Путин является серийным убийцей, - депутат Европарламента Ауштрявичус
Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в чешском селе Врбетицы в 2014 году, а атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус передает Цензор.НЕТ.
"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польше - это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", - подчеркнул Ауштрявичус.
По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицах - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца"
"Организация террористических актов - это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом раз доказать, что режим Путина - это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он - серийный убийца, потому организует вот такие акты друг за другом ", - подчеркнул депутат Европарламента.
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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Ага, а 13 тыс убитых украинцев вам не очень хороший аргумент.?То такє.. "а был ли мальчик"?
А вот какраз ЗЕ рушит всю Украину.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261745/0192145d-a030-7304-904b-672da35eaed8
Твоя писанина, придурок?
Сколько же в этом "парламенте" пустых болтунов.
- чтобы товар был конкурентоспособен, его себестоимость должна быть низкой;
- основную часть себестоимости (помимо зарплаты персонала) составляет стоимость энергии;
- российский газ намного дешевле второй опции: импорта сжиженного газа морем.
Дешёвая энергия - это абсолютно фундаментальный вопрос для выживания европейской экономики.
Если вы ещё не поняли почему советская номенклатура так легко сдала СССР: они решили ВСЮ Европу посадить на нефтегазовую иглу, и таким образом "отобрать" её у американцев, повернув в свою сторону исход 2-й М.В.
Вы где-то застряли на планете двадцатилетней давности.
Уже две трети всех скоростных железных дорог - китайские.
Китайцы уже высадили автомат на обратной стороне Луны, и передали изображения оттуда через свой же орбитальный ретранслятор.
Про армию и ВПК - вообще умолчим.
Давно уже пора называть вещи своими именами
Вот те крайне, очень крайне жестоко изуродовано убитые русские и ..есть истинное лицо врага. Для них мы мясо, биороботы, форма, мешающая им занять пространство. И это действительно так.
Ну а вы исследуйте космос радиотелескопами и пишите послания с просьбами о контакте. Га-га-га-гаа... последняя фраза явно удачна.
Смотрите, громкое выражение "идентификация нации". Как вам? А Главный поп Гундяев- Кирилл кричит на весь мир "идентификация нации". Спрашивается, может ли священник когда либо заикаться о нации? Нет! Но путинский идеолог может, потому что в России у всех в мозгах одна идея
"самоидентификация нации"
"самоидентификация нации"
"самоидентификация нации"
Хто з видатних політиків світового масштабу не був убивцею?
Македонський, Цезар, Карл Великий, Магомет, Чингісхан, Наполеон, Гітлер, Сталін, китайські імператори чи американські президенти? Амбіційний політик прагне бути такими як вони.
Навіть політики нижчого рівня типу Ізабели Кастильської, Хмельницького, Єлизавети, Нобунаги, Фрідріха Великого так само прославилися зовсім не ініціативами з соціального благосустрою...
Ви нищите і нав'язуєте своє, або вас нищать і нав'язують чуже.
На жаль, такі закономірності історичного розвитку.
Ржачно ))
ЦЕ СВЯТА ПРАВДА, ПУКІН ЯК ПРЕДСТАВНИК МОСКОВІЇ ПОКАЗУЄ ВСЬОМУ СВІТУ СУТНІСТЬ ЙОГО НАРОДУ - ВБИВАТИ І РУЙНУВАТИ, ЦЕ СУТНІСТЬ НАРОДІВ МОСКОВІЇ/ еРеФії