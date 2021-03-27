Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат
Колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування та арештованого вчора на два місяці, госпіталізували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав адвокат Семенченка Влад Добош на сторінці в фейсбуці.
"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Якщо так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
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Чому ЦЕНЗОР не пише, що типа "https://censor.net/ru/news/3255612/sbu_semenchenko_byl_fakticheskim_organizatorom_nvf_shevchenko_obespechival_finansirovanie_i_postavki" було зареєствоано в Польщі як охоронна фірма ?
А "геройському" (насправді - ні) "комбату" Семену Семенченко - раптом стало дуже зле, воно хутко під картату ковдру шмигнуло)
Старий аферист Костя Грішин, під прикриттям Авакова став Семеном Семенченком, "героїчним комбатом" !
почему вместо него судят Семенченко ?
Судячи з коментов , зрозуміло, що сценарій , про яку мріяла люба українська влада "розділяй та володарюй" виконаний на 100% . Через брехню та чорний піар на добровольців, волонтерів, патріотів, наївних українців розділили і знов підсунули чергового "мальчіка для биття" і багато хто радий хоча б копнути його . Зараз же ж можна , бо він лежить в лікарні , куди його повезли просто з зали суду , бо прокинувся осколок , що біля серця ще з Іловайську "заховався" ... Єдиний факт : якщо він настільки безсоромний та " зовсім не патріот" , тоді чому він з трьома синами та дружиною досі знімає квартиру...
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Зєлю геть. Дострокові.
От що пишуть про стан здоров'я Семена : "У Семена біля сердця не вийнятий осколок ще з Іловайську!
Його цілий день мурижило фснбу. Не дали змоги відповісти на ганебну брехню прокурорів"
Ехай, мой друг, ехай отседова - тут и так ваших много.
Зараз Семенченко знаходиться в тяжкому стані у відділі інтенсивної терапії, під крапальницями.
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