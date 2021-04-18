З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін озвучив прізвище російського дипломата, якого видворять з України після провокації проти українського консула в Санкт-Петербурзі. Ноту про видворення старшого дипломата РФ буде направлено посольству Росії у понеділок вранці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі на каналі Україна 24.

"Старший дипломат РФ, російська сторона почує буквально завтра вранці, коли отримає відповідну ноту... Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації. Я сподіваюся, що у такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", - зазначив заступник глави МЗС.

За його словами, російському дипломату дали 72 години, щоб покинути територію України.

"Старший дипломат - це один із радників посольства Російської Федерації в Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Черніков. І відповідну ноту буде направлено російському посольству завтра вранці", - сказав Єнін.

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Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

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Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.