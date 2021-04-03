"При владі погані актори, яким ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс", - Решетилова

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова прокоментувала рішення влади запровадити санкції проти Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Решетилова зазначила: "Мушу визнати, що мала рацію та частина експертного середовища, яка взялася за голову від жаху після санкцій Медведчуку і його оточенню і закликала нас одуматися і не підтримувати це рішення РНБО.

Бо підміняти правосуддя політичними інструментами можна довірити тільки тій владі, яка має почуття міри.

А коли при владі погані актори, яким уже ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс, все може закінчитися печально.

Тому визнаю, своїм бажанням швидких результатів ми самі винні у тих наслідках, до яких призведе розхитування і без того дуже хиткої правової системи".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.