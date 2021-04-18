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Новини
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З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін

З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін озвучив прізвище російського дипломата, якого видворять з України після провокації проти українського консула в Санкт-Петербурзі. Ноту про видворення старшого дипломата РФ буде направлено посольству Росії у понеділок вранці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі на каналі Україна 24.

"Старший дипломат РФ, російська сторона почує буквально завтра вранці, коли отримає відповідну ноту... Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації. Я сподіваюся, що у такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", - зазначив заступник глави МЗС.

За його словами, російському дипломату дали 72 години, щоб покинути територію України.

"Старший дипломат - це один із радників посольства Російської Федерації в Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Черніков. І відповідну ноту буде направлено російському посольству завтра вранці", - сказав Єнін.

Читайте також: Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Читайте також: Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Автор: 

вислання (98) дипломати (569) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+27
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5164
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18.04.2021 18:00 Відповісти
+19
...взяли дипломата , в трусиках и ...
Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин - Цензор.НЕТ 3636
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18.04.2021 17:40 Відповісти
+16
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 6744
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18.04.2021 17:54 Відповісти
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хай поквапиться, а то у хла на 21-ше хрестовий похід призначено...

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https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч

21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны.
Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
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18.04.2021 17:34 Відповісти
я помню астрологи в 2014 со всех утюгов вещали,что война закончится за 2,максимум 3 года...
и тоже марсы с юпитерами в нужных местах были.
и шо?
и где?
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18.04.2021 17:50 Відповісти
...он іопнутий... (с) Б. Нємцов
оточення кооп Озєро там таке само
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18.04.2021 17:54 Відповісти
так звезды на ******** еще сильнее влияют
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18.04.2021 17:55 Відповісти
А на #бнутых - нет!
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18.04.2021 18:39 Відповісти
а ще згадалося

З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 3622
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18.04.2021 18:24 Відповісти
73%🐑🐏🐲😈= 👃🏻🎹
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18.04.2021 18:46 Відповісти
🐑🐏 +++ !!!!

👃🏻🎹 +++ !!!!
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18.04.2021 21:30 Відповісти
А ще астрологи тоді казали, що у вересні 2014 путіна вб'ють.
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18.04.2021 17:56 Відповісти
"Высылайте рашко-дипломатов бочками. Тчк.
Братья карамазовы. Тчк. "
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18.04.2021 18:11 Відповісти
когда будет закрыт российско-шовинистический центр т.н. "Россотрудничество" ?
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18.04.2021 18:14 Відповісти
Лучше бы он был Безязычко, а не Безушко. Пора и ему на расею отправляться, вместе с Черниковым.
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18.04.2021 17:42 Відповісти
Не дочекаєтесь, рашинські дикуни , що украінці перестануть захищати свою землю !
Допоки не знищемо останнього окупанта на нашій землі , не заспокоїмося !
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18.04.2021 18:11 Відповісти
ВСЕХ гнать ,посадить в вагон для скота и ту-ту на моЦкву ....
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18.04.2021 17:38 Відповісти
А что бы порожняком не гнать локомотив, на обратном прицепить цистерны с бензином, электричеством, уголь, киностудию Зеленского в Москве, и ту-ту на Киев?
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18.04.2021 18:14 Відповісти
...взяли дипломата , в трусиках и ...
Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин - Цензор.НЕТ 3636
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18.04.2021 17:40 Відповісти
в трусиках и нах из бусика)))
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19.04.2021 05:00 Відповісти
Посла россии в Украине нет , а куча советников есть , - Зачем и кому советуют и что , - Гнать .
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18.04.2021 17:44 Відповісти
Мавзолейное дерьмо в этом году выгоняли из Болгарии,Чехии,Словакии и даже из мавзолея чЛенина... Байден послал 10 крыс Штирлицов на большой и толстый...впрочем Крысам Мавзолейным не привыкать... Шариковское тупое БЫДЛО...
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18.04.2021 17:47 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 9636слышь профессор,мы академиев не заканчивали а мочили в сортире всех подряд...Не веришь спроси у адмирала Колчака и генерала Деникина...
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18.04.2021 17:50 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 6744
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18.04.2021 17:54 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 7870
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18.04.2021 18:00 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 8947"
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18.04.2021 17:54 Відповісти
Всем Мавзолейным Крысам надо помнить одну вещь...,на Мацковию вместо фон Риббентропа в августе 1939 года прилетал Степан Бандера и Роман Шухевич для заключения Братсколго договора МОЛОТОВ-Риббентроп типа предатели ДОХЛОГО СССР в котором они никогда не жили...
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18.04.2021 17:58 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5164
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18.04.2021 18:00 Відповісти
" - Тату, лізе чорт у хату..!
- Дарма: аби не москаль..."
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18.04.2021 18:01 Відповісти
" Москаль. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.(В. Даль, "Толковый словарь великарусскага наречия русскава языка").
Володимир Даль був, мабуть, "бандерівцем".
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18.04.2021 21:42 Відповісти
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18.04.2021 18:07 Відповісти
Какая, какая нах высылка , разрыв дип отношений и визовый режим.
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18.04.2021 18:06 Відповісти
Видатний український історик та публіцист Володимир Броніславович Білінский каже що москальскі дикуни,вбивці та варвари, ніколи не були слов*янами, ні до Золотої Орди а ні після...
Читайте книжки Володимира Броніславовича й буде Вам наснага та знання в подальшому...
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18.04.2021 18:11 Відповісти
Видатний російський історик Сергій Михайлович Солов"йов про це написав ще в кінці 19 століття, у своїй фунламентальній 18-томній праці, "История Руси с древнейших времён"...
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18.04.2021 21:46 Відповісти
Надо переместить харьковское консульство кремлевской орды в Шумы,впереди наших войск.Пусть там работают.
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18.04.2021 18:18 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 7179 пнх-птн
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18.04.2021 18:42 Відповісти
В КЛЕТКУ, ЖИВОТНОЕ. В КЛЕТКУ!
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 3415
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18.04.2021 18:47 Відповісти
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5081
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18.04.2021 18:47 Відповісти
Лучше выслать безмозглое животное по кличке Кличко - от него вреда больше.
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18.04.2021 18:57 Відповісти
если в Киеве посол - то он на фиг бы пошёл,
если это - дипломат - применяем тот же мат ...
нет на паРаше резидентов -
шныри, сексоты, сброд агентов !
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18.04.2021 19:12 Відповісти
Даже не знаю,как же мы без черникова будем?
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18.04.2021 19:43 Відповісти
Песдюлей бы ему еще отвалить на дорожку. Вместо Киевского торта.
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18.04.2021 19:47 Відповісти
Тре висіляти всі консульства нафік, по всіх містах...
Залишити одного посла з водієм, у Києві...
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18.04.2021 20:50 Відповісти
А посла то как раз и нет, и давненько. Остался лишь временный-поверенный!
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18.04.2021 21:25 Відповісти
Ну й добре. Він може й сам, на лісапєтє.
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18.04.2021 21:48 Відповісти
а лучше хотя бы парочку кацамов наладить
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19.04.2021 01:57 Відповісти
 
 