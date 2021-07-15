Аваков не собирается баллотироваться в мэры Харькова, - СМИ
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.
Об этом со ссылкой на близкий к Авакову источник сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентству.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.
Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
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+6 Ярослав Викторович
показать весь комментарий15.07.2021 16:44 Ссылка
+5 cimbitep
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+5 Дід Панас #485622
показать весь комментарий15.07.2021 16:49 Ссылка
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Там бы был на месте. Неужели против Бубы попрьот?!
Достаточно убрать одного чеботаря и все денежные потоки направятся в другой карман.
Обожаю вас, сельских политологов.