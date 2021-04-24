Путин является серийным убийцей, - депутат Европарламента Ауштрявичус

Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в чешском селе Врбетицы в 2014 году, а атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус передает Цензор.НЕТ.

"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польше - это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", - подчеркнул Ауштрявичус.

По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицах - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца"

"Организация террористических актов - это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую ​​политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом раз доказать, что режим Путина - это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он - серийный убийца, потому организует вот такие акты друг за другом ", - подчеркнул депутат Европарламента.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.