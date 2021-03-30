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Кузьмін (106) обшук (1951) СБУ (12516)

СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір". ФОТОрепортаж (оновлено)

СБУ в кількох областях України поводить обшуки у громадян, які коли-небудь мали стосунок до громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Після проведених минулого тижня обшуків в офісі "Українського вибору" сьогодні із самого ранку співробітники СБУ в кількох областях України проводять обшуки у громадян, які коли-небудь мали стосунок до цієї громадської організації", - йдеться в повідомленні.

За його словами, людей, у яких проводять обшук, підозрюють у сепаратизмі та тероризмі.

"Їх підозрюють у сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах, які стали вже традиційними в Україні, проти "основ національної безпеки". Україна стрімко перетворюється на поліцейську державу, яка використовує правоохоронні та судові органи з метою, далекою від завдань кримінального судочинства", - додав Кузьмін.

СБУ повідомила, що сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності зазначених осіб.

Слідчі дії відбувалися в більш ніж 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.

У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню в березні 2014 року незаконного "референдуму" та "виборів" в окупованих АР Крим та в місті Севастополь.

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. Офіс Генпрокурора оголосив про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову.

Також читайте: ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі "Українського вибору", а в її власному

СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 01
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 02
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 03
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 04
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 05

Автор: 
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Топ коментарі
+25
ти б краще спитав у свого Петруся чому він його взагалі не чіпав, ні канали його, нічого
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30.03.2021 11:28
+18
спитай про це у любителів Петруся, які тут днюють і ночують
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30.03.2021 11:33
+12
Скільки за пост, курва?
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30.03.2021 11:31
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30.03.2021 11:24 Відповісти
Бгг) Если хотят посадить то сегодня обыск, завтра суд и СИЗО как с Семенченком.
А єто тупорылый пиар. Как и прошлый обыск на даче где мертвечук не был с 2013.
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30.03.2021 13:32 Відповісти
Большая часть "имевшых отношение" уже в "слуге народа" трудится на благо Украины....(((
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30.03.2021 11:24 Відповісти
движение - жизнь!

в прошлый раз неделю назад обыскивали - что то нашли? или так - проветрились
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30.03.2021 11:25 Відповісти
ти б краще спитав у свого Петруся чому він його взагалі не чіпав, ні канали його, нічого
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30.03.2021 11:28 Відповісти
Скільки за пост, курва?
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30.03.2021 11:31 Відповісти
спитай про це у любителів Петруся, які тут днюють і ночують
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30.03.2021 11:33 Відповісти
Я питаюсь в тебе, курво! Скільки тобі платять?
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30.03.2021 11:42 Відповісти
відповідаю тобі курві - жодної копійчини
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Т.е. ты не изображаешь дурака за деньги, а такой от природы?
Зря.
Учись у своего зелупы - он тоже дурак, но крадет миллиарды (!)
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30.03.2021 12:31 Відповісти
Какого "дурака"? То есть ты отрицаешь ФАКТ того, что Порошенка НИЧЕГО не сделал для того, чтобы присечь деятельность кацапской агентуры в Украине и наказать её? Так кто тут "дурак"?
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30.03.2021 14:43 Відповісти
Ни хера се заявочки...
Как-то интересно получается.

Порох "ничего не делал" - но про Медведчука никто даже не слышал (агитацию вел больше Мураев на ТК НАШ, как и сейчас ведет). Портнов сидел в рф. Никаких ринатов-кузьминых и сепаров в Раде не было. Агентура улетала на небеса, как моторола с гиви, и т.п.

Но тут пришел Ишак, который "делает" - и теперь Портнов у него первый юрист, Медведчук катается как сыр в масле (то, что пропаганта перешла с 112 на НАШ и Интер, ничего не изменило), сепары на ура избираются в Раду, на фронте солдат держат на убой, чтоб сепары упражнялись в стрельбе по живым мишеням (ответный огонь нашим вести запрещено) и т.п.

А можно опять Пороха вернуть - чтоб он опять "ничего не делал"?
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30.03.2021 15:17 Відповісти
"Не слышал", говоришь? А то, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ (!!!) летал прямым рейсом из Киева в мацкву, к своему куму за указаниями- "не слышал"? А то, что он был введен в переговорный процесс НЕ по настоянию Меркель, а по решению Пеци- "не слышал"? А то, что получил возможность обзавестись тремя украинскими каналами- тоже "не слышал"? Благодаря чему попал в ВР! И про бизнес, который ему Пеца дал возможность развернуть в Украине, дабы иметь бабки на увеличения своей аудитории и уничтожения Украины изнутри- "не слышал"? И про государственную трубу, которую получил в собственность от Пети- тоже "не слышал"?

