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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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адвокат (888) Білорусь (5973) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

До дівчини Протасевича Сапеги вперше пустили адвоката

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До дівчини Протасевича Сапеги вперше пустили адвоката

Софія Сапега розповіла захиснику, що фізичного насильства до неї не застосовували. За словами адвоката, вона "має бадьорий і здоровий вигляд".

Про це адвокат Сапеги Олександр Філанович розповів російському телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вона має бадьорий і здоровий вигляд. З її слів, ніякого фізичного насильства до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося. Вона не втрачає бадьорості духу і сподівається на швидке вирішення ситуації", - розповів Філанович.

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"Розумієте, ми оцінюємо клієнтів за іншою шкалою. Коли приходиш у СІЗО і бачиш клієнта, убитого в нуль - це відразу відчувається. З такою людиною важко працювати. За Софією нічого такого не спостерігалося. Вона спокійно відповідала, бадьоро реагувала на мою мову, посміхалася якимось моїм жартам", - додав адвокат.

Філанович зазначив, що при цьому Сапега, "звичайно в стресі, певна паніка присутня".

Нагадаємо, Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів. 
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Топ коментарі
+8
к ним одного и того же адвоката с корочкой фсб пускают?
такие жизнеутверждающие вещи он транслирует
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28.05.2021 19:52
+5
Ну понятно.... Веселая, радостная, шутит, анекдоты рассказывает.... Того же "адвоката" подослали. Других там не будет ((
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28.05.2021 21:42
+4
Такое ощущение что в Них Адвокаты родственники Виктора Медведчука.
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28.05.2021 20:42
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к ним одного и того же адвоката с корочкой фсб пускают?
такие жизнеутверждающие вещи он транслирует
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28.05.2021 19:52 Відповісти
Не пойму: она гражданка раши федераши, чо еще ***** не дал команду освободить бранницу? Логика подсказывает, что если команды нет, то она работала на пару с Протасевичем. Я потдерживаю этих двух оппозиционеров, но просто говорить шо я не я и хата не моя в таком случае нету смысла...
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28.05.2021 19:53 Відповісти
операция и была рашистская. у луки нет ресурсов на международные операции. а ваньки всю европу своими отравителями-взрывателями засеяли
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28.05.2021 19:56 Відповісти
и лицо целое без штукатурки. Парню то написдили по полной программе:
К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 6556

К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 3201
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28.05.2021 19:58 Відповісти
ну, тут от таланта гримера зависит. есть такие мастера, что из покойника софи лорен сделают
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28.05.2021 20:00 Відповісти
возможно просто фото "до"...
"после" мы не увидим К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 4708
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28.05.2021 20:02 Відповісти
А какие собственно нужны ресурсы на подобную операцию? минимальные, по сути нужны всего несколько агентов кгб и 1 истребитель, но можно было и без него обойтись. Протасевич сам совершил ошибку, нельзя было лететь над Беларусью, тем более если сам заметил слежку в аэропорту
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28.05.2021 22:26 Відповісти
''.... улыбаеться моим шуткам''.... Шутник,мля...
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28.05.2021 19:58 Відповісти
К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 7490
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28.05.2021 20:01 Відповісти
А прикиньте ситуацию, если товаришь Чавус выплывет в Беларуси и попадет отмудоханный в СИзо К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 6247
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28.05.2021 20:04 Відповісти
Такое ощущение что в Них Адвокаты родственники Виктора Медведчука.
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28.05.2021 20:42 Відповісти
ага она сказочно рада что приехала на родину... пусть кричат уродина ... а она нам нравится ... хоть лука и не красавица...
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28.05.2021 21:35 Відповісти
стрьомньій адвокатішко та(((
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28.05.2021 21:35 Відповісти
Ух ты! Девка-огонь! Веселушка-хохотушка! СИЗО такое забавное : мертвого развеселит!
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28.05.2021 21:42 Відповісти
Ну понятно.... Веселая, радостная, шутит, анекдоты рассказывает.... Того же "адвоката" подослали. Других там не будет ((
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28.05.2021 21:42 Відповісти
Атам адвокатов вроде как уж лет 20 нету - одни агенты кегебе, не?
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29.05.2021 11:02 Відповісти
 
 