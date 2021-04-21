Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ

Объявленный Киевом персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул Украину.

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - проинформировали в посольстве России.

Ранее в Киеве сообщили, что из Украины будет выслан российский дипломат Черников.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

