Аваков не збирається балотуватися в мери Харкова, - ЗМІ
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не планує балотуватися на посаду міського голови Харкова.
Про це з посиланням на близьке до Авакова джерело повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ніяких планів балотуватися у Авакова в мери Харкова немає", - повідомив співрозмовник агентства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль
Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допустив можливість участі Авакова у виборах мера Харкова.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там бы был на месте. Неужели против Бубы попрьот?!
Достаточно убрать одного чеботаря и все денежные потоки направятся в другой карман.
Обожаю вас, сельских политологов.