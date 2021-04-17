Макрон планує поговорити з Путіним про Україну, - Єлисейський палац
Президент Франції Емманюель Макрон планує провести найближчим часом переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час переговорів обговорюватимуть питання України.
Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У Єлисейському палаці зазначили, що Макрон під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". Також президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися Мінських домовленостей і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".
"Президент Франції і президент України також обмінялися думками з канцлеркоюм Німеччини Ангелою Меркель у рамках відеоконференції. Вони спільно зазначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їхньої реалізації. Президент республіки незабаром обговорить це з президентом Путіним", - зазначили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера Франції Емманюеля Макрона. Також до переговорів за допомогою відеозв'язку підключилася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Сторони обговорювали загострення конфлікту в Україні.
За підсумком переговорів Зеленський, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.
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«Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал», - заявил президент.
А ВИ КАЖЄТЄ )
Для того, щоб розуміти стратегію та тактику Байдена слід мати рівень та досвід Байдена... Більш писати з цього питання нічого не стану. Але хочу заспокоїти переляканих - все має завершитися добре...
Стосовно дій росії - її війська потопчуться-потопчуться поруч з кордонами України, набудуть досвід маневрів, витратяться і ... потім заберуться геть "не солоно хльобнувши"...
NB... Хочу повідомити також, що для того щоб кошти фінансової допомоги та кошти запозичень не розсовувалися по кишенях воротилами України...- через 90 днів США можуть ввести заборону й на торгівлю фінансовими інструментами УКРАЇНИ на міжнародних ринках...
Слід остерігатися позиції Франції доки "біля її руля" перебуватиме неоднозначний і часто ексцентричний Макрон зі своїми, часто різно спрямованими емоціями - він звичайно трішки сильніший політик, ніж ЗЕ... але...
А от кого слід боятися по справжньому, це підступності Німеччини, доки "біля її руля" буде пані Меркель, яка до цієї пори не запропонувала абсолютно жодної військової допомоги Україні, яка була одним з ініціаторів будівництва, а нині педалює завершення "північного потоку-2". Меркель - повністю "під Путіним" і виконує абсолютно всі його забаганки, хоча й не завжди мистецьки завуальованими...
Тому, надія на ефективність "нормандського формату" у нинішньому персональному складі - згубний, жорстокий та трагічний самообман...
Хто надав військову допомогу Україні - ви знаєте...
У внутрішній оборонній політиці -надіятися слід лише на себе, на свої сили, розвиваючи та укріплюючи їх. Внісши зміни в наше законодавство, яким дозволити існування іноземних військових баз для країн-друзів України.
В європейському організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокового оборонного та інтелектуального поясу в Європі навколо росії з істинних друзів України і які на собі вже відчули, що таке росія (як скунс і ворог та загарбник), задля інтеграції в ньому всіх його складових - від військового компоненту до гуманітарного
А в зовнішньо-організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокових двосторонніх та багатосторонніх угод на стратегічне партнерство
Але на будівництво всього цього має бути толковий "прораб", а не диверсант-з групою мінерів-підривників Путіна та олігархів в тилу від фронту України з росією ...
2. Никто не говорит "все пропало". Даже наоборот. Именно так я воспринимаю действия Байдена. По той же причине, по которой возможны со стороны США санкции против Украины, не будут говорить об Украине в присутствии самой Украины. К власти пришли откровенные бандиты. Это понимают и не дадут им возможность себя проявить на международных площадках. Все будут делать сами. И это неплохо в общем, учитывая ситуацию.
3. Полностью согласен с идеей, что зеленский должен уйти
4. По поводу России тут сложнее. Для нее опять же в силу исторических причин уход Украины из-под ее влияния очень опасен. Потому ее действия тут будут куда более непредсказуемы, чем в том же Карабахе, к примеру. Они не отвяжутся от Украины и будут давить на нас всеми доступными методами.
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
А що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать .... То Макрон кому допомагає вовчиній борделі ОПУ чи Україні?
У російській традиції переважно має назву «Мюнхенська змова» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Мюнхенский сговор), у чеській та словацькій має назву «Мюнхенський диктат» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Mnichovský diktát; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Mníchovský diktát), або ж «Мюнхенська зрада» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Mnichovská zrada; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Mníchovská zrada)
Основний зміст угоди:а) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетська область відділяється від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацької республіки й передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;в) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина .
https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель @VALMICHEL7
https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7
Отбросив последний фиговый листок «суверенной демократии», Путин закончил построение в России самого обыкновенного фашизма.
Следом будет звучать: или "Северный поток" или никого в ОРДЛО в живых не останется. Еще в 2014-ом Путин сказал, что "русские будут защищать Донбасс до последнего человека". Ну, особого вреда нам такая стратегия не нанесет.
Второе: бросит свое лопоухое призывное мясо на передовую и будет играть в массовость. В Кремле понимают, что российские срочники могут дойти не на Киев, а до магазина с бухлом, поэтому эти массовые "тараканье бега" в Кремле и воспринимают, как "взять на испуг массовостью, не считаясь с потерями". Бабы ж еще нарожают!
На самом деле у Кремля нет подготовленного военного ресурса для масштабной операции в условиях подготовленного и мотивированного ресурса ВСУ. Поэтому через своих донатов РФ и пытается вызвать панику в Украине.
Чтобы сделать нам "бу", РФ перевезла все регулярные части с Дальнего Востока в ОРДЛО. Первый ответ Европы на давление по Северному потоку, первые кровавые акции РФ в ОРДЛО, первые "ура на Киев", первые усиленные санкции - и открытые восточные границы РФ могут превратить великую и могучую в "республику московской кольцевой".
За все нужно платить! Это сейчас должны, как название любимой боярки, выучить россияне и россиянки. Потому что Кремль будет платить ими. Их детьми, их жизнями, их счетами в банке, их комфортом, ведь русским закроют выезд во все страны, их социальными гарантиями. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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Завтра-послезавтра Макрон доложится Путину о выполненном задании
Макрон таки озвучив Зеленському умови Путіна.
Умови були злиті в соцмережі і для суспільства вони не секрет.
Це подача води в Крим, це початок переговорів з терористами так званих "ДНР-ЛНР" і це закріплення статусу так званих "ДНР-ЛНР" в конституції України.
Тобто - це умови, по факту, визнання окупації Криму і виведення росії з під санкцій Заходу.
Якби Зеленський прийняв ці умови бодай частково, Макрон перетворився б на миротворця і світоча світової дипломатії. Тому його задача була - переконати Зеленського.
То ж сам гундосик сказав, що з Макроном "Обговорили й кластери, запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру". https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158331454436859
Вперше про кластерну імплементацію Мінських угод стало відомо наприкінці березня відразу після того як Козак «анонсував» їх у російському Комерсанті.
Фактично це поетапний план приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії, адже у ньому йде мова і про місцеві вибори, і про амністію бойовиків, і про зміни до Конституції України.
Кластерний план де факто є поетапна капітуляція України перед агресором під контролем Франції та Німеччини.
Як доказ наведу пункт В із Франко-німецького проєкту, який загалом містить 11 кластерів.
Україна зобов'язана:
1. Визначити механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який включається в українське законодавство.
2. Керівники країн «нормандської четвірки» схвалюють «дорожню карту», а Київ погодить з так званими «ДНР» і «ЛНР» в контактній групі всі правові акти, які будуть стосуватися цих частин Донбасу.3. Проведення Україною конституційної реформи, яка передбачає децентралізацію та ухвалення законів про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону.
https://censor.net/ru/b3260326
https://censor.net/ru/blogs/3260326/klasterna_mplementatsya_mnsku_peremoga_chi_kaptulyatsya
Макрону доручили оформити капітуляцію України…
Побачимо !
..........
Я ж не тому, що не люблю Зеленського. Але президент - не лише верховний головнокомандер, про що ми любимо згадувати всує. За Конституцією він ще й головний дипломат. І ще з часів Кучми Л. Д. не лише послів, а й тих же консулів, тим паче генеральних, призначають винятково з Банкової (хоча оце якраз і не за Конституцією, і не за Законом України "Про дипломатичну службу", ну але ладно).
То я про шо. От, наприклад, коли 16 років тому російський аташе був задіяний у теракті в Катарі (там підірвали в авто чечена Яндарбієва, погугліть, повчальна історія), і його спіймали, то потім у Москві йому в аеропорту постелили червону доріжку і всячеські почесті.
Наш, слава Богу, не вбивця, і, звичайно, офіційно ми не визнаємо, що можемо шпигувати за країною, яка сім років здійснює проти нас збройну агресію, а економічну та інформаційну - всі тридцять. Але коли консула вишлють в Україну, хоч медаль же можна буде дати?
Ні, жарти жартами, а реально цікаво, що заявить президент із цього приводу. Підказка, Володимире Олександровичу: заявляйте самі, Юлю до клавіатури не підпускайте ближче, ніж на метр.
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: "Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя хрен положил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга".
То, что сдал, сомнений нет, это было написано на его физиономии, когда он давал брифинг после встречи с Макроном. Нагнули Зеленского в очередной раз, ой как нагнули.
"А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? (коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, він чомусь почав плямкать шось англійською).
Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19.
Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да?
Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів.
Всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач..."
Это ровно половина.
Сорри, больше не осилила.
Victoria Maximenko
Господи,какой стыд
Після війни німеції просто не було. Зовсім. Як так сталося що це сьогодні найпотужніша країна Европи? Сталося - на золотих зубах вирваних у концтабірних євреїв, на грабунках вермахта цілих країн а потім на схованках з золотом які ніхто не знайшов для повернення пограбованим. А там було кривавого на цілі три країни. Не все було конфісковано. Сьогодні найпотужніші концерни німеції - гітлерівські сраколизи часів війни. Щось нічого з ними не сталося. Так? І розмір допомоги США на ровиток ФРН якось не клеїться по математиці..Якихось чудес не буває у світі, а тому є теми на які німчура ніколе не буде говорити. Вони самі знають які вони покидьки..і на чому жирують. А тому - сприяти ці країни лайна будуть тільки тим з кого вигода більша , навіть як що це вбивця педофіл и хворий псих по шию у крові дітей і кого бояться на сьогоднішній момент. Бо ні франція і ні німеція не подолають кацапську навалу у разі чого, без допомоги США. І тут - а ні честі , а ні хоробрості..Нічого..Тільки жирне пузо. А між США та німцями сьогодні свої розбіжності є та не гладкі стосунки і не маленькі розбіжності - що вказує на те - хто справді має спільні інтереси з Україною, а хто є агентом кацапів. ( До речі - макарон - такий самий поц як зе-поц але трохи хитріший..тому це було - "антиукраїнська зустріч ідіота жида та ідіота жабоїда щоб здати Україну етнічним ідіотам монголам за гроші"..Крапка.) Зе -поца - геть! Слава Україні!