Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко
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У депутатській фракції "Слуга народу" вважають, що рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму є юридично виваженим і відповідає захисту національних інтересів.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли йдеться про національну безпеку і захист України від ворога, як це роблять щодня українські воїни, то інші трактування і подвійне розуміння цього рішення неможливе: воно єдино правильне. Це рішення РНБО дасть можливість Україні просунутись у питанні захисту наших національних інтересів", - каже він.
Він наголосив, що фракція "Слуга народу" підтримує всі рішення РНБО, спрямовані на захист українського суверенітету, територіальної цілісності держави і на боротьбу з російською агресією.
"Якщо ми заглибимося в суть цього рішення, то зрозуміємо, що вона є абсолютно юридично виваженою і повністю відповідає всім процедурам і нормам у рамках компетенції РНБО. Думаю, відповідні укази президента про введення в дію цих рішень будуть опубліковані найближчим часом", - сказав Корнієнко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Вы верите , что партия "суки урода" реально переживает за Украину???
До річниці Революції Гідності
беркутівці - виконавці злочинних наказів, випущені, обміняні, повернулися назад;
колишніх ворогів Майдану призначено на посаду. Екс-адвокат Януковича Бабіков - очолював ДБР. Олег Татаров був заступником голови Офісу президента;
по-звірячому побита під час Майдану Тетяна Чорновол - ходить на допити і перебуває під судом, який розповідає в ухвалах про "масові заворушення";
генпрокурор Венедиктова пропонувала скасувати амністію для учасників Майдану;
Портнов викидає інформацію про Революцію Гідності з підручників Історії України;
проти керівників Музею Мадану, будівництво якого заблоковано прокуратурою і урядом - порушено кримінальну справу;
справи Майдану не рухаються;
пропрезидентский депутат Бужанський заявляє, що Майдан розділяє людей на переможців і тих хто програв, і що так країну можна тільки розколювати далі. Пропрезидентский Депутат Гетманцев називає Майдан трагедією, якій оцінку дадуть нащадки. Пропрезидентський депутат Шевченко не заявляє нічого - він просто гостює то на російськолму ТБ, то в Білорусі Лукашенка.
У ЗЕ совсем другие хозяева/спонсоры и часть из них в Москве.
Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.
Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.
Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.
***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.
Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.
Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"
На війні як на війні.
ублюдки создают видимость, а на самом деле работают против Украины
Кукловоды хлопают в ладоши, клоун сыграл роль, а зрители опять поверили в Голобородько.
Вросто убирают конкурента пока есть возможность на этом еще и попиариться.
шо санкции против кумахуйла были ошибкой, ты же первый рявкнешь - так и есть!
Это полумеры за какие это шобло скажет спасибо и слиняет...
которое прикидывается властью - ето горб, который Украина почему то на себя взвалила и почему то несет.
Показуха для быдла.
Прикрыли три помойки, что позволило мертветчуку экономить немного денег для Г+Г и КиевЛайф, ото и все.
Нет никакого патриота зеленского. Это трусливое и подлое чмо думает только о своих интересах. Не верите? Тогда спросите у него почему бужанский в раде, антимайданщик татаров работает в его офисе, ахметов спонсирующий террористов без санкций, а к мураеву с его аналом "наш" - нет претензий.