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Новости Политика Украины
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Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, -

В депутатской фракции "Слуга народа" считают, что решение СНБО о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма является юридически взвешенным и соответствует защите национальных интересов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда речь идет о национальной безопасности и защите Украины от врага, как это делают ежедневно украинские воины, то иные трактовки и двоякое понимание этого решения невозможны: оно единственно правильное. Это решение СНБО даст возможность Украине продвинутся в вопросе защиты наших национальных интересов", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" поддерживает все решения СНБО, направленные на защиту украинского суверенитета, территориальной целостности государства и на борьбу с российской агрессией.

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"Если мы углубимся в суть этого решения, то поймем, что оно является абсолютно юридически взвешенным и полностью соответствует всем процедурам и нормам в рамках компетенции СНБО. Думаю, соответствующие указы президента о введении в действие этих решений будут опубликованы в ближайшее время", – сказал Корниенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.

Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.

Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

На війні як на війні.
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20.02.2021 00:38
+4
А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
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20.02.2021 01:02
+3
ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
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20.02.2021 01:00
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Правила форума Совет форумчан
тому введення їх через суд, як страна.уа всім баки забиває, є не можливим.
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20.02.2021 00:15 Ответить
Страна.ua нужно тоже закрыть! помойка Кремля!!!
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20.02.2021 00:17 Ответить
так, там зараз усі наркомани із закритих дозу шукають.
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20.02.2021 00:19 Ответить
всю агентурную сеть кремля нужно напалмом жечь!!!
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20.02.2021 00:20 Ответить
Все помойки эти психологической войны должны быть закрыты, а все агенты закрыты в тюрьмах на долгие десятилетия, и с полной конфискацией всего имущества и все в казну Украины!!!
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20.02.2021 00:22 Ответить
Ще один захистун! 😁 Закрили три канали, а піаритися будуть три місяці. 😊
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20.02.2021 00:16 Ответить
Уже вторая промосковская "телега" пишет, что в ОАЭ была закрытая встреча по кейсу Медведчука. И что Зеленский скорее всего спустит на тормозах все свои телодвижения по закрытым ТВ каналам.

Вы верите , что партия "суки урода" реально переживает за Украину???

До річниці Революції Гідності

беркутівці - виконавці злочинних наказів, випущені, обміняні, повернулися назад;

колишніх ворогів Майдану призначено на посаду. Екс-адвокат Януковича Бабіков - очолював ДБР. Олег Татаров був заступником голови Офісу президента;

по-звірячому побита під час Майдану Тетяна Чорновол - ходить на допити і перебуває під судом, який розповідає в ухвалах про "масові заворушення";

генпрокурор Венедиктова пропонувала скасувати амністію для учасників Майдану;

Портнов викидає інформацію про Революцію Гідності з підручників Історії України;

проти керівників Музею Мадану, будівництво якого заблоковано прокуратурою і урядом - порушено кримінальну справу;

справи Майдану не рухаються;

пропрезидентский депутат Бужанський заявляє, що Майдан розділяє людей на переможців і тих хто програв, і що так країну можна тільки розколювати далі. Пропрезидентский Депутат Гетманцев називає Майдан трагедією, якій оцінку дадуть нащадки. Пропрезидентський депутат Шевченко не заявляє нічого - він просто гостює то на російськолму ТБ, то в Білорусі Лукашенка.
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20.02.2021 00:37 Ответить
Ясний пень, що в український патріотизм Зєлєнского не вірю. Просто Зєля прибирає слабшиго конкурента по рейтингу. Хотів би Рлрохч, але там за плечима Байден. Тому вирішив Бойка сотоварісчі.
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20.02.2021 00:41 Ответить
Зеленский оказался молодцом! Если пересажает всю кремлевскую гадюшню, то народ Зеленского на руках будет носить!!! Как же мне это все нравится! Медведчука, Шария, и т.д. Зеленский только вперед!!!
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20.02.2021 00:19 Ответить
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4711
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20.02.2021 00:22 Ответить
Он молодец только для таких дебилов и продажных мразей как ты.
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20.02.2021 00:40 Ответить
ты уже переживаешь, что Зеленский посадит дружка Медведчука - Порошенко??? кто ж тебе зарплату будет платить. беда! )))
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20.02.2021 00:45 Ответить
Ты вот прям щаз зарабатываеш ))
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20.02.2021 00:52 Ответить
я человек
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20.02.2021 00:58 Ответить
А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
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20.02.2021 01:02 Ответить
ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
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20.02.2021 01:00 Ответить
Санкції захищають бубачкин рейтинг.
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20.02.2021 00:21 Ответить
Если он будет действовать во благо Украины, то рейтинг его взлетит!!!
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20.02.2021 00:23 Ответить
С какого перепуга ватному криворожскому клоуну действовать в интересах Украины?

У ЗЕ совсем другие хозяева/спонсоры и часть из них в Москве.
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20.02.2021 02:11 Ответить
"Паломницу" тоже обидели. А она так скрепно свой BMW заправляла со своего же нефтеперерабатывающего заводика.)
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20.02.2021 00:25 Ответить
Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.

Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.

Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

На війні як на війні.
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20.02.2021 00:38 Ответить
Санкції РНБО проти Козака, Медведчука і К виглядають майже як амністія, якщо взяти до уваги злочини, які їм інкримінують. За фінансування тероризму у будь-якій державі порушують справи і арештовують без права застави. Тому після оголошення санкцій мають бути негайні справи і суди(ц) Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6792
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20.02.2021 00:53 Ответить
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5066
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20.02.2021 01:07 Ответить
санкции, вместо того чтобы привлекать к уголовной ответсвенности за преступление - это ложь и имитация
ублюдки создают видимость, а на самом деле работают против Украины
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20.02.2021 01:15 Ответить
У меня вопрос - Ермак для вас агент ФСБ "Козырь" или после всех спектаклей он уже как минимум Укр.националист, а максимум агент ЦРУ? Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7974
Кукловоды хлопают в ладоши, клоун сыграл роль, а зрители опять поверили в Голобородько. Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8908
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20.02.2021 01:34 Ответить
Вот только ЗЕ и СН интересует рейтинг, а не национальные интересы.

Вросто убирают конкурента пока есть возможность на этом еще и попиариться.
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20.02.2021 02:10 Ответить
опухшенький, вечно плохо похмеленный, та скажи завтра буба,
шо санкции против кумахуйла были ошибкой, ты же первый рявкнешь - так и есть! Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1720
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20.02.2021 05:13 Ответить
А что кроме санкций нет более жёстких мер ???

Это полумеры за какие это шобло скажет спасибо и слиняет...
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20.02.2021 05:43 Ответить
на сегодня - все ето обдолбаное, вечно пьяное и вздрачливое кубло,
которое прикидывается властью - ето горб, который Украина почему то на себя взвалила и почему то несет.
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20.02.2021 05:48 Ответить
До сраки такие санкции.
Показуха для быдла.
Прикрыли три помойки, что позволило мертветчуку экономить немного денег для Г+Г и КиевЛайф, ото и все.
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20.02.2021 06:06 Ответить
Новые кандидаты на ПМЖ в Ростове... Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2701
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20.02.2021 08:10 Ответить
Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3412
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20.02.2021 08:15 Ответить
Идите на.уй с такими санкциями!
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20.02.2021 08:26 Ответить
санкции против мертведчука защищают только интересы бойко-левочкина у которых сейчас внутрисемейный конфликт с кумом путина. А также открывают двери для новой антиукраинской коалиции в раде: зебилов и донецких (бойко, мураев, левочкин и тд).
Нет никакого патриота зеленского. Это трусливое и подлое чмо думает только о своих интересах. Не верите? Тогда спросите у него почему бужанский в раде, антимайданщик татаров работает в его офисе, ахметов спонсирующий террористов без санкций, а к мураеву с его аналом "наш" - нет претензий.
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20.02.2021 08:31 Ответить
Петя торгует рошенками с рф и ни чего!Вся россия завалена рошенками!
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20.02.2021 11:06 Ответить
 
 