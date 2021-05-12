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Медведчук (1754) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что при обысках у него в офисе и в домах "ничего противозаконного не обнаружили".

Об этом говорится в заявлении пророссийского политика, опубликованном на сайте ОПЗЖ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.

Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - гласит заявление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине. 

Также смотрите: Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
выйди к людям крысомордая мразина!!! разорвут как тряпку!!!
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11.05.2021 23:05
+30
Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

Это он так хитро сказал, что уже в Крыму? Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия - Цензор.НЕТ 5798
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11.05.2021 23:07
+19
Андрій Смолій

3 ч. ·

Дешевий цирк.

Козак вже в Росії. Медведчука знайти не можуть, але він в Україні, каже що прийде сам.

А 9 травня не можна було його затримати, коли він разом з іншими депутатами від ОПЗЖ влаштовували «побєдобєсіє» на вулицях Києва.

Чого чекають? Щоб кум путіна чкурнув до Кремля чи щоб була «яскрава картинка».

І чому досі немає питань до інших колабарантів? Бойко - жодних справ. Шуфричи/Ківи та інші проросійські «депутати» досі ходять по ток-шоу і принижують Україну.

Якось це все виглядає...не дуже. Схоже на бажання влади влаштувати чергове шоу без реальних результатів. Грав в «патріотизм» від людей для яких «какая разніца». Та й з США припекли. Реформи треба проводити. Своїх «єрмаків» і «татарових» звільняти. Але то святе.

Цирк є цирк.
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11.05.2021 23:27
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Это же его крестный политический. Помните то сдупо? Кто не помнит - погуглите.
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12.05.2021 00:21 Ответить
Зараз ботва політика, котрий проти Медведчука не робив нічого від слова зовсім - розкаже що Зеленський бореться проти Медведчука якось не так Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 9842
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12.05.2021 00:02 Ответить
мимо,зедегенерат -дело завели 5февраля 2019года,а твой зекретин его прикрывал пока за сраку не взяли и зеголосилки к мертвечуку не начали перебегать)
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12.05.2021 00:29 Ответить
Дело завели при сывочолом найлучшем пятом. Бла бла бла. Эта мразь, совместно с киви, рабиновичами и прочей нечистью должна была схлопотать пулеметную очередь на стадионе в 2014, публично, с трансляцией во все утюги, а получила - нефтепровод. И не надо...
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12.05.2021 04:28 Ответить
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 09:23 Ответить
за нафтопровід - не кизди. Ту трубу ще при розділі майна совка Кравчук з Фокіним ********, вона з 91-го року знаходилась у власності касапів, тільки Яценюк з Петренком організували судові процеси, і рішенням українських судів її відібрали, відсудили. Щоправда, ще будуть англійські суди... ну, це вже потім.
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12.05.2021 09:54 Ответить
Знаєш, обоє-рябоє! Один нічого не робив з мертвечуком 5 років, другий так само не робив нічого 2 роки (ще й при ньому мертвечук у Раду попав), поки Блінкен не прилетів і не передав привітики від Дядька Джо))

От поки Трамп був, то зелені чомусь не чіпали мертвечука і його канали, та й Дубінського не збиралися із партії виключати!
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12.05.2021 00:38 Ответить
Африкане, не кизди! Сиволапий гетьман не лише нічого не робив 5 років - він витягнув з-під плінтуса мумію мертвечука, воскресив її і дав можливість заробити грошей та придбати три ТБ-канали. А вувузєла не чіпав мертвечука з національно-класової солідарності і від того, що тупий, як пробка. Втім, у світі все можливо: допускаю, що Трамп, бідолашний, ночами не спав, переживаючи за мертвечука та дуПінського. Особливо за дуПінського.
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12.05.2021 06:30 Ответить
Ну санкції проти дупінського і деркача ввели ж саме через Байдена і їх намагання пропхати плівки... Плівки, які, до речі, ще при Трампі офіційно назвали монтажем (навіть Трамп у боротьбі з Байденом на цю муть не повівся), але чомусь не ввели санкції тоді...
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12.05.2021 08:38 Ответить
гей зебіли, доведіть до пуття переслідування мертвечука! Хоча би позбавленням йому можливості неприкрито агітувати в ЗМІ, в соцмережах. Я не кажу вже за посадку...
Бо закриття трьох аналів - нічого не дало. "їхній", мураєвський; ражемразівські "уркаїна" та льовочкін "інтер" - перебрали всю аудиторію ватників на себе.
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12.05.2021 09:46 Ответить
він в Криму
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12.05.2021 00:09 Ответить
Не він, а воно.
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12.05.2021 06:30 Ответить
Грьобаний"стид-та-срам", а не СБУ! Точніше на кого це розраховано? Навіть делітанту зрозуміло, що якщо захотіли б то взяли б за шкірку мертветчука та приволокли у свій відділ як би того хотіло "керіництво (про оперів мовчу бо їм тільк идай команду - притягнуть і самого *уйла за ботокс!
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12.05.2021 00:11 Ответить
Чауса вон из Молдовы ЗЕленые похитили, когда припекло.

