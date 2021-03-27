Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат

Колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування та арештованого вчора на два місяці, госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав адвокат Семенченка Влад Добош на сторінці в фейсбуці.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Якщо так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.