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Новости Конституционный кризис
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ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - СМИ

ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - СМИ

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.

Об этом говорится в ответе ГБР журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В пресс-службе ГБР сообщили, что Тупицкий "проверяется в уголовном производстве по поводу совершения уголовных правонарушений" по статьям "самовольное присвоение властных полномочий" и "несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем".

По информации "Схем", с заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Из-за того, что резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого", - пояснил Вениславский журналистам.

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"Схемы" спросили у Тупицкого, знает ли он о новых статьях в его деле.

"Я впервые это слышу, это первое. Второе, распределение дел - председатель суда к этому никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата. Вы дайте письменно, чтобы он расписал, как это делается ", - ответил Тупицкий.

Напоминаем, против Тупицкого ведется производство по статьям "государственная измена" и "самовольный захват земельного участка".

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного Суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

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Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) ГБР (2989) Вениславский Федор (267)


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Топ комментарии
+8
У тупицкого жилье в Крыму оформлено по кацапским законам.
И у бубочки жилье в Крыму оформлено так же.
У тупицкого гос измена, а бубочка маладец)
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01.07.2021 23:07
+6
Коли нарід не буде обирати у владу популістів.
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01.07.2021 23:13
+5
Бубачка буде розслідувати сам себе?
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01.07.2021 23:11
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оплата коммуналки на оккупированных территориях высшим должностным лицом есть гос. измена?. Хотя, там больше Ленка замешана. А она первая, как говорят, леди. Но все-равно, вопрос актуальный и важный. Это Тупицкому для размышлений
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01.07.2021 22:55 Ответить
Так клоун и не затрагивает вопрос с имуществом в Крыму тупицкого,, у самого рыло в пуху
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02.07.2021 02:14 Ответить
На ньому нема де клейма ставити...
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01.07.2021 22:59 Ответить
Есть )) Это он в 90-х худым был )
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01.07.2021 23:03 Ответить
ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - СМИ - Цензор.НЕТ 6746
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01.07.2021 23:02 Ответить
У тупицкого жилье в Крыму оформлено по кацапским законам.
И у бубочки жилье в Крыму оформлено так же.
У тупицкого гос измена, а бубочка маладец)
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01.07.2021 23:07 Ответить
Бубачка буде розслідувати сам себе?
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01.07.2021 23:11 Ответить
Бубачку пора из кокаиновой комы выводить. Нам он еще живой нужен. За кокос он всех сдаст.
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01.07.2021 23:26 Ответить
Воно звичайно цікаво спостерігати, як ********* між собою два колишніх спільники у ґвалтуаанні Конституції. Але, побий його грім, коли вже закінчиться ця правова вакханалія?
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01.07.2021 23:08 Ответить
Коли нарід не буде обирати у владу популістів.
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01.07.2021 23:13 Ответить
Народу нема з кого обирати, бо в бюлетенях інших нема. Мало того, вони не тільки популісти, але й ставленики олігархії, корупціонерів, та й самі корупціонери. Справа в тому, що в бюлетенях виборів президента місця скупаються ставлениками олігархії. А хто наші олігархи відомо, у всякому випадку ні одного українця.
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02.07.2021 07:07 Ответить
На президента балотувались 39 кандидатів і не було з кого обирати? До речі, 3 коментаря поспіль - ознака низької кваліфікації дописувача.
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02.07.2021 07:18 Ответить
Ви напевне не зрозуміли, що кожен мій наступний коментар, це продовження попереднього по смислу. Ну то й що що 39 кандидатів? Схоже, що ви, внаслідок своєї низької кваліфікації, не зрозуміли суть написаного мною. Та й очевидно, що ви бот одного з 39, який також як і інші ставленики олігархату скуповує собі місця в бюлетенях. Ваше хамство є характерним для ботів цієї людини.
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02.07.2021 07:40 Ответить
Таких звинувачувальників за 12 років мого перебування на Цензорі було дофіга, та швидко зникли кудись.
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02.07.2021 07:56 Ответить
А чиїм ви ботом були раніше? Юлеботом? До речі, стиль тих юлеботів і ботів цієї людини дуже схожий.
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02.07.2021 08:08 Ответить
Місця в бюлетенях скупаються через величезну, небаченого ніде в світі розміру, "виборчу" грошову заставу. Вона вкрай неконституційна і являється головною базою на якій тримається наша олігархічна система. В результаті в нас, навіть після кожного майдану, вибори фактично олігархічні.
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02.07.2021 07:07 Ответить
Заставу ввів ще Кучма при створенні ним олігархії. При Ющенко-Тимошенко її ще в 2,5 раза збільшили (в доларовому смислі). І далі ні одна влада навіть не збиралась ліквідовувати це неподобство.
В демократичній Польщі нема взагалі ніякої застави. Там вміст бюлетенів визначає сам виборець підтримкою претендентів підписами (100 тис.). Якраз тому Польща розвивається, а ми все далі сунемося в прірву.
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02.07.2021 07:08 Ответить
Не було претензій до Тупицького, поки Зеленському вигідні були рішення Конституційного суду. А тут вдруг вже дві справи від "ручного" ДБР Зеленського.
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01.07.2021 23:12 Ответить
и все потому что тупицкий(я не защищаю его просто сам факт) не хочет нарушать Конституцию Украины и "благословлять" своим решением КС об рынке земли...Зелень в панике !!! и нарывают все новые и новые дела, но тупицкий понимает всю ответственность которую он может понести открыв решением КС рынок земли - крайними если что будет он и судьи КС а не ЗеКлоуны !!!
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01.07.2021 23:51 Ответить
всё слишком долго...тупицкие должны форсировать болота круглодобово...до результата.
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01.07.2021 23:16 Ответить
де бабло?!!
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02.07.2021 06:10 Ответить
Там полно всяких преступников. Большинство в окружении самого Зе. Но взялись за Тупицкого, чтобы заблокировать работу КС. Мошенничество? Не пойму, где делись активисты.
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02.07.2021 06:29 Ответить
Зеленский и его окружение - злейший враг украинского народа из внутренних врагов.
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02.07.2021 07:12 Ответить
Зеля хоче продати землю Украині всупереч Конституції. А Тупицький проти продажу землі, оскільки це порушує Конституцію. Тоді виникає питання, а хто тут "гарант Конституції?"
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02.07.2021 07:40 Ответить
 
 