И мулька про "потронова"- всего лишь соевый фейк. Портнов не имеет никакого отношения к Зе. И если его можно было посадить, почему Пеца его не посадил за 5 лет? Где уголовные дела на него??? И вообще, КОГО ОН ПОСАДИЛ за 5 ЛЕТ!!!??? За ГОСИЗМЕНУ И КОРРУПЦИЮ???

Не, вернуть Пецу уже нельзя. Хватит уничтожать Украину!!!
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30.03.2021 16:01 Відповісти
Краще запитай у свого зеленого чумохода, коли він кацапам підігравати перестане. Це більш актуально!
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30.03.2021 11:45 Відповісти
потому что незачто его зацепить. он грамотный юрист и не подставляется
поэтому спектакль с санкциями херанкциями - это для вас зеовцы.
этик аналы были куплены в конце 2018 года в аккурат перед выборами. и вполне были проукраинскими. а вот при твоем недомерке они расправили крылья и понесли свое дерьмо в массы.
и закрыли их не за антиукранскую позицию а по причине того что якобы их владелец финансировал террористов. НО никакого обвинения никому не предъявлено. финансисты террористов гулят по улице. а чо так можно что ли?
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30.03.2021 11:47 Відповісти
ну звичайно, якщо не хочеш чіпати партнера, знайдеш всі мислимі і немислимі відмовки
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30.03.2021 11:54 Відповісти
о господи. вы уникальны штрихи
медчедыук партнер бени, зеленский ручная кукла бени, беня в шоколаде, медведчук в шоколаде при зеленском, но партнер медведчука - порох
логика и вы - в разных вселенных

если все так просто - почему зеля не садит? даже подозрение не обьявлено. скоро два месяца как "санкции" и что на выходе? пук как обычно. но пипл хавает
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30.03.2021 11:57 Відповісти
але ж 3 ворожі канали не працюють, чи не чудово?
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30.03.2021 12:06 Відповісти
чудово конечно

я тебе аналогию приведу

есть убийца. у него есть мобильный телефон. вот зеленые у него телефон отобрали. в лицо ему сказали "ты убийца" и... а и все... и он пошел дальше. и ты такой гордый "ну у него теперь нет мобильного телефона". да, нет. он теперь через интернет общается. или для тебя новость что в ютубе трансляция не прекращалась? каналы не закрыты. у них прикрыли лицензию на частоты. и все. каналы работают
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30.03.2021 12:08 Відповісти
це вже зовсім маячня. Стільки років ці канали промивали людям мізки, а зараз їх нема. А щодо інтернету, то більшість бабусь його шанувальників туди не добираються
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30.03.2021 12:12 Відповісти
да не мыли мозги эти каналы до зеленых. не мыли
ньюс-ван немного но когда его при порохе попытались закрыть на защиту встало все прогрессивное человечество включая богуцкую, сцакашвили, косатую и прочих борцунов за слободуслова
112 создавался под евро 2012 и был поначалу вообще ментовским каналом
зик - до 2019 проукраинский канал
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30.03.2021 12:15 Відповісти
Да ну бросьте, на 112 с 2014 года мозгами начали заниматься, и шло у них по нарастающей. Ньюс ван немного ? хренасе немного Вот с Зиком согласен. А сейчас вся шобла перекочевала на канал НАШ, наслаждаемся.
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30.03.2021 12:31 Відповісти
да ладно
на 112 в 2015 шустер был со своей передачей. гордон с женой
по ссылке, их пресс-релиз 2017 года
http://www.pvplus.tv/pdf/112-ukraine.pdf
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30.03.2021 12:37 Відповісти
что касается бабусь то ты сильно ошибаешься. сейчас в каждом тиви есть ютуб. сын или дочь покажет и вперед

