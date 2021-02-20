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Новини Політика України
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Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, -

У депутатській фракції "Слуга народу" вважають, що рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму є юридично виваженим і відповідає захисту національних інтересів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про національну безпеку і захист України від ворога, як це роблять щодня українські воїни, то інші трактування і подвійне розуміння цього рішення неможливе: воно єдино правильне. Це рішення РНБО дасть можливість Україні просунутись у питанні захисту наших національних інтересів", - каже він.

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" підтримує всі рішення РНБО, спрямовані на захист українського суверенітету, територіальної цілісності держави і на боротьбу з російською агресією.

"Якщо ми заглибимося в суть цього рішення, то зрозуміємо, що вона є абсолютно юридично виваженою і повністю відповідає всім процедурам і нормам у рамках компетенції РНБО. Думаю, відповідні укази президента про введення в дію цих рішень будуть опубліковані найближчим часом", - сказав Корнієнко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+5
Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.

Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.

Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

На війні як на війні.
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20.02.2021 00:38
+4
А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
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20.02.2021 01:02
+3
ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
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20.02.2021 01:00
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тому введення їх через суд, як страна.уа всім баки забиває, є не можливим.
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20.02.2021 00:15 Відповісти
Страна.ua нужно тоже закрыть! помойка Кремля!!!
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20.02.2021 00:17 Відповісти
так, там зараз усі наркомани із закритих дозу шукають.
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20.02.2021 00:19 Відповісти
всю агентурную сеть кремля нужно напалмом жечь!!!
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20.02.2021 00:20 Відповісти
Все помойки эти психологической войны должны быть закрыты, а все агенты закрыты в тюрьмах на долгие десятилетия, и с полной конфискацией всего имущества и все в казну Украины!!!
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20.02.2021 00:22 Відповісти
Ще один захистун! 😁 Закрили три канали, а піаритися будуть три місяці. 😊
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20.02.2021 00:16 Відповісти
Уже вторая промосковская "телега" пишет, что в ОАЭ была закрытая встреча по кейсу Медведчука. И что Зеленский скорее всего спустит на тормозах все свои телодвижения по закрытым ТВ каналам.

Вы верите , что партия "суки урода" реально переживает за Украину???

До річниці Революції Гідності

беркутівці - виконавці злочинних наказів, випущені, обміняні, повернулися назад;

колишніх ворогів Майдану призначено на посаду. Екс-адвокат Януковича Бабіков - очолював ДБР. Олег Татаров був заступником голови Офісу президента;

по-звірячому побита під час Майдану Тетяна Чорновол - ходить на допити і перебуває під судом, який розповідає в ухвалах про "масові заворушення";

генпрокурор Венедиктова пропонувала скасувати амністію для учасників Майдану;

Портнов викидає інформацію про Революцію Гідності з підручників Історії України;

проти керівників Музею Мадану, будівництво якого заблоковано прокуратурою і урядом - порушено кримінальну справу;

справи Майдану не рухаються;

пропрезидентский депутат Бужанський заявляє, що Майдан розділяє людей на переможців і тих хто програв, і що так країну можна тільки розколювати далі. Пропрезидентский Депутат Гетманцев називає Майдан трагедією, якій оцінку дадуть нащадки. Пропрезидентський депутат Шевченко не заявляє нічого - він просто гостює то на російськолму ТБ, то в Білорусі Лукашенка.
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20.02.2021 00:37 Відповісти
Ясний пень, що в український патріотизм Зєлєнского не вірю. Просто Зєля прибирає слабшиго конкурента по рейтингу. Хотів би Рлрохч, але там за плечима Байден. Тому вирішив Бойка сотоварісчі.
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20.02.2021 00:41 Відповісти
Зеленский оказался молодцом! Если пересажает всю кремлевскую гадюшню, то народ Зеленского на руках будет носить!!! Как же мне это все нравится! Медведчука, Шария, и т.д. Зеленский только вперед!!!
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20.02.2021 00:19 Відповісти
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4711
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20.02.2021 00:22 Відповісти
Он молодец только для таких дебилов и продажных мразей как ты.
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20.02.2021 00:40 Відповісти
ты уже переживаешь, что Зеленский посадит дружка Медведчука - Порошенко??? кто ж тебе зарплату будет платить. беда! )))
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20.02.2021 00:45 Відповісти
Ты вот прям щаз зарабатываеш ))
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20.02.2021 00:52 Відповісти
я человек
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20.02.2021 00:58 Відповісти
А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
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20.02.2021 01:02 Відповісти
ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
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20.02.2021 01:00 Відповісти
Санкції захищають бубачкин рейтинг.
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20.02.2021 00:21 Відповісти
Если он будет действовать во благо Украины, то рейтинг его взлетит!!!
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20.02.2021 00:23 Відповісти
С какого перепуга ватному криворожскому клоуну действовать в интересах Украины?

