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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Германия (6015) Маас (213) Протасевич Роман (309)

Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии требует от Бедаруси освободить журналиста Романа Протасевича и его спутницу, которые были незаконно задержаны после принудительной посадки самолета компании "Ryanair" в Минске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужна ясность относительно того, что в действительности произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Беларуси в МИД", - написал глава МИД Хайко Маас в микроблоге Твиттер. Версия посадки самолета предоставленная белорусским режимом названа "странной и такой, что не заслуживает доверия"

Также Маас заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом "не может оставаться без последствий".

"Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите", - отметил министр.

Также читайте: Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
надо быстрее СП-2 строить
Это поможет !!!!!!!
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24.05.2021 22:23
+6
ой ну прям ржунимагу от взволнованности
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24.05.2021 22:22
+4
"которые должны быть немедленно освобождены." - какое-то заявление не полное. А где "Если не будут освобождены в в течении часа то в течении следующего конфискуем все активы и разорвем все контракты" (или на подобие )
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24.05.2021 22:24
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Правила форума Совет форумчан
ой ну прям ржунимагу от взволнованности
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24.05.2021 22:22 Ответить
судьба еще 3-их пассажиров рейса никого не беспокоит..ни оон, ни мид германии..
никакой озабоченности...кто они, почему стали жертвами теракта?
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24.05.2021 22:37 Ответить
Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3676
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24.05.2021 22:45 Ответить
сотрудники кгб летевшие в самолете
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24.05.2021 22:59 Ответить
о таком пишут на форуме, а откуда у тебя эта информация?...кто ее запускает, чтобы скрыть правду:
почему эти люди не долетели до вильнюса, а стали жертвами...кто они, живы ли, почему не дают о себе знать?
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24.05.2021 23:14 Ответить
Навального уже освободили ?
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24.05.2021 23:51 Ответить
надо быстрее СП-2 строить
Это поможет !!!!!!!
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24.05.2021 22:23 Ответить
а вот в озабоченый говно ртом высрал
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24.05.2021 22:23 Ответить
"которые должны быть немедленно освобождены." - какое-то заявление не полное. А где "Если не будут освобождены в в течении часа то в течении следующего конфискуем все активы и разорвем все контракты" (или на подобие )
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24.05.2021 22:24 Ответить
Протасович уже в больнице в тяжолом состоянии, гады пытали его
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24.05.2021 22:25 Ответить
таракан башкой совсем поехал.... Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4339
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24.05.2021 22:30 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





