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Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА через нову форму збірної України, в якій гравці виступатимуть на Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми направили листа в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпірування, який забороняє політичні висловлювання", - заявили в РФС.

Читайте також: Розмови, що УЄФА може заборонити використовувати українській футбольній збірній нову форму, абсолютно безпідставні, - Павелко

В російській організації вважають, що, дозволяючи Україні грати в цій формі, УЄФА створює прецедент:

"Футбол - це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань".

Також читайте: Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображені контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Топ коментарі
+143
Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2995
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08.06.2021 20:12
+106
Ну и пригорает у них...мелкие вонючие воришки Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2661
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08.06.2021 20:10
+71
"Значит хорошие сапоги. Надо брать!"
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08.06.2021 20:16
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Сторінка 2 з 2
Футбол поза політикою? Яке відношення до політики має крадіжка Криму ???
Хоч одна європейська держава визнала Крим російським??? Ні. То яка проблема, що на формі зображена Украіна в рамках міжнародно визнаних кордонів?
«Героям слава». Да слава, не ганьба ж. Там про Бандеру ні слова. Це ж треба, скільки років пройшло а кацапи досі серуть цеглою навіть при натяку на Бандеру
Якісь дебіли, краще б мовчали, здавались би розумними та не сцикунами
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08.06.2021 20:47 Відповісти
та гасло "Слава Україні! - Героям Слава" виникло ще в 2018-му році в армії Петлюри...
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08.06.2021 20:59 Відповісти
в 1918 році.
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08.06.2021 21:22 Відповісти
А що можна від них чекати? Кацапи ж, сер.
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09.06.2021 05:20 Відповісти
русозвери в спорте выступают без гимна, флага и формы, а краденое имущество на чужой форме вызывает у мокшей страх и тревогу за последствия воровства.
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08.06.2021 20:48 Відповісти
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8428
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08.06.2021 20:51 Відповісти
Угадай страну- спортсмены без флага, солдаты без погон, могилы без имён
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08.06.2021 20:53 Відповісти
Танюша - ти зробила все щоб той що називав точно "країну-гресора" "належність солдат" пішов з влади
ТО чого ти зараз "стогнеш"?!!!
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09.06.2021 07:23 Відповісти
МОСКОВІЯ !!!
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09.06.2021 19:39 Відповісти
В яблочко!
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09.06.2021 19:41 Відповісти
Мы Московия направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что отталкивает нашу бывшую колонию Украина от нашего московского стойла....Московия наверное так хотела сказать. Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2267 Источник: https://censor.net/ru/n3270224
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08.06.2021 20:53 Відповісти
Прецедент, это они про калининград и острова японии?
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08.06.2021 20:56 Відповісти
При чем тут Аляска ? Вы ее продали ,а Крым захватили силой . Разницу видите , скрепное быдло ? Мало того росея это империя которая фрмировалась путем захвата чужих земель и порабощением других народов . По идее вас вообще нужно разобрать на части .
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08.06.2021 21:01 Відповісти
Кацапы дебилы !
Пусть почитают свой гимн авторства С.Михалкова - там красной нитью проходят:
- "славься отечество"
- "славься страна"
- "великая слава"

Слава Украине - в нашем гимне есть, а вот слава Российской Федерации - в кацапском гимне нет !!!
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08.06.2021 21:01 Відповісти
Украина тоже должна обратится с аналогичным заявлением в УЕФА с заявлением по поводу российского флага, под этим полотнищем генерал Власов сотрудничал с нацистами, соответственно экипировка с этим флагом должна быть запрещена
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08.06.2021 21:02 Відповісти
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1701
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08.06.2021 21:02 Відповісти
Нехай обгрунтують - яким чином це стосується Росії, яка жодним словом не згадана. Власне, як і будь-яка інша держава.
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08.06.2021 21:02 Відповісти
Добре буде, коли німці вийдуть в формі з областю Кенігсберга. А фіни з Карелією (((((:
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08.06.2021 21:11 Відповісти
ГНИЛОЙ ДУХ ППРЕТ ИЗ КАЦАПИИ. КОМПЛЕКСУЮТ НЕДОНАРОДЫ НЕДОИМПЕРИИ...
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08.06.2021 21:22 Відповісти
Расеянци - не коренной народ Крима - так шо нах с нашей территории ! !
ПСЫ: ПУТИН *****!
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08.06.2021 21:31 Відповісти
К новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген.

