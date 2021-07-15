Аваков не збирається балотуватися в мери Харкова, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не планує балотуватися на посаду міського голови Харкова.

Про це з посиланням на близьке до Авакова джерело повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких планів балотуватися у Авакова в мери Харкова немає", - повідомив співрозмовник агентства.

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Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допустив можливість участі Авакова у виборах мера Харкова.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.