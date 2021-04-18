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Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин

Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге. Нота о выдворении старшего дипломата РФ будет направлена посольству России в понедельник утром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украине 24.

"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту ... Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - отметил заместитель главы МИД.

По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.

"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена ​​российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.

Читайте также: Задержание консула Сосонюка - спланированная ФСБ провокация. Его знакомая по собственной инициативе достала какие-то непонятные материалы, - Енин

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Также читайте: Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

высылка (104) дипломаты (639) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+27
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5164
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18.04.2021 18:00 Ответить
+19
...взяли дипломата , в трусиках и ...
Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин - Цензор.НЕТ 3636
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18.04.2021 17:40 Ответить
+16
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 6744
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18.04.2021 17:54 Ответить
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хай поквапиться, а то у хла на 21-ше хрестовий похід призначено...

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https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч

21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны.
Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
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18.04.2021 17:34 Ответить
я помню астрологи в 2014 со всех утюгов вещали,что война закончится за 2,максимум 3 года...
и тоже марсы с юпитерами в нужных местах были.
и шо?
и где?
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18.04.2021 17:50 Ответить
...он іопнутий... (с) Б. Нємцов
оточення кооп Озєро там таке само
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18.04.2021 17:54 Ответить
так звезды на ******** еще сильнее влияют
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18.04.2021 17:55 Ответить
А на #бнутых - нет!
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18.04.2021 18:39 Ответить
а ще згадалося

З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 3622
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18.04.2021 18:24 Ответить
73%🐑🐏🐲😈= 👃🏻🎹
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18.04.2021 18:46 Ответить
🐑🐏 +++ !!!!

👃🏻🎹 +++ !!!!
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18.04.2021 21:30 Ответить
А ще астрологи тоді казали, що у вересні 2014 путіна вб'ють.
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18.04.2021 17:56 Ответить
"Высылайте рашко-дипломатов бочками. Тчк.
Братья карамазовы. Тчк. "
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18.04.2021 18:11 Ответить
когда будет закрыт российско-шовинистический центр т.н. "Россотрудничество" ?
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18.04.2021 18:14 Ответить
Лучше бы он был Безязычко, а не Безушко. Пора и ему на расею отправляться, вместе с Черниковым.
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18.04.2021 17:42 Ответить
Не дочекаєтесь, рашинські дикуни , що украінці перестануть захищати свою землю !
Допоки не знищемо останнього окупанта на нашій землі , не заспокоїмося !
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18.04.2021 18:11 Ответить
ВСЕХ гнать ,посадить в вагон для скота и ту-ту на моЦкву ....
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18.04.2021 17:38 Ответить
А что бы порожняком не гнать локомотив, на обратном прицепить цистерны с бензином, электричеством, уголь, киностудию Зеленского в Москве, и ту-ту на Киев?
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18.04.2021 18:14 Ответить
...взяли дипломата , в трусиках и ...
Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин - Цензор.НЕТ 3636
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18.04.2021 17:40 Ответить
в трусиках и нах из бусика)))
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19.04.2021 05:00 Ответить
Посла россии в Украине нет , а куча советников есть , - Зачем и кому советуют и что , - Гнать .
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18.04.2021 17:44 Ответить
Мавзолейное дерьмо в этом году выгоняли из Болгарии,Чехии,Словакии и даже из мавзолея чЛенина... Байден послал 10 крыс Штирлицов на большой и толстый...впрочем Крысам Мавзолейным не привыкать... Шариковское тупое БЫДЛО...
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18.04.2021 17:47 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 9636слышь профессор,мы академиев не заканчивали а мочили в сортире всех подряд...Не веришь спроси у адмирала Колчака и генерала Деникина...
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18.04.2021 17:50 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 6744
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18.04.2021 17:54 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 7870
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18.04.2021 18:00 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 8947"
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18.04.2021 17:54 Ответить
Всем Мавзолейным Крысам надо помнить одну вещь...,на Мацковию вместо фон Риббентропа в августе 1939 года прилетал Степан Бандера и Роман Шухевич для заключения Братсколго договора МОЛОТОВ-Риббентроп типа предатели ДОХЛОГО СССР в котором они никогда не жили...
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18.04.2021 17:58 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5164
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18.04.2021 18:00 Ответить
" - Тату, лізе чорт у хату..!
- Дарма: аби не москаль..."
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18.04.2021 18:01 Ответить
" Москаль. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.(В. Даль, "Толковый словарь великарусскага наречия русскава языка").
Володимир Даль був, мабуть, "бандерівцем".
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18.04.2021 21:42 Ответить
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18.04.2021 18:07 Ответить
Какая, какая нах высылка , разрыв дип отношений и визовый режим.
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18.04.2021 18:06 Ответить
Видатний український історик та публіцист Володимир Броніславович Білінский каже що москальскі дикуни,вбивці та варвари, ніколи не були слов*янами, ні до Золотої Орди а ні після...
Читайте книжки Володимира Броніславовича й буде Вам наснага та знання в подальшому...
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18.04.2021 18:11 Ответить
Видатний російський історик Сергій Михайлович Солов"йов про це написав ще в кінці 19 століття, у своїй фунламентальній 18-томній праці, "История Руси с древнейших времён"...
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18.04.2021 21:46 Ответить
Надо переместить харьковское консульство кремлевской орды в Шумы,впереди наших войск.Пусть там работают.
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18.04.2021 18:18 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 7179 пнх-птн
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18.04.2021 18:42 Ответить
В КЛЕТКУ, ЖИВОТНОЕ. В КЛЕТКУ!
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 3415
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18.04.2021 18:47 Ответить
З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін - Цензор.НЕТ 5081
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18.04.2021 18:47 Ответить
Лучше выслать безмозглое животное по кличке Кличко - от него вреда больше.
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18.04.2021 18:57 Ответить
если в Киеве посол - то он на фиг бы пошёл,
если это - дипломат - применяем тот же мат ...
нет на паРаше резидентов -
шныри, сексоты, сброд агентов !
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18.04.2021 19:12 Ответить
Даже не знаю,как же мы без черникова будем?
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18.04.2021 19:43 Ответить
Песдюлей бы ему еще отвалить на дорожку. Вместо Киевского торта.
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18.04.2021 19:47 Ответить
Тре висіляти всі консульства нафік, по всіх містах...
Залишити одного посла з водієм, у Києві...
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18.04.2021 20:50 Ответить
А посла то как раз и нет, и давненько. Остался лишь временный-поверенный!
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18.04.2021 21:25 Ответить
Ну й добре. Він може й сам, на лісапєтє.
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18.04.2021 21:48 Ответить
а лучше хотя бы парочку кацамов наладить
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19.04.2021 01:57 Ответить
 
 