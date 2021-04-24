Путін - серійний убивця, - депутат Європарламенту Ауштрявічус
Європейський Союз має дати консолідовану відповідь Росії на дії співробітників ГРУ в чеському селі Врбетіце в 2014 році, а атаки на країну ЄС мають розцінюватися як атака на весь Європейський Союз.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус передає Цензор.НЕТ.
"Наші дії з боку Євросоюзу мають будуватися на принципах солідарності. Я думаю, що висилка російських дипломатів зі Словаччини та Польщі - це тільки початок. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми почуємо більше таких рішень. Це неминуче. Ми маємо показати, що ми разом, і такі дії на території однієї країни Євросоюзу означають поширення цих дій на весь Євросоюз", - наголосив Ауштрявічус.
За його словами, випадок у Врбетіце - це ще один аргумент, щоб вкотре довести світові, що "режим Путіна - це злочинний режим" і "Путін - серійний вбивця"
"Організація терористичних актів - це неприпустимо, але мені здається, що чинне керівництво Російської Федерації просто налаштоване на таку політику. І не тільки на залякування, як от концентрація військ на сході України і в Криму, а й організовуючи ось такі акції. Те, що це вийшло назовні, я думаю, стало дуже хорошим аргументом довести, що режим Путіна - це злочинний режим. І якщо президент Байден назвав його вбивцею, то в цьому є тільки частина правди. Я б сказав, що він - серійний убивця, тому організовує ось такі акти один за одним", - підкреслив депутат Европарламенту.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Ага, а 13 тыс убитых украинцев вам не очень хороший аргумент.?То такє.. "а был ли мальчик"?
А вот какраз ЗЕ рушит всю Украину.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261745/0192145d-a030-7304-904b-672da35eaed8
Твоя писанина, придурок?
Сколько же в этом "парламенте" пустых болтунов.
- чтобы товар был конкурентоспособен, его себестоимость должна быть низкой;
- основную часть себестоимости (помимо зарплаты персонала) составляет стоимость энергии;
- российский газ намного дешевле второй опции: импорта сжиженного газа морем.
Дешёвая энергия - это абсолютно фундаментальный вопрос для выживания европейской экономики.
Если вы ещё не поняли почему советская номенклатура так легко сдала СССР: они решили ВСЮ Европу посадить на нефтегазовую иглу, и таким образом "отобрать" её у американцев, повернув в свою сторону исход 2-й М.В.
Вы где-то застряли на планете двадцатилетней давности.
Уже две трети всех скоростных железных дорог - китайские.
Китайцы уже высадили автомат на обратной стороне Луны, и передали изображения оттуда через свой же орбитальный ретранслятор.
Про армию и ВПК - вообще умолчим.
Давно уже пора называть вещи своими именами
Вот те крайне, очень крайне жестоко изуродовано убитые русские и ..есть истинное лицо врага. Для них мы мясо, биороботы, форма, мешающая им занять пространство. И это действительно так.
Ну а вы исследуйте космос радиотелескопами и пишите послания с просьбами о контакте. Га-га-га-гаа... последняя фраза явно удачна.
Смотрите, громкое выражение "идентификация нации". Как вам? А Главный поп Гундяев- Кирилл кричит на весь мир "идентификация нации". Спрашивается, может ли священник когда либо заикаться о нации? Нет! Но путинский идеолог может, потому что в России у всех в мозгах одна идея
"самоидентификация нации"
"самоидентификация нации"
"самоидентификация нации"
Хто з видатних політиків світового масштабу не був убивцею?
Македонський, Цезар, Карл Великий, Магомет, Чингісхан, Наполеон, Гітлер, Сталін, китайські імператори чи американські президенти? Амбіційний політик прагне бути такими як вони.
Навіть політики нижчого рівня типу Ізабели Кастильської, Хмельницького, Єлизавети, Нобунаги, Фрідріха Великого так само прославилися зовсім не ініціативами з соціального благосустрою...
Ви нищите і нав'язуєте своє, або вас нищать і нав'язують чуже.
На жаль, такі закономірності історичного розвитку.
Ржачно ))
ЦЕ СВЯТА ПРАВДА, ПУКІН ЯК ПРЕДСТАВНИК МОСКОВІЇ ПОКАЗУЄ ВСЬОМУ СВІТУ СУТНІСТЬ ЙОГО НАРОДУ - ВБИВАТИ І РУЙНУВАТИ, ЦЕ СУТНІСТЬ НАРОДІВ МОСКОВІЇ/ еРеФії