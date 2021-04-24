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Путин является серийным убийцей, - депутат Европарламента Ауштрявичус

Путин является серийным убийцей, - депутат Европарламента Ауштрявичус

Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в чешском селе Врбетицы в 2014 году, а атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус передает  Цензор.НЕТ.

"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польше - это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", - подчеркнул Ауштрявичус.

По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицах - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца"

"Организация террористических актов - это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую ​​политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом раз доказать, что режим Путина - это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он - серийный убийца, потому организует вот такие акты друг за другом ", - подчеркнул депутат Европарламента.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

Европарламент (1809) Чехия (1745) шоу Шустера (315) Ауштревичюс Пятрас (25)


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Топ комментарии
+18
А зеленский , так не считает , после убийств более13 000 граждан Украины , продолжает подобострастно заглядывать в очко ***** кремлевскому и приглашать его в Украину , которую террорист уже разрушил
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24.04.2021 02:09 Ответить
+15
Помнится в 2008 году у кого то чесалась озабоченность, когда убивали грузин. Но господа из ЕС и НАТО вероятно и слов таких не знали тогда - "серийный убивца".
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24.04.2021 01:32 Ответить
+8
Мачить кацапов дело нужное и полезное...
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24.04.2021 02:07 Ответить
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Помнится в 2008 году у кого то чесалась озабоченность, когда убивали грузин. Но господа из ЕС и НАТО вероятно и слов таких не знали тогда - "серийный убивца".
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24.04.2021 01:32 Ответить
кацап, тут водки нет, иди на мордовия.ру.
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24.04.2021 10:16 Ответить
Путин бандит убийца, киллер, террорист - психопат в международном масштабе и это всем понятно, но не все об этом говорят.
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24.04.2021 11:14 Ответить
ты пра-ва , Ла-ра..
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24.04.2021 11:22 Ответить
но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом раз доказать

==
Ага, а 13 тыс убитых украинцев вам не очень хороший аргумент.?То такє.. "а был ли мальчик"?
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24.04.2021 01:34 Ответить
Мачить кацапов дело нужное и полезное...
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24.04.2021 02:07 Ответить
всё правильно написал но следовало закончить мысль и дописать: богу угодное.
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24.04.2021 02:14 Ответить
А зеленский , так не считает , после убийств более13 000 граждан Украины , продолжает подобострастно заглядывать в очко ***** кремлевскому и приглашать его в Украину , которую террорист уже разрушил
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24.04.2021 02:09 Ответить
Ну ***** разрушил только небольшую часть Украины.

А вот какраз ЗЕ рушит всю Украину.
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24.04.2021 02:16 Ответить
Врёшь! Ни в какую Украину он его не приглашал. А вообще, советую наблюдать за фрау Риббентроп и её СП-2. Надеешься, Германию хутин не достанет? Всем вам придётся испить сию чашу.....
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24.04.2021 02:45 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.Источник: https://censor.net/ru/n3261019
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24.04.2021 03:11 Ответить
Дипломатия - это искусство повторять: «Хорошая собачка», - пока вы не найдете палку. Уилл Роджерс.
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24.04.2021 08:23 Ответить
И...? Украинский Донбасс- так же, как и украинский Крым. Что тебе не нравится, "украинский" американец? Зеленский ВСЁ правильно сказал в своей речи- от первого до последнего слова!
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24.04.2021 08:38 Ответить
"Врёшь! Ни в какую Украину он его не приглашал"(c)

https://censor.net/ru/comments/locate/3261745/0192145d-a030-7304-904b-672da35eaed8

