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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат

Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат

Колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування та арештованого вчора на два місяці, госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав адвокат Семенченка Влад Добош на сторінці в фейсбуці.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Якщо так, то у нас КПК та ст.397 ККУ.  Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.

Також дивіться: Суд заарештував Семенченка без права внесення застави. ВIДЕО

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

госпіталізація (187) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+93
Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали, - адвокат - Цензор.НЕТ 992
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27.03.2021 17:58
+74
https://twitter.com/nazareye

https://twitter.com/nazareye Назар Приходько



Вчора, після оголошення рішення суду, Семену Семенченку стало зле і наразі він у лікарні. Музиканту Ріффу зле не стало, лікарці Юлі зле не стало - комбату стало...
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27.03.2021 18:02
+44
Вот наглядная судьба брехливой шавки-пережували и выплюнули ...а как дышал против Пороха)
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27.03.2021 18:02
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А картата ковдра буде, за традицією?
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27.03.2021 22:23 Відповісти
Больной что-ли? А, как же он воевал?
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27.03.2021 22:54 Відповісти
По данным следствия,https://censor.net/ru/news/3255612/sbu_semenchenko_byl_fakticheskim_organizatorom_nvf_shevchenko_obespechival_finansirovanie_i_postavki.

Чому ЦЕНЗОР не пише, що типа "https://censor.net/ru/news/3255612/sbu_semenchenko_byl_fakticheskim_organizatorom_nvf_shevchenko_obespechival_finansirovanie_i_postavki" було зареєствоано в Польщі як охоронна фірма ?
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27.03.2021 23:02 Відповісти
Можливо, Насінню Семенченка пригадали художества, якими він займався, ще будучи громадянином Грішиним. З певними, не надто корисними, наслідками для його здоров'я.
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27.03.2021 23:44 Відповісти
Музиканту Ріффу - чомусь не стало зле після арешту, лікарці Юлі Кузьменко - теж зле не стало.
А "геройському" (насправді - ні) "комбату" Семену Семенченко - раптом стало дуже зле, воно хутко під картату ковдру шмигнуло)
Старий аферист Костя Грішин, під прикриттям Авакова став Семеном Семенченком, "героїчним комбатом" !
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27.03.2021 23:53 Відповісти
Наверно Аваков и Антонина продумали , как ему отмазаться , оббрехивая Порошенко
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28.03.2021 09:14 Відповісти
Настало время одеяла в клеточку?
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28.03.2021 00:22 Відповісти
к слову, насиров где сейчас ?
почему вместо него судят Семенченко ?
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28.03.2021 04:45 Відповісти
Спросите у сэмэна -он для этого сделал все что мог
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28.03.2021 10:07 Відповісти
Лушпайка! Ти ж казав, що картатой ковдри не буде? Обiсрався?
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28.03.2021 00:28 Відповісти
Сьогодні Пєця набухається на радощах
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28.03.2021 04:43 Відповісти
https://www.facebook.com/tania.iaroshenko?comment_id=Y29tbWVudDozNzQ5OTQyNTQ4NDUzNjY0XzM3NTA5NTUxNjgzNTI0MDI%3D&__cft__[0]=AZUkiBKhtzjEVzGT-c3XrdbY2UVIiMbQBtAwwsAzd8yvJ5mMOAFw5BDr2MUNnXrvPC84HSkmw9Gz44cekgyRBMZGuoNmRUnT51X_5brrPnzxWjQ_rrQRSC3xQNxYws2ijdDAaPvdkCQ6x798qaDB-gBBfSyY29k6k_FMZ5QX34iZeehAOVPVFT5J27W0FAGF5lA&__tn__=R]-R Таня Ярошенко

