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Новини
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Я не бачу можливості застосування спецпроцедури до законопроєкту про деолігархізацію, - Разумков

Я не бачу можливості застосування спецпроцедури до законопроєкту про деолігархізацію, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков буде вносити свої поправки до законопроєкту про деолігархізацію.

Про це він заявив на брифінгу в ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков розповів, що пропонуватиме поміняти орган, який повинен ухвалювати рішення щодо включення і виключення тієї чи іншої людини до реєстру олігархів і додав, що сподівається на підтримку колег.

Говорячи про те, чи може бути використана під час розгляду законопроєкту спеціальна процедура, якщо депутати внесуть до другого читання велику кількість поправок, голова ВР заявив: "Так званий закон про спеціальну процедуру приймався виключно для закону про банки. Це тоді була домовленість між фракціями, які за нього голосували, в тому числі, і частини фракції "Слуга народу". В іншому варіанті вони б просто не дали голоси. Про це говорили всі керівники фракцій. ... Але в цьому випадку я не бачу можливості застосування цього закону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може продовжити свою роботу в липні на тиждень, щоб ухвалити закон про деолігархізацію, - Арахамія

Раніше Разумков допустив продовження роботи Ради для прийняття закону про деолігархізацію.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про олігархів. "За" - 275 голосів.

Глава фракції "СН" Арахамія каже, що опозиція вже зараз погрожує подати до другого читання "тисячі поправок". Якщо це станеться, "слуги" застосують спецпроцедуру, щоб ухвалити законопроєкт у другому читанні якнайшвидше. Друге читання може відбутися або в липні, якщо роботу Ради продовжать, або вже у вересні.

Автор: 

ВР (14975) олігарх (931) поправки (82) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+7
Олигарх - это прежде всего монополист. Не нужно никакого закона об олигархах, достаточно эффективно действующего антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства.
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02.07.2021 13:17
+6
Голова АМКУ- Ольга Піщанська, донька колишнього викладача ВАЗеленського. Піщанська - рідна сестра подруги сім'ї Зеленських з Кривого Рогу Світлани Піщанської, розпорядниці нерухомості Зеленських в Італії.
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02.07.2021 13:28
+5
А як тоді призначити олігархом того, хто дошкуляє?
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02.07.2021 13:23
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Берём список украинского ФОРБС И считаем по порядку миллиардеров 😀😀😀
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02.07.2021 13:10 Відповісти
та ну ...а порешать вопрос тогда как , не тут надо в ручном режиме , подержать за яки и сбить по максимуму
Я не вижу возможности применения спецпроцедуры к законопроекту о деолигархизации, - Разумков - Цензор.НЕТ 4426
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02.07.2021 13:17 Відповісти
Разумкову респект все ведь понимают что !!!! они приняли вчера в Раде..а просто по сути ЗАКОН О ВРАГАХ НАРОДА... какие олигархи какая борьба это таврування тех кто будет и критикует КЛОУНА Вовочку ЗЕ и его БАНДУ.. их тупость наглость гундосики сказочное дол..вство дебильность их национальную графу и так далее...
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02.07.2021 13:49 Відповісти
А може вистачить розуму почитати визначення у тлумачному словнику, наприклад? А не давати "советы космического масштаба и такой же глупости". Бо так можна й бубачку перевершити... Особливо у його бажанні особисто призначати олігархів через ручну РНБО...
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02.07.2021 13:21 Відповісти
Исключений быть не должно . Или Вы , как Миша Водяной - это мне , это опять мне 😀😀😀
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02.07.2021 13:28 Відповісти
https://youtu.be/K_hc7cZrd9E
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02.07.2021 13:31 Відповісти
Тобто - не вистачить... Таке...
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02.07.2021 20:51 Відповісти
Олигархи не в тюрьме и чувствуют себя замечательно. А Зеленский ничем не занимается, кроме вранья и манипуляций!
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02.07.2021 13:11 Відповісти
он и сам олигарх
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02.07.2021 13:14 Відповісти
мелковат пока. еще минимум пару сроков надо *********************, чтобы стать олигархом. ну один, так точно. пока только слуга олигарха.
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02.07.2021 13:18 Відповісти
если почитать закон, то он подпадает подо все статьи. Его бизнес на сериалах такой же как и другие. А еще добавит себе накраденные из бюджета, он уже будет дважды олигарх.
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02.07.2021 13:21 Відповісти
Не так сам, як маріонетка.
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02.07.2021 13:22 Відповісти
Кстати, Дэу Ланос топит за этого пучеглазого как дурной. А теперь догадаемся с 3-х раз, кто их спонсирует. Чтобы лучше гадалось- даю подсказку: Х***о.
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02.07.2021 13:15 Відповісти
Олигарх - это прежде всего монополист. Не нужно никакого закона об олигархах, достаточно эффективно действующего антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства.
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02.07.2021 13:17 Відповісти
А як тоді призначити олігархом того, хто дошкуляє?
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02.07.2021 13:23 Відповісти
Ну, тут в креативности квартальным сценаристам не откажешь...
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02.07.2021 13:29 Відповісти
Це ви про крадені сюжети?
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02.07.2021 20:52 Відповісти
Нет, в примитивной изобретательности детей врунишек - "это кошка достала из шкафчика, открыла крышку и съела всё варенье, потом спрятала пустую банку под кровать". Вот подобные законы они и пишут.
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02.07.2021 21:06 Відповісти
Голова АМКУ- Ольга Піщанська, донька колишнього викладача ВАЗеленського. Піщанська - рідна сестра подруги сім'ї Зеленських з Кривого Рогу Світлани Піщанської, розпорядниці нерухомості Зеленських в Італії.
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02.07.2021 13:28 Відповісти
Достатньо проаналізувати походження первинного капіталу, та приріст його, без вкладення інвестицій, щоб зрозуміти: Хто олігарх?
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02.07.2021 13:20 Відповісти
Олигарх: Совокупность.
1. Занимает монопольное или преобладающее положение в базовых отраслях экономики.( уголь, металлы, руда, минеральные удобрения,электроэнергия, распределение энергии.-добыча нефти и производство моторного топлива, облгазы,распределения газа.)
2. Паразитирует на существенной доле государственной собственности и бюждете. ( формулы Роттердам+ , Дюссельдорф+, управление Укрнафтой, Цэнтрэнерго, Одесский припортовый и прочая крупная госсобственность в официальном или неофициальном управлении.
3. Имеет существенное влияние на политических и государственных деятелей.( свой президент, свой глава правительства, свой глава Верховной Рады, свои партии и существенные доли во фракциях.
5 Имеет преобладающее влияние на СМИ. Вот сочетание всего этого и есть олигархия, а не просто "богатый человек".
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02.07.2021 23:36 Відповісти
Разумков рассказал, что будет предлагать поменять орган, который должен принимать решение относительно включения и исключения того или иного человека в реестр олигархов

Этот орган нужен для игры на пиАнинЕ
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02.07.2021 13:23 Відповісти
Закон неправильно называется, название должно отражать суть. Должно быть примерно так - "Закон о разрешении президенту Зеленскому назначать олигархов".
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02.07.2021 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 #ПРЯМИЙ https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 #ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F #ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ Законопроект Зеленського «про олігархів» - ФЕЙКовий / екс-уповноважена АМКУ Загребельська

https://youtu.be/LeIcNZI6gLw
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02.07.2021 13:39 Відповісти
То не підписуй!!!!!!! ІДІОТ!!!!!!!!!
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02.07.2021 14:11 Відповісти
А ты Конституцию читал? Зебил наверное?
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02.07.2021 18:46 Відповісти
 
 