Твоя писанина, придурок?
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24.04.2021 16:22 Ответить
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24.04.2021 16:23 Ответить
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24.04.2021 16:27 Ответить
Ta... Eвросоюз - это Германия плюс сателлиты. А Германии нужен СП-2, иначе её экономику сожрут китайцы, завалив рынок дешёвыми товарами.
Сколько же в этом "парламенте" пустых болтунов.
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24.04.2021 03:05 Ответить
Яке відношення газопровід має до товарів з Китаю? І товари якої країни зараз продають у Європі?
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24.04.2021 04:32 Ответить
На сегодня ничего не имеет значение,даже Чехия насравшая Мавзолейным баранам па самыую Воркуту
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24.04.2021 04:37 Ответить
Очень просто:
- чтобы товар был конкурентоспособен, его себестоимость должна быть низкой;
- основную часть себестоимости (помимо зарплаты персонала) составляет стоимость энергии;
- российский газ намного дешевле второй опции: импорта сжиженного газа морем.
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24.04.2021 06:24 Ответить
Германия производит в основном высокотехнологичную продукцию, в которой себестоимость энергии - мизерная.
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24.04.2021 07:46 Ответить
Стоимость энергии зашита везде: в зарплате (люди платят громадную часть дохода за отопление); в доставке сырья и вывозе готовой продукции с предприятий, и т.д.
Дешёвая энергия - это абсолютно фундаментальный вопрос для выживания европейской экономики.
Если вы ещё не поняли почему советская номенклатура так легко сдала СССР: они решили ВСЮ Европу посадить на нефтегазовую иглу, и таким образом "отобрать" её у американцев, повернув в свою сторону исход 2-й М.В.
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24.04.2021 09:53 Ответить
Otoplenije mozno delat kak Litve u nas.Vot 90% biotoplivo zdeali,a eto ne gaz,i ona desevle 2 raza za gaz takze.Nemci toze mnogo rabotajet po zelionoj energetike i eto buducije ne tolko Germaniji no vsego ES.Vetrvki,solnecnaja energija i poxoze za 10 let eto budet dominirujucaja energija ES
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24.04.2021 10:00 Ответить
Ветряки и солнце - intermittent. Т.е. сегодня всё есть, а завтра ветра нет, но тучи застилают всё небо. А ночью вообще солнца нет. Т.е. базовую нагрузку всегда будут поддерживать (а) углём; (б) ураном; (в) газом. Такие дела.
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24.04.2021 10:24 Ответить
da zavisit ot vetra.U nas nakopitelia specialnyje zakupjaet,togda bolse budet storjit vetruvek.Nemci oni lidera po vetruvkam.Tak mnogo ocen projektov na etom i finansirujet ix takze.Do 2030 goda polovina i bolse dolzno bit takoj energiji vo vsex stranax ES
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24.04.2021 10:28 Ответить
Вы понимаете значения терминов "base load" и "intermittent source" ?
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24.04.2021 10:31 Ответить
Nu da ponimaju,no finale takaja enrgija budet veducim eto po programe ES,a zdes vsio vypolniajetsia po planu,drugogo nebyvajet
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24.04.2021 10:35 Ответить
Да пусть фантазируют. Если они хотят экономически выжить, и не погибнуть в экономической войне с Китаем, они продолжат функционировать на дешёвом газе. Канцлерина чётко сказала что СП-2 будет достроен.
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24.04.2021 10:38 Ответить
kItajcam nalozit poslenyje,uze nalozili s Ijulia,vot i vsio s ixnimi desiovimi tovarami.Na polovina ix budet mense takoj prognoz,a zamenit mesnyje tovari ix.Tut u nas bolsije i izvesnije kompaniji viberajet zelionuju energiju im eto kak bi prioritet.Merkel uze nedolgo ostalos
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24.04.2021 11:09 Ответить
v sentebre Germaniji vybori,a tam po oprosu ocen interesno na 2 meste partija Zelionix,a ta konkretno protiv SP2 i raski.Oni neprotiv rabotat vmeste s pervoj partijej kotoraja toze govorit jesli i budet SP2 to ne znacit sto ono budet rabotat,tam jest takoje mnenije
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24.04.2021 15:46 Ответить
Да не вопрос; законы экономики переплюнуть невозможно. Зелёные просто лишат немцев работы, а также шансов победить в экономической войне с Китаем. На все эти потоки мне наплевать; я просто рассказываю как устроена реальная жизнь.
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24.04.2021 15:51 Ответить
Vetruvok energija ne takaja uze i dorogaka,a ucytyvaja sto texnologiji s kazdim godom meniajetsia ,ona tolko desevejet.Na more dopustim tam veter postojano jest
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24.04.2021 10:33 Ответить
В Украине - да, громадная, в Германии при зарплате на порядок выше она не сильно больше украинской, так что не особо и громадная. И это вы похоже кацапскую экономику с европейской путаете. Кацапская экономика зависит от цены на энергоносители, как алкоголик от цены на водку, это для кацапов вопрос жизни или смерти. Европейская экономика спокойно переживала высокие цены на энергоносители и очень слабо отреагировала при обвале цен на них.
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24.04.2021 11:12 Ответить
"Пережить" и "победить в экономической войне с Китаем" - это совершенно разные весовые категории.
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24.04.2021 11:43 Ответить
Когда это пор Евросоюз ввязался в экономическую войну с Китаем?
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24.04.2021 12:15 Ответить
А вы пройдитесь по вашим магазинам, от тех что продают гвозди и плоскогубцы, и до тех что продают компьютеры. Поинтересуйтесь: где всё это произведено. Не забывайте что большинство войн в мире - это войны за рынки сбыта.
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24.04.2021 12:24 Ответить
Совок производил много молотков, плоскогубцев, гвоздей и т.п. И цена у них была очень конкурентоспособной. Но его экономика крякнула, тк по товарам с большой добавленной стоимостью он практически всегда проигрывал Западу. Да и Китай нечасто выигрывает у Запада в данной категории.
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24.04.2021 13:44 Ответить
Китай с ЕС экспортируют совсем разные товарные группы в разных ценовых диапазонах. ЕС не экспортирует дешевый ширпотреб, потому что китайский все равно дешевле, а Китай не экспортирует сложные высокотехнологичные изделия, потому что тут уже качество важнее, а с этим китайцы пока не могут соперничать с европейцами. Точно так же обувной магазин не воюет за рынки сбыта с гастрономом или парикмахерской.
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24.04.2021 14:10 Ответить
"Китай не экспортирует сложные высокотехнологичные изделия" - недавно был в магазине торгующем компьютерами. Там нет НИ ОДНОГО НЕКИТАЙСКОГО. Все до единого - HP, Asus, Lenovo и т.д. - сделаны в Китае.
Вы где-то застряли на планете двадцатилетней давности.
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24.04.2021 15:53 Ответить
То, что изделие собрано руками китайских рабочих еще не делает его китайским. Китайцы получают с этого копейки, за тупую механическую работу. А основная часть прибыли за разработку остается на западе. Станут китайские рабочие чуть дороже - производство переедет в какую-нибудь Малайзию, захотят китайцы сделать ноутбук из своего говна и палок - его купят разве что в какой-нибудь Африке, в богатой Европе и США он нахрен никому не нужен будет. Китайцев используют, пока это выгодно, начнут выйобываться - просто перенесут заводы в другие страны. Китай же свои рынки сбыта просто так перенести не может.
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24.04.2021 17:05 Ответить
Вы, очевидно, таки застряли в истории 20-летней давности.
Уже две трети всех скоростных железных дорог - китайские.
Китайцы уже высадили автомат на обратной стороне Луны, и передали изображения оттуда через свой же орбитальный ретранслятор.
Про армию и ВПК - вообще умолчим.
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24.04.2021 17:18 Ответить
Kitajcam vodit poslenije na vse tovari s 1 evro s ijunia vo vsex ES stranax.Poslenyje jesli vsio slozit podnimet cenu dva raza.Toze i drugim 3 stranam toj ze raske.PO poshte vse desiovyje kitajskije posilki s tovarami budet nalozeni poslenami
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24.04.2021 09:41 Ответить
Cena budet ustonovliat ne po invoice a tomoznia nasa kotroju nepodkupis tut po cenam kak oni resat realnim cenam,zaplatis poslenyje,tomozne ecio deklarantam i cena budet vyse cem tut v magazinax mesnije tovari
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24.04.2021 09:56 Ответить
takze na neft,gaz i drugoje poxozeje vodit poslenyje s 2023 goda raske.Ugolnije poslenyje budet nazyvatsia
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24.04.2021 09:45 Ответить
Фашистская диктатура на РАБссии,так вчера у Марка Фейгина был стрим с Федором Крашеннинниковым.Марк пытается назвать правдой мавзолейных мудаков....
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24.04.2021 03:36 Ответить
Дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова в Москве,это не серийное убийство,то чеченские тираристы винаваты
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24.04.2021 04:47 Ответить
Маньяк - это неизлечимо.
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24.04.2021 05:05 Ответить
Маньячество начал не Путлер,а чЛенин мавзолейный в далекой Швейцарии в 1913-14 годах,где тогда жил этот плешивый "гений" по дебилизму ...
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24.04.2021 05:23 Ответить
Мы пойдем другим путем мама,сказал чЛенин Марии Ильиничне,матери своей...,когда грохнули за терроризм его брата Александра...,и сдержал слово,начав мочить в сортире всех подряд с 7 ноября 1917 года....,не слишком ли высока цена,мочить в сортире свой народ за своего барана брата?
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24.04.2021 05:35 Ответить
" Путин является серийным убийцей"

