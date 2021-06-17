Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про корінні народи

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на засіданні 16 червня рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про корінні народи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"За результатами обговорення народні депутати ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону №5506, поданий президентом України [Володимиром Зеленським], до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України ІХ скликання і за результатами розгляду в першому читанні ухвалити його за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету", - сказано в повідомленні пресслужби парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його мета - визначення правового статусу корінних народів України та встановлення для них правових гарантій на повне володіння усіма правами людини та основними свободами, які встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції і законах України.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроєкт повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.