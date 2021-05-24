Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Німеччини вимагає від Білорусі звільнити журналіста Романа Протасевича і його супутницю, які були незаконно затримані після примусової посадки літака компанії "Ryanair" в Мінську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам потрібна ясність щодо того, що насправді сталося вчора на борту і на землі. Також нам потрібна ясність щодо самопочуття Романа Протасевича і його супутниці, які повинні бути негайно звільнені. Тому сьогодні ввечері ми викликали посла Білорусі в МЗС", - глава МЗС Гайко Маас у мікроблозі Твіттер. Версія посадки літака надана білоруським режимом названа "дивною і такою, що не заслуговує на довіру"
Також Маас заявив, що на думку Берліна інцидент з літаком "не може залишатися без наслідків".
"Глави держав і урядів ЄС обговорять наслідки на сьогоднішньому неформальному саміті", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
никакой озабоченности...кто они, почему стали жертвами теракта?
почему эти люди не долетели до вильнюса, а стали жертвами...кто они, живы ли, почему не дают о себе знать?
Это поможет !!!!!!!
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
"Польша призвала запретить въезд в ЕС лицам, причастным к инциденту с Ryanair" божежмой, какие они предсказуемые
насамперед, вони пасажири, яких зняли з рейса у мінську...
чи живі ще?...мали б відгукнутись
Добудуєте пошвидше пп2 ?
Дізнаєтесь ще і ви про чуму 21 століття.
На митинге присутствовала также российская съёмочная группа, которая взяла интервью у нескольких посетителей митинга[1]. Тем же вечером в эфире российского «Первого канала» вышел репортаж Ивана Благого, в котором рассказывалось о похищении и изнасиловании русской девочки тремя беженцами из арабских стран. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B
Все написанное, строго ИМХО, но я думаю, что скоро убедимся.
какие протесты вы имеете в виду ?
беларусия это страна оккупированная москалями,
все нормальные люди понимают это и их
цель раздавить московскую гниду,
если вы попадёте, то скорее всего признаетесь в убийстве
сралина в течении десяти минут,
только кто поверит кремлядям и бульбенфюреры с его вылупком коленькой ?