Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге. Нота о выдворении старшего дипломата РФ будет направлена посольству России в понедельник утром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украине 24.

"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту ... Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - отметил заместитель главы МИД.

По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.

"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена ​​российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.

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Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

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Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.