У ЗЕ совсем другие хозяева/спонсоры и часть из них в Москве.
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20.02.2021 02:11 Відповісти
"Паломницу" тоже обидели. А она так скрепно свой BMW заправляла со своего же нефтеперерабатывающего заводика.)
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20.02.2021 00:25 Відповісти
Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.

Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.

Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

На війні як на війні.
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20.02.2021 00:38 Відповісти
Санкції РНБО проти Козака, Медведчука і К виглядають майже як амністія, якщо взяти до уваги злочини, які їм інкримінують. За фінансування тероризму у будь-якій державі порушують справи і арештовують без права застави. Тому після оголошення санкцій мають бути негайні справи і суди(ц) Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6792
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20.02.2021 00:53 Відповісти
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5066
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20.02.2021 01:07 Відповісти
санкции, вместо того чтобы привлекать к уголовной ответсвенности за преступление - это ложь и имитация
ублюдки создают видимость, а на самом деле работают против Украины
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20.02.2021 01:15 Відповісти
У меня вопрос - Ермак для вас агент ФСБ "Козырь" или после всех спектаклей он уже как минимум Укр.националист, а максимум агент ЦРУ? Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7974
Кукловоды хлопают в ладоши, клоун сыграл роль, а зрители опять поверили в Голобородько. Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8908
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20.02.2021 01:34 Відповісти
Вот только ЗЕ и СН интересует рейтинг, а не национальные интересы.

Вросто убирают конкурента пока есть возможность на этом еще и попиариться.
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20.02.2021 02:10 Відповісти
опухшенький, вечно плохо похмеленный, та скажи завтра буба,
шо санкции против кумахуйла были ошибкой, ты же первый рявкнешь - так и есть! Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1720
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20.02.2021 05:13 Відповісти
А что кроме санкций нет более жёстких мер ???

Это полумеры за какие это шобло скажет спасибо и слиняет...
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20.02.2021 05:43 Відповісти
на сегодня - все ето обдолбаное, вечно пьяное и вздрачливое кубло,
которое прикидывается властью - ето горб, который Украина почему то на себя взвалила и почему то несет.
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20.02.2021 05:48 Відповісти
До сраки такие санкции.
Показуха для быдла.
Прикрыли три помойки, что позволило мертветчуку экономить немного денег для Г+Г и КиевЛайф, ото и все.
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20.02.2021 06:06 Відповісти
Новые кандидаты на ПМЖ в Ростове... Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2701
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20.02.2021 08:10 Відповісти
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3412
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20.02.2021 08:15 Відповісти
Идите на.уй с такими санкциями!
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20.02.2021 08:26 Відповісти
санкции против мертведчука защищают только интересы бойко-левочкина у которых сейчас внутрисемейный конфликт с кумом путина. А также открывают двери для новой антиукраинской коалиции в раде: зебилов и донецких (бойко, мураев, левочкин и тд).
Нет никакого патриота зеленского. Это трусливое и подлое чмо думает только о своих интересах. Не верите? Тогда спросите у него почему бужанский в раде, антимайданщик татаров работает в его офисе, ахметов спонсирующий террористов без санкций, а к мураеву с его аналом "наш" - нет претензий.
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20.02.2021 08:31 Відповісти
Петя торгует рошенками с рф и ни чего!Вся россия завалена рошенками!
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20.02.2021 11:06 Відповісти
 
 