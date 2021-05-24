Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Германии требует от Бедаруси освободить журналиста Романа Протасевича и его спутницу, которые были незаконно задержаны после принудительной посадки самолета компании "Ryanair" в Минске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам нужна ясность относительно того, что в действительности произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Беларуси в МИД", - написал глава МИД Хайко Маас в микроблоге Твиттер. Версия посадки самолета предоставленная белорусским режимом названа "странной и такой, что не заслуживает доверия"
Также Маас заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом "не может оставаться без последствий".
"Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите", - отметил министр.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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никакой озабоченности...кто они, почему стали жертвами теракта?
почему эти люди не долетели до вильнюса, а стали жертвами...кто они, живы ли, почему не дают о себе знать?
Это поможет !!!!!!!
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
"Польша призвала запретить въезд в ЕС лицам, причастным к инциденту с Ryanair" божежмой, какие они предсказуемые
насамперед, вони пасажири, яких зняли з рейса у мінську...
чи живі ще?...мали б відгукнутись
Добудуєте пошвидше пп2 ?
Дізнаєтесь ще і ви про чуму 21 століття.
На митинге присутствовала также российская съёмочная группа, которая взяла интервью у нескольких посетителей митинга[1]. Тем же вечером в эфире российского «Первого канала» вышел репортаж Ивана Благого, в котором рассказывалось о похищении и изнасиловании русской девочки тремя беженцами из арабских стран. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B
Все написанное, строго ИМХО, но я думаю, что скоро убедимся.
какие протесты вы имеете в виду ?
беларусия это страна оккупированная москалями,
все нормальные люди понимают это и их
цель раздавить московскую гниду,
если вы попадёте, то скорее всего признаетесь в убийстве
сралина в течении десяти минут,
только кто поверит кремлядям и бульбенфюреры с его вылупком коленькой ?