А тут прям непруха... Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5675 Неуловимый Медведчук.
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12.05.2021 01:43 Ответить
Бликен, спасибо. Хоть чуть у этого упыря крови попьют его жабьей.
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12.05.2021 00:15 Ответить
блінкінд тут ні до чого. Він навіть не знає, хто такий мертвечук і приїздив винятково, щоби понюхати повітря, а також знову влаштувати байденівського вилупка в компанію бурізма.
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12.05.2021 06:32 Ответить
ну, і дебіл же оцей Володимир Горбатько
В спам його, не довлячись, як ото ваньку суліму.
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12.05.2021 09:56 Ответить
А Козак где?
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12.05.2021 00:16 Ответить
..в караганде Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 3735
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12.05.2021 00:18 Ответить
...в Карагандє.
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12.05.2021 06:33 Ответить
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5684
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12.05.2021 00:23 Ответить
а кто-то заметил, откуда Витя голос подал ?
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12.05.2021 00:23 Ответить
И правильно, таварисч Медведчук! Нужно глядеть врагам в лицо, как диды завещали. На амбразуру жеппой! Прятацца нинада! А то как тебя клопа выковыривать, если сбежишь!
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12.05.2021 00:46 Ответить
А виглядає як казочка-дурилово для підняття зеленого рейтингу.
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12.05.2021 01:18 Ответить
Зрада! Не можна так ставитись до основонго бiзнес партньора Петра Сивочолого
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12.05.2021 01:45 Ответить
Що, методички на "Лахті" не міняються? Все так же "Петро Сивочолий" поперек горла стоїть? Так твої ж господарі ще два роки тому раділи, що він "атработанный материал", "палитический труп"!... Дивіться, щоб цей "труп" ще не поклав вінок на могилу "духовноскрэпной"... Адже до цього вже йде...
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12.05.2021 05:53 Ответить
А яр такий "холодний, как айсбєрг ілі вайсберг..." Не палися ти так, "патріоте". Хто реанімував мумію мертвечука, як не прихований агент куйла, сиволапий гетьман? Хто зачистив під нього ринок скрапленого газу? Хто дав йому можливість придбати три ТБ-канали? Хто, зрештою, знищив 5 (!) стратегічних складів ***********? І ні гугу! Хто, маючи величезні кошти, не робить фактично нічого для протидії зе-владі? Хто, цуко, допоміг цій самій зе-владі прийняти закон про продаж землі?
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12.05.2021 06:39 Ответить
Ви це в Генпрокуратуру напишіть, нехай вручать і йому підозру. Там давно вже просять повідомити про злочини "гетьмана".
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12.05.2021 07:05 Ответить
"Артьоймєй", "не включай дурня"... Не треба змішувать "політику" і "діяльність у сфері економіки"... Щодо "мумії" - її реанімував не "сиволапий гетьман", а Меркель, яка вмовила його допустить Медведчука в Мінськ, як, фактично, посередника між Україною та Кремлем... Це раз. При Порошенку Медведчук "сидів, як миш під віником...", і не висовувався. Лише після приходу "Блазня" він "пір"я розпустив"...
Про зачистку ринку не знаю - я в такий "движняк" у сфері економіки не лізу. Та й сумніваюся, що туди і Порошенку треба було лізти - він війною займався...
Телеканали - це та сама економічна діяльність. Купив ї Медведчук, фактично, вже при "зеленій" владі. І то, якби він туди не впхнув проросійську пропаганду, саме при "зелених", з точки зору "антидержавності не було-б, ніяких претензій до нього - це те саме, що торгувать цукерками чи цвяхами - вони політичного забарвлення не несуть... Під час ІІ Світової союзники в тюрми садовили промисловців німецького походження та "пронімецьки налаштованих, не за думки чи національність, а за пронацистську, диверсійну, діяльність. Діяльність у сфері економіки їх не цікавила, якщо вона працювала на благо економіки їх країн...
