Я не бачу можливості застосування спецпроцедури до законопроєкту про деолігархізацію, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков буде вносити свої поправки до законопроєкту про деолігархізацію.

Про це він заявив на брифінгу в ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков розповів, що пропонуватиме поміняти орган, який повинен ухвалювати рішення щодо включення і виключення тієї чи іншої людини до реєстру олігархів і додав, що сподівається на підтримку колег.

Говорячи про те, чи може бути використана під час розгляду законопроєкту спеціальна процедура, якщо депутати внесуть до другого читання велику кількість поправок, голова ВР заявив: "Так званий закон про спеціальну процедуру приймався виключно для закону про банки. Це тоді була домовленість між фракціями, які за нього голосували, в тому числі, і частини фракції "Слуга народу". В іншому варіанті вони б просто не дали голоси. Про це говорили всі керівники фракцій. ... Але в цьому випадку я не бачу можливості застосування цього закону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може продовжити свою роботу в липні на тиждень, щоб ухвалити закон про деолігархізацію, - Арахамія

Раніше Разумков допустив продовження роботи Ради для прийняття закону про деолігархізацію.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про олігархів. "За" - 275 голосів.

Глава фракції "СН" Арахамія каже, що опозиція вже зараз погрожує подати до другого читання "тисячі поправок". Якщо це станеться, "слуги" застосують спецпроцедуру, щоб ухвалити законопроєкт у другому читанні якнайшвидше. Друге читання може відбутися або в липні, якщо роботу Ради продовжать, або вже у вересні.