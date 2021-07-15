Аваков не собирается баллотироваться в мэры Харькова, - СМИ

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.

Об этом со ссылкой на близкий к Авакову источник сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентству.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

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13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.