РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13905 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 044 6
законопроект (3056) народ (120) крымские татары (2686)

Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о коренных народах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о коренных народах

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений на заседании 16 июня рекомендовал парламенту принять законопроект о коренных народах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"По результатам обсуждения народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить проект закона №5506, поданный президентом Украины [Владимиром Зеленским], в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета", – говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель – определение правового статуса коренных народов Украины и установление для них правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами, которые установлены нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о коренных народах могут принять на этой сессии, - Корниенко

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знаю я одного корінного...
так прутнем по роялю бацає - заслухаєшся!
показать весь комментарий
17.06.2021 22:31 Ответить
То не корінний, то укурєнний.
показать весь комментарий
17.06.2021 22:49 Ответить
Кацапи "усираються" стосовно своїх "карнєй" в Криму! Однак до кінця 17 століття вони там були лише у якості рабів на невільничому ринку Кафи (Феодосії) І (що саме цікаве) - повальну більшість їх туди поставляли донські козаки!!! Справа в тому, що вони до початку ХХ століття себе "русскими" не вважали!!! Їх основний доход і джерело економічного достатку до 18 століття були не землеробство та тваринництво (в тому числі і "відгонне"), а грабунок та работоргівля! "Мы не сеяли и не пахали а в шелках ходили!" (вислів бабки - козачки ростовської Кінець ХХ століття!) Причиною повстання Разіна було не бажання "асвабадить народ русский", а невдоволення діяльністю московського царя! Справа в тому що на протязі тривалого часу козаки масово брали з південних окраїн Московії "ясир" і вивозили його до Криму та на східне узбережжя Чорного моря ( Темрюк Гудаута Сочі ), де були невільничі ринки і продавали там туркам Для того щоб цього не було, цар Московський уклав з козаками договір - "Ви ходите грабувать на Каспій Азовське та Чорне моря а Московія зобов"язується забезпечить безплатні поставки зерна на Дон ..."
Коли в Московії стався "недорід" і поставки зупинилися, козаки відчули себе "ущемленими в правах" і пішли угору по Волзі, грабуючи прибережні поселення
показать весь комментарий
18.06.2021 07:15 Ответить
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
https://censor.net/ru/news/3272145/profilnyyi_komitet_rekomenduet_rade_prinyat_zakon_o_korennyh_narodah
А Українці??!
показать весь комментарий
17.06.2021 22:41 Ответить
Боюсь, що признають корінним той народ чиїх представників зараз найбільше у Верховній раді та міністерствах.
показать весь комментарий
17.06.2021 22:48 Ответить
Странно но мусора всячески пытатся лишить прав Украинский народ, мусоров на нары с Аваковым
показать весь комментарий
17.06.2021 23:11 Ответить
 
 