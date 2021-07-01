ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - СМИ

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.

Об этом говорится в ответе ГБР журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В пресс-службе ГБР сообщили, что Тупицкий "проверяется в уголовном производстве по поводу совершения уголовных правонарушений" по статьям "самовольное присвоение властных полномочий" и "несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем".

По информации "Схем", с заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Из-за того, что резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого", - пояснил Вениславский журналистам.

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"Схемы" спросили у Тупицкого, знает ли он о новых статьях в его деле.

"Я впервые это слышу, это первое. Второе, распределение дел - председатель суда к этому никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата. Вы дайте письменно, чтобы он расписал, как это делается ", - ответил Тупицкий.

Напоминаем, против Тупицкого ведется производство по статьям "государственная измена" и "самовольный захват земельного участка".

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного Суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

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