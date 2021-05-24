Припинення авіасполучення з Білоруссю розглянуть на завтрашньому позачерговому засіданні уряду, - Шмигаль

Кабінет міністрів збереться завтра на позачергове засідання, щоб розглянути питання припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в понеділок під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій президент доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.