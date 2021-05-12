Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя
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Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього в офісі і в будинках "нічого протизаконного не виявили".
Про це йдеться в заяві проросійського політика, опублікованій на сайті ОПЗЖ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не знайшли. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді.
Усе, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні та не збираюся ховатися від правосуддя. Я й надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимусь справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - сказано в заяві.
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
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22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
От поки Трамп був, то зелені чомусь не чіпали мертвечука і його канали, та й Дубінського не збиралися із партії виключати!
Бо закриття трьох аналів - нічого не дало. "їхній", мураєвський; ражемразівські "уркаїна" та льовочкін "інтер" - перебрали всю аудиторію ватників на себе.
А тут прям непруха... Неуловимый Медведчук.
В спам його, не довлячись, як ото ваньку суліму.
Про зачистку ринку не знаю - я в такий "движняк" у сфері економіки не лізу. Та й сумніваюся, що туди і Порошенку треба було лізти - він війною займався...
Телеканали - це та сама економічна діяльність. Купив ї Медведчук, фактично, вже при "зеленій" владі. І то, якби він туди не впхнув проросійську пропаганду, саме при "зелених", з точки зору "антидержавності не було-б, ніяких претензій до нього - це те саме, що торгувать цукерками чи цвяхами - вони політичного забарвлення не несуть... Під час ІІ Світової союзники в тюрми садовили промисловців німецького походження та "пронімецьки налаштованих, не за думки чи національність, а за пронацистську, диверсійну, діяльність. Діяльність у сфері економіки їх не цікавила, якщо вона працювала на благо економіки їх країн...
Склади *********** знищили ВАШІ диверсанти, яких ви напхали в Україну, як лайна на город. Що саме повинен робить Порошенко для "протидії зе-владі"? ЗЕ-влада сама собі "протидіє"... А Порошенко, "маючи кошти", робить не "ПРОТИ зе -влади", а ДЛЯ народу України. Наприклад, купує концетратори кисневі, для лікарень, захисний одяг для медиків... Мало? Інший-би, на його місці, сидів на Мальдівах, грів пузо і "стриг купони" зі своїх підприємств, після того, як "мудрий нарід" "показав йому сраку", замість подяки за все,що він зробив для збереження держави...
А щодо продажу землі - так давно це питання стояло, ще до Порошенка... Бо у землі господар буть повинен.... Що таке "сівозміна" знаєш? А що таке "довготривала сівозміна"? Хоча у вас на ботофермі агротехніку не викладають... "Сівозміна" - це чередування рослинних культур для збереження родючості землі та ефективного її використання. Це буде робить лише людина, яка знає, що земля належить їй і це - її капіталовкладення на десятки років уперед. Орендарю це не цікаво - він висіє монокультури, вижме з землі всі соки, і покине її, мертву..
Так що, краще вернися до свого "блазнювання", в личині "Артьоймєя" - хоч посміємося з дурника...
Якби нам таку прокурорку!