Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба
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Україна прагне, щоб зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в Нормандському форматі відбулася якнайшвидше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Україна прагне, щоб нормандський саміт відбувся якнайшвидше, оскільки ми розуміємо, що нам треба сісти і поговорити з Путіним безпосередньо, якщо ми хочемо досягти прогресу, і президент (Володимир Зеленський. - Ред.) готовий до двосторонньої зустрічі з президентом Путіним", - сказав Кулеба в інтерв'ю іноземним ЗМІ, фрагмент якого було оприлюднено в Telegram телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.
Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Путін обговорював з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, але дату не визначено.
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Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
и да - будапештка = туалетка, ибо "меморандум" это такое как напр. я вас захотел обосрать в новости когда президент Гватемалы нападет на президента Ботсваны.
ну а еще встать раком и крабом шоб выглядело шо бандит смотрит - как еще .... поиметь жертву, может осьминогом?
поняно шо это для "мы говорили, но он не понял" - но смешно - все и так понимают, вот как и сказали болельщики. - Давай ПВО!
(но такое шоп никакой прокурор не приехал и не выложили ему "командиры" - части ЗРК, без которых ракетами мона тока голыбых гонять, ну, голубей, да и то силами солдат - Эй, маши метлой, а то ракегу загадили всю)
Политики-акционеры "ГАЗПРОМ"а и "СП-2" или Макрон (с чемоданом копромата на него у ФСБ), а может быть Ермак (да не смешите меня)??!