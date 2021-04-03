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"При владі погані актори, яким ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс", - Решетилова

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова прокоментувала рішення влади запровадити санкції проти Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Решетилова зазначила: "Мушу визнати, що мала рацію та частина експертного середовища, яка взялася за голову від жаху після санкцій Медведчуку і його оточенню і закликала нас одуматися і не підтримувати це рішення РНБО.

Бо підміняти правосуддя політичними інструментами можна довірити тільки тій владі, яка має почуття міри.

А коли при владі погані актори, яким уже ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс, все може закінчитися печально.

Тому визнаю, своїм бажанням швидких результатів ми самі винні у тих наслідках, до яких призведе розхитування і без того дуже хиткої правової системи".

Дивіться також: Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Медведчук Віктор (1707) Решетилова Кобилинська Ольга (53)


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Топ коментарі
+29
Они по другому и не умеют. Квартал есть квартал.
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03.04.2021 18:11
+28
"При власти плохие актеры, которым никто не аплодирует, а они продолжают выходить на бис", - Решетилова - Цензор.НЕТ 3494
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03.04.2021 18:12
+27
Зеля играется с СНБО, как с новой любимой игрушкой. Его главная цель не достижение реального результата, а шоу. И СНБО ему для этого как-раз подходит.
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03.04.2021 18:14
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не бреши, ЗЕбіл. При Пороху, Мертвечук ЗБІДНІВ, А при вашый ЗЕлупі - ЗБАГАТІВ У БАГАТО РАЗІВ:
"При власти плохие актеры, которым никто не аплодирует, а они продолжают выходить на бис", - Решетилова - Цензор.НЕТ 9148
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03.04.2021 18:23 Відповісти
усі ці правозахистні платформи завжди фінансувалися олігархатом з цілью лобіювання на заході та для профанації різного рода реформ та вибивання знову ж таки копійки на заході під неначе турботу про людей. їхні заяви такі ж нікчемні як і ті хто платить за їхню музику.
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03.04.2021 18:19 Відповісти
Ото зайшов джентельмен в ресторан і замовив стейк. А йому принесли лист капусти і кажуть - ото стейк. Ото воно зелене на тарілці лежить, замість стейку. І джентельмен його вже майже 2 роки жує, замість стейку. Як корова, а не як джентельмен.
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03.04.2021 18:22 Відповісти
То може то не джентельмен, а "овен"???
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03.04.2021 18:25 Відповісти
джентельмен це ти про себе так? якщо вже бути реально прикольним замість стейку мав би бути шмат сала. з стейком не смішно.
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03.04.2021 18:29 Відповісти
Я про еліту й народ, які терплять дурня. По тобі відразу видно, що ти дуже розумний, навіть прапор розумний над головою підняв.
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03.04.2021 18:34 Відповісти
прапор відповідно до мого IP вже який є.
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03.04.2021 18:38 Відповісти
Усі ці "правозахисники" це метастази газети "День" яка належить Суркісу, подельніку Медведчука. а я вже навіть напрягся. думав Пінчук.
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03.04.2021 18:27 Відповісти
Блин, у соевых мертвечук уже жертва режима получается.
Дурдом!
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03.04.2021 18:27 Відповісти
З мертвечуком буде те саме, що з ТЮ, яку криво посадили і вона потім повернулася на білому коні у лабутенах.
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03.04.2021 20:06 Відповісти
Панове соевая паства, не рано ли вы сбросили маски, что давно злыгалысь в едином порыве с мертвечуками?
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03.04.2021 18:29 Відповісти
Кожен висер зедебіла має має бути заспамленим за відверту чухню. Душимо спамом брехливого подолякового бота https://censor.net/ru/user/484365
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03.04.2021 18:31 Відповісти
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=AZXYQdUJZcrDtNqLSNuM1Hy7mpWkxt_R9JUF_6Y39-aTUNwdlCQ8KJTVclSn6ZVDNSeuC2bBnYcSgp_QqE2UYTxAQWs-8BwhbEX1XnM0KiMmDOOI0U6DcrH65ZbTRimyc_Q&__tn__=-UC%2CP-R Zoya Kazanzhy
Час, коли ми сміялись над Зеленським, схоже, закінчився.

