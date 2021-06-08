Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020
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Російський футбольний союз звернувся в УЄФА через нову форму збірної України, в якій гравці виступатимуть на Євро-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми направили листа в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпірування, який забороняє політичні висловлювання", - заявили в РФС.
В російській організації вважають, що, дозволяючи Україні грати в цій формі, УЄФА створює прецедент:
"Футбол - це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображені контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Хоч одна європейська держава визнала Крим російським??? Ні. То яка проблема, що на формі зображена Украіна в рамках міжнародно визнаних кордонів?
«Героям слава». Да слава, не ганьба ж. Там про Бандеру ні слова. Це ж треба, скільки років пройшло а кацапи досі серуть цеглою навіть при натяку на Бандеру
Якісь дебіли, краще б мовчали, здавались би розумними та не сцикунами
ТО чого ти зараз "стогнеш"?!!!
Пусть почитают свой гимн авторства С.Михалкова - там красной нитью проходят:
- "славься отечество"
- "славься страна"
- "великая слава"
Слава Украине - в нашем гимне есть, а вот слава Российской Федерации - в кацапском гимне нет !!!
ПСЫ: ПУТИН *****!
В. Рыбников.
Чем амбициознее форма, тем амбициознее и по факту круче должны быть носители этой формы.
Теперь если украинская команда не поднимется выше российской хотя бы на одну ступеньку, а тем паче, если отстанет хотя бы на одну - машка и скабеевы в калинке-малинке порвут три баяна ...
Чем лозунг "Слава Украине...", хуже "Viva Italia" или "God Save the Queen"?
И в чем прецедент?
КАЗКОВІ ДЕБІЛИ...
ВКРАЛИ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І ЧЕКАЮТЬ ЩО ВКРАДЕНЕ УВЕСЬ
СВІТ БУДЕ ВВАЖАТИ КРЕМЛЯДСЬКИМ
А поганий Захід не хоче бути подєльніком Кремля, дуже поганий Захід