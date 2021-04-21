Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ
Оголошений Києвом персоною нон ґрата російський дипломат Євген Черніков залишив Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Оголошений українською стороною персоною нон ґрата російський дипломат покинув територію країни", - поінформували в посольстві Росії.
Раніше в Києві повідомили, що з України буде висланий російський дипломат Черніков.
Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримали в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюка затримали на кілька годин і він вже перебуває в дипустанові.
Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль