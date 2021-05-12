Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия
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Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что при обысках у него в офисе и в домах "ничего противозаконного не обнаружили".
Об этом говорится в заявлении пророссийского политика, опубликованном на сайте ОПЗЖ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.
Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - гласит заявление.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
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22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
От поки Трамп був, то зелені чомусь не чіпали мертвечука і його канали, та й Дубінського не збиралися із партії виключати!
Бо закриття трьох аналів - нічого не дало. "їхній", мураєвський; ражемразівські "уркаїна" та льовочкін "інтер" - перебрали всю аудиторію ватників на себе.
А тут прям непруха... Неуловимый Медведчук.
В спам його, не довлячись, як ото ваньку суліму.
Про зачистку ринку не знаю - я в такий "движняк" у сфері економіки не лізу. Та й сумніваюся, що туди і Порошенку треба було лізти - він війною займався...
Телеканали - це та сама економічна діяльність. Купив ї Медведчук, фактично, вже при "зеленій" владі. І то, якби він туди не впхнув проросійську пропаганду, саме при "зелених", з точки зору "антидержавності не було-б, ніяких претензій до нього - це те саме, що торгувать цукерками чи цвяхами - вони політичного забарвлення не несуть... Під час ІІ Світової союзники в тюрми садовили промисловців німецького походження та "пронімецьки налаштованих, не за думки чи національність, а за пронацистську, диверсійну, діяльність. Діяльність у сфері економіки їх не цікавила, якщо вона працювала на благо економіки їх країн...
Склади *********** знищили ВАШІ диверсанти, яких ви напхали в Україну, як лайна на город. Що саме повинен робить Порошенко для "протидії зе-владі"? ЗЕ-влада сама собі "протидіє"... А Порошенко, "маючи кошти", робить не "ПРОТИ зе -влади", а ДЛЯ народу України. Наприклад, купує концетратори кисневі, для лікарень, захисний одяг для медиків... Мало? Інший-би, на його місці, сидів на Мальдівах, грів пузо і "стриг купони" зі своїх підприємств, після того, як "мудрий нарід" "показав йому сраку", замість подяки за все,що він зробив для збереження держави...
А щодо продажу землі - так давно це питання стояло, ще до Порошенка... Бо у землі господар буть повинен.... Що таке "сівозміна" знаєш? А що таке "довготривала сівозміна"? Хоча у вас на ботофермі агротехніку не викладають... "Сівозміна" - це чередування рослинних культур для збереження родючості землі та ефективного її використання. Це буде робить лише людина, яка знає, що земля належить їй і це - її капіталовкладення на десятки років уперед. Орендарю це не цікаво - він висіє монокультури, вижме з землі всі соки, і покине її, мертву..
Так що, краще вернися до свого "блазнювання", в личині "Артьоймєя" - хоч посміємося з дурника...
Якби нам таку прокурорку!