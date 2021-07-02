Я не бачу можливості застосування спецпроцедури до законопроєкту про деолігархізацію, - Разумков
Спікер Дмитро Разумков буде вносити свої поправки до законопроєкту про деолігархізацію.
Про це він заявив на брифінгу в ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков розповів, що пропонуватиме поміняти орган, який повинен ухвалювати рішення щодо включення і виключення тієї чи іншої людини до реєстру олігархів і додав, що сподівається на підтримку колег.
Говорячи про те, чи може бути використана під час розгляду законопроєкту спеціальна процедура, якщо депутати внесуть до другого читання велику кількість поправок, голова ВР заявив: "Так званий закон про спеціальну процедуру приймався виключно для закону про банки. Це тоді була домовленість між фракціями, які за нього голосували, в тому числі, і частини фракції "Слуга народу". В іншому варіанті вони б просто не дали голоси. Про це говорили всі керівники фракцій. ... Але в цьому випадку я не бачу можливості застосування цього закону".
Раніше Разумков допустив продовження роботи Ради для прийняття закону про деолігархізацію.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про олігархів. "За" - 275 голосів.
Глава фракції "СН" Арахамія каже, що опозиція вже зараз погрожує подати до другого читання "тисячі поправок". Якщо це станеться, "слуги" застосують спецпроцедуру, щоб ухвалити законопроєкт у другому читанні якнайшвидше. Друге читання може відбутися або в липні, якщо роботу Ради продовжать, або вже у вересні.
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1. Занимает монопольное или преобладающее положение в базовых отраслях экономики.( уголь, металлы, руда, минеральные удобрения,электроэнергия, распределение энергии.-добыча нефти и производство моторного топлива, облгазы,распределения газа.)
2. Паразитирует на существенной доле государственной собственности и бюждете. ( формулы Роттердам+ , Дюссельдорф+, управление Укрнафтой, Цэнтрэнерго, Одесский припортовый и прочая крупная госсобственность в официальном или неофициальном управлении.
3. Имеет существенное влияние на политических и государственных деятелей.( свой президент, свой глава правительства, свой глава Верховной Рады, свои партии и существенные доли во фракциях.
5 Имеет преобладающее влияние на СМИ. Вот сочетание всего этого и есть олигархия, а не просто "богатый человек".
Этот орган нужен для игры на пиАнинЕ
https://youtu.be/LeIcNZI6gLw