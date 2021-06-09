Путін про форму збірної України: Нехтують волевиявленням кримчан

Президент Росії Володимир Путін вирішив прокоментувати форму збірної України з футболу, в якій вона виступатиме на Євро-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Тут немає ніякої новизни. Адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан. Що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія.

Демократія - це влада народу. Народ прийшов на референдум, проголосував, висловив свою думку. Але українська влада цього не визнає. Ну, це їхня позиція", - заявив Путін в ефірі каналу "Росія 1".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.