В. Рыбников.
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08.06.2021 21:36 Відповісти
Болельщики Европы все равно по украински не читают - так шо раша гудбай 😀😀😀
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08.06.2021 21:38 Відповісти
Я смотрю ублюдкам из за поребрика всё неймётся. Уже который день смрад не прекращается.
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08.06.2021 21:39 Відповісти
Та не в УЕФА а к хорошим психиатрам вате обращаться надо Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3959вылечить конечно не вылечат ,но хоть как - то купировать симптомы попробовать ....
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08.06.2021 21:40 Відповісти
нечего там купировать уже) все...бобик здох)
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09.06.2021 14:55 Відповісти
Пусть рфия закроет свое хлебало,и радуется,что на форме не напечатана песня " Пукин - ху?ло,-Ла- ла-ла-ла! Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1713
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08.06.2021 21:44 Відповісти
после такой рекламы блин и футболку не достанешь....
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08.06.2021 21:46 Відповісти
Де можна купити?
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09.06.2021 08:20 Відповісти
глотайте мельдоний лапти.... на большее вы не способны....
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08.06.2021 21:48 Відповісти
А яким боком росія до ЄВРО 2020. Азія 2020.
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08.06.2021 21:52 Відповісти
..кацапы-людоеды, не вопрос - на следующем турнире, если опять не обоссытесь в свои пробирки, можете играть в привычной экипировке: в лаптях и в какашниках.. и, желательно, без традиционных для "народа победителя" калашниковых и новичков
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08.06.2021 22:26 Відповісти
Коли всіх москалів на Марс відправляють, по графіку?
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08.06.2021 22:27 Відповісти
Вот это Россия позорится из за украинской футбольной формы.
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08.06.2021 22:30 Відповісти
Для них єто не позор а норма жизни.
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08.06.2021 22:36 Відповісти
После этого обращения УЕФА разрешило сборной России выступать в футболках с изображением писюна и формулы мельдония.
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08.06.2021 22:37 Відповісти
знатно у кацапов подгорает! -хорошая форма,надо брать!
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08.06.2021 22:49 Відповісти
УЕФА уже все согласовала ..там же не написано : вешай москалив на каждой ветке
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08.06.2021 23:56 Відповісти
а жаль Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3210
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09.06.2021 00:05 Відповісти
развешивать можно и молча)
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09.06.2021 15:00 Відповісти
ето было бы еще круче Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2173
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09.06.2021 20:34 Відповісти
Рашопетушары раскукарекались. Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 845
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09.06.2021 00:00 Відповісти
Недоимперия продолжает позориться со своими комплексами. Какие же вы жалкие кацапы.
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09.06.2021 05:51 Відповісти
Дее можна такуфутболку купити?
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09.06.2021 08:16 Відповісти
Де можна купити?
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09.06.2021 08:21 Відповісти
"Главное не форма, главное - содержание"
Чем амбициознее форма, тем амбициознее и по факту круче должны быть носители этой формы.
Теперь если украинская команда не поднимется выше российской хотя бы на одну ступеньку, а тем паче, если отстанет хотя бы на одну - машка и скабеевы в калинке-малинке порвут три баяна ...
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09.06.2021 10:32 Відповісти
а в ПИД,,,рашенском Фекалистане есть футбольный союз???
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09.06.2021 10:44 Відповісти
прямо на мельдониевой фабрике)
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09.06.2021 15:01 Відповісти
обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформРосія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9410. может быть там помогут
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09.06.2021 11:39 Відповісти
а в спортлото? не? ...
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09.06.2021 13:11 Відповісти
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 370

Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7902
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09.06.2021 12:36 Відповісти
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 618
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09.06.2021 12:38 Відповісти
дауны..в Спрортлото обращаться надо!!!
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09.06.2021 13:10 Відповісти
МИД Украины и лично Кулеба, должны немедленно обратиться в УЕФА с требованием запретить использовать на матчах и чемпионатах флаг РФ, как флаг пособника гитлеровской Германии Власова русских военных ыормирований Ваффен СС и РОА, осужденных международным трибуналом в Нюрнберге.
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09.06.2021 13:17 Відповісти
А в чем политика?! Герб - не политика, а карта страны - политика?
Чем лозунг "Слава Украине...", хуже "Viva Italia" или "God Save the Queen"?
И в чем прецедент?
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6925
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09.06.2021 13:44 Відповісти
Скреготом зубовним на расії вдоволений.
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7806
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09.06.2021 15:09 Відповісти
Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины Источник: https://censor.net/ru/n3270224

КАЗКОВІ ДЕБІЛИ...
ВКРАЛИ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І ЧЕКАЮТЬ ЩО ВКРАДЕНЕ УВЕСЬ

СВІТ БУДЕ ВВАЖАТИ КРЕМЛЯДСЬКИМ Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 996
А поганий Захід не хоче бути подєльніком Кремля, дуже поганий Захід Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8654
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09.06.2021 15:29 Відповісти
А кто кацапопитеков на Евро-2020 приглашал?
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09.06.2021 17:30 Відповісти
Козломордый Колосков!!Да будет вам известно , что царская Россия никогда не владела и не продавала даже частью Аляски!! Это всё больные фантазии вашего фашиста и мирового убийцы Путина и его окружения!! Дебили,блин!! Умерьте свой тупой ум и наглость!! Вы всю жизнь были тупыми, ленивыми Брехливыми и воровитыми , пока немка-императрица КАТЯ не научила вас работать!!! А к этому времени вся Америка была Америкой, в том числе и Аляска!!!!
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09.06.2021 19:15 Відповісти
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