НЕТ 2351
показать весь комментарий
18.02.2021 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это до какой степени надо иметь сквозняк в голове, что бы за такое происшествие отстранять директора и морочить ему голову всякими обвинениями. У нас есть кибербезпека - это её обязанность следить и предупреждать подобные вещи. Увидели сразу предайте гласности и запретите отпуск подобных препаратов детям в аптеках. Это хоть как то впишется в логику и возможно кого то и спасёт. Хотя та же самая кибербезпека должна отлавливать и передавать органам киберпреступников.
показать весь комментарий
18.02.2021 10:34 Ответить
Ну раз у нас интернет, то надо наверное ввести уроки общения в нём и специальную службу контроля интернет ресурсов для несовершеннолетних.
показать весь комментарий
18.02.2021 10:46 Ответить
У програмі з інформатики є тема "Безпека в Інтернеті", де розжовується як себе вести в Інтернеті, у соц сетях, при спілкуванні. Обговорюють різні ситуації+тестування. Які ще уроки вести? Ця тема обговорюється і в початковій школ,і і середній , і у старшій. Я викладав Інформатику 16 років, знаю про що говорю. "Маючий вуха да почує..."
показать весь комментарий
18.02.2021 12:21 Ответить
Не треба зупинятися, погано значить розжовують раз відбуваються такі випадки, провести перевірки та розробити інші методики.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:34 Ответить
Норми пожежної безпеки в школі виконувалися?
Ні?
То директора - геть!

ЗІ: сарказм, раптом що... Якщо потрібно вигнати керівника бюджетної організації - то знайдуть за що...
показать весь комментарий
18.02.2021 10:49 Ответить
Дві дебілки наковталися колес, а директор ліцею винувата? А може батьки їх так виховали, чи директорка їм ці таблетки у рота пихала?
показать весь комментарий
18.02.2021 10:53 Ответить
А при чем здесь директор лицея если у детей совсем ума в голове еще нет и родители не вставили?
показать весь комментарий
18.02.2021 10:56 Ответить
А "популярную социальную сеть" прикрыли?? Автора отстранили ?? Проверили конспекты учитилей??
показать весь комментарий
18.02.2021 11:02 Ответить
Ну да, дебіли батьки і дурні діти, а директорка винувата, стрілочника знайшли!
Не млять, може влада винувата, що вчасно не відстежує всю дурню і не працює на упередження!
показать весь комментарий
18.02.2021 11:36 Ответить
Заради лайків дурні діти жертвують своїм здоров'ям и життям, притомні батьки повинні відібрати в них смердофони та наставити лайків ременем по голій сраці.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 