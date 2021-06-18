Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба

Україна прагне, щоб зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в Нормандському форматі відбулася якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна прагне, щоб нормандський саміт відбувся якнайшвидше, оскільки ми розуміємо, що нам треба сісти і поговорити з Путіним безпосередньо, якщо ми хочемо досягти прогресу, і президент (Володимир Зеленський. - Ред.) готовий до двосторонньої зустрічі з президентом Путіним", - сказав Кулеба в інтерв'ю іноземним ЗМІ, фрагмент якого було оприлюднено в Telegram телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Путін обговорював з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, але дату не визначено.