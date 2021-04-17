Макрон планує поговорити з Путіним про Україну, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести найближчим часом переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час переговорів обговорюватимуть питання України.

Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Єлисейському палаці зазначили, що Макрон під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". Також президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися Мінських домовленостей і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".

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"Президент Франції і президент України також обмінялися думками з канцлеркоюм Німеччини Ангелою Меркель у рамках відеоконференції. Вони спільно зазначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їхньої реалізації. Президент республіки незабаром обговорить це з президентом Путіним", - зазначили в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера Франції Емманюеля Макрона. Також до переговорів за допомогою відеозв'язку підключилася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Сторони обговорювали загострення конфлікту в Україні.

За підсумком переговорів Зеленський, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.