Суд у Нідерландах долучив до справи МН17 інтерв'ю Гіркіна Гордону

Інтерв’ю ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, яке він дав засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону, долучено до матеріалів справи про катастрофу MH17, яку розглядає Окружний суд Гааги.

Про це говорили на засіданні суду 9 червня, повідомив у Twitter представник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, який вів текстову трансляцію засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Нове інтерв'ю Гіркіна (мається на увазі інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону) долучено до справи разом з його перекладом", - написав Михайлов.

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Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

На знак протесту проти інтерв'ю з терористом кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутаткою" Державної думи РФ, колишньою "прокуроркою" окупованого Криму Наталією Поклонською.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.