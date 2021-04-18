Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге. Нота о выдворении старшего дипломата РФ будет направлена посольству России в понедельник утром.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украине 24.
"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту ... Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - отметил заместитель главы МИД.
По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.
"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.
Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
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21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны.
Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
и тоже марсы с юпитерами в нужных местах были.
и шо?
и где?
оточення кооп Озєро там таке само
👃🏻🎹 +++ !!!!
Братья карамазовы. Тчк. "
Допоки не знищемо останнього окупанта на нашій землі , не заспокоїмося !
- Дарма: аби не москаль..."
Володимир Даль був, мабуть, "бандерівцем".
Читайте книжки Володимира Броніславовича й буде Вам наснага та знання в подальшому...
если это - дипломат - применяем тот же мат ...
нет на паРаше резидентов -
шныри, сексоты, сброд агентов !
Залишити одного посла з водієм, у Києві...