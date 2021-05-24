Припинення авіасполучення з Білоруссю розглянуть на завтрашньому позачерговому засіданні уряду, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет міністрів збереться завтра на позачергове засідання, щоб розглянути питання припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в понеділок під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій президент доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
а уж какие плюсы в сотрудничестве с поставщиками наркотиков, оружия и тп. - об этом тебе в лахте не написали в методичке?
Женя Женечкаикатюша
Я бы не связывался. Портить отношения с Беларусью нет резонов. ...Идёт война. Для победы нужны деньги и союзники, хотя бы не враги ...
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только у зеленского и путина считают таракана лукашенко - "союзником", и за деньги "готовы на любые услуги, с любой стороны"(с)зеленский
расскажи о вражде Британии и ссср на примерах поставок по ленд-лизу
а заодно расскажи какой из лукашенка - "друг и союзник" (с твоих же постов!), на примерах его поступков.. например на выдаче вагнеровцев - кремлю.. или на захватах украинских граждан и передаче их снова.. кремлю
п.с. вообще, ты как и бесноватый шут - что не скажешь, то обо*решься))
Женя Женечкаикатюша
Я бы не связывался. Портить отношения с Беларусью нет резонов. ...Идёт война. Для победы нужны деньги и союзники...
тогда расскажи какой из лукашенка - "не враг" (с твоих же постов!), на примерах его поступков.. например, на выдаче вагнеровцев - кремлю.. или на захватах украинских граждан и передаче их снова.. кремлю
Ах жа, они ведь у нас даже с рашкой не прекращены
а если так, то зачем с ним "дружить как с союзником или "не врагом" - с твоих же слов
Если бы Чемберлен, вместо заигрывания в гитлером под розказни "Портить отношения с Германией нет резонов, нам нужны деньги и союзники" - всего лишь пригрозил оказать помощь Чехословакии в случаи нападения на неё Германии, то вторая мировая бы - НЕ НАЧАЛАСЬ. Потому что гитлер не захватил бы Судеты, не оккупировал бы другие страны и не вторгся бы в Польшу..
И сотня миллионов жителей Европы - остались бы ЖИВЫ..
вместо этого чемберлен бегал и орал "нет резона воевать".. и получил войну через полгода.
И будь Черчилль тогда во главе Британии - гитлер не напал бы на Судеты.. причем, и воевать бы не пришлось за них: в мемуарах гитлер.генералов они все как один писали что "даже после договора с чемберленом - гитлер ссался начинать войну и готов был драпануть из Судет при первом же выстреле солдат Британии"
и да, простой вопрос зебилоботам - когда началась война Беларуси и расеи?
Это к тому, что Британия и ссср входили в Антигитлеровскую коалицию и воевали с Германией, причем Британия - на 1.5 года РАНЬШЕ начала воевать, чем ссср...
Впрочем, у зеленского об этом не знают и считают лукашенко "союзником"
Неужто Польша, Литва и др. страны сегодня "начали войну с Беларусью" - остановив авиасобщения с тараканом?
Так когда война-то с Беларусью.. 2 часа назад уже началась, или как?))
такие как ты все 7 лет орут "зачем воевать с расеей" и бегают по сценам с предложениями "принимать с любой стороны и в любом направлении"
вас там совсем тупых стали набирать, в центр дезинформации зеленского?
или так у бесноватого вовки-шута решили через бота пробить реакцию нарИда на тему "зачем сорится с лукашенко"?))
А уж сравнивать операцию с вагнеровцами, которую разрабатывали разведки США, Украины, Турции и Британии - и которую зеленский/ермак слили своим друзьям - лукашенко и путину, в ОП(Г) шута пытаются с самого утра.. Не понимая что выглядят идиотами))
Завтра же принять!
Или там личные интересы зеленского - а значит "низя!" трогать торговых партнеров бесноватого вовки-шута Да и там можно хорошо прибарахлится и возить откаты от "торговых партнеров" из беларуси и рашки - самолетами в Оман и Катар..
В т.ч. и самолетами патрушева))
«Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», - заявил Макей.
Глава МИД сообщил, что «сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошёл в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь».
2.Украина прекращает авиасообщение с Белорусью
3.Латвия высылает из страны посла Беларуси и всех беларусских дипломатов
и это только начало...
Макей пояснил, что Семанис был приглашен в ведомство в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге, ему был заявлен решительный протест.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею.
22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов во время Великой Отечественной войны. До этого он утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.
Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, теперь считает, что такой символ напрямую связан с нацистами.
какая в жопу вяликая атечественная ?
дедываяваловальная ?
сралин и Гитлер на пару развязали ВМВ, а потом сралин
отечественную лапшу братьям и сёстрам навесил
ніякого сполучення!!!
кому потрібно - доїжджає до кордону, а там пішки...