у меня мама освоила за пару дней и активно смотрит ролики по дачеводству и слушает аудиокниги какие то свои. ей 70
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30.03.2021 12:16 Відповісти
Каналы эти себе лишнего позволили - начали рейтинг зе опускать , а вон такой же канал 1+1 где мертветчук тоже акционер не трогают , потому что на нём зе хороший
Никто никогда при нынешней власти не посадит мертветчука
А это так цирк на дроте или по другому - шоу должно продолжаться (
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Посмотри Интер и Наш.
Все с "закрытых" каналов переместились туда, и туда же перелезла аудитория.
Как там твой Ишак говорил: а какая разница?
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30.03.2021 12:34 Відповісти
зєбануте, так мєртвєчук співвласник каналу г+г! чому він працює?
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30.03.2021 14:28 Відповісти
Плюсы НЕ есть антиукраинским каналом. Это раз. А во-вторых, у ментвечука там минимум.
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30.03.2021 14:46 Відповісти
"Плюсы НЕ есть антиукраинским каналом" -

"А во-вторых, у ментвечука там минимум." - та тишо, хто ж йому продав той мінімум? що, невже Порошенко?

А чому припіздент це дозволив?
А чому анал не заблокований, бо серед власників фінансуючий террористів?
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30.03.2021 15:16 Відповісти
Каломойский продал. А что? Не заблакованый, потому что там среди акционеров есть и журналисты. Не заблакованый, потому что плюсы НЕ ведут антиукраинской пропаганды, являются патриотичным и наиболее смотрибельным каналом Украины.

Потрошенка продал 112, зик и ньюсван. мертвечуку. Целиком и полностью.

А вот по Кривому, который украл янукович, а потом Пеца- таки грядут разборки.))
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30.03.2021 16:06 Відповісти
Да, он виноват в том, что легализовал мертвечука в политике и позволил ему скупить украинские каналы. При этом имея ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ. Мало того, ДАЖЕ после того, как стало понятно, на кого работают мертвечуковские помойки, после того, как было принято решение ВР (!!!) об их закрытии, НИЧЕГО не сделал в этом направлении, дабы обезопасить Украину от информационной войны! Теперь, надеюсь, понятно?
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30.03.2021 17:00 Відповісти
мєртвєтчука легалізував *****, бо тіки через нього готовий був спілкуватися з українською владою!
всі помийки були куплені вже перед виборами, коли стало зрозумілим, що українскьому суспільству добре засрали мізки і переможе клоун!
після перемоги, мєртвєтчук, як справжній дружбан коломойського - отримав частку в його бізнесі!
при цьому зєля нічого не зробив, маючи всю повноту влади, щоб запобігти роботі московського пропагандиського рупору - аналу г+г
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30.03.2021 17:05 Відповісти
Як повідомляють джерела, перше побачення олігарха з кандидатами відбулося у лютому 2014 року. Крім того, Порошенко, Кличко та Фірташ зустрічалися минулого тижня у Відні, про що в середу написала місцева газета Österreich:СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 7727
"Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України".
https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/29/7020740/ Льовочкін та https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/31/7020902/ Фірташ публічно виступили з гарячою підтримкою політичного союзу Порошенка та Кличка, внаслідок чого версія про координацію дій УДАРу та клану "РосУкрЕнерго" отримала додаткове підтвердження.

Але ти не відволікайся, продовжуй псувати повітря!)))
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30.03.2021 13:28 Відповісти
угу. и где эти секретные "джерела"?
слушай баш, ну сколько можно эту хрень катать? ну всем же уже понятно - вас бобиков развели как лохов. вы жрали эту жвачку все пять лети так и не смогли ее прожевать во что то реальное и серьезное
"джерела", "как говорят", "ходят слухи"... овцы
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30.03.2021 13:32 Відповісти
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина" .
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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30.03.2021 14:22 Відповісти
=Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил=
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.
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30.03.2021 14:44 Відповісти
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене



Геть глодом розум виїло?
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30.03.2021 14:59 Відповісти
=Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил=
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.