Давно уже пора называть вещи своими именами
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24.04.2021 05:43 Ответить
Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века в августе 1991 года не дает покоя Мавзолейному Хмырю,вот и видит кошмарные сны,типа он Гитлер всея Мира....
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24.04.2021 06:11 Ответить
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24.04.2021 06:19 Ответить
Украина враг РАБссии и то что Марк Фейгин сказал,что 65 % РАБссиянцев обосранцев за войну,лишнее подтверждение тому что крысы мавзолея каздлы...ВСЕ....
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24.04.2021 06:23 Ответить
Чикатила !
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24.04.2021 06:29 Ответить
Если общество хочет жить спокойно, единственный выход - электрический стул для маньяков
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24.04.2021 06:30 Ответить
Весь Мир театр,а люди в нем Нейросеть,другими словами не существующие в реале люди...
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24.04.2021 06:32 Ответить
увезу тебя Я в дурку
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24.04.2021 06:41 Ответить
it-шник на нейронках)
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24.04.2021 06:48 Ответить
it-шники такую чушь не пишут
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24.04.2021 06:52 Ответить
Путлер в послании выплатит РАБссиянцам страшные суммы денег для поддержки штанов типа Мать Тереза.Странное послание однако,час говорил о деньгах....Фюреру это положено
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24.04.2021 07:06 Ответить
Нейросеть придумал не я не вы,я только докумекал что к чему....в этой жизни....к примеру никакого Анатолия Шария нет в природе....,но вам же этого не докажешь... вы ж крутые...
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24.04.2021 07:08 Ответить
ПУТИН КРЫСА И ДУШЕГУБ !!!
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24.04.2021 07:13 Ответить
Путлера тоже нет,но вы ж верите в Идола... Бункерного
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24.04.2021 07:13 Ответить
Путлерская Фирма Пригожина ЛАХТА-2 это и есть Нейросеть,но это для тех кто не танке....
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24.04.2021 07:25 Ответить
Гроші має - тому йому пробачать все.
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24.04.2021 07:26 Ответить
Насколько сцыкливыми оказались ЕС против рыфы слов нет ..Чехи свято верили во всякие договора с рывы ..Еще чуток и Петров с Башировым начали укладывать кирпичи на стройке новой АЭС в Чехии
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24.04.2021 08:02 Ответить
даже больше, это *****-бокасса.
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24.04.2021 08:31 Ответить
Хих...серийный убийца на перевале Дятлова. А Пукин всего лишь исполнитель, просто чужой в оболочке. Изучайте пристальнее маленьких зеленых.
Вот те крайне, очень крайне жестоко изуродовано убитые русские и ..есть истинное лицо врага. Для них мы мясо, биороботы, форма, мешающая им занять пространство. И это действительно так.
Ну а вы исследуйте космос радиотелескопами и пишите послания с просьбами о контакте. Га-га-га-гаа... последняя фраза явно удачна.
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24.04.2021 08:51 Ответить
Путин всколыхнул, разболтал и вдохновитель всей черносотенской нацисткой наволочи. Все эти "вёсны", "объединение русских", "оковы всем русским в виде скреп" и "враги кругом" - это национальная идея русских вдохновленная путиным. Путин с этой идеей ходит живет и бредит, постоянно эту идею проповедует.

