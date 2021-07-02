Я не вижу возможности применения спецпроцедуры к законопроекту о деолигархизации, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков будет вносить свои поправки к законопроекту о деолигархизации.

Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что будет предлагать поменять орган, который должен принимать решение относительно включения и исключения того или иного человека в реестр олигархов и добавил, что надеется на поддержку коллег.

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Говоря о том, может ли быть использована во время рассмотрения законопроекта специальная процедура, если депутаты внесут ко второму чтению большое количество поправок, председатель ВР заявил: "Так называемый закон о специальной процедуре принимался исключительно для закона о банках. Это тогда была договоренность между фракциями, которые за него голосовали, в том числе, и части фракции "Слуга народа". В другом варианте они бы просто не дали голоса. Об этом говорили все руководители фракций. … Но в данном случае я не вижу возможности применения этого закона".

Ранее Разумков допустил продление работы Рады для принятия закона о деолигархизации.

Напомним, 1 июля 2021 года Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах. "За" - 275 голосов.

Глава фракции "СН" Арахамия говорит, что оппозиция уже сейчас грозится подать ко второму чтению "тысячи поправок". Если это произойдет, "слуги" применят спецпроцедуру, чтобы принять законопроект во втором чтении как можно скорее. Второе чтение может состояться либо в июле, если работу Рады продлят, либо уже в сентябре.