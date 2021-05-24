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Припинення авіасполучення з Білоруссю розглянуть на завтрашньому позачерговому засіданні уряду, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Припинення авіасполучення з Білоруссю розглянуть на завтрашньому позачерговому засіданні уряду, - Шмигаль

Кабінет міністрів збереться завтра на позачергове засідання, щоб розглянути питання припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в понеділок під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій президент доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+7
дуже смішно...
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24.05.2021 18:50
+7
назови хоть один плюс в сотрудничестве с террористами? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1619

а уж какие плюсы в сотрудничестве с поставщиками наркотиков, оружия и тп. - об этом тебе в лахте не написали в методичке?
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24.05.2021 18:52
+7
1.Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь
2.Украина прекращает авиасообщение с Белорусью
3.Латвия высылает из страны посла Беларуси и всех беларусских дипломатов

и это только начало...
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24.05.2021 18:52
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Я бы не связывался. Портить отношения с Беларусью нет резонов.
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24.05.2021 18:47 Відповісти
дуже смішно...
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24.05.2021 18:50 Відповісти
Назови хоть один плюс наших санкций против Луки.
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24.05.2021 18:50 Відповісти
назови хоть один плюс в сотрудничестве с террористами? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1619

а уж какие плюсы в сотрудничестве с поставщиками наркотиков, оружия и тп. - об этом тебе в лахте не написали в методичке?
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24.05.2021 18:52 Відповісти
Идёт война. Для победы нужны деньги и союзники, хотя бы не враги. То что провернул лука, мы сами хотели провернуть в вагнеровцами. Сейчас не до морализма.
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24.05.2021 18:57 Відповісти
вы ошибаетесь, а беларуссия нам не друг и не союзник
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24.05.2021 19:01 Відповісти
Я этого и не говорил.
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24.05.2021 19:06 Відповісти
Не надо сравнивать вагнеровцев с журналистом...
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24.05.2021 19:05 Відповісти
Допустим Шария так бы задержали над Киевом, Вы бы вышли с протестом?
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24.05.2021 19:07 Відповісти
только проросийские зебилы могут приравнивать кремлевскую подстилку шмария - к журналистам Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 563
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24.05.2021 19:10 Відповісти
А я этого не говорил.
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24.05.2021 19:18 Відповісти
ты их приравнял в своих постах, поставив на один уровень.. Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 965
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24.05.2021 19:19 Відповісти
Ловко Вы замяли мой вопрос Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6291
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24.05.2021 19:24 Відповісти
процитирую отдого бота от зеленского/подоляка:
Женя Женечкаикатюша
Я бы не связывался. Портить отношения с Беларусью нет резонов. ...Идёт война. Для победы нужны деньги и союзники, хотя бы не враги ...
-------------------
только у зеленского и путина считают таракана лукашенко - "союзником", и за деньги "готовы на любые услуги, с любой стороны"(с)зеленский
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24.05.2021 19:29 Відповісти
а по факту - и фуйло кремлевское, и таракан лукашенко и их торговый партнер зеленский - ВРАГИ Украины.
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24.05.2021 19:30 Відповісти
Черчилль помнится во время войны дважды летал к Сралину, а уж Сралин точно не был другом Британии Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9530
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24.05.2021 19:33 Відповісти
мля... ты в какой кацапской школе историю-то учило? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2545
расскажи о вражде Британии и ссср на примерах поставок по ленд-лизу Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4198
а заодно расскажи какой из лукашенка - "друг и союзник" (с твоих же постов!), на примерах его поступков.. например на выдаче вагнеровцев - кремлю.. или на захватах украинских граждан и передаче их снова.. кремлю Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7479

п.с. вообще, ты как и бесноватый шут - что не скажешь, то обо*решься))
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24.05.2021 19:39 Відповісти
Я не говорил, что лука нам друг. И сралин для черчилля был не друг.
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24.05.2021 19:43 Відповісти
еще раз процитирую твой идиотизм о лукашенко, как о "друге и союзнике":
Женя Женечкаикатюша
Я бы не связывался. Портить отношения с Беларусью нет резонов. ...Идёт война. Для победы нужны деньги и союзники...
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24.05.2021 19:47 Відповісти
Тогда уж давайте цитату полностью Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9007 "... и союзники, хотя бы не враги"
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24.05.2021 19:54 Відповісти
"не враги"? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 770
тогда расскажи какой из лукашенка - "не враг" (с твоих же постов!), на примерах его поступков.. например, на выдаче вагнеровцев - кремлю.. или на захватах украинских граждан и передаче их снова.. кремлю
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24.05.2021 19:56 Відповісти
Враг? Тогда норм. Нужно отзывать послов и прекращать любые торговые отношения.
Ах жа, они ведь у нас даже с рашкой не прекращены Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1924
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24.05.2021 20:02 Відповісти
зебил, когда лукашенко выдавал вагнеровцев и захваченных украинцев - кремлю, он поступал как союзник (чей?) или как "не враг"?

