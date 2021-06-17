Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о коренных народах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений на заседании 16 июня рекомендовал парламенту принять законопроект о коренных народах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"По результатам обсуждения народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить проект закона №5506, поданный президентом Украины [Владимиром Зеленским], в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета", – говорится в сообщении пресс-службы парламента.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель – определение правового статуса коренных народов Украины и установление для них правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами, которые установлены нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о коренных народах могут принять на этой сессии, - Корниенко
Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.
Пожалуйста, подождите...
так прутнем по роялю бацає - заслухаєшся!
Коли в Московії стався "недорід" і поставки зупинилися, козаки відчули себе "ущемленими в правах" і пішли угору по Волзі, грабуючи прибережні поселення
https://censor.net/ru/news/3272145/profilnyyi_komitet_rekomenduet_rade_prinyat_zakon_o_korennyh_narodah
А Українці??!