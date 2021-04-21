РУС
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ

Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ

Объявленный Киевом персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - проинформировали в посольстве России.

Ранее в Киеве сообщили, что из Украины будет выслан российский дипломат Черников.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

+15
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 9995 ПТН-0ПНХ.
21.04.2021 17:58 Ответить
+11
- Россияне говорят, что хорошо там, где нас нет. - Я бы уточнил. Не просто там, где их нет, а где их никогда и не было!
21.04.2021 18:11 Ответить
+6
Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1128
21.04.2021 18:26 Ответить
нехай щастить
показать весь комментарий
21.04.2021 18:09 Ответить
потолкались не много, а теперь будут морды бить. Интересно это решит все проблемы? Такой вот он мир....... и братец наш, славянин....
показать весь комментарий
21.04.2021 18:22 Ответить
Навіть повітря чистіше стало в Україні.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:08 Ответить
Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 963
показать весь комментарий
21.04.2021 20:19 Ответить
 
 