ДБР перевіряє Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів, - ЗМІ

У Державному бюро розслідувань перевіряють суддю Конституційного суду Олександра Тупицького на причетність до ще двох кримінальних правопорушень.

Про це йдеться у відповіді ДБР журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У пресслужбі ДБР повідомили, що Тупицький "перевіряється у кримінальному провадженні з приводу вчинення кримінальних правопорушень" за статтями "самовільне присвоєння владних повноважень" та "несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем".

За інформацією "Схем", із заявою до правоохоронців звернувся представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

"Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького", – пояснив Веніславський журналістам.

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"Схеми" запитали у Тупицького, чи знає він про нові статті у його справі.

"Я вперше це чую, це перше. Друге, розподіл справ – голова суду до цього ніякого відношення не має. Там є порядок, і вам вичерпну відповідь надасть керівник секретаріату. Ви дайте письмово, щоб він розписав, як це все робиться", – сказав Тупицький.

Нагадуємо, проти Тупицького ведеться провадження за статтями "державна зрада" та "самовільне захоплення земельної ділянки".

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.