К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката
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Софья Сапега рассказала защитнику, что физическое насилие к ней не применяли. По словам адвоката, она "выглядит бодрой и здоровой".
Об этом адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал российскому телеканалу "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.
"Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", - рассказал Филанович.
"Понимаете, мы оцениваем клиентов по другой шкале. Когда приходишь в СИЗО и видишь клиента, убитого в ноль - это сразу ощущается. С таким человеком трудно работать. За Софьей ничего подобного не наблюдалось. Она спокойно отвечала, бодро реагировала на мою речь, улыбается каким-то моим шуткам", - добавил адвокат.
Филанович отметил, что при этом Сапега, "конечно в стрессе, определенная паника присутствует".
Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".
Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.
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