Смотрите, громкое выражение "идентификация нации". Как вам? А Главный поп Гундяев- Кирилл кричит на весь мир "идентификация нации". Спрашивается, может ли священник когда либо заикаться о нации? Нет! Но путинский идеолог может, потому что в России у всех в мозгах одна идея
"самоидентификация нации"

"самоидентификация нации"
"самоидентификация нации"
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24.04.2021 09:11 Ответить
Гарний комплімент для Путіна.
Хто з видатних політиків світового масштабу не був убивцею?
Македонський, Цезар, Карл Великий, Магомет, Чингісхан, Наполеон, Гітлер, Сталін, китайські імператори чи американські президенти? Амбіційний політик прагне бути такими як вони.
Навіть політики нижчого рівня типу Ізабели Кастильської, Хмельницького, Єлизавети, Нобунаги, Фрідріха Великого так само прославилися зовсім не ініціативами з соціального благосустрою...
Ви нищите і нав'язуєте своє, або вас нищать і нав'язують чуже.
На жаль, такі закономірності історичного розвитку.
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24.04.2021 09:32 Ответить
Ненасытный кровавый упырь!
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24.04.2021 16:56 Ответить
ОН ВОР И УБИЙЦА !!! ЧТОБ БЫЛИ ПОНЯТНЕЙ ЕГО МОТИВЫ !!!
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24.04.2021 17:14 Ответить
гомосята от бесилия что россия модернизируется в панике злобы и зависти бес силия что ничем нагадить уке не могут волосы готовы рвать на жопе у друг друга..... да жопы подлизывать и остался последнее у гомиков президента оскорбить великой и сильной страны
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24.04.2021 18:11 Ответить
Лахта що у вас там в Расєє модернизується - говнососульки у під їздах ?
Ржачно ))
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25.04.2021 02:14 Ответить
По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицах - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца" Источник: https://censor.net/ru/n3261745

ЦЕ СВЯТА ПРАВДА, ПУКІН ЯК ПРЕДСТАВНИК МОСКОВІЇ ПОКАЗУЄ ВСЬОМУ СВІТУ СУТНІСТЬ ЙОГО НАРОДУ - ВБИВАТИ І РУЙНУВАТИ, ЦЕ СУТНІСТЬ НАРОДІВ МОСКОВІЇ/ еРеФії
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24.04.2021 21:52 Ответить
 
 