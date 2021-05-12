Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя

Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього в офісі і в будинках "нічого протизаконного не виявили".

Про це йдеться в заяві проросійського політика, опублікованій на сайті ОПЗЖ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не знайшли. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді.

Усе, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні та не збираюся ховатися від правосуддя. Я й надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимусь справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - сказано в заяві.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.