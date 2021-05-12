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Медведчук (1323) Опозиційна платформа - За життя (466)

Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя

Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього в офісі і в будинках "нічого протизаконного не виявили".

Про це йдеться в заяві проросійського політика, опублікованій на сайті ОПЗЖ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не знайшли. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді.

Усе, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні та не збираюся ховатися від правосуддя. Я й надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимусь справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - сказано в заяві.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
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Топ коментарі
+37
выйди к людям крысомордая мразина!!! разорвут как тряпку!!!
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11.05.2021 23:05
+30
Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

Это он так хитро сказал, что уже в Крыму? Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия - Цензор.НЕТ 5798
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11.05.2021 23:07
+19
Андрій Смолій

3 ч. ·

Дешевий цирк.

Козак вже в Росії. Медведчука знайти не можуть, але він в Україні, каже що прийде сам.

А 9 травня не можна було його затримати, коли він разом з іншими депутатами від ОПЗЖ влаштовували «побєдобєсіє» на вулицях Києва.

Чого чекають? Щоб кум путіна чкурнув до Кремля чи щоб була «яскрава картинка».

І чому досі немає питань до інших колабарантів? Бойко - жодних справ. Шуфричи/Ківи та інші проросійські «депутати» досі ходять по ток-шоу і принижують Україну.

Якось це все виглядає...не дуже. Схоже на бажання влади влаштувати чергове шоу без реальних результатів. Грав в «патріотизм» від людей для яких «какая разніца». Та й з США припекли. Реформи треба проводити. Своїх «єрмаків» і «татарових» звільняти. Але то святе.

Цирк є цирк.
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11.05.2021 23:27
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Это же его крестный политический. Помните то сдупо? Кто не помнит - погуглите.
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12.05.2021 00:21 Відповісти
Зараз ботва політика, котрий проти Медведчука не робив нічого від слова зовсім - розкаже що Зеленський бореться проти Медведчука якось не так Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 9842
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12.05.2021 00:02 Відповісти
мимо,зедегенерат -дело завели 5февраля 2019года,а твой зекретин его прикрывал пока за сраку не взяли и зеголосилки к мертвечуку не начали перебегать)
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12.05.2021 00:29 Відповісти
Дело завели при сывочолом найлучшем пятом. Бла бла бла. Эта мразь, совместно с киви, рабиновичами и прочей нечистью должна была схлопотать пулеметную очередь на стадионе в 2014, публично, с трансляцией во все утюги, а получила - нефтепровод. И не надо...
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12.05.2021 04:28 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 09:23 Відповісти
за нафтопровід - не кизди. Ту трубу ще при розділі майна совка Кравчук з Фокіним ********, вона з 91-го року знаходилась у власності касапів, тільки Яценюк з Петренком організували судові процеси, і рішенням українських судів її відібрали, відсудили. Щоправда, ще будуть англійські суди... ну, це вже потім.
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12.05.2021 09:54 Відповісти
Знаєш, обоє-рябоє! Один нічого не робив з мертвечуком 5 років, другий так само не робив нічого 2 роки (ще й при ньому мертвечук у Раду попав), поки Блінкен не прилетів і не передав привітики від Дядька Джо))

От поки Трамп був, то зелені чомусь не чіпали мертвечука і його канали, та й Дубінського не збиралися із партії виключати!
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12.05.2021 00:38 Відповісти
Африкане, не кизди! Сиволапий гетьман не лише нічого не робив 5 років - він витягнув з-під плінтуса мумію мертвечука, воскресив її і дав можливість заробити грошей та придбати три ТБ-канали. А вувузєла не чіпав мертвечука з національно-класової солідарності і від того, що тупий, як пробка. Втім, у світі все можливо: допускаю, що Трамп, бідолашний, ночами не спав, переживаючи за мертвечука та дуПінського. Особливо за дуПінського.
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12.05.2021 06:30 Відповісти
Ну санкції проти дупінського і деркача ввели ж саме через Байдена і їх намагання пропхати плівки... Плівки, які, до речі, ще при Трампі офіційно назвали монтажем (навіть Трамп у боротьбі з Байденом на цю муть не повівся), але чомусь не ввели санкції тоді...
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12.05.2021 08:38 Відповісти
гей зебіли, доведіть до пуття переслідування мертвечука! Хоча би позбавленням йому можливості неприкрито агітувати в ЗМІ, в соцмережах. Я не кажу вже за посадку...
Бо закриття трьох аналів - нічого не дало. "їхній", мураєвський; ражемразівські "уркаїна" та льовочкін "інтер" - перебрали всю аудиторію ватників на себе.
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12.05.2021 09:46 Відповісти
він в Криму
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12.05.2021 00:09 Відповісти
Не він, а воно.
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12.05.2021 06:30 Відповісти
Грьобаний"стид-та-срам", а не СБУ! Точніше на кого це розраховано? Навіть делітанту зрозуміло, що якщо захотіли б то взяли б за шкірку мертветчука та приволокли у свій відділ як би того хотіло "керіництво (про оперів мовчу бо їм тільк идай команду - притягнуть і самого *уйла за ботокс!
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12.05.2021 00:11 Відповісти
Чауса вон из Молдовы ЗЕленые похитили, когда припекло.

А тут прям непруха... Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5675 Неуловимый Медведчук.
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12.05.2021 01:43 Відповісти
Бликен, спасибо. Хоть чуть у этого упыря крови попьют его жабьей.
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12.05.2021 00:15 Відповісти
блінкінд тут ні до чого. Він навіть не знає, хто такий мертвечук і приїздив винятково, щоби понюхати повітря, а також знову влаштувати байденівського вилупка в компанію бурізма.
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12.05.2021 06:32 Відповісти
ну, і дебіл же оцей Володимир Горбатько
В спам його, не довлячись, як ото ваньку суліму.
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12.05.2021 09:56 Відповісти
А Козак где?
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12.05.2021 00:16 Відповісти
..в караганде Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 3735
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12.05.2021 00:18 Відповісти
...в Карагандє.
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12.05.2021 06:33 Відповісти
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5684
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12.05.2021 00:23 Відповісти
а кто-то заметил, откуда Витя голос подал ?
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12.05.2021 00:23 Відповісти
И правильно, таварисч Медведчук! Нужно глядеть врагам в лицо, как диды завещали. На амбразуру жеппой! Прятацца нинада! А то как тебя клопа выковыривать, если сбежишь!
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12.05.2021 00:46 Відповісти
А виглядає як казочка-дурилово для підняття зеленого рейтингу.
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12.05.2021 01:18 Відповісти
Зрада! Не можна так ставитись до основонго бiзнес партньора Петра Сивочолого
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12.05.2021 01:45 Відповісти
Що, методички на "Лахті" не міняються? Все так же "Петро Сивочолий" поперек горла стоїть? Так твої ж господарі ще два роки тому раділи, що він "атработанный материал", "палитический труп"!... Дивіться, щоб цей "труп" ще не поклав вінок на могилу "духовноскрэпной"... Адже до цього вже йде...
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12.05.2021 05:53 Відповісти
А яр такий "холодний, как айсбєрг ілі вайсберг..." Не палися ти так, "патріоте". Хто реанімував мумію мертвечука, як не прихований агент куйла, сиволапий гетьман? Хто зачистив під нього ринок скрапленого газу? Хто дав йому можливість придбати три ТБ-канали? Хто, зрештою, знищив 5 (!) стратегічних складів ***********? І ні гугу! Хто, маючи величезні кошти, не робить фактично нічого для протидії зе-владі? Хто, цуко, допоміг цій самій зе-владі прийняти закон про продаж землі?
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12.05.2021 06:39 Відповісти
Ви це в Генпрокуратуру напишіть, нехай вручать і йому підозру. Там давно вже просять повідомити про злочини "гетьмана".
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12.05.2021 07:05 Відповісти
"Артьоймєй", "не включай дурня"... Не треба змішувать "політику" і "діяльність у сфері економіки"... Щодо "мумії" - її реанімував не "сиволапий гетьман", а Меркель, яка вмовила його допустить Медведчука в Мінськ, як, фактично, посередника між Україною та Кремлем... Це раз. При Порошенку Медведчук "сидів, як миш під віником...", і не висовувався. Лише після приходу "Блазня" він "пір"я розпустив"...
Про зачистку ринку не знаю - я в такий "движняк" у сфері економіки не лізу. Та й сумніваюся, що туди і Порошенку треба було лізти - він війною займався...
Телеканали - це та сама економічна діяльність. Купив ї Медведчук, фактично, вже при "зеленій" владі. І то, якби він туди не впхнув проросійську пропаганду, саме при "зелених", з точки зору "антидержавності не було-б, ніяких претензій до нього - це те саме, що торгувать цукерками чи цвяхами - вони політичного забарвлення не несуть... Під час ІІ Світової союзники в тюрми садовили промисловців німецького походження та "пронімецьки налаштованих, не за думки чи національність, а за пронацистську, диверсійну, діяльність. Діяльність у сфері економіки їх не цікавила, якщо вона працювала на благо економіки їх країн...
Склади *********** знищили ВАШІ диверсанти, яких ви напхали в Україну, як лайна на город. Що саме повинен робить Порошенко для "протидії зе-владі"? ЗЕ-влада сама собі "протидіє"... А Порошенко, "маючи кошти", робить не "ПРОТИ зе -влади", а ДЛЯ народу України. Наприклад, купує концетратори кисневі, для лікарень, захисний одяг для медиків... Мало? Інший-би, на його місці, сидів на Мальдівах, грів пузо і "стриг купони" зі своїх підприємств, після того, як "мудрий нарід" "показав йому сраку", замість подяки за все,що він зробив для збереження держави...
А щодо продажу землі - так давно це питання стояло, ще до Порошенка... Бо у землі господар буть повинен.... Що таке "сівозміна" знаєш? А що таке "довготривала сівозміна"? Хоча у вас на ботофермі агротехніку не викладають... "Сівозміна" - це чередування рослинних культур для збереження родючості землі та ефективного її використання. Це буде робить лише людина, яка знає, що земля належить їй і це - її капіталовкладення на десятки років уперед. Орендарю це не цікаво - він висіє монокультури, вижме з землі всі соки, і покине її, мертву..
Так що, краще вернися до свого "блазнювання", в личині "Артьоймєя" - хоч посміємося з дурника...
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12.05.2021 07:14 Відповісти
Вручення підозри мертвечуку : " Тятя, тятя, я медведя поймал ! - Так тащи его сюда ! - А он меня не пускает!"
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12.05.2021 03:25 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. Записи зделаные 2015-16годах когда Медведчук творыл эти чудеса и почему была тишина. Где было СБУ , чем занималса герой Украины...
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12.05.2021 06:58 Відповісти
ну так вперед за пидозрой, если не "собирается прятаться"
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12.05.2021 07:58 Відповісти
Влада робить рекламу новій партії "Мій дім Україна", яку створює та ж партія ОПЗЖ.
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12.05.2021 08:07 Відповісти
"Мій дім тюрма" - непоганий слоган для партії )
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12.05.2021 10:25 Відповісти
Что-то Медведчук потерял нюх, вовремя не удрал с Украины. Теперь точно посадят, наверное, на долго. Но русские своих не бросают, они их предают. Путин, увяз в санкциях и не сможет Медведчука освободить. Для освобождения Медведчука необходимо оккупировать всю Украину. А на это у Путина нет возможности и слишком кусаются санкции, того гляди и Россия развалится. Так, что придется Медведчуку сидеть. Наши поздравления Венедиктовой.
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12.05.2021 08:32 Відповісти
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5043
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12.05.2021 09:03 Відповісти
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 4021
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12.05.2021 10:00 Відповісти
сЕметричный дохтор наукМедведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5865
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12.05.2021 10:37 Відповісти
..очередной "янукович"???
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12.05.2021 09:06 Відповісти
Праффессор кива очень уверенно себя чувствует. Он чтото знает.
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12.05.2021 09:26 Відповісти
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 09:26 Відповісти
чи стане Венедіктова другою Лаурою Ковеши? Лаура пересадила в Румунії всіх хабарників, не дивлячись на багатство та посаду. У Ведедіктової кишка тонка.
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12.05.2021 09:35 Відповісти
зате на ній міцний ланцюг ЗЕ/д'єрмака.
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12.05.2021 09:58 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%96

Якби нам таку прокурорку!
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12.05.2021 09:37 Відповісти
Теперь тебе мразоте, выделить такого адвоката, каким ты был для Стуса
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12.05.2021 10:38 Відповісти
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