Склади *********** знищили ВАШІ диверсанти, яких ви напхали в Україну, як лайна на город. Що саме повинен робить Порошенко для "протидії зе-владі"? ЗЕ-влада сама собі "протидіє"... А Порошенко, "маючи кошти", робить не "ПРОТИ зе -влади", а ДЛЯ народу України. Наприклад, купує концетратори кисневі, для лікарень, захисний одяг для медиків... Мало? Інший-би, на його місці, сидів на Мальдівах, грів пузо і "стриг купони" зі своїх підприємств, після того, як "мудрий нарід" "показав йому сраку", замість подяки за все,що він зробив для збереження держави...
А щодо продажу землі - так давно це питання стояло, ще до Порошенка... Бо у землі господар буть повинен.... Що таке "сівозміна" знаєш? А що таке "довготривала сівозміна"? Хоча у вас на ботофермі агротехніку не викладають... "Сівозміна" - це чередування рослинних культур для збереження родючості землі та ефективного її використання. Це буде робить лише людина, яка знає, що земля належить їй і це - її капіталовкладення на десятки років уперед. Орендарю це не цікаво - він висіє монокультури, вижме з землі всі соки, і покине її, мертву..
Так що, краще вернися до свого "блазнювання", в личині "Артьоймєя" - хоч посміємося з дурника...
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12.05.2021 07:14 Ответить
Вручення підозри мертвечуку : " Тятя, тятя, я медведя поймал ! - Так тащи его сюда ! - А он меня не пускает!"
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12.05.2021 03:25 Ответить
Меня терзают смутные сомнения. Записи зделаные 2015-16годах когда Медведчук творыл эти чудеса и почему была тишина. Где было СБУ , чем занималса герой Украины...
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12.05.2021 06:58 Ответить
ну так вперед за пидозрой, если не "собирается прятаться"
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12.05.2021 07:58 Ответить
Влада робить рекламу новій партії "Мій дім Україна", яку створює та ж партія ОПЗЖ.
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12.05.2021 08:07 Ответить
"Мій дім тюрма" - непоганий слоган для партії )
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12.05.2021 10:25 Ответить
Что-то Медведчук потерял нюх, вовремя не удрал с Украины. Теперь точно посадят, наверное, на долго. Но русские своих не бросают, они их предают. Путин, увяз в санкциях и не сможет Медведчука освободить. Для освобождения Медведчука необходимо оккупировать всю Украину. А на это у Путина нет возможности и слишком кусаются санкции, того гляди и Россия развалится. Так, что придется Медведчуку сидеть. Наши поздравления Венедиктовой.
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12.05.2021 08:32 Ответить
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5043
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12.05.2021 09:03 Ответить
Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 4021
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12.05.2021 10:00 Ответить
сЕметричный дохтор наукМедведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя - Цензор.НЕТ 5865
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12.05.2021 10:37 Ответить
..очередной "янукович"???
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12.05.2021 09:06 Ответить
Праффессор кива очень уверенно себя чувствует. Он чтото знает.
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12.05.2021 09:26 Ответить
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 09:26 Ответить
чи стане Венедіктова другою Лаурою Ковеши? Лаура пересадила в Румунії всіх хабарників, не дивлячись на багатство та посаду. У Ведедіктової кишка тонка.
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12.05.2021 09:35 Ответить
зате на ній міцний ланцюг ЗЕ/д'єрмака.
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12.05.2021 09:58 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%96

Якби нам таку прокурорку!
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12.05.2021 09:37 Ответить
Теперь тебе мразоте, выделить такого адвоката, каким ты был для Стуса
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12.05.2021 10:38 Ответить
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