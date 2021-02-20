Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко

В депутатской фракции "Слуга народа" считают, что решение СНБО о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма является юридически взвешенным и соответствует защите национальных интересов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда речь идет о национальной безопасности и защите Украины от врага, как это делают ежедневно украинские воины, то иные трактовки и двоякое понимание этого решения невозможны: оно единственно правильное. Это решение СНБО даст возможность Украине продвинутся в вопросе защиты наших национальных интересов", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" поддерживает все решения СНБО, направленные на защиту украинского суверенитета, территориальной целостности государства и на борьбу с российской агрессией.

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"Если мы углубимся в суть этого решения, то поймем, что оно является абсолютно юридически взвешенным и полностью соответствует всем процедурам и нормам в рамках компетенции СНБО. Думаю, соответствующие указы президента о введении в действие этих решений будут опубликованы в ближайшее время", – сказал Корниенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".