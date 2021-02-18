Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили
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Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на РБК-Украина, об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.
Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.
"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", которое привело к смерти ребенка. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.
Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
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Ні?
То директора - геть!
ЗІ: сарказм, раптом що... Якщо потрібно вигнати керівника бюджетної організації - то знайдуть за що...
Не млять, може влада винувата, що вчасно не відстежує всю дурню і не працює на упередження!