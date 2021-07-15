УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини
7 572 35

Аваков не збирається балотуватися в мери Харкова, - ЗМІ

Аваков не збирається балотуватися в мери Харкова, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не планує балотуватися на посаду міського голови Харкова.

Про це з посиланням на близьке до Авакова джерело повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких планів балотуватися у Авакова в мери Харкова немає", - повідомив співрозмовник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допустив можливість участі Авакова у виборах мера Харкова.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) кандидат (228) мер (510) Харків (5662)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
А зачем? Он уже в презы метит.
показати весь коментар
15.07.2021 16:44
+5
сабаков, скорее всего, собирается дернуть подальше от Украины, туда, откуда нет экстрадиции. и сидеть там как мышка, проживая все "заработанное".
показати весь коментар
15.07.2021 16:44
+5
Папа Римский? Пилить Ватикан будет?
показати весь коментар
15.07.2021 16:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В мэры Киева пусть идёт.
показати весь коментар
15.07.2021 16:43 Відповісти
А зачем? Он уже в презы метит.
показати весь коментар
15.07.2021 16:44 Відповісти
Не надо мелочиться. Берите выше
показати весь коментар
15.07.2021 16:44 Відповісти
Папа Римский? Пилить Ватикан будет?
показати весь коментар
15.07.2021 16:49 Відповісти
Він жеж казав, що ангел...
показати весь коментар
15.07.2021 17:08 Відповісти
Это смотря какой дым пойдет. Тогда будет понятно - пилить, или палить
показати весь коментар
15.07.2021 17:13 Відповісти
сабаков, скорее всего, собирается дернуть подальше от Украины, туда, откуда нет экстрадиции. и сидеть там как мышка, проживая все "заработанное".
показати весь коментар
15.07.2021 16:44 Відповісти
Это плохо.
Там бы был на месте. Неужели против Бубы попрьот?!
показати весь коментар
15.07.2021 16:46 Відповісти
А кто за него голосовать будет? Кому он нужен.
показати весь коментар
15.07.2021 16:52 Відповісти
Никому он не нужен. Но если будет сговор со слугами, то училки, как всегда, нарисуют убедительную победу!)
показати весь коментар
15.07.2021 17:01 Відповісти
Так и знал что все беды от училок! Они мне ещё со школы не нравились!
показати весь коментар
15.07.2021 17:45 Відповісти
Да, некоторые училки таки по 4000 баксов хотя бы на "выборах"зарабатывают.)
показати весь коментар
15.07.2021 17:52 Відповісти
Теперь за клоуна и ломаного гроша не дадут. На Банковой шум и гам, кирюша буянит и вспоминает всех и все: Ермака, Вениславского, Авакова. Особенно "засевшего в засаде" Разумкова
показати весь коментар
15.07.2021 16:49 Відповісти
Зе всьо, з Аваковим він не витримає конкуренції. Аваков влаштує і прихильників сильної руки, і лібералів, і націоналістів (принаймні певну частину).
показати весь коментар
15.07.2021 16:54 Відповісти
после того как сабаков отсидит.
показати весь коментар
15.07.2021 22:22 Відповісти
Не удивительно. Это инфантильные зебилы его туда "отправили", им бы так хотелось, - чтобы под ногами не валялся. Но он им еще покажет =)
показати весь коментар
15.07.2021 16:56 Відповісти
👏👏👏👏👏На відміну від Порошенка Аваков рейтингів не треба. З його українською мовою це буде мати ще гірший вигляд, як "кааліція" косатої. Тому він прагне бути ляльководом, а не лялькою. Тим більше, що власних ляльок у нього всюди достатньо. Лише у ВР біля 20.А тим більше у структурі МВС. І замінити їх всіх найближчим часом не вийде. Навіть не через шалений опір, а через елементарну нестачу кадрів. А ще у Авакова є вулиця. Білец кий, частково Ярош. Очевидно, він буде зитати Зєлєнского в першу чергу через вулицю. Тим більше, що недалекий главзебіл робить все, щоб протестні настрої стрімко зростали. Впевнений, що вплив Авакова в Україні набагато більший і серйозніших, ніж у Медведчука.
показати весь коментар
15.07.2021 17:11 Відповісти
Не кизди.
Достаточно убрать одного чеботаря и все денежные потоки направятся в другой карман.
Обожаю вас, сельских политологов.
показати весь коментар
15.07.2021 17:19 Відповісти
Ню-ню, міський! 😁 Мало ти Авакова знаєш. І напевне здалеку. Нє? 😁 Поживемо-побачимо. До речі - Аваков - не герой мого роману. Радше навпаки. 😊 Посто констптую факт і вимловлю власну думку без претензій на вшанування. 😊 До речі, Впнга була проектом болгарських спецслужб і її передбачення - це їхня аналітика і розповіді таксистів, які до неї клієнтів підвозили. Клієнти були дуже балакучими. 😁
показати весь коментар
15.07.2021 17:31 Відповісти
А чому це ви селян ображаєте, є комплекс неповноцінності відносно свого походження і здібностей😉😏
показати весь коментар
15.07.2021 18:51 Відповісти
Взагалі то, Аваков, - мажоритарний партнер ЗАТ "Президент Зеленський". І він свої акції точно їм не подарує=)
показати весь коментар
15.07.2021 17:59 Відповісти
А что собирается делать Аваков, близкий к нему источник не сообщил?
показати весь коментар
15.07.2021 17:02 Відповісти
Да ему и на казино при льготном налогообложении будет удобно сидеть. Заслужил кормление от власти олигархов.
показати весь коментар
15.07.2021 17:02 Відповісти
ТОБТО... вова думав так лєгко атдєлаться?
показати весь коментар
15.07.2021 17:07 Відповісти
у сабакова в харьковской области все газовые месторождения это московский бандит...чёрный кардинал....
показати весь коментар
15.07.2021 17:11 Відповісти
почерк пузатого соснолюбітєля з арахамкою- брасать пробниє камні інфи
показати весь коментар
15.07.2021 17:12 Відповісти
Думаю, он уже дрыснул в израиль и сделал обрезание.
показати весь коментар
15.07.2021 17:16 Відповісти
а я думаю він стане премєром й буди рятувати вову від посадки...
показати весь коментар
15.07.2021 17:18 Відповісти
Монастирський його людина ( якщо був помічником Гантоші)
показати весь коментар
15.07.2021 17:19 Відповісти
Была такая песня.. это значит шансов ноу, у немодных пацанов. Это про Авакова.
показати весь коментар
15.07.2021 17:30 Відповісти
Аваков жил, Аваков жив, Аваков будет жить! И украинский язык лучше Ницой изучит! Он - мужик талантливый, если нужно!
показати весь коментар
15.07.2021 17:38 Відповісти
 
 