Судячи з коментов , зрозуміло, що сценарій , про яку мріяла люба українська влада "розділяй та володарюй" виконаний на 100% . Через брехню та чорний піар на добровольців, волонтерів, патріотів, наївних українців розділили і знов підсунули чергового "мальчіка для биття" і багато хто радий хоча б копнути його . Зараз же ж можна , бо він лежить в лікарні , куди його повезли просто з зали суду , бо прокинувся осколок , що біля серця ще з Іловайську "заховався" ... Єдиний факт : якщо він настільки безсоромний та " зовсім не патріот" , тоді чому він з трьома синами та дружиною досі знімає квартиру...
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28.03.2021 05:30 Відповісти
До Вашого відома. Поки одна частина добробатів орків на труху переробляла, інша - під їхнім іменем благополучно "віджимала" підприємства для своїх власників. От вони й підпортили все. Був свідком конфлікту між "добробатами" каломойського та ахмєтова.
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28.03.2021 11:34 Відповісти
"Добробати ахметова"? Це ви маєте на увазі сепарський Оплот, який він фінансував?
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28.03.2021 13:15 Відповісти
Семен завжди був одноосібником. Лідером. Сильна особистість. Поруч з ним могли бути тільки його підлеглі, які виконують його ідею, його справу. Нехай ця справа буде якимсь малим сегментом чогось великого, але там має бути тільки його керівництво. І він визначає рух цієї групи. Коли він втрачав вплив на цю групу він йшов далі вже один. Може тому його рейтинг ніколи і не був більшим за антирейтинг. Але дозвольте! Яким би Семен не був, як би не помилявсь, за це не садять у в'язницю!!! Що йому ставлять у провину? Його патріотизм?
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.03.2021 05:35 Відповісти
А ти " бухаєш" кожний день.
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28.03.2021 08:48 Відповісти
И так будет с каждой зесранью,которая фаловала и сама голосила за зекретина-бумеранг никто не отменял,за полный сегодняшний звиздец в стране ответит каждая зеагитка и зеголосилка)
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28.03.2021 10:05 Відповісти
https://www.facebook.com/borovokkiev?comment_id=Y29tbWVudDozNzQ5OTQyNTQ4NDUzNjY0XzM3NTA5Nzc4MDUwMTY4MDU%3D&__cft__[0]=AZUkiBKhtzjEVzGT-c3XrdbY2UVIiMbQBtAwwsAzd8yvJ5mMOAFw5BDr2MUNnXrvPC84HSkmw9Gz44cekgyRBMZGuoNmRUnT51X_5brrPnzxWjQ_rrQRSC3xQNxYws2ijdDAaPvdkCQ6x798qaDB-gBBfSyY29k6k_FMZ5QX34iZeehAOVPVFT5J27W0FAGF5lA&__tn__=R]-R Ludmila Hurtova

От що пишуть про стан здоров'я Семена : "У Семена біля сердця не вийнятий осколок ще з Іловайську!

