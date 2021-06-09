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Путін про форму збірної України: Нехтують волевиявленням кримчан

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Путін про форму збірної України: Нехтують волевиявленням кримчан

Президент Росії Володимир Путін вирішив прокоментувати форму збірної України з футболу, в якій вона виступатиме на Євро-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Тут немає ніякої новизни. Адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан. Що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія.

Демократія - це влада народу. Народ прийшов на референдум, проголосував, висловив свою думку. Але українська влада цього не визнає. Ну, це їхня позиція", - заявив Путін в ефірі каналу "Росія 1".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.
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Топ коментарі
+79
Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан - Цензор.НЕТ 2990
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09.06.2021 22:35
+64
Какого ты хрена референдумы в других странах проводишь. Проведи в Кенигсберге и на Сахалине сначала
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09.06.2021 22:37
+58
Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан - Цензор.НЕТ 2067
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09.06.2021 22:43
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Так это слова Гитлера про Австрию. Туповато.
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10.06.2021 00:19 Відповісти
Ведь позиция российских властей по поводу Чечни нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением чеченцев. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но российские власти этого не признают. Ну, это их позиция"Источник: https://censor.net/ru/n3270478
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10.06.2021 00:37 Відповісти
Пожалуйста доложите Путину, что демократия и беззаконие это две разные вещи.
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10.06.2021 00:52 Відповісти
Убил столько людей только из за своей имперской хотелки.
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10.06.2021 00:55 Відповісти
Навіть якщо визнати, що той волевияв був, то він не має значення. Бо Крим належить не мешканцям Криму, а всім українцям. Так що можеш запхоти собі у сраку той «волевияв».
Як ти поступив з волевиявом Ічкерії? А вони мали на то набагато більше права, бо в фєдєрашкє федеративний устрій.
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10.06.2021 00:55 Відповісти
В России запрещены любые референдумы.
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10.06.2021 00:56 Відповісти
Жизнь Путина не на грам не ценнее жизни любого другого человека.
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10.06.2021 00:58 Відповісти
Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают -это звучит так, но что утаил пыня? Во-первых: по Конституции Украины местечковые референдумы - противозаконны, бо не предусмотрены законом. Во-вторых: то, что пыня назвал демократией и крымским референдумом, в роисконституции названо экстремизмом. Интересно в этом случае следующее, что пыня увидел экстремизм в такого рода референдумах, сразу после проведения в Крыму фарса с псевдореферендумом. Именно после псевдореферендума роисзаконы об уголовной ответственности пополнились новой статьей "о призывах через референдум к отчуждению территории" и такие призывы кацапфемида теперь считает экстремистскими, а глашатаев таких идей считает экстремистами, которые - вне закона. За это в нарабсее на скорую руку предусмотрели большие сроки... В-третьих: по поводу "волеизъявления крымчан" - пиня не учел в своей лжи, шо как ты не изворачивайся, но ты же - прозрачный как стеклышко. Валянок, ты в крымском вопросе проигнорировал мнение остальных украинцев... ЗЫ... ожидаю от товарища под германским флагом слоган в картинке, мол какой раз я убеждаюсь ,шо каZапы брехливi iSSтоти комуно-фашистського гатунку.
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10.06.2021 01:11 Відповісти
Крым принадлежит Украине, а не каким-то крысчанам. То просто временные обыватели, они падохнут, а земля Крыма останется и она принадлежит Украине по всем возможным юридическим законам. Крысчане там просто квартиранты и не более того. И вообще земля везде принадлежит государству, а не кучке упоротых предателей Родины.
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10.06.2021 01:39 Відповісти
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
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10.06.2021 02:02 Відповісти
ну так може хай тоді чечня з дагестаном, а і взагалі всі республіки і народи в ********* також проголосують? чи як? чи Україні - "демократія", а собі - імперія. Так, лисий даун???
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10.06.2021 03:17 Відповісти
Ти падло лізеш на чужі території і ще смієш таке заявляти. Здохни тварюка кремлядська, чим скоріше ти здохнеш, тим швидше буде спокій усім на Землі.
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10.06.2021 06:14 Відповісти
Українцям реально посрати на волевияв яких ось там завезених до українського Криму кацапів.
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10.06.2021 06:28 Відповісти
ну ***** надо напомнить как он ..уважал.. выбор чеченского народа про независимость и суверенитет
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10.06.2021 07:38 Відповісти
Волевиявлення тих кримчан які бажають жити в іншій країні повинне проходити у єдиній формі: чемодан - вокзал - росія.
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10.06.2021 08:09 Відповісти
ХЛО знв під дурня косить))) ХЛО та вже всі зрозуміли що ти кочений дебіл..Що ти раз пуз раз нам це доводиш. Ми ще на всіх літаках Слава Україні і мапу України з Кримом, потім у всіх паспортах громадянина України напишемо і нарисуємо ,потім на всіх державних документах і особливо дипломатичних листах ...щоб ти ХЛО собаче і твої шавки сказилися від постійного соглядання що крим Український і від слів Слава Україні.
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10.06.2021 09:29 Відповісти
на мнение крымских иуд - НАС РАТЬ!!!!!!!
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10.06.2021 10:24 Відповісти
ДурачЬОк, ...позиция украинских властей по поводу Крыма тебе хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением ихтамнетов и отщепенцев сепаратистов... ЗЫ... ПТУшник, ПНХ... В каком ПТУ обучался и не выучил, шо в Украине нет много властей. В Украине одна власть - власть народа(по Конституции).
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10.06.2021 19:36 Відповісти
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