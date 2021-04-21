Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ
Объявленный Киевом персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - проинформировали в посольстве России.
Ранее в Киеве сообщили, что из Украины будет выслан российский дипломат Черников.
Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
