Путін - серійний убивця, - депутат Європарламенту Ауштрявічус

Європейський Союз має дати консолідовану відповідь Росії на дії співробітників ГРУ в чеському селі Врбетіце в 2014 році, а атаки на країну ЄС мають розцінюватися як атака на весь Європейський Союз.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус передає Цензор.НЕТ.

"Наші дії з боку Євросоюзу мають будуватися на принципах солідарності. Я думаю, що висилка російських дипломатів зі Словаччини та Польщі - це тільки початок. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми почуємо більше таких рішень. Це неминуче. Ми маємо показати, що ми разом, і такі дії на території однієї країни Євросоюзу означають поширення цих дій на весь Євросоюз", - наголосив Ауштрявічус.

За його словами, випадок у Врбетіце - це ще один аргумент, щоб вкотре довести світові, що "режим Путіна - це злочинний режим" і "Путін - серійний вбивця"

"Організація терористичних актів - це неприпустимо, але мені здається, що чинне керівництво Російської Федерації просто налаштоване на таку політику. І не тільки на залякування, як от концентрація військ на сході України і в Криму, а й організовуючи ось такі акції. Те, що це вийшло назовні, я думаю, стало дуже хорошим аргументом довести, що режим Путіна - це злочинний режим. І якщо президент Байден назвав його вбивцею, то в цьому є тільки частина правди. Я б сказав, що він - серійний убивця, тому організовує ось такі акти один за одним", - підкреслив депутат Европарламенту.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.