Його цілий день мурижило фснбу. Не дали змоги відповісти на ганебну брехню прокурорів"
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28.03.2021 05:40 Відповісти
Какие интересные защитные механизмы у вомбатов: в случае опасности они могут перемещать осколки из задницы к сердцу.
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28.03.2021 08:48 Відповісти
Это тебе , падло, тролячьи бабки, переместили мозги из башки в жопу, срань продажная.
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28.03.2021 11:02 Відповісти
Такой нервный, будто с вомбатом Лушпайкой, бросив людей, от кацапов драпал, но он до Киева, а ты аж в Израиль.
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28.03.2021 11:39 Відповісти
Заткнись пусое место. А то раздавят как гниду.
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28.03.2021 15:13 Відповісти
Хоть змея нормально подавил, представляя себя очень опасным человеком, кидающимся [смехотворными] угрозами?
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28.03.2021 15:46 Відповісти
ехай
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28.03.2021 16:06 Відповісти
Да, всяких зебобиков, барыгоборцев, заюлек и просто ваты в тему об умирающем вомбате понаехало.
Ехай, мой друг, ехай отседова - тут и так ваших много.
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28.03.2021 16:21 Відповісти
вы на седьмом году решили зайти высказаться ?
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28.03.2021 17:56 Відповісти
Почему на седьмом? На шестом со дня вскрытия консервы "Вомбат с лушпайками".
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28.03.2021 18:11 Відповісти
Симулирует, по накатанной схеме ухода от правосудия
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28.03.2021 06:29 Відповісти
Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат - Цензор.НЕТ 8760
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28.03.2021 08:24 Відповісти
Карма гидявого козла наздогнала, і воно одразу захворіло. До посадки був здоровий як бицюра, а тут всрався як присадили на нари .
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28.03.2021 09:54 Відповісти
Кто эти люди, которые обливают грязью одного из первых организаторов добробатов, реально воевавшего? Видимо принципиальные предатели Украины.
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28.03.2021 10:23 Відповісти
Не пускают потому что избили... избили, потому что не колется... а кто-то уже на3.14-л что он "даёт показания"... Здравствуй, Совок 37-го года с очаровательным бубочкой у рояля
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28.03.2021 10:49 Відповісти
Ой, перший раз бачу, як під єврейським прапором наїжджають на свою ж владу в Україні. Та Ви провокатор.
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28.03.2021 11:24 Відповісти
"раненный" в сраку,заведший за бабло Бени людей в котел;откровенный вредитель со своими редутами;рейдер и "свинорчук" в стократно размере;двойной убийца ,которого кацапье так нам и не выдали в 2010м и просто ,проплаченный кацапами ,оголтелый"абонепорошенко"-сейчас заплачу от жалости)))
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28.03.2021 11:06 Відповісти
В 2000м кацапье его не выдало нам
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28.03.2021 11:07 Відповісти
Я тут подумав, якщо СБУ за долю малую вписалася за казаха чморити Семена, то може скинутись, нехай пресануть арсена? Який зараз прайс, хто зна?
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28.03.2021 13:34 Відповісти
Щось Цензор затримує, що за останньою інформацією уночі в тісній і задушливій камері СІЗО СБУ у Семена Семенченка стався тяжкий серцевий напад (гіпертонічний криз і мікроінфаркт). Смерть Семенченченка у застінках тюрми СБУ може призвести до потужного соціального вибуху, а цього в СБУ дуже бояться. Відтак Семена Семенченка ще вранці терміново госпіталізували. Із СІЗО СБУ його доставлено у Київську Міську Клінічну Лікарню Швидкої Медичної Допомоги, що на Братиславській, 3.

Зараз Семенченко знаходиться в тяжкому стані у відділі інтенсивної терапії, під крапальницями.
https://www.facebook.com/groups/taryfnyjmajdan/?__cft__[0]=AZUeSrjnXX1b3Fsyeq8wUdLVLd4W2Fu3GhCnVFtn5NQIb2cuMSG_qLSc5-BDYGEdFOLPzM-8wH4m2jOPQd7kyDBbYNCFBH8qSCsUR57SUH7t_hww1YoLt38xa_uKHxkinFxMosX5M1A3j027hdjPs0NCcKn1LvCHS7ieJZKfom2-9zTIxzfLaPj9Xyx9qu0A3pmWGHVhcMxKbURKZFbixm0Q&__tn__=-UC%2CP-R тут
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28.03.2021 15:15 Відповісти
Здоровые бугаи,а как хвост прижмут так сразу и прикрываются больничкой!! А плед у ворюги -таждика одолжил?
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28.03.2021 16:20 Відповісти
Во,сволоцюги,мало того ,що проти нас суди,міністри,кремлівська мафія,ї її ставленики в Україні,ковід....ще й гризете і радієте ,що погано і таким же як ми....того вони нам і творять і брешуть і беспредел....дурні.
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28.03.2021 17:24 Відповісти
Та це не люди, це пєціна ботоферма працює.
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28.03.2021 19:26 Відповісти
лыкуйся, секта воровки Жульки
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19.04.2021 15:23 Відповісти
Скоро этого слугу Коломойского на кровати с больницы будут нести. А через 2месяца выпустят и Коломойский выделит ему крупненькую сумму за участие в шоу.
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28.03.2021 18:26 Відповісти
У парашників свято.
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29.03.2021 10:29 Відповісти
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