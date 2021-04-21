УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7994 відвідувача онлайн
Новини
2 370 16

Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ

Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ

Оголошений Києвом персоною нон ґрата російський дипломат Євген Черніков залишив Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Оголошений українською стороною персоною нон ґрата російський дипломат покинув територію країни", - поінформували в посольстві Росії.

Раніше в Києві повідомили, що з України буде висланий російський дипломат Черніков.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримали в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюка затримали на кілька годин і він вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.

Автор: 

вислання (98) нон грата (141) посольство рф (334) росія (67998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 9995 ПТН-0ПНХ.
показати весь коментар
21.04.2021 17:58 Відповісти
+11
- Россияне говорят, что хорошо там, где нас нет. - Я бы уточнил. Не просто там, где их нет, а где их никогда и не было!
показати весь коментар
21.04.2021 18:11 Відповісти
+6
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1128
показати весь коментар
21.04.2021 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 9995 ПТН-0ПНХ.
показати весь коментар
21.04.2021 17:58 Відповісти
нехай щастить
показати весь коментар
21.04.2021 18:09 Відповісти
- Россияне говорят, что хорошо там, где нас нет. - Я бы уточнил. Не просто там, где их нет, а где их никогда и не было!
показати весь коментар
21.04.2021 18:11 Відповісти
потолкались не много, а теперь будут морды бить. Интересно это решит все проблемы? Такой вот он мир....... и братец наш, славянин....
показати весь коментар
21.04.2021 18:22 Відповісти
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1128
показати весь коментар
21.04.2021 18:26 Відповісти
Навіть повітря чистіше стало в Україні.
показати весь коментар
21.04.2021 19:08 Відповісти
Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 963
показати весь коментар
21.04.2021 20:19 Відповісти
 
 