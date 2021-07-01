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Новини Конституційна криза
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ДБР перевіряє Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів, - ЗМІ

ДБР перевіряє Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів, - ЗМІ

У Державному бюро розслідувань перевіряють суддю Конституційного суду Олександра Тупицького на причетність до ще двох кримінальних правопорушень.

Про це йдеться у відповіді ДБР журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У пресслужбі ДБР повідомили, що Тупицький "перевіряється у кримінальному провадженні з приводу вчинення кримінальних правопорушень" за статтями "самовільне присвоєння владних повноважень" та "несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем".

За інформацією "Схем", із заявою до правоохоронців звернувся представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

"Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького", – пояснив Веніславський журналістам.

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"Схеми" запитали у Тупицького, чи знає він про нові статті у його справі.

"Я вперше це чую, це перше. Друге, розподіл справ – голова суду до цього ніякого відношення не має. Там є порядок, і вам вичерпну відповідь надасть керівник секретаріату. Ви дайте письмово, щоб він розписав, як це все робиться", – сказав Тупицький.

Нагадуємо, проти Тупицького ведеться провадження за статтями "державна зрада" та "самовільне захоплення земельної ділянки".

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

Також читайте: Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) ДБР (3492) Веніславський Федір (288)


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Топ коментарі
+8
У тупицкого жилье в Крыму оформлено по кацапским законам.
И у бубочки жилье в Крыму оформлено так же.
У тупицкого гос измена, а бубочка маладец)
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01.07.2021 23:07
+6
Коли нарід не буде обирати у владу популістів.
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01.07.2021 23:13
+5
Бубачка буде розслідувати сам себе?
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01.07.2021 23:11
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оплата коммуналки на оккупированных территориях высшим должностным лицом есть гос. измена?. Хотя, там больше Ленка замешана. А она первая, как говорят, леди. Но все-равно, вопрос актуальный и важный. Это Тупицкому для размышлений
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01.07.2021 22:55 Відповісти
Так клоун и не затрагивает вопрос с имуществом в Крыму тупицкого,, у самого рыло в пуху
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02.07.2021 02:14 Відповісти
На ньому нема де клейма ставити...
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01.07.2021 22:59 Відповісти
Есть )) Это он в 90-х худым был )
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01.07.2021 23:03 Відповісти
ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - СМИ - Цензор.НЕТ 6746
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01.07.2021 23:02 Відповісти
У тупицкого жилье в Крыму оформлено по кацапским законам.
И у бубочки жилье в Крыму оформлено так же.
У тупицкого гос измена, а бубочка маладец)
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01.07.2021 23:07 Відповісти
Бубачка буде розслідувати сам себе?
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01.07.2021 23:11 Відповісти
Бубачку пора из кокаиновой комы выводить. Нам он еще живой нужен. За кокос он всех сдаст.
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01.07.2021 23:26 Відповісти
Воно звичайно цікаво спостерігати, як ********* між собою два колишніх спільники у ґвалтуаанні Конституції. Але, побий його грім, коли вже закінчиться ця правова вакханалія?
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01.07.2021 23:08 Відповісти
Коли нарід не буде обирати у владу популістів.
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01.07.2021 23:13 Відповісти
Народу нема з кого обирати, бо в бюлетенях інших нема. Мало того, вони не тільки популісти, але й ставленики олігархії, корупціонерів, та й самі корупціонери. Справа в тому, що в бюлетенях виборів президента місця скупаються ставлениками олігархії. А хто наші олігархи відомо, у всякому випадку ні одного українця.
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02.07.2021 07:07 Відповісти
На президента балотувались 39 кандидатів і не було з кого обирати? До речі, 3 коментаря поспіль - ознака низької кваліфікації дописувача.
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02.07.2021 07:18 Відповісти
Ви напевне не зрозуміли, що кожен мій наступний коментар, це продовження попереднього по смислу. Ну то й що що 39 кандидатів? Схоже, що ви, внаслідок своєї низької кваліфікації, не зрозуміли суть написаного мною. Та й очевидно, що ви бот одного з 39, який також як і інші ставленики олігархату скуповує собі місця в бюлетенях. Ваше хамство є характерним для ботів цієї людини.
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02.07.2021 07:40 Відповісти
Таких звинувачувальників за 12 років мого перебування на Цензорі було дофіга, та швидко зникли кудись.
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02.07.2021 07:56 Відповісти
А чиїм ви ботом були раніше? Юлеботом? До речі, стиль тих юлеботів і ботів цієї людини дуже схожий.
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02.07.2021 08:08 Відповісти
Місця в бюлетенях скупаються через величезну, небаченого ніде в світі розміру, "виборчу" грошову заставу. Вона вкрай неконституційна і являється головною базою на якій тримається наша олігархічна система. В результаті в нас, навіть після кожного майдану, вибори фактично олігархічні.
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02.07.2021 07:07 Відповісти
Заставу ввів ще Кучма при створенні ним олігархії. При Ющенко-Тимошенко її ще в 2,5 раза збільшили (в доларовому смислі). І далі ні одна влада навіть не збиралась ліквідовувати це неподобство.
В демократичній Польщі нема взагалі ніякої застави. Там вміст бюлетенів визначає сам виборець підтримкою претендентів підписами (100 тис.). Якраз тому Польща розвивається, а ми все далі сунемося в прірву.
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02.07.2021 07:08 Відповісти
Не було претензій до Тупицького, поки Зеленському вигідні були рішення Конституційного суду. А тут вдруг вже дві справи від "ручного" ДБР Зеленського.
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01.07.2021 23:12 Відповісти
и все потому что тупицкий(я не защищаю его просто сам факт) не хочет нарушать Конституцию Украины и "благословлять" своим решением КС об рынке земли...Зелень в панике !!! и нарывают все новые и новые дела, но тупицкий понимает всю ответственность которую он может понести открыв решением КС рынок земли - крайними если что будет он и судьи КС а не ЗеКлоуны !!!
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01.07.2021 23:51 Відповісти
всё слишком долго...тупицкие должны форсировать болота круглодобово...до результата.
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01.07.2021 23:16 Відповісти
де бабло?!!
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02.07.2021 06:10 Відповісти
Там полно всяких преступников. Большинство в окружении самого Зе. Но взялись за Тупицкого, чтобы заблокировать работу КС. Мошенничество? Не пойму, где делись активисты.
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02.07.2021 06:29 Відповісти
Зеленский и его окружение - злейший враг украинского народа из внутренних врагов.
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02.07.2021 07:12 Відповісти
Зеля хоче продати землю Украині всупереч Конституції. А Тупицький проти продажу землі, оскільки це порушує Конституцію. Тоді виникає питання, а хто тут "гарант Конституції?"
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02.07.2021 07:40 Відповісти
 
 