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Аваков не собирается баллотироваться в мэры Харькова, - СМИ

Аваков не собирается баллотироваться в мэры Харькова, - СМИ

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.

Об этом со ссылкой на близкий к Авакову источник сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентству.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

Читайте: Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это неправда

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) кандидат (1014) мэр (1652) Харьков (7549)


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Топ комментарии
+6
А зачем? Он уже в презы метит.
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15.07.2021 16:44
+5
сабаков, скорее всего, собирается дернуть подальше от Украины, туда, откуда нет экстрадиции. и сидеть там как мышка, проживая все "заработанное".
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15.07.2021 16:44
+5
Папа Римский? Пилить Ватикан будет?
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15.07.2021 16:49
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В мэры Киева пусть идёт.
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15.07.2021 16:43 Ответить
А зачем? Он уже в презы метит.
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15.07.2021 16:44 Ответить
Не надо мелочиться. Берите выше
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15.07.2021 16:44 Ответить
Папа Римский? Пилить Ватикан будет?
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15.07.2021 16:49 Ответить
Він жеж казав, що ангел...
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15.07.2021 17:08 Ответить
Это смотря какой дым пойдет. Тогда будет понятно - пилить, или палить
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15.07.2021 17:13 Ответить
сабаков, скорее всего, собирается дернуть подальше от Украины, туда, откуда нет экстрадиции. и сидеть там как мышка, проживая все "заработанное".
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15.07.2021 16:44 Ответить
Это плохо.
Там бы был на месте. Неужели против Бубы попрьот?!
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15.07.2021 16:46 Ответить
А кто за него голосовать будет? Кому он нужен.
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15.07.2021 16:52 Ответить
Никому он не нужен. Но если будет сговор со слугами, то училки, как всегда, нарисуют убедительную победу!)
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15.07.2021 17:01 Ответить
Так и знал что все беды от училок! Они мне ещё со школы не нравились!
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15.07.2021 17:45 Ответить
Да, некоторые училки таки по 4000 баксов хотя бы на "выборах"зарабатывают.)
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15.07.2021 17:52 Ответить
Теперь за клоуна и ломаного гроша не дадут. На Банковой шум и гам, кирюша буянит и вспоминает всех и все: Ермака, Вениславского, Авакова. Особенно "засевшего в засаде" Разумкова
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15.07.2021 16:49 Ответить
Зе всьо, з Аваковим він не витримає конкуренції. Аваков влаштує і прихильників сильної руки, і лібералів, і націоналістів (принаймні певну частину).
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15.07.2021 16:54 Ответить
после того как сабаков отсидит.
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15.07.2021 22:22 Ответить
Не удивительно. Это инфантильные зебилы его туда "отправили", им бы так хотелось, - чтобы под ногами не валялся. Но он им еще покажет =)
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15.07.2021 16:56 Ответить
👏👏👏👏👏На відміну від Порошенка Аваков рейтингів не треба. З його українською мовою це буде мати ще гірший вигляд, як "кааліція" косатої. Тому він прагне бути ляльководом, а не лялькою. Тим більше, що власних ляльок у нього всюди достатньо. Лише у ВР біля 20.А тим більше у структурі МВС. І замінити їх всіх найближчим часом не вийде. Навіть не через шалений опір, а через елементарну нестачу кадрів. А ще у Авакова є вулиця. Білец кий, частково Ярош. Очевидно, він буде зитати Зєлєнского в першу чергу через вулицю. Тим більше, що недалекий главзебіл робить все, щоб протестні настрої стрімко зростали. Впевнений, що вплив Авакова в Україні набагато більший і серйозніших, ніж у Медведчука.
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15.07.2021 17:11 Ответить
Не кизди.
Достаточно убрать одного чеботаря и все денежные потоки направятся в другой карман.
Обожаю вас, сельских политологов.
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15.07.2021 17:19 Ответить
Ню-ню, міський! 😁 Мало ти Авакова знаєш. І напевне здалеку. Нє? 😁 Поживемо-побачимо. До речі - Аваков - не герой мого роману. Радше навпаки. 😊 Посто констптую факт і вимловлю власну думку без претензій на вшанування. 😊 До речі, Впнга була проектом болгарських спецслужб і її передбачення - це їхня аналітика і розповіді таксистів, які до неї клієнтів підвозили. Клієнти були дуже балакучими. 😁
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15.07.2021 17:31 Ответить
А чому це ви селян ображаєте, є комплекс неповноцінності відносно свого походження і здібностей😉😏
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15.07.2021 18:51 Ответить
Взагалі то, Аваков, - мажоритарний партнер ЗАТ "Президент Зеленський". І він свої акції точно їм не подарує=)
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15.07.2021 17:59 Ответить
А что собирается делать Аваков, близкий к нему источник не сообщил?
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15.07.2021 17:02 Ответить
Да ему и на казино при льготном налогообложении будет удобно сидеть. Заслужил кормление от власти олигархов.
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15.07.2021 17:02 Ответить
ТОБТО... вова думав так лєгко атдєлаться?
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15.07.2021 17:07 Ответить
у сабакова в харьковской области все газовые месторождения это московский бандит...чёрный кардинал....
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15.07.2021 17:11 Ответить
почерк пузатого соснолюбітєля з арахамкою- брасать пробниє камні інфи
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15.07.2021 17:12 Ответить
Думаю, он уже дрыснул в израиль и сделал обрезание.
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15.07.2021 17:16 Ответить
а я думаю він стане премєром й буди рятувати вову від посадки...
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15.07.2021 17:18 Ответить
Монастирський його людина ( якщо був помічником Гантоші)
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15.07.2021 17:19 Ответить
Была такая песня.. это значит шансов ноу, у немодных пацанов. Это про Авакова.
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15.07.2021 17:30 Ответить
Аваков жил, Аваков жив, Аваков будет жить! И украинский язык лучше Ницой изучит! Он - мужик талантливый, если нужно!
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15.07.2021 17:38 Ответить
 
 