Получай еще, прономерованный!
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30.03.2021 15:50 Відповісти
Палай далі, ти такий кумедний!)))
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30.03.2021 18:40 Відповісти
кому заявил?
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30.03.2021 17:42 Відповісти
Не переймайся- то не твоє!)
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30.03.2021 18:41 Відповісти
да тебе просто ответить нечего
все ваши построения и конспирологии сыпется на логических связках.
поэтому ты гавкнуло и в кусты когда тебя ловишь на нестыковках. поэтому вы и обсираетесь уже два года

завтра советую тебе нажраться по случаю того что два года назад ты двинул во власть то что сейчас сидит на банковой. надеюсь тебе хоть немного стало лучше чем было до 31 марта 2019 года.
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30.03.2021 18:44 Відповісти
Знову не вгадав. Бо сперечатись з казковим свідком секти 8 відсотків- дурне марнування часу. Тебе 7 років частують лайном, а тобі все одно чоколят!
А нажертись- то твоя парафія, бо твій хазяїн скоро тебе перестане годувати!)))
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30.03.2021 18:55 Відповісти
да я не гадаю. я знаю
вас овец не надо каждого изучать. вы одинаково тупые. достаточно препарировать одного чтобы понять что вы все жрете
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30.03.2021 19:07 Відповісти
Як же ти про себе самокритично! Молодець!)
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30.03.2021 19:09 Відповісти
ну я же говорю - вы одинаково тупые
в другой теме один из вас назвал себя "критическим логиком"
один в один как ты
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30.03.2021 19:26 Відповісти
Молодець- визнаєш свої вади, чи ти бажаєш сказати, що Австрійському суду можна збрехати?
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30.03.2021 19:36 Відповісти
меня больше интересует вопрос другой пока
если ты говоришь про суд, то вопрос, на который фирташ дал ответ "Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", то мне просто интересно - а кто же в суде мог задать ему такой вопрос и в связи с чем? судья? адвокат?
как ты думаешь?
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30.03.2021 19:46 Відповісти
попробую пояснить так как сам ты вряд ли допрыгаешь до того о чем я пытаюсь тебе сказать

в суде по конкретному уголовному делу обвиняемого и свидетелей спрашивают по обстоятельствам именно этого дела. их не спрашивают об обстоятельствах и событиях которые не имеют прямого или косвенного отношения к уголовному делу. фирташа в австрии был суд по экстрадиции фирташа в штаты вот по такому обвинению

"Власти США предъявили обвинения в даче взятки шести иностранцам, в том числе Д.Фирташу, по делу о подкупе индийских чиновников для получения разрешения на добычу полезных ископаемых. По информации Минюста США, обвиняемые пытались дать взятку в размере $18,5 млн, надеясь получить $500 млн прибыли от продажи титана, добытого в индийском штате Андхра-Прадеш."

и у меня возникает вопрос - а каким боком суд австрии к вероятным встречам фирташа в феврале 2014 года с кем бы то нибыло? кто в австрийском суде мог задать такой вопрос?
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30.03.2021 19:50 Відповісти
ЗЕбіло, перший на затримання - чмо Качура!!! ВІн в мертветчука працював до останнього
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30.03.2021 12:31 Відповісти
Завдяки цьому інструменту. Петро повернув більш за 3000 полонених, без шкоди державним інтересам. Не рахуючи Савченко.
Блазень на це не здатний.
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30.03.2021 12:47 Відповісти
100500 полонених!!! Чому ти зменшуєш досягнення свого хазяїна?
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30.03.2021 18:42 Відповісти
Поцікався питанням для початку.
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31.03.2021 06:48 Відповісти
не чіпав...

СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 4347
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30.03.2021 16:37 Відповісти
СРЕЛОК..здравствуйте...слушайте...я в этом ну как называется шоке..Журналист АНТОН ГУРАпоказал Полтавскую Харьковскую и еще какую то область УКРАИНЫ...где сост или лежат...как правильно не знаю...вышки НЕФТи и ГАЗА...и ети нефть и газ идут в ЕВРОПУ через ГАЗПРОМ РОССИИ..Вы не знаете...наверное брешет...ну не может быть такого шобы ни один президент УКРАИНЫ не знал про такое...Теперь я не сопротивляюсь---МЫ ---РОССИЯ....да он говарит шо деньги за добытый газ з Украины в ЕВропу...ПОЛУЧАЕТ РОССИЯ....!!!нифигасе...дурак наверное
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30.03.2021 11:32 Відповісти
смотрел я этот ролик. мое мнение - бред высосанный из пальца
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30.03.2021 11:54 Відповісти
почитайте о нем
https://www.depo.ua/rus/politics/bloger-kvartalivets-i-eksukrop-khto-takiy-anton-gura-shcho-khaypanuv-na-litaku-infikovanikh-z-milanu-202003131130389
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30.03.2021 11:54 Відповісти
Вот интересно получается. Обыски проводят у Медведчука,а арестовывают только патриотов.
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30.03.2021 11:25 Відповісти
Поведение клоуна по отношению к медведчуку напоминает поведение дурня, который хочет повесить картину на стену. Вместо того, чтобы взять молоток , вбить гвоздь в стену и повесить картину, он начинает молотком хер@чить стену возле того места, где должен быть вбит гвоздь. В результате: стена разбита, дурень в мыле, картина в шкафу.
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30.03.2021 11:27 Відповісти
дурня он просто изображает для настоящих, зеленых дурней.
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30.03.2021 13:35 Відповісти
Все это клоунада от 95, держат народ за лохов
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30.03.2021 11:28 Відповісти
Ага, зате при попередниках з Медведчуком боролись потужно і рішуче.
Правда, на словах. І то не завжди.
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30.03.2021 11:39 Відповісти
Рюзьгє насмоктало на американське проксі)
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30.03.2021 11:44 Відповісти
Та мені пох на попередніх, це вже історія. босман, твої методички застарілі вже, придумай щось нове))))
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30.03.2021 11:50 Відповісти
Дуже добре. То хто, на твою думку, здатен боротись з Медведчуком "так як треба"?
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30.03.2021 12:27 Відповісти
В наших реалиях наверно только марсиане
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30.03.2021 12:36 Відповісти
похоже, Василь Стус работает секретарем у Боженьки..
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30.03.2021 11:29 Відповісти
Не тот выбор.
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30.03.2021 11:34 Відповісти
Т.е. у депутатов СН тоже проводят обыски?
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30.03.2021 11:34 Відповісти
А Качуру слабо за жабры взять. Эта гниль с Медведчуком до 2020 года работала и с5ейчас хорошо себя чувствует в "Слуге ЗЕ". И справно гавкает от ЗЕ!
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30.03.2021 11:36 Відповісти
К движению Мертвечуку,а самого Мертвечука не нужно за яйца брать и садить в тюрьму?
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30.03.2021 11:37 Відповісти
Это ХОРОШАЯ новость ,но этого мало ,ВЕСНА уже пришла и пора САЖАТЬ .
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30.03.2021 11:42 Відповісти
Всі аплодують! Во який зеля маладєц, як він того медведчука!
Але ніхто не каже що то звичайний перділ в смоій ОПЗЖ!
Московскій сцар заслаб оті пішов дерибан його кума!
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 7290
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30.03.2021 11:44 Відповісти
Лесик, Харьков, медведчуковский ********! - на бутылку
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30.03.2021 12:18 Відповісти
зайвий раз підтверджує, що "укр.вибір" і "опзжд" - одна контора під назвами-синонімами
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30.03.2021 13:04 Відповісти
Що ж таке робиться? При Петрові такого не було...
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30.03.2021 13:05 Відповісти
да при Петре так в глазоньки вам не ссали)
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30.03.2021 13:36 Відповісти
Надеюсь, что и к Качуре не забыли заглянуть???
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30.03.2021 13:07 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню.
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30.03.2021 13:20 Відповісти
Всех согнать в одно большое стадо и отправить на рудники (урановые)
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30.03.2021 13:33 Відповісти
У мертвчука обшуки проводьте, чи ви його вже в Швейцарію провели з хлібом сілю? Імітація, окозамилювання разводять лохторат как катят.... Виродки.
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30.03.2021 13:39 Відповісти
- Доктор, вы мне опять вырвали не тот зуб!
- Ничего, потерпите! Мы и до него когда-нибудь доберёмся!
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30.03.2021 16:21 Відповісти
А чо эт в избе половицы некрашены, телефоны старинны и морды дебильны))
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30.03.2021 13:59 Відповісти
а чому квартальне чючєло з фамілією баканов не проводе обискі у мертвечюка?
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30.03.2021 14:20 Відповісти
Клоуны СБУшные, Медведчук обвиняеться по статье терроризм....при этом его самого не арестовуют, а ловят каких то левых шестерок медведчука.
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30.03.2021 15:37 Відповісти
Негусто.Ноут,планшет,чотири старих мобіли і півпуда макулатури.Бензину на більшу суму спалили.
Піплу такі шоу все важче згодовувати.
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30.03.2021 17:07 Відповісти
 
 