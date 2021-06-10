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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Суд у Нідерландах долучив до справи МН17 інтерв'ю Гіркіна Гордону

Суд у Нідерландах долучив до справи МН17 інтерв'ю Гіркіна Гордону

Інтерв’ю ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, яке він дав засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону, долучено до матеріалів справи про катастрофу MH17, яку розглядає Окружний суд Гааги.

Про це говорили на засіданні суду 9 червня, повідомив у Twitter представник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, який вів текстову трансляцію засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Нове інтерв'ю Гіркіна (мається на увазі інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону) долучено до справи разом з його перекладом", - написав Михайлов.

Також читайте: Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

На знак протесту проти інтерв'ю з терористом кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутаткою" Державної думи РФ, колишньою "прокуроркою" окупованого Криму Наталією Поклонською.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Гордон Дмитро (115) Нідерланди (1557) суд (11663) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+8
Ну вот и Гордон на что-то сгодился.
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10.06.2021 14:29
+8
Толку с того интервью - ноль.
Гиркин там всё время врал и отбелял кремль, мол, я всё сам делал - это была моя инициатива.
Чтобы приобщить это всё, как доказательства, нужен детектор лжи по видеокартинке.
А таких, как я понимаю, наука ещё не придумала.
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10.06.2021 14:37
+4
Ну теперь Гордон вообще загордится ,он и так себе цены сложить не мог.
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10.06.2021 14:45
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Ну вот и Гордон на что-то сгодился.
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10.06.2021 14:29 Відповісти
а к над ним ржали ізза цього інтерв"ю.
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10.06.2021 14:48 Відповісти
Толку с того интервью - ноль.
Гиркин там всё время врал и отбелял кремль, мол, я всё сам делал - это была моя инициатива.
Чтобы приобщить это всё, как доказательства, нужен детектор лжи по видеокартинке.
А таких, как я понимаю, наука ещё не придумала.
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10.06.2021 14:37 Відповісти
скоро ниточка до пуйла приведет... убийца буде отвечать?
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10.06.2021 14:37 Відповісти
нууу...возможно на почетную грамоту уже и выслужился...
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10.06.2021 14:37 Відповісти
Ну теперь Гордон вообще загордится ,он и так себе цены сложить не мог.
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10.06.2021 14:45 Відповісти
а хто з них гордон?
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10.06.2021 14:50 Відповісти
Тот, который рекламное лицо шампуней Head&Shoulders.
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10.06.2021 16:05 Відповісти
по мені, так обидва
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10.06.2021 17:57 Відповісти
****,і тут цей гандон попіаритися....
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10.06.2021 14:57 Відповісти
Тепер може спокійно пірамідки продавати в Європі))
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10.06.2021 15:12 Відповісти
Это ответ тем кто высказывал своё дурное мнение о целесообразности этого интервью. Теперь господа ваше дело идти в жопу и не оглядываться, когда нужно будет вас высерут.
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10.06.2021 16:51 Відповісти
Чому тут так мало коментарів? Куди подівались всі хто валав про те що інтервью це була Велика Зрада? Залишилась якась маленька купка вічно не "довольных" дописувачів про Зраду. Ей диванні експерли, котрі при всіяких обставинах обсирають все і вся, не залежно від того на користь то Україні чи ні, де ви поділися? Не послідовно якось, написати що були не праві мабуть сили духу не вистачає.
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10.06.2021 19:14 Відповісти
 
 