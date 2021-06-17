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Новини Політика України
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законопроєкт (1790) народ (22) кримські татари (1959)

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про корінні народи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про корінні народи

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на засіданні 16 червня рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про корінні народи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"За результатами обговорення народні депутати ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону №5506, поданий президентом України [Володимиром Зеленським], до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України ІХ скликання і за результатами розгляду в першому читанні ухвалити його за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету", - сказано в повідомленні пресслужби парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його мета - визначення правового статусу корінних народів України та встановлення для них правових гарантій на повне володіння усіма правами людини та основними свободами, які встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції і законах України.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроєкт повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.
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знаю я одного корінного...
так прутнем по роялю бацає - заслухаєшся!
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17.06.2021 22:31 Відповісти
То не корінний, то укурєнний.
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17.06.2021 22:49 Відповісти
Кацапи "усираються" стосовно своїх "карнєй" в Криму! Однак до кінця 17 століття вони там були лише у якості рабів на невільничому ринку Кафи (Феодосії) І (що саме цікаве) - повальну більшість їх туди поставляли донські козаки!!! Справа в тому, що вони до початку ХХ століття себе "русскими" не вважали!!! Їх основний доход і джерело економічного достатку до 18 століття були не землеробство та тваринництво (в тому числі і "відгонне"), а грабунок та работоргівля! "Мы не сеяли и не пахали а в шелках ходили!" (вислів бабки - козачки ростовської Кінець ХХ століття!) Причиною повстання Разіна було не бажання "асвабадить народ русский", а невдоволення діяльністю московського царя! Справа в тому що на протязі тривалого часу козаки масово брали з південних окраїн Московії "ясир" і вивозили його до Криму та на східне узбережжя Чорного моря ( Темрюк Гудаута Сочі ), де були невільничі ринки і продавали там туркам Для того щоб цього не було, цар Московський уклав з козаками договір - "Ви ходите грабувать на Каспій Азовське та Чорне моря а Московія зобов"язується забезпечить безплатні поставки зерна на Дон ..."
Коли в Московії стався "недорід" і поставки зупинилися, козаки відчули себе "ущемленими в правах" і пішли угору по Волзі, грабуючи прибережні поселення
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18.06.2021 07:15 Відповісти
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
https://censor.net/ru/news/3272145/profilnyyi_komitet_rekomenduet_rade_prinyat_zakon_o_korennyh_narodah
А Українці??!
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17.06.2021 22:41 Відповісти
Боюсь, що признають корінним той народ чиїх представників зараз найбільше у Верховній раді та міністерствах.
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17.06.2021 22:48 Відповісти
Странно но мусора всячески пытатся лишить прав Украинский народ, мусоров на нары с Аваковым
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17.06.2021 23:11 Відповісти
 
 