Зеленський стає небезпечним. Не тіштеся, що у нього там щось не виходить, а Разумков збирається створити йому конкуренцію на майбутніх виборах. У нього поки що все виходить. І із запланованого, і із спонтанного також. І він точно збирається на другий термін. І він, я все менше сумніваюсь в цьому, має найбільші шанси, щоб перемогти. Тому все, що відбувається зараз, пропоную розглядати як тотальну зачистку електорального поля за всіма напрямками.
І Зеленському абсолютно все сходить з рук. Незаконні дії по відношенню до Конституційного суду - це лише маленький епізод порушення закону, які стають вже практично візитівкою цього президента. Він контролює всі гілки влади. Бо ті гілки завжди дружно лягають під першу особу. Їм треба вижити і заробити - і ці два поняття для них тотожні. Всі вороги державності радо повернулися в країну зразу після його інавгурації і не лише напрочуд гарно тут себе почувають, але і повертають певний вплив і беруть участь в політичних процесах.
Він вибиває з гри Медведчука і компанію не тому, що вони небезпечні для України, а тому, що вони небезпечні для його президентства зараз і будуть ще небезпечніші за пару років.
Мені Зеленський дуже нагадує раннього Путіна. І мені чомусь здається, що саме Путін є для Зеленського певною рольовою моделлю, на яку він дуже хоче бути схожим. Звідси і розповіді про заглядання у очі, про те, що саме він, Зеленський, зможе домовитися з Путіним. Бо Зеленський відчуває у ньому свого, бачить у ньому самого себе, але через кілька років.
Путін теж говорив про те, що не претендуватиме на другий термін, що треба бути божевільним, щоб прагнути довго бути на посаді президента і інші байки, які дуже добре заходили в мозок невибагливим і некритичним виборцям.
Пам'ятаєте ейфорію і росіян, і світу, коли після комуністів і Ельцина, який вже ставав смішним зі своїми витівками напідпитку, раптом на арені з'явився Путін? Молодий, підтягнутий, небагатослівний, з правильним меседжами про справедливість і порядок. А світу насправді продали монстра, який навіть паростки інакшості загнав не під плінтус, а глибоко під землю.
Монстр виріс і закріпився так, як вміють це робити невиліковано хворі імперці. Які всі сили і ресурси спрямовують на укріплення свого царювання, своєї безпеки і не зупиняться ні перед ким, хто буде їм погрожувати.
У нашого масштаби мілкіші. Але від цього не стає легше. Наш теж почав цементувати систему, роблячи ставку на людей служивих, які точно так само мріють про поліцейську державу. Бо тоді у їхніх руках опиняються ресурси, вплив, можливості - влада.
І тому не потрібно самовтішатися, що я порівнюю не порівняні речі. Мовляв, там матьорий кадебіст, а тут клоун на підтанцівках у олігархів. Клоун, який примусив проголосувати за себе безпрецедентну кількість людей за всю історію незалежності, перестає бути клоуном. В клоунів перетворюємося ми всі, хто голосував і хто сміявся чи плакав над тим голосуванням. Бо ми всі сидимо в одному човну і у нас немає шансу покинути цю посудину за власним бажанням.
Тому нам можуть не подобатися Стерненко чи Riffmaster, але ми маємо чинити опір свавіллю і беззаконню. Виходити на вулиці міст і селищ. Демонструвати нашу силу, міць і організованість. Тому що будь який монстр, коли росте, починає з маленьких кроків, з незначних утисків, з невеликих порушень. Це той варіант, коли давши пальця, можна залишитися без цілої руки. Якщо не розуміти з самого початку, хто перед нами і на що він здатний.
І я би не применшувала зовнішню загрозу. Вона зараз реальна, як ніколи. Власне, із непідкорених залишилась лише Україна та країни Балтії. Білорусь захлинулась. Молдова закуповує вакцину «спутнік», бо електорат того хоче. Всі інші давно в російському стійлі, жують пропагандистські жуйки і заглядають в очі Путіну. Про всяк випадок.
Тому Путін не зупиниться, продовжуючи збирати свою «імперію» з непокірних. Бо то є найсолодший виклик - топити в крові непокірних. Він Чечню спочатку залив кров'ю, а потім заасфальтував і розбудував. І дав героя Росії тому, хто був смертельним ворогом. Продемонструвавши, що зі стійла ти можеш вирватися. Навіть героєм. Але посмертно.
І, схоже, ми маємо всі шанси опинитися один на один і перед зовнішніми вошами і перед внутрішніми гнидами.
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03.04.2021 18:30 Відповісти
Отлично написано! И страшно....
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04.04.2021 00:06 Відповісти
Порошенко тебе чем не цивилизованный и адекватный? Но тут беда 73% поверили в фуфловый сериальчик и 73% не нужен цивилизованный и адекватный!
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03.04.2021 18:54 Відповісти
Когда страна развивалась и экономика росла. Зарплаты росли, долги уменьшались. Индексы всякие улучшались. И т.д. Но дебилам этого показалось мало. Им нужно было все и сразу, им нужна была золотая рыбка. А привели стадо тупых кукол олигархата.
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03.04.2021 18:55 Відповісти
Ага, пенсія при Петі виросла з 150$ до 60$
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03.04.2021 19:04 Відповісти
ти міряєш максимальну в 2013-му до мінімальної в 2019-му.?
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03.04.2021 19:05 Відповісти
нащо брешеш, ЗЕбіл? Курс гривні обвалився ще у лютому 2014. А Порох став Президентом лише через пів року - у ЧЕРВНІ 2014
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03.04.2021 19:07 Відповісти
А хто тогда обвалил рубль с 30 до 76? *****?
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03.04.2021 19:18 Відповісти
Без проблем. Арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 3260 грн -- 3260 / 8 = 407,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время начала осени 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже около 12. Можем пересчитать при желании.
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03.04.2021 19:20 Відповісти
Вы манипулируете: когда курс доллара падает почти в три раза - это называется инфляция - она действует на все услуги и товары, т.е. вы становитесь автоматически грубо говоря в 3.125 раза беднее... чтобы восстановить статус-кво 2013-го года минималка в 2019-м должна была стать 143.38 USD * 3.125 = 448 USD * 25 = 11200 грн, а средняя - 407 USD * 3.125 = 1272 USD * 25 = 31800 грн... К сожалению так и получается у не умных людей - вроде жить стало веселей, но выживать трудней... А вам надо идти в следующее правительство Украины, вы справитесь с дальнейшим оболваниванием народа.
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04.04.2021 03:09 Відповісти
Да неужели? Вы вообще где такой экономике учились, в каком коридоре? И у нас зарплаты именно в гривнах, а не в долларах. Перед тем, как портить воздух, это надо знать.
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04.04.2021 10:44 Відповісти
На сколько "обвалился"? На 3 грн??? ))) зато в феврале 2015 рухнул с 12 до 30 грн за дол.
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03.04.2021 21:45 Відповісти
Во время войны Сралин вобще пенсии не платил! А колхозникам и после войны! Но Порох для тебя плохой а Сралин хороший! тут попахивает шизофренией! Кстати при великом ***** таже тенденция. Прикин там даже пенсии заморозили!
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03.04.2021 19:10 Відповісти
У ***** прикинь вобще не было ни войны ни АТО а пенсии заморозил! И вобще как это не было войны? Ты хочешь сказать что мы не воевали?
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03.04.2021 19:17 Відповісти
ти, глупе створіння! Ти знаєш, що згідно міжнародного права, та країна, яка оголошує війну іншій країні, АВТОМАТИЧНО стає АГРЕСОРОМ!? І тоді Рашка мала б ПОВНЕ ЮРИДИЧНЕ ПРАВО бомбити Україну, розносити її у щебінь, і західні країни не могли б і слова сказати, бо тоді Україна була б АГРЕСОРОМ, а Рашка - просто захищається від агресора. Тобі мало було, що при Пороху, літом 2014 року було звільнено 2/3 окупованих територій, А щороку, потихеньку віджимали ще кілька десятків сіл і містечок? Як же ви задовбали, недоумки.
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03.04.2021 19:19 Відповісти
Можешь пункт этого права привести или ссылку дать?
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03.04.2021 23:25 Відповісти
Кстати пенсы в своих проблемах практически на 100% виноваты сами. Нехрен было приводить к власти ворюгу Овоща в 2010. У люмпена всегда виноват врач, а не они сами. Нажрутся всякого дерьма и дрыщут без перестану, а виноват врач, что у него лекарства горькие и уколы болючие. Пенсам нужно было очень хорошо помнить события 2013-2014 и кто в этом виноват. Но в 2019 они опять привели к власти Овоща дубль 2.
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Здесь в США вас с такими взглядами, умственными способностями и познаниями в экономике (смотрите ответ на ваши "расчеты" выше) даже не подпустили бы к чистке коровника... Я вижу вся пробема Украины в том, что такие как вы диктуете повестку, а остальные как овцы мoлча следят за движением ваших конечностей... даже не думая оспаривать ваши глупости
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04.04.2021 03:19 Відповісти
Ну чистите коровник дальше, батенька, не отвлекайтесь. Каждому свое. Думать явно не для вас, вам только воздух портить.
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04.04.2021 10:50 Відповісти
мы жители Донецка презираем акупантов из рф
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03.04.2021 19:01 Відповісти
Не вірю. До речі скільки зараз проїзд у донецьких маршрутках?
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03.04.2021 19:15 Відповісти
пенсии в бамбасе выше от наших , ну у тех кто по 2 получает ( и у нас , и у рашки ) , минималка у них чет 2к с хером ( на гривну )
за маршрутки не знаю , но думаю как у нас , знакомые приедут , надо будет спросить , если не забуду
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03.04.2021 22:19 Відповісти
Хто би з зебілів що не свистів, але Ольга Решетілова до порохоботів - жодним боком. Вона скоріше - сама з зебілка, але з масті соросят.
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03.04.2021 19:04 Відповісти
кацапка вона
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03.04.2021 20:05 Відповісти
совершенно верно написала,зеля подменяет правосудие рнбо.Судебную систему реформировать надо,и причем срочно,Завтра зеля уйдет,придет недай бог медведчуковское кодло к власти,и начнут отбирать у неугодных.Ящик Пандоры открыт и не иначе!!!!
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03.04.2021 19:20 Відповісти
Ещё одна вступилась за кума хххххххх. До коле?
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03.04.2021 20:44 Відповісти
пургу ****** несет:
какие это санкции???!
Антоненко год и 4 месяца сидит непонятно за что-вот это санкции
против патриотов
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03.04.2021 21:05 Відповісти
Кто такой антоненко? в чем он патриот? ))
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03.04.2021 21:46 Відповісти
"При владі погані актори, яким ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс", - Решетилова - Цензор.НЕТ 6550
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03.04.2021 21:24 Відповісти
Рєшетілову - на нари!
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03.04.2021 21:56 Відповісти
санкции против медв и козака - это зрада антиканхветная.
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04.04.2021 04:12 Відповісти
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