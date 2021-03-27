Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали, - адвокат
Бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования и арестованного вчера на два месяца, госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал адвокат Семенченко Влад Добош на странице в Facebook.
"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - отметил он.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
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Чому ЦЕНЗОР не пише, що типа "https://censor.net/ru/news/3255612/sbu_semenchenko_byl_fakticheskim_organizatorom_nvf_shevchenko_obespechival_finansirovanie_i_postavki" було зареєствоано в Польщі як охоронна фірма ?
А "геройському" (насправді - ні) "комбату" Семену Семенченко - раптом стало дуже зле, воно хутко під картату ковдру шмигнуло)
Старий аферист Костя Грішин, під прикриттям Авакова став Семеном Семенченком, "героїчним комбатом" !
почему вместо него судят Семенченко ?
Судячи з коментов , зрозуміло, що сценарій , про яку мріяла люба українська влада "розділяй та володарюй" виконаний на 100% . Через брехню та чорний піар на добровольців, волонтерів, патріотів, наївних українців розділили і знов підсунули чергового "мальчіка для биття" і багато хто радий хоча б копнути його . Зараз же ж можна , бо він лежить в лікарні , куди його повезли просто з зали суду , бо прокинувся осколок , що біля серця ще з Іловайську "заховався" ... Єдиний факт : якщо він настільки безсоромний та " зовсім не патріот" , тоді чому він з трьома синами та дружиною досі знімає квартиру...
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Зєлю геть. Дострокові.
От що пишуть про стан здоров'я Семена : "У Семена біля сердця не вийнятий осколок ще з Іловайську!
Його цілий день мурижило фснбу. Не дали змоги відповісти на ганебну брехню прокурорів"
Ехай, мой друг, ехай отседова - тут и так ваших много.
Зараз Семенченко знаходиться в тяжкому стані у відділі інтенсивної терапії, під крапальницями.
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