а если так, то зачем с ним "дружить как с союзником или "не врагом" - с твоих же слов Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7970
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24.05.2021 20:10 Відповісти
Конечно незачем, как и Черчиллю не следовало дружить со Сралиным. Жаль не родились Вы тогда дать совет англичанину.
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24.05.2021 20:21 Відповісти
зебил, напомню тебе общеизвестный факт на тему "зачем":
Если бы Чемберлен, вместо заигрывания в гитлером под розказни "Портить отношения с Германией нет резонов, нам нужны деньги и союзники" - всего лишь пригрозил оказать помощь Чехословакии в случаи нападения на неё Германии, то вторая мировая бы - НЕ НАЧАЛАСЬ. Потому что гитлер не захватил бы Судеты, не оккупировал бы другие страны и не вторгся бы в Польшу..
И сотня миллионов жителей Европы - остались бы ЖИВЫ..

вместо этого чемберлен бегал и орал "нет резона воевать".. и получил войну через полгода.
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24.05.2021 20:29 Відповісти
и да, напомню совсем уж тупым ботам, что НЕ воинственная политика Черчилля против гитлеровской германии привела мир к войне, а именно заигрывание чемберлена под лозунгом "зачем воевать с гитлером, задобрим его и он остановится сам" - привела ко Второй мировой войне.
И будь Черчилль тогда во главе Британии - гитлер не напал бы на Судеты.. причем, и воевать бы не пришлось за них: в мемуарах гитлер.генералов они все как один писали что "даже после договора с чемберленом - гитлер ссался начинать войну и готов был драпануть из Судет при первом же выстреле солдат Британии"
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24.05.2021 20:37 Відповісти
а заодно напомню зебилоботу зеленского, что вторая мировая стала НЕИЗБЕЖНА после того, как один "деятель" по фамилии чемберлен бегал и кричал "Портить отношения с Германией нет резонов, нам нужны деньги и союзники"..


и да, простой вопрос зебилоботам - когда началась война Беларуси и расеи?
Это к тому, что Британия и ссср входили в Антигитлеровскую коалицию и воевали с Германией, причем Британия - на 1.5 года РАНЬШЕ начала воевать, чем ссср...
Впрочем, у зеленского об этом не знают и считают лукашенко "союзником"
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24.05.2021 19:51 Відповісти
Предлагаете начать войну с Беларусью? Зачем?
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24.05.2021 19:53 Відповісти
т.е. ты утверждаешь, что "Портить отношения с Беларусью нет резонов" - потому что лукашенко союзник, или потому что он "союзник" - поэтому портить с ним отношения "нет резонов"?
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24.05.2021 19:54 Відповісти
Нет резонов ни с какой стороны.
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24.05.2021 19:59 Відповісти
зебил, когда лукашенко выдавал вагнеровцев и захваченных украинцев - кремлю, он поступал как союзник (чей?) или как "не враг"?
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24.05.2021 20:07 Відповісти
п.с. зебил, у тебя там совсем какаки в черепушке взбунтовались?))
Неужто Польша, Литва и др. страны сегодня "начали войну с Беларусью" - остановив авиасобщения с тараканом?
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24.05.2021 19:55 Відповісти
Нет конечно. Но нам то это зачем?
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24.05.2021 20:00 Відповісти
дааа.. совсем в ботоферме зеленского стали тупье набирать Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2892
Так когда война-то с Беларусью.. 2 часа назад уже началась, или как?))

такие как ты все 7 лет орут "зачем воевать с расеей" и бегают по сценам с предложениями "принимать с любой стороны и в любом направлении" Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7964
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24.05.2021 20:09 Відповісти
таракан лукашенко - союзник? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5233
вас там совсем тупых стали набирать, в центр дезинформации зеленского? Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7641
или так у бесноватого вовки-шута решили через бота пробить реакцию нарИда на тему "зачем сорится с лукашенко"?))
А уж сравнивать операцию с вагнеровцами, которую разрабатывали разведки США, Украины, Турции и Британии - и которую зеленский/ермак слили своим друзьям - лукашенко и путину, в ОП(Г) шута пытаются с самого утра.. Не понимая что выглядят идиотами))
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24.05.2021 19:09 Відповісти
то 73% ватники реально так "думают"..
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24.05.2021 18:53 Відповісти
Мамку продашь ради своего благополучия?
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24.05.2021 18:53 Відповісти
Это с какой Беларусью? С той, где москали как у себя дома за посты в сети арестовывают девятнадцатилетних украинцев?
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24.05.2021 18:54 Відповісти
підтримувати подібні "відносини" - також
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24.05.2021 18:59 Відповісти
Это седни так сказал щоб опзшники занести успели для "правильного" рассмотрения?
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24.05.2021 18:48 Відповісти
всрані опзжшники вже нічого не вирішують...у них ще є пару місяців щоб захистити кандидатські хто не встиг і все... на рашу збиратись Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5842
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24.05.2021 18:53 Відповісти
слухняний Шмигаль зробить це рішенням уряду; хоча в такому випадку це мав би вирішувати Зе рішенням РНБО.
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24.05.2021 18:48 Відповісти
Для Зе убрать конкурентов для своих карманных спонсоров-контрабандистов -- гораздо важнее.
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24.05.2021 18:49 Відповісти
Нарешті хоча б через вказівку Шмигалю ВОВА ДОСЛУХАВСЯ ПОРОХА!!!
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24.05.2021 19:05 Відповісти
Тук уже прекращаете или только завтра рассмотрят? Вы уж научитесь врать одинаково. А то как с батькиным бизнесом получается -- и ввели и не ввели.
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24.05.2021 18:48 Відповісти
През дал распоряжение КМ. Запрет полетов решает КМ.
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24.05.2021 18:55 Відповісти
А может безопасность государства и введение санкций -- это прерогатива президента и СНБО? Кабмин уже вводил запрет на импорт энергии из Раши и Белоруси. Ну и? Или мы запрет на авиасообщение с Рашей не вводили решением СНБО в 2015 году?
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24.05.2021 19:01 Відповісти
Лишь бы не было запрета на торговлю с Беларусью.
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24.05.2021 19:06 Відповісти
Они не в курсах,что им ввели,очередное заседание- дело нужное во всех отношениях,заодно,что там в киновидеоауди с запретом на сцены курения сигарет,бычков?
Завтра же принять!
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24.05.2021 18:57 Відповісти
Проезжая станцию метро Минская, напрягся... Пора переименовывать!
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24.05.2021 18:49 Відповісти
Лукагондовская...
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24.05.2021 19:25 Відповісти
а поставки электроэнергиии и бензина, фосфатов из рашки - через Беларусь, когда рассмотрят?))
Или там личные интересы зеленского - а значит "низя!" трогать торговых партнеров бесноватого вовки-шута Прекращение авиасообщения с Беларусью рассмотрят на завтрашнем внеочередном заседании правительства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9847 Да и там можно хорошо прибарахлится и возить откаты от "торговых партнеров" из беларуси и рашки - самолетами в Оман и Катар..
В т.ч. и самолетами патрушева))
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24.05.2021 18:50 Відповісти
вот так
«Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», - заявил Макей.

Глава МИД сообщил, что «сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошёл в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь».
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24.05.2021 18:51 Відповісти
Прекрасно. Повешанный своим весом затягивает петлю на своей шеи.
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24.05.2021 18:58 Відповісти
1.Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь
2.Украина прекращает авиасообщение с Белорусью
3.Латвия высылает из страны посла Беларуси и всех беларусских дипломатов

и это только начало...
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24.05.2021 18:52 Відповісти
из за этого

Макей пояснил, что Семанис был приглашен в ведомство в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге, ему был заявлен решительный протест.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею.

22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов во время Великой Отечественной войны. До этого он утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, теперь считает, что такой символ напрямую связан с нацистами.
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24.05.2021 18:52 Відповісти
лукашенко и макей могут лизать друг другу задницы или передницы,
какая в жопу вяликая атечественная ?
дедываяваловальная ?
сралин и Гитлер на пару развязали ВМВ, а потом сралин
отечественную лапшу братьям и сёстрам навесил
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24.05.2021 19:07 Відповісти
Зеленський доручив зупинити авіасполучення з Білоруссю - газета "Вагнер"
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24.05.2021 18:56 Відповісти
Давно пора, от бандитской власти картофельного фюрера можно ожидать любых пакостей, это террорист #2 в мире, первый известно кто
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24.05.2021 19:06 Відповісти
Надо оставить один самолет, загрузить любителей таракана и выслать к усатому!
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24.05.2021 19:10 Відповісти
чому лише повітряне???
ніякого сполучення!!!
кому потрібно - доїжджає до кордону, а там пішки...
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24.05.2021 19:49 Відповісти
 
 