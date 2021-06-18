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Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба

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Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба

Україна прагне, щоб зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в Нормандському форматі відбулася якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна прагне, щоб нормандський саміт відбувся якнайшвидше, оскільки ми розуміємо, що нам треба сісти і поговорити з Путіним безпосередньо, якщо ми хочемо досягти прогресу, і президент (Володимир Зеленський. - Ред.) готовий до двосторонньої зустрічі з президентом Путіним", - сказав Кулеба в інтерв'ю іноземним ЗМІ, фрагмент якого було оприлюднено в Telegram телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Путін обговорював з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, але дату не визначено.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кулеба, пора тему Нормандского формата похоронить - Германия . Франция, раша - все против Украины .

Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
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18.06.2021 12:45
+2
стремится/ Цель-ничто. Движение-всё.
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18.06.2021 12:48
+2
В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. "Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию".
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18.06.2021 12:51
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Кулеба, пора тему Нормандского формата похоронить - Германия . Франция, раша - все против Украины .

Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
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18.06.2021 12:45 Відповісти
Сранция.
и да - будапештка = туалетка, ибо "меморандум" это такое как напр. я вас захотел обосрать в новости когда президент Гватемалы нападет на президента Ботсваны.
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18.06.2021 12:53 Відповісти
стремится/ Цель-ничто. Движение-всё.
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18.06.2021 12:48 Відповісти
поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса Источник: https://censor.net/ru/n3272243\\\\\\

ну а еще встать раком и крабом шоб выглядело шо бандит смотрит - как еще .... поиметь жертву, может осьминогом?
поняно шо это для "мы говорили, но он не понял" - но смешно - все и так понимают, вот как и сказали болельщики. - Давай ПВО!
(но такое шоп никакой прокурор не приехал и не выложили ему "командиры" - части ЗРК, без которых ракетами мона тока голыбых гонять, ну, голубей, да и то силами солдат - Эй, маши метлой, а то ракегу загадили всю)
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18.06.2021 12:51 Відповісти
В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. "Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию".
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18.06.2021 12:51 Відповісти
Нахріна? Чим Україна поплатиться цей раз, за селфіки "велічайшего"?
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18.06.2021 12:52 Відповісти
А кто в этом "формате" будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ?

Политики-акционеры "ГАЗПРОМ"а и "СП-2" или Макрон (с чемоданом копромата на него у ФСБ), а может быть Ермак (да не смешите меня)??!
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18.06.2021 12:56 Відповісти
В Ялте дали пресную воду. Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1535

Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6966
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18.06.2021 12:58 Відповісти
Нахера отой формат,якщо проти України там "грають" пся кремль і його вірні пси?!
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18.06.2021 13:02 Відповісти
стремится к тому,что уже многократно было, и окромя смертей украинских защитников больше ничего хорошего не принесло все равно .что стремится к продолжению убийства украинцев и получение того же результата.что имеется сейчас
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18.06.2021 13:03 Відповісти
хоть чуток отвлечет от тарифов))
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18.06.2021 13:34 Відповісти
После каждого нормандского формата права Путлера что-либо решать в Украине становятся всё крепче, и это Макрон и Меркель ещё не вошли в состав директоров Газпрома.
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18.06.2021 14:45 Відповісти
 
 