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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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адвокат (1402) Беларусь (7528) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката

Софья Сапега рассказала защитнику, что физическое насилие к ней не применяли. По словам адвоката, она "выглядит бодрой и здоровой".

Об этом адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал российскому телеканалу "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", - рассказал Филанович.

Читайте: Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу на арест девушки Протасевича Сапеги, - адвокат

"Понимаете, мы оцениваем клиентов по другой шкале. Когда приходишь в СИЗО и видишь клиента, убитого в ноль - это сразу ощущается. С таким человеком трудно работать. За Софьей ничего подобного не наблюдалось. Она спокойно отвечала, бодро реагировала на мою речь, улыбается каким-то моим шуткам", - добавил адвокат.

Филанович отметил, что при этом Сапега, "конечно в стрессе, определенная паника присутствует".

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Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов. 

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
к ним одного и того же адвоката с корочкой фсб пускают?
такие жизнеутверждающие вещи он транслирует
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28.05.2021 19:52
+5
Ну понятно.... Веселая, радостная, шутит, анекдоты рассказывает.... Того же "адвоката" подослали. Других там не будет ((
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28.05.2021 21:42
+4
Такое ощущение что в Них Адвокаты родственники Виктора Медведчука.
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28.05.2021 20:42
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к ним одного и того же адвоката с корочкой фсб пускают?
такие жизнеутверждающие вещи он транслирует
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28.05.2021 19:52 Ответить
Не пойму: она гражданка раши федераши, чо еще ***** не дал команду освободить бранницу? Логика подсказывает, что если команды нет, то она работала на пару с Протасевичем. Я потдерживаю этих двух оппозиционеров, но просто говорить шо я не я и хата не моя в таком случае нету смысла...
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28.05.2021 19:53 Ответить
операция и была рашистская. у луки нет ресурсов на международные операции. а ваньки всю европу своими отравителями-взрывателями засеяли
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28.05.2021 19:56 Ответить
и лицо целое без штукатурки. Парню то написдили по полной программе:
К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 6556

К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 3201
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28.05.2021 19:58 Ответить
ну, тут от таланта гримера зависит. есть такие мастера, что из покойника софи лорен сделают
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28.05.2021 20:00 Ответить
возможно просто фото "до"...
"после" мы не увидим К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 4708
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28.05.2021 20:02 Ответить
А какие собственно нужны ресурсы на подобную операцию? минимальные, по сути нужны всего несколько агентов кгб и 1 истребитель, но можно было и без него обойтись. Протасевич сам совершил ошибку, нельзя было лететь над Беларусью, тем более если сам заметил слежку в аэропорту
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28.05.2021 22:26 Ответить
''.... улыбаеться моим шуткам''.... Шутник,мля...
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28.05.2021 19:58 Ответить
К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 7490
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28.05.2021 20:01 Ответить
А прикиньте ситуацию, если товаришь Чавус выплывет в Беларуси и попадет отмудоханный в СИзо К девушке Протасевича Сапеге впервые пустили адвоката - Цензор.НЕТ 6247
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28.05.2021 20:04 Ответить
Такое ощущение что в Них Адвокаты родственники Виктора Медведчука.
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28.05.2021 20:42 Ответить
ага она сказочно рада что приехала на родину... пусть кричат уродина ... а она нам нравится ... хоть лука и не красавица...
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28.05.2021 21:35 Ответить
стрьомньій адвокатішко та(((
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28.05.2021 21:35 Ответить
Ух ты! Девка-огонь! Веселушка-хохотушка! СИЗО такое забавное : мертвого развеселит!
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28.05.2021 21:42 Ответить
Ну понятно.... Веселая, радостная, шутит, анекдоты рассказывает.... Того же "адвоката" подослали. Других там не будет ((
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28.05.2021 21:42 Ответить
Атам адвокатов вроде как уж лет 20 нету - одни агенты кегебе, не?
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29.05.2021 11:02 Ответить
 
 