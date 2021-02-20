Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В депутатской фракции "Слуга народа" считают, что решение СНБО о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма является юридически взвешенным и соответствует защите национальных интересов.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда речь идет о национальной безопасности и защите Украины от врага, как это делают ежедневно украинские воины, то иные трактовки и двоякое понимание этого решения невозможны: оно единственно правильное. Это решение СНБО даст возможность Украине продвинутся в вопросе защиты наших национальных интересов", – сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" поддерживает все решения СНБО, направленные на защиту украинского суверенитета, территориальной целостности государства и на борьбу с российской агрессией.
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"Если мы углубимся в суть этого решения, то поймем, что оно является абсолютно юридически взвешенным и полностью соответствует всем процедурам и нормам в рамках компетенции СНБО. Думаю, соответствующие указы президента о введении в действие этих решений будут опубликованы в ближайшее время", – сказал Корниенко.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".
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Вы верите , что партия "суки урода" реально переживает за Украину???
До річниці Революції Гідності
беркутівці - виконавці злочинних наказів, випущені, обміняні, повернулися назад;
колишніх ворогів Майдану призначено на посаду. Екс-адвокат Януковича Бабіков - очолював ДБР. Олег Татаров був заступником голови Офісу президента;
по-звірячому побита під час Майдану Тетяна Чорновол - ходить на допити і перебуває під судом, який розповідає в ухвалах про "масові заворушення";
генпрокурор Венедиктова пропонувала скасувати амністію для учасників Майдану;
Портнов викидає інформацію про Революцію Гідності з підручників Історії України;
проти керівників Музею Мадану, будівництво якого заблоковано прокуратурою і урядом - порушено кримінальну справу;
справи Майдану не рухаються;
пропрезидентский депутат Бужанський заявляє, що Майдан розділяє людей на переможців і тих хто програв, і що так країну можна тільки розколювати далі. Пропрезидентский Депутат Гетманцев називає Майдан трагедією, якій оцінку дадуть нащадки. Пропрезидентський депутат Шевченко не заявляє нічого - він просто гостює то на російськолму ТБ, то в Білорусі Лукашенка.
У ЗЕ совсем другие хозяева/спонсоры и часть из них в Москве.
Між Скабєєвой та Мосійчук.
Між "1+1" та "РТР".
Між Венедіктовою та Портновим.
Між Боцманом та Бєзлєром.
Між Лєщєнком та Дубінським.
Між Коломойським та Ротенбергом.
Між Богданом та Сурковим.
Між Кравчуком та Кравчуком.
Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.
Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.
***
Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
Бо так їм всім тоді було вигідно.
Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.
Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"
На війні як на війні.
ублюдки создают видимость, а на самом деле работают против Украины
Кукловоды хлопают в ладоши, клоун сыграл роль, а зрители опять поверили в Голобородько.
Вросто убирают конкурента пока есть возможность на этом еще и попиариться.
шо санкции против кумахуйла были ошибкой, ты же первый рявкнешь - так и есть!
Это полумеры за какие это шобло скажет спасибо и слиняет...
которое прикидывается властью - ето горб, который Украина почему то на себя взвалила и почему то несет.
Показуха для быдла.
Прикрыли три помойки, что позволило мертветчуку экономить немного денег для Г+Г и КиевЛайф, ото и все.
Нет никакого патриота зеленского. Это трусливое и подлое чмо думает только о своих интересах. Не верите? Тогда спросите у него почему бужанский в раде, антимайданщик татаров работает в его офисе, ахметов спонсирующий террористов без санкций, а к мураеву с его аналом "наш" - нет претензий.