"Польша призвала запретить въезд в ЕС лицам, причастным к инциденту с Ryanair" божежмой, какие они предсказуемые
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24.05.2021 22:26 Ответить
Sankciji dolzni bit vedeni segodnia,nenado tut tianut riazinu
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24.05.2021 22:28 Ответить
остановите СП-2 хотя бы на неделю и Протасевич моментально будет на свободе
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24.05.2021 22:29 Ответить
судьба еще троих человек, снятых с рейса в минске, похоже, никого не беспокоит
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24.05.2021 22:34 Ответить
Це агенти русні
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24.05.2021 22:36 Ответить
це, хто поширив таку інформацію?...
насамперед, вони пасажири, яких зняли з рейса у мінську...
чи живі ще?...мали б відгукнутись
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24.05.2021 22:44 Ответить
А кто заплатит за банкет. Немцы умеют считать деньги и из-за какого-то Протасевича и его подружки терять миллиарды не собираются
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24.05.2021 22:35 Ответить
Лука сказал что только после казни могут выдать тела Германии
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24.05.2021 22:33 Ответить
А то шо ?
Добудуєте пошвидше пп2 ?
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24.05.2021 22:35 Ответить
Даремно німці самі прокладають шлях рашиздам у свою країну.
Дізнаєтесь ще і ви про чуму 21 століття.
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24.05.2021 22:37 Ответить
вже було: у 2016 пропагнда підняли русских куриц на мітінги. назва "кейс Ліза"
На митинге присутствовала также российская съёмочная группа, которая взяла интервью у нескольких посетителей митинга[1]. Тем же вечером в эфире российского «Первого канала» вышел репортаж Ивана Благого, в котором рассказывалось о похищении и изнасиловании русской девочки тремя беженцами из арабских стран. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B
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24.05.2021 22:55 Ответить
В последующие дни история получила большой резонанс в российских СМИ, обрастая при этом всё новыми подробностями. При этом количество насильников менялось от сюжета к сюжету и доходило до семи человек, а время пропажи девочки - от 30 часов до 3 дней[15]. Так, информационная программа «Вести» сообщила 17 января, что девочку насиловали «не менее пяти молодых людей арабского происхождения», а затем «полуживую, выбросили в одном из берлинских районов»[16]. Канал НТВ сообщал, что «школьницу насиловали от трёх до семи человек»[17]. В российских СМИ приводились слова председателя «Международного конвента российских немцев» Генриха Гроута, утверждавшего, что что полиция запугивает пострадавшую девочку и её семью, угрожая родителям лишением родительских прав[18][19]. Показанный 16 января сюжет «Первого канала», уже снабжённый немецкими субтитрами, широко распространялся в социальных сетях[20]. В течение января и февраля в ряде городов Германии прошли многочисленные митинги и демонстрации, требующие принятия мер по защите от насилия беженцев и отставки Меркель.
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24.05.2021 22:57 Ответить
А то шо будет?
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24.05.2021 22:40 Ответить
Протасевич и его спутница должны быть немедленно освобождены, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6988
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24.05.2021 22:54 Ответить
Обеспокоенные всполошились... Еще тапком по столу постучите, может таракан обосрется...
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24.05.2021 22:41 Ответить
а голу сраку не хочете? а вона буде. можете поцілувати в засос.
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24.05.2021 22:47 Ответить
Да їх потрібно відпустить! Та перед цим залить ноги в цемент , а відпускати над атлантичним океаном!
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24.05.2021 22:48 Ответить
так бы нащот экипажей украинских кораблей, пиратски захваченных ******
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24.05.2021 22:53 Ответить
Под белорусский шумок проще достроить северный поток.
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24.05.2021 22:56 Ответить
Северная Корея в центре Европы,луке беззубые европейские политики пофиг.
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24.05.2021 23:05 Ответить
Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2309
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24.05.2021 23:26 Ответить
Лука диктатор? Да, согласен, но отчасти, а то, что он дурак, я не согласен. Так вот Лука, не пойдет на такую аферу, с пустыми руками, тем более КГБ там, не фуфлыжное. Как я и говорил, Протасевич уже дает признательные показания (есть на ютюбе) Избитым и зашуганым он не выглядит, скорее его залавити фактами (аудио, видео), повторяю; КГБ там, не фуфлыжное. Такую бурную реакцию на Западе, могу объяснить только тем, что там боятся, что он назовет спонсоров и организаторов минских протестов. А судя по его фейсу, его и "потрошить" не надо, сам петь будет.
Все написанное, строго ИМХО, но я думаю, что скоро убедимся.
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24.05.2021 23:37 Ответить
кому дело до того, что говорит Протасевич ?
какие протесты вы имеете в виду ?
беларусия это страна оккупированная москалями,
все нормальные люди понимают это и их
цель раздавить московскую гниду,
если вы попадёте, то скорее всего признаетесь в убийстве
сралина в течении десяти минут,
только кто поверит кремлядям и бульбенфюреры с его вылупком коленькой ?
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25.05.2021 07:25 Ответить
Ідіть потік добудовуйте, "нещасні" ...
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25.05.2021 01:01 Ответить
Немцы всполошились, они ведь практически уже партнеры террористов. Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7740
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25.05.2021 01:06 Ответить
Протасевич- однозначно. А вот по его спутнице вопросов больше, чем ответов.
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25.05.2021 01:08 Ответить
Боюсь, живым его уже не увидим. Запытают, получат "признания" и либо самоубийство сделают (выпал из окна, повесился), либо "сердечная недостаточность" с переломом позвоночника.
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25.05.2021 07:02 Ответить
Тепер Протасевичу прийдеться йти у політику. Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2238
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25.05.2021 09:23 Ответить
 
 