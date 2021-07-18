Версія "мавпи з гранатою" відпадає. Слідча група щодо МН17 представила в суді оновлену версію трагедії, - Ілларіонов

На процесі в Гаазі у справі про загибель малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 17 липня 2014 року Спільна слідча група (ССД) представила суду основну версію подій, що відбулися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у блозі російський оппозіціонер, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Ця версія повністю відповідає тому, що викладалося на цих сторінках протягом останніх 7 років, починаючи з 18 липня 2014 року", - підкреслив він.

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Ілларіонов написав: "Опис події, результати експертиз, свідчення свідків, перехоплення телефонних переговорів, біллінги, фото- і відеоматеріали, представлені ССД, демонструють участь чотирьох обвинувачених - І.Гіркіна, С.Дубинського, О.Пