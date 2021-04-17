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Макрон планує поговорити з Путіним про Україну, - Єлисейський палац

Макрон планує поговорити з Путіним про Україну, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести найближчим часом переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час переговорів обговорюватимуть питання України.

Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Єлисейському палаці зазначили, що Макрон під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". Також президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися Мінських домовленостей і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".

Читайте також: Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення

"Президент Франції і президент України також обмінялися думками з канцлеркоюм Німеччини Ангелою Меркель у рамках відеоконференції. Вони спільно зазначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їхньої реалізації. Президент республіки незабаром обговорить це з президентом Путіним", - зазначили в Єлисейському палаці.

Читайте також: Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера Франції Емманюеля Макрона. Також до переговорів за допомогою відеозв'язку підключилася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Сторони обговорювали загострення конфлікту в Україні.

За підсумком переговорів Зеленський, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.

Автор: 

путін володимир (24129) Франція (3107) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+21
Ось в цих двох фото з різницею більш ніж 70 років вся правда про стосунки українців з північно східними дикунами - пройшло стільки років а ворог той самий! Слава україні!!!
Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 9435
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17.04.2021 17:58 Відповісти
+19
именно об Украине и будет речь. Без Украины. На клоуна уже банально не обращают внимание. И на Украину.
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17.04.2021 17:52 Відповісти
+17
Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !! Відповідне і ставлення до влади і до України загалом !!))
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17.04.2021 17:55 Відповісти
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Ничего об Украине без Украины иначе будет как с Чехословакией 1938.
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17.04.2021 17:50 Відповісти
именно об Украине и будет речь. Без Украины. На клоуна уже банально не обращают внимание. И на Украину.
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17.04.2021 17:52 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !! Відповідне і ставлення до влади і до України загалом !!))
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17.04.2021 17:55 Відповісти
Президент Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не ожидал такого, как он на посту главы государства. Об этом Зеленский сказал в интервью дляhttps://inforesist.org/goto/https://president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-gazeti-le-figaro-68029?fbclid=IwAR1wbhqODLA3tUt1qjWOyr8vbJGhbhgswPr75ho6wHyOkSfCKo6t7CsO-r4 Le Figaro.
«Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал», - заявил президент.

А ВИ КАЖЄТЄ )
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17.04.2021 18:37 Відповісти
йому б ОПУ свою почистити ,та РНБО - то може хтой повірив би...
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17.04.2021 18:38 Відповісти
Я прохав би дишлово-прямолінійних критиків останніх слів та кроків Байдена УТРИМАТИСЯ від позиції "все пропало"!

Для того, щоб розуміти стратегію та тактику Байдена слід мати рівень та досвід Байдена... Більш писати з цього питання нічого не стану. Але хочу заспокоїти переляканих - все має завершитися добре...

Стосовно дій росії - її війська потопчуться-потопчуться поруч з кордонами України, набудуть досвід маневрів, витратяться і ... потім заберуться геть "не солоно хльобнувши"...

NB... Хочу повідомити також, що для того щоб кошти фінансової допомоги та кошти запозичень не розсовувалися по кишенях воротилами України...- через 90 днів США можуть ввести заборону й на торгівлю фінансовими інструментами УКРАЇНИ на міжнародних ринках...

Слід остерігатися позиції Франції доки "біля її руля" перебуватиме неоднозначний і часто ексцентричний Макрон зі своїми, часто різно спрямованими емоціями - він звичайно трішки сильніший політик, ніж ЗЕ... але...

А от кого слід боятися по справжньому, це підступності Німеччини, доки "біля її руля" буде пані Меркель, яка до цієї пори не запропонувала абсолютно жодної військової допомоги Україні, яка була одним з ініціаторів будівництва, а нині педалює завершення "північного потоку-2". Меркель - повністю "під Путіним" і виконує абсолютно всі його забаганки, хоча й не завжди мистецьки завуальованими...

Тому, надія на ефективність "нормандського формату" у нинішньому персональному складі - згубний, жорстокий та трагічний самообман...

Хто надав військову допомогу Україні - ви знаєте...

У внутрішній оборонній політиці -надіятися слід лише на себе, на свої сили, розвиваючи та укріплюючи їх. Внісши зміни в наше законодавство, яким дозволити існування іноземних військових баз для країн-друзів України.

В європейському організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокового оборонного та інтелектуального поясу в Європі навколо росії з істинних друзів України і які на собі вже відчули, що таке росія (як скунс і ворог та загарбник), задля інтеграції в ньому всіх його складових - від військового компоненту до гуманітарного

А в зовнішньо-організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокових двосторонніх та багатосторонніх угод на стратегічне партнерство

Але на будівництво всього цього має бути толковий "прораб", а не диверсант-з групою мінерів-підривників Путіна та олігархів в тилу від фронту України з росією ...
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17.04.2021 22:49 Відповісти
1. Немцы. Они не будут помогать Украине оружием в силу исторических причин
2. Никто не говорит "все пропало". Даже наоборот. Именно так я воспринимаю действия Байдена. По той же причине, по которой возможны со стороны США санкции против Украины, не будут говорить об Украине в присутствии самой Украины. К власти пришли откровенные бандиты. Это понимают и не дадут им возможность себя проявить на международных площадках. Все будут делать сами. И это неплохо в общем, учитывая ситуацию.
3. Полностью согласен с идеей, что зеленский должен уйти
4. По поводу России тут сложнее. Для нее опять же в силу исторических причин уход Украины из-под ее влияния очень опасен. Потому ее действия тут будут куда более непредсказуемы, чем в том же Карабахе, к примеру. Они не отвяжутся от Украины и будут давить на нас всеми доступными методами.
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17.04.2021 23:15 Відповісти
Это убьет их "величие", самолюбие, спесь, деньги, невозможность даже говорить о восстановлении СССР хоть в каком-то виде, а это для них смерти подобно. Украина для них значит даже больше, чем Украина для украинцев. Все это имеет историческую и ментальную подоплеку. Без влияния на Украину они сами посыпятся. По сути они сейчас дерутся за свое существование в том виде, в котором они находятся сейчас. Можно продолжать, но суть, наверное, понятна.
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18.04.2021 10:43 Відповісти
нет.будет с россией как с Германией в 1945
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17.04.2021 17:57 Відповісти
Эта теза осталась в 2019-м, с президентством Пороха....
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17.04.2021 17:58 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/674882.htm Борислав Береза: Ну, что за мразь Ермак? - прочитав это, считаете что вова о чем-то нормальном попросил Макрона посодействовать...
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17.04.2021 18:11 Відповісти
А ще тепер по рішенню Портновського суда при Татаровсько-Єрамковсько-Демченківській борделі вовиної ОПУ будуть переписувати підручники з тлумаченням історії про Революцію гідності.
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
А що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать .... То Макрон кому допомагає вовчиній борделі ОПУ чи Україні?
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17.04.2021 18:18 Відповісти
это после разговора с зе? И что же оно там пообещало?
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17.04.2021 17:52 Відповісти
Макрон скаже пуйлу: Зеленський нічого не здав, так що вибачай пуйло
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17.04.2021 18:01 Відповісти
этого никто не узнает
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17.04.2021 18:04 Відповісти
Макорон скучив за кремлівською локшиною ,до смажених жаб пасує !!!!)))
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17.04.2021 17:52 Відповісти
никто не может решать за Украину. Макрон может только похихикать с пу над зе.
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17.04.2021 18:00 Відповісти
Хай у бабці жЮлькі постажується ,як гиржики справляти !!)))
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17.04.2021 18:02 Відповісти
макрон это даладье 2.0
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17.04.2021 17:53 Відповісти
його чекає шлях саркозьі.
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17.04.2021 17:56 Відповісти
Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 51
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17.04.2021 17:54 Відповісти
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхені https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB Невілом Чемберленом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французької республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Едуаром Даладьє , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80 райхсканцлером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третього Рейху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольфом Гітлером та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1861-1946) Королівства Італія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Беніто Муссоліні .
У російській традиції переважно має назву «Мюнхенська змова» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Мюнхенский сговор), у чеській та словацькій має назву «Мюнхенський диктат» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Mnichovský diktát; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Mníchovský diktát), або ж «Мюнхенська зрада» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Mnichovská zrada; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Mníchovská zrada)
Основний зміст угоди:а) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетська область відділяється від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацької республіки й передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;в) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина .
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17.04.2021 17:54 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения, что этот мил человек может быть "стукачек".
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17.04.2021 17:55 Відповісти
он жабоед и совсем не мил
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17.04.2021 18:26 Відповісти
Я лише частково процитував слова бандита Живопирі із фільму "Місце зустрічі змінити не можна".
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17.04.2021 18:37 Відповісти
Один из пунктов того, что обсуждалось - признание захвата чужого имущества по решению органов ОРДЛО. Тех же домов и квартир уехавших оттуда.
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17.04.2021 17:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7

https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель @VALMICHEL7

https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7



Отбросив последний фиговый листок «суверенной демократии», Путин закончил построение в России самого обыкновенного фашизма.
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17.04.2021 17:57 Відповісти
Ось в цих двох фото з різницею більш ніж 70 років вся правда про стосунки українців з північно східними дикунами - пройшло стільки років а ворог той самий! Слава україні!!!
Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 9435
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17.04.2021 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
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17.04.2021 18:06 Відповісти
Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 53
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17.04.2021 17:59 Відповісти
Макрон доложит ***** о результатах впаривания Нелоху московитских условий.
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17.04.2021 18:01 Відповісти
...Первое, что сделает РФ в ОРДЛО, это постарается, ради картинки для пропаганды, уничтожить ковровой бомбардировкой пару населенных пунктов. Судя по тому, что в ОРДЛО каждый день детей заставляют бегать в бомбоубежища, чего не было даже в 2014-м, будут бомбить школы и детсады, больницы и социально важные и наполненные людьми объекты.
Следом будет звучать: или "Северный поток" или никого в ОРДЛО в живых не останется. Еще в 2014-ом Путин сказал, что "русские будут защищать Донбасс до последнего человека". Ну, особого вреда нам такая стратегия не нанесет.

Второе: бросит свое лопоухое призывное мясо на передовую и будет играть в массовость. В Кремле понимают, что российские срочники могут дойти не на Киев, а до магазина с бухлом, поэтому эти массовые "тараканье бега" в Кремле и воспринимают, как "взять на испуг массовостью, не считаясь с потерями". Бабы ж еще нарожают!

На самом деле у Кремля нет подготовленного военного ресурса для масштабной операции в условиях подготовленного и мотивированного ресурса ВСУ. Поэтому через своих донатов РФ и пытается вызвать панику в Украине.

Чтобы сделать нам "бу", РФ перевезла все регулярные части с Дальнего Востока в ОРДЛО. Первый ответ Европы на давление по Северному потоку, первые кровавые акции РФ в ОРДЛО, первые "ура на Киев", первые усиленные санкции - и открытые восточные границы РФ могут превратить великую и могучую в "республику московской кольцевой".
За все нужно платить! Это сейчас должны, как название любимой боярки, выучить россияне и россиянки. Потому что Кремль будет платить ими. Их детьми, их жизнями, их счетами в банке, их комфортом, ведь русским закроют выезд во все страны, их социальными гарантиями. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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17.04.2021 21:09 Відповісти
Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 89
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17.04.2021 18:01 Відповісти
Мабуть будєт просить не фінансіровать бабушку Ліпен і всє остальныє бєспорядки афріканоарабов во Франціі ... .
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17.04.2021 18:02 Відповісти
ковры уберите , а то путин постоянно об ковры спотыкается и падает
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17.04.2021 18:03 Відповісти
Що на Коррі вихідний ,прийшов на ЦН постьобатись !!!)))
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17.04.2021 18:06 Відповісти
У него графомания.
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17.04.2021 18:10 Відповісти
Фуйло посміється над цим хлопчиком.
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17.04.2021 18:06 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/674881.htm Ермак поставил Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться -КТО ВЫШВЫРНЕТ ЭТУ МРАЗЬ,если у вовы нет сил?
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17.04.2021 18:07 Відповісти
Та кому потрібні мокшанські торфяні болота,а більше нічого своєго в московитів нема !!! ))))
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17.04.2021 18:12 Відповісти
Свинособака рашинська , твоя земля в бурятіі , а Донбас і Крим - це Україна !
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17.04.2021 18:14 Відповісти
Твоя свиньи мать совокуплять извращением, низведенный zashkvar самец курицы.
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17.04.2021 18:22 Відповісти
Судя по тому как зеленая сопля готовится в войне, нечего хорошего не стоит ждать.
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17.04.2021 18:07 Відповісти
Хто і до чого готується???)))
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17.04.2021 18:10 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Завтра-послезавтра Макрон доложится Путину о выполненном задании
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17.04.2021 18:09 Відповісти
Мабудь узгоджуватимуть з французиком кількість валіз(з портретами президентів США), що необхідно передати дипвантажем.. ЄС відчуло смак до необлікованого налу в валізах з паРАШІ...
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17.04.2021 18:10 Відповісти
Моя версія така !!
Макрон таки озвучив Зеленському умови Путіна.
Умови були злиті в соцмережі і для суспільства вони не секрет.
Це подача води в Крим, це початок переговорів з терористами так званих "ДНР-ЛНР" і це закріплення статусу так званих "ДНР-ЛНР" в конституції України.
Тобто - це умови, по факту, визнання окупації Криму і виведення росії з під санкцій Заходу.
Якби Зеленський прийняв ці умови бодай частково, Макрон перетворився б на миротворця і світоча світової дипломатії. Тому його задача була - переконати Зеленського.
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17.04.2021 18:11 Відповісти
https://censor.net/ru/b3260326
То ж сам гундосик сказав, що з Макроном "Обговорили й кластери, запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру". https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158331454436859
Вперше про кластерну імплементацію Мінських угод стало відомо наприкінці березня відразу після того як Козак «анонсував» їх у російському Комерсанті.
Фактично це поетапний план приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії, адже у ньому йде мова і про місцеві вибори, і про амністію бойовиків, і про зміни до Конституції України.
Кластерний план де факто є поетапна капітуляція України перед агресором під контролем Франції та Німеччини.
Як доказ наведу пункт В із Франко-німецького проєкту, який загалом містить 11 кластерів.
Україна зобов'язана:

1. Визначити механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який включається в українське законодавство.
2. Керівники країн «нормандської четвірки» схвалюють «дорожню карту», а Київ погодить з так званими «ДНР» і «ЛНР» в контактній групі всі правові акти, які будуть стосуватися цих частин Донбасу.3. Проведення Україною конституційної реформи, яка передбачає децентралізацію та ухвалення законів про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону.

https://censor.net/ru/b3260326

https://censor.net/ru/blogs/3260326/klasterna_mplementatsya_mnsku_peremoga_chi_kaptulyatsya
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17.04.2021 20:26 Відповісти
Макрон планирует, а ***** в Геленджике фланирует!
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17.04.2021 18:12 Відповісти
Макарон похоже единственный, кто ещё верит, что с х.уйлом можно разговаривать. На самом деле всякие переговоры абсолютно бесполезны, так как Украине нечего предложить кремлю в виде компромисса. Территориями торговать никто не будет, нужно готовиться к войне.
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17.04.2021 18:14 Відповісти
Макрон і Меркель знають хто такий путін. Але Франція і Німеччина є торговими партнерами № 1 для росії. Потоки німецьких і французьких товарів ідуть на балалаєшню, а з кацапстану в зворотному напрямку течуть ріки живої валюти до фріців та жабятників. Вони переживають лише за те, що у разі повномаштабної війни припиняться ці потоки грошей, тому тиснуть на Україну і нав'язують прийняти путінський план капітуляції.
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17.04.2021 20:41 Відповісти
Учора на Політклубі у Портнікова на Еспресо СЛУГИНЯ вови заявила , що зараз найбільшим й найефективнішим борцуном за мир є вова
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17.04.2021 18:15 Відповісти
Да пох на вову. Сейчас всем вместе нужно думать, как усмирить другого вову, который х.уйло. Со своим потом разберёмся.
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17.04.2021 18:18 Відповісти
з борделя вови ОПУ треба починати воювати уХйлом
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17.04.2021 18:20 Відповісти
Это не два разных вовы. Это одно и то же *****.
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17.04.2021 18:33 Відповісти
Я так понимаю что Президент Зеленский показал Макрону фактами что путин пистапол .
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17.04.2021 18:17 Відповісти
Что показал? Фак_ами?
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18.04.2021 09:33 Відповісти
Из пустого в порожнее. Никакой компромисс между россией и Украиной не возможен в принципе. Военное обострение лишь вопрос времени. Можно только рассуждать о его масштабах. И Европе рано или поздно придётся определяться. Невозможно быть слегка беременной.
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17.04.2021 18:18 Відповісти
Саркозі оформив капітуляцію Грузії
Макрону доручили оформити капітуляцію України…
Побачимо !
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17.04.2021 18:24 Відповісти
Макрон: " Поговори со мною, Путин, о чём-нибудь поговори".
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17.04.2021 18:26 Відповісти
русский, твоего фюрерка зовут *****.
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17.04.2021 18:34 Відповісти
У тебе в одному слові п'ять помилок - треба писати <*******.
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17.04.2021 18:38 Відповісти
Макрон з Путін і Зебілом просто йдуть накуй
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17.04.2021 18:28 Відповісти
Встреча, на которой геронтофил попытается найти общий язык с педофилом... Это было бы смешно, если бы это не были президенты двух ядерных стран. О, времна, о нравы...
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17.04.2021 18:28 Відповісти
Олександр Міхельсон - про висланого рашистами україньского консула
..........

Я ж не тому, що не люблю Зеленського. Але президент - не лише верховний головнокомандер, про що ми любимо згадувати всує. За Конституцією він ще й головний дипломат. І ще з часів Кучми Л. Д. не лише послів, а й тих же консулів, тим паче генеральних, призначають винятково з Банкової (хоча оце якраз і не за Конституцією, і не за Законом України "Про дипломатичну службу", ну але ладно).
То я про шо. От, наприклад, коли 16 років тому російський аташе був задіяний у теракті в Катарі (там підірвали в авто чечена Яндарбієва, погугліть, повчальна історія), і його спіймали, то потім у Москві йому в аеропорту постелили червону доріжку і всячеські почесті.
Наш, слава Богу, не вбивця, і, звичайно, офіційно ми не визнаємо, що можемо шпигувати за країною, яка сім років здійснює проти нас збройну агресію, а економічну та інформаційну - всі тридцять. Але коли консула вишлють в Україну, хоч медаль же можна буде дати?
Ні, жарти жартами, а реально цікаво, що заявить президент із цього приводу. Підказка, Володимире Олександровичу: заявляйте самі, Юлю до клавіатури не підпускайте ближче, ніж на метр.
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17.04.2021 18:31 Відповісти
Еммі, сходи у парижську психлікарню, там у тебе більш шансів врозуміти божевільного.
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17.04.2021 18:34 Відповісти
Оказывается ключ к сердцу кремлевского убийцы в кармане у французского коллаборанта макрона, такое впечатление, что этот подкаблучник гордится дружбой с уголовником, вр Франции слабое место, много АЗС, и кажется, бес путлер запугал подкаблучника, не знаю, или он уверен, Байден его не тронет, можно его кинуть.
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17.04.2021 18:41 Відповісти
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17.04.2021 18:42 Відповісти
Вечером того же дня "визнаний поціновувач грудей стареньких бабусь"® Макрон пожаловался любимой школьной учительнице: "Брижит Жановна, сегодня я почувствовал на себе какую-то необычную тяжесть и очень испугался".
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: "Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя хрен положил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга".
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17.04.2021 18:48 Відповісти
гнусный извращенец Макарон планирует соснуть ***** !
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17.04.2021 18:48 Відповісти
Агент макрон отчет ПУ
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17.04.2021 18:57 Відповісти
Вопрос: "Какие всё-таки жизненно важные интересы Украины сдал Зеленский"?

То, что сдал, сомнений нет, это было написано на его физиономии, когда он давал брифинг после встречи с Макроном. Нагнули Зеленского в очередной раз, ой как нагнули.
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17.04.2021 19:52 Відповісти
..по "лапше" от Ху*ла соскучился Макарон??
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17.04.2021 21:51 Відповісти
Цей Макарон підстілка путлерівська.
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17.04.2021 22:24 Відповісти
April 17th, 2021 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3531143.html Промова "найвеличнішого лідора **********", ЗЕленого ублюдка, у Парижі. Без коментарів... Париж, 16 квітня 2021р.
"А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? (коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, він чомусь почав плямкать шось англійською).
Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19.
Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да?
Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів.
Всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач..."

Это ровно половина.
Сорри, больше не осилила.
Victoria Maximenko
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17.04.2021 22:24 Відповісти
Макрон планує поговорити з Путіним про Україну, - Єлисейський палац - Цензор.НЕТ 5946
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17.04.2021 22:26 Відповісти
и пинжак ч чужого плеча,
Господи,какой стыд
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18.04.2021 13:20 Відповісти
Макрон и Меркель нам не друзі і це зрозуміло давно.
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17.04.2021 23:55 Відповісти
может пора жабоеда послать наХ..?
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18.04.2021 02:14 Відповісти
Чудо ти в пір'ях ,з арабами про Францію говори.Якого дідька ти,дурна жаба,взагалі до України.Треба оголосити що любі перемовини,щодо України всяких макрономеркелів є нікчемі,і розглядаються лише як взаємні домовлення коаліції ***** і його приспішників,з метою відновлення фашистськосталінського порядку в Європі.
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18.04.2021 07:27 Відповісти
Ну тепер залишилось тільки Зюзі розповісти у відосіках про безальтернативність"мінських угод" . ** У Єлисейському палаці зазначили, що Макрон під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". Також президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися Мінських домовленостей і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".Джерело: https://censor.net/ua/n3260379
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18.04.2021 08:19 Відповісти
Малолітня некрофільна хвойда емануель макарон ,так само як і стара штазівська хвойда пердухелькель - ніколи на були друзями України, не є ними і ніколи не будуть. І це не тому що " у політиці немає моралі та друзів а є вигоди" а тому що Україна а ні франції а ні німеції у майбутньому, як при сприятливих умовах -майбутній конкурент будь у чому - не потрібна. Вся ця маячня про " найсильніші економічно країни Европи які ми ніколи не доженемо.." - та інше лайно - просто тупе лайно. Світ змінюється так несподівано і швидко що боже бути все що завгодно через років 20-30 . А Україна по своєму розміру, нерозвіданих покладах та населенню яке вміє працювати та має хист до всього набагато більший а ніж німчура та жабоїди може сюрприз організувати їм легко . І це вони самі - чомусь знають а українці - ні.. Бо кацапня та жидівня нарозповіли тут казок..що Україна - "недодержава".. Сцять - тому й шкодять - це одна сторона.. Друга сторона - історична побратимність з кацапською наволоччю. Всі кацапські дебільні царі - іноземці частково або повністю включаючи останнього дебіла - ніколяшу- ******* - два...Вони родинно - одні підорські помиї.. Третє - кацапи , жабоїди та німчура продадуть за гроші все.. Мораль, порядність, своїх батьків ,честь, совість ..все..Оланд, Саркозі, Штаймайєр, Коль, Макрон, Меркель. Тобто - брехати, а робити своє... І не треба брехні про "дуже велику демократичну розвиненість.." Бо вона закінчується на пропонуванні вбивцею грошей у вигляді газового хабу " Хайль Гітлер" а ця стара пердлива **** продовшує своєю тирсовою сракою сидіти на двох стільцях , крутити нам мізки, та починає щось мнямлити про " економічні нюанси та те що вбивства окремо а економіка окремо"..Таке відчуття що ці товсті опецьки вже голодують.. І ця територія підорасів завжди була продажною та аморальною. Я розумію, політика - аморальна, це павда, але ступінь - має значення. Ситуація має значення. Коли жиріють на крові так відверто - це вже кінчена худоба. Байден теж не "командир загону УПА", але хоч щось робить..і робив би ще більше як би не тупий жид зе-поц і його кацапське оточення. Тепер трошки назад...Для оцінки та аналітики...
Після війни німеції просто не було. Зовсім. Як так сталося що це сьогодні найпотужніша країна Европи? Сталося - на золотих зубах вирваних у концтабірних євреїв, на грабунках вермахта цілих країн а потім на схованках з золотом які ніхто не знайшов для повернення пограбованим. А там було кривавого на цілі три країни. Не все було конфісковано. Сьогодні найпотужніші концерни німеції - гітлерівські сраколизи часів війни. Щось нічого з ними не сталося. Так? І розмір допомоги США на ровиток ФРН якось не клеїться по математиці..Якихось чудес не буває у світі, а тому є теми на які німчура ніколе не буде говорити. Вони самі знають які вони покидьки..і на чому жирують. А тому - сприяти ці країни лайна будуть тільки тим з кого вигода більша , навіть як що це вбивця педофіл и хворий псих по шию у крові дітей і кого бояться на сьогоднішній момент. Бо ні франція і ні німеція не подолають кацапську навалу у разі чого, без допомоги США. І тут - а ні честі , а ні хоробрості..Нічого..Тільки жирне пузо. А між США та німцями сьогодні свої розбіжності є та не гладкі стосунки і не маленькі розбіжності - що вказує на те - хто справді має спільні інтереси з Україною, а хто є агентом кацапів. ( До речі - макарон - такий самий поц як зе-поц але трохи хитріший..тому це було - "антиукраїнська зустріч ідіота жида та ідіота жабоїда щоб здати Україну етнічним ідіотам монголам за гроші"..Крапка.) Зе -поца - геть! Слава Україні!
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18.04.2021 10:25 Відповісти
 
 