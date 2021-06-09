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Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан

Президент России Владимир Путин решил прокомментировать форму сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать на Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция", – заявил Путин в эфире канала "Россия 1".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

Также читайте: За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+79
Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан - Цензор.НЕТ 2990
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09.06.2021 22:35
+64
Какого ты хрена референдумы в других странах проводишь. Проведи в Кенигсберге и на Сахалине сначала
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09.06.2021 22:37
+58
Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан - Цензор.НЕТ 2067
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09.06.2021 22:43
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Страница 2 из 2
Так это слова Гитлера про Австрию. Туповато.
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10.06.2021 00:19 Ответить
Ведь позиция российских властей по поводу Чечни нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением чеченцев. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но российские власти этого не признают. Ну, это их позиция"Источник: https://censor.net/ru/n3270478
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10.06.2021 00:37 Ответить
Пожалуйста доложите Путину, что демократия и беззаконие это две разные вещи.
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10.06.2021 00:52 Ответить
Убил столько людей только из за своей имперской хотелки.
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10.06.2021 00:55 Ответить
Навіть якщо визнати, що той волевияв був, то він не має значення. Бо Крим належить не мешканцям Криму, а всім українцям. Так що можеш запхоти собі у сраку той «волевияв».
Як ти поступив з волевиявом Ічкерії? А вони мали на то набагато більше права, бо в фєдєрашкє федеративний устрій.
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10.06.2021 00:55 Ответить
В России запрещены любые референдумы.
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10.06.2021 00:56 Ответить
Жизнь Путина не на грам не ценнее жизни любого другого человека.
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10.06.2021 00:58 Ответить
Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают -это звучит так, но что утаил пыня? Во-первых: по Конституции Украины местечковые референдумы - противозаконны, бо не предусмотрены законом. Во-вторых: то, что пыня назвал демократией и крымским референдумом, в роисконституции названо экстремизмом. Интересно в этом случае следующее, что пыня увидел экстремизм в такого рода референдумах, сразу после проведения в Крыму фарса с псевдореферендумом. Именно после псевдореферендума роисзаконы об уголовной ответственности пополнились новой статьей "о призывах через референдум к отчуждению территории" и такие призывы кацапфемида теперь считает экстремистскими, а глашатаев таких идей считает экстремистами, которые - вне закона. За это в нарабсее на скорую руку предусмотрели большие сроки... В-третьих: по поводу "волеизъявления крымчан" - пиня не учел в своей лжи, шо как ты не изворачивайся, но ты же - прозрачный как стеклышко. Валянок, ты в крымском вопросе проигнорировал мнение остальных украинцев... ЗЫ... ожидаю от товарища под германским флагом слоган в картинке, мол какой раз я убеждаюсь ,шо каZапы брехливi iSSтоти комуно-фашистського гатунку.
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10.06.2021 01:11 Ответить
Крым принадлежит Украине, а не каким-то крысчанам. То просто временные обыватели, они падохнут, а земля Крыма останется и она принадлежит Украине по всем возможным юридическим законам. Крысчане там просто квартиранты и не более того. И вообще земля везде принадлежит государству, а не кучке упоротых предателей Родины.
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10.06.2021 01:39 Ответить
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
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10.06.2021 02:02 Ответить
ну так може хай тоді чечня з дагестаном, а і взагалі всі республіки і народи в ********* також проголосують? чи як? чи Україні - "демократія", а собі - імперія. Так, лисий даун???
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10.06.2021 03:17 Ответить
Ти падло лізеш на чужі території і ще смієш таке заявляти. Здохни тварюка кремлядська, чим скоріше ти здохнеш, тим швидше буде спокій усім на Землі.
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10.06.2021 06:14 Ответить
Українцям реально посрати на волевияв яких ось там завезених до українського Криму кацапів.
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10.06.2021 06:28 Ответить
ну ***** надо напомнить как он ..уважал.. выбор чеченского народа про независимость и суверенитет
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10.06.2021 07:38 Ответить
Волевиявлення тих кримчан які бажають жити в іншій країні повинне проходити у єдиній формі: чемодан - вокзал - росія.
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10.06.2021 08:09 Ответить
ХЛО знв під дурня косить))) ХЛО та вже всі зрозуміли що ти кочений дебіл..Що ти раз пуз раз нам це доводиш. Ми ще на всіх літаках Слава Україні і мапу України з Кримом, потім у всіх паспортах громадянина України напишемо і нарисуємо ,потім на всіх державних документах і особливо дипломатичних листах ...щоб ти ХЛО собаче і твої шавки сказилися від постійного соглядання що крим Український і від слів Слава Україні.
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10.06.2021 09:29 Ответить
на мнение крымских иуд - НАС РАТЬ!!!!!!!
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10.06.2021 10:24 Ответить
ДурачЬОк, ...позиция украинских властей по поводу Крыма тебе хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением ихтамнетов и отщепенцев сепаратистов... ЗЫ... ПТУшник, ПНХ... В каком ПТУ обучался и не выучил, шо в Украине нет много властей. В Украине одна власть - власть народа(по Конституции).
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10.06.2021 19:36 Ответить
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