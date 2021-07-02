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Я не вижу возможности применения спецпроцедуры к законопроекту о деолигархизации, - Разумков

Я не вижу возможности применения спецпроцедуры к законопроекту о деолигархизации, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков будет вносить свои поправки к законопроекту о деолигархизации.

Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что будет предлагать поменять орган, который должен принимать решение относительно включения и исключения того или иного человека в реестр олигархов и добавил, что надеется на поддержку коллег.

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Говоря о том, может ли быть использована во время рассмотрения законопроекта специальная процедура, если депутаты внесут ко второму чтению большое количество поправок, председатель ВР заявил: "Так называемый закон о специальной процедуре принимался исключительно для закона о банках. Это тогда была договоренность между фракциями, которые за него голосовали, в том числе, и части фракции "Слуга народа". В другом варианте они бы просто не дали голоса. Об этом говорили все руководители фракций. … Но в данном случае я не вижу возможности применения этого закона".

Ранее Разумков допустил продление работы Рады для принятия закона о деолигархизации.

Напомним, 1 июля 2021 года Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах. "За" - 275 голосов.

Глава фракции "СН" Арахамия говорит, что оппозиция уже сейчас грозится подать ко второму чтению "тысячи поправок". Если это произойдет, "слуги" применят спецпроцедуру, чтобы принять законопроект во втором чтении как можно скорее. Второе чтение может состояться либо в июле, если работу Рады продлят, либо уже в сентябре.

Автор: 

ВР (29247) олигарх (1026) поправки (103) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+7
Олигарх - это прежде всего монополист. Не нужно никакого закона об олигархах, достаточно эффективно действующего антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства.
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02.07.2021 13:17
+6
Голова АМКУ- Ольга Піщанська, донька колишнього викладача ВАЗеленського. Піщанська - рідна сестра подруги сім'ї Зеленських з Кривого Рогу Світлани Піщанської, розпорядниці нерухомості Зеленських в Італії.
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02.07.2021 13:28
+5
А як тоді призначити олігархом того, хто дошкуляє?
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02.07.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Берём список украинского ФОРБС И считаем по порядку миллиардеров 😀😀😀
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02.07.2021 13:10 Ответить
та ну ...а порешать вопрос тогда как , не тут надо в ручном режиме , подержать за яки и сбить по максимуму
Я не вижу возможности применения спецпроцедуры к законопроекту о деолигархизации, - Разумков - Цензор.НЕТ 4426
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02.07.2021 13:17 Ответить
Разумкову респект все ведь понимают что !!!! они приняли вчера в Раде..а просто по сути ЗАКОН О ВРАГАХ НАРОДА... какие олигархи какая борьба это таврування тех кто будет и критикует КЛОУНА Вовочку ЗЕ и его БАНДУ.. их тупость наглость гундосики сказочное дол..вство дебильность их национальную графу и так далее...
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02.07.2021 13:49 Ответить
А може вистачить розуму почитати визначення у тлумачному словнику, наприклад? А не давати "советы космического масштаба и такой же глупости". Бо так можна й бубачку перевершити... Особливо у його бажанні особисто призначати олігархів через ручну РНБО...
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02.07.2021 13:21 Ответить
Исключений быть не должно . Или Вы , как Миша Водяной - это мне , это опять мне 😀😀😀
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02.07.2021 13:28 Ответить
https://youtu.be/K_hc7cZrd9E
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02.07.2021 13:31 Ответить
Тобто - не вистачить... Таке...
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02.07.2021 20:51 Ответить
Олигархи не в тюрьме и чувствуют себя замечательно. А Зеленский ничем не занимается, кроме вранья и манипуляций!
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02.07.2021 13:11 Ответить
он и сам олигарх
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02.07.2021 13:14 Ответить
мелковат пока. еще минимум пару сроков надо *********************, чтобы стать олигархом. ну один, так точно. пока только слуга олигарха.
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02.07.2021 13:18 Ответить
если почитать закон, то он подпадает подо все статьи. Его бизнес на сериалах такой же как и другие. А еще добавит себе накраденные из бюджета, он уже будет дважды олигарх.
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02.07.2021 13:21 Ответить
Не так сам, як маріонетка.
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02.07.2021 13:22 Ответить
Кстати, Дэу Ланос топит за этого пучеглазого как дурной. А теперь догадаемся с 3-х раз, кто их спонсирует. Чтобы лучше гадалось- даю подсказку: Х***о.
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02.07.2021 13:15 Ответить
Олигарх - это прежде всего монополист. Не нужно никакого закона об олигархах, достаточно эффективно действующего антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства.
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02.07.2021 13:17 Ответить
А як тоді призначити олігархом того, хто дошкуляє?
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02.07.2021 13:23 Ответить
Ну, тут в креативности квартальным сценаристам не откажешь...
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02.07.2021 13:29 Ответить
Це ви про крадені сюжети?
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02.07.2021 20:52 Ответить
Нет, в примитивной изобретательности детей врунишек - "это кошка достала из шкафчика, открыла крышку и съела всё варенье, потом спрятала пустую банку под кровать". Вот подобные законы они и пишут.
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02.07.2021 21:06 Ответить
Голова АМКУ- Ольга Піщанська, донька колишнього викладача ВАЗеленського. Піщанська - рідна сестра подруги сім'ї Зеленських з Кривого Рогу Світлани Піщанської, розпорядниці нерухомості Зеленських в Італії.
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02.07.2021 13:28 Ответить
Достатньо проаналізувати походження первинного капіталу, та приріст його, без вкладення інвестицій, щоб зрозуміти: Хто олігарх?
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02.07.2021 13:20 Ответить
Олигарх: Совокупность.
1. Занимает монопольное или преобладающее положение в базовых отраслях экономики.( уголь, металлы, руда, минеральные удобрения,электроэнергия, распределение энергии.-добыча нефти и производство моторного топлива, облгазы,распределения газа.)
2. Паразитирует на существенной доле государственной собственности и бюждете. ( формулы Роттердам+ , Дюссельдорф+, управление Укрнафтой, Цэнтрэнерго, Одесский припортовый и прочая крупная госсобственность в официальном или неофициальном управлении.
3. Имеет существенное влияние на политических и государственных деятелей.( свой президент, свой глава правительства, свой глава Верховной Рады, свои партии и существенные доли во фракциях.
5 Имеет преобладающее влияние на СМИ. Вот сочетание всего этого и есть олигархия, а не просто "богатый человек".
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02.07.2021 23:36 Ответить
Разумков рассказал, что будет предлагать поменять орган, который должен принимать решение относительно включения и исключения того или иного человека в реестр олигархов

Этот орган нужен для игры на пиАнинЕ
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02.07.2021 13:23 Ответить
Закон неправильно называется, название должно отражать суть. Должно быть примерно так - "Закон о разрешении президенту Зеленскому назначать олигархов".
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02.07.2021 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 #ПРЯМИЙ https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 #ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F #ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ Законопроект Зеленського «про олігархів» - ФЕЙКовий / екс-уповноважена АМКУ Загребельська

https://youtu.be/LeIcNZI6gLw
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02.07.2021 13:39 Ответить
То не підписуй!!!!!!! ІДІОТ!!!!!!!!!
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02.07.2021 14:11 Ответить
А ты Конституцию читал? Зебил наверное?
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02.07.2021 18:46 Ответить
 
 