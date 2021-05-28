До дівчини Протасевича Сапеги вперше пустили адвоката

Софія Сапега розповіла захиснику, що фізичного насильства до неї не застосовували. За словами адвоката, вона "має бадьорий і здоровий вигляд".

Про це адвокат Сапеги Олександр Філанович розповів російському телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вона має бадьорий і здоровий вигляд. З її слів, ніякого фізичного насильства до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося. Вона не втрачає бадьорості духу і сподівається на швидке вирішення ситуації", - розповів Філанович.

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"Розумієте, ми оцінюємо клієнтів за іншою шкалою. Коли приходиш у СІЗО і бачиш клієнта, убитого в нуль - це відразу відчувається. З такою людиною важко працювати. За Софією нічого такого не спостерігалося. Вона спокійно відповідала, бадьоро реагувала на мою мову, посміхалася якимось моїм жартам", - додав адвокат.

Філанович зазначив, що при цьому Сапега, "звичайно в стресі, певна паніка присутня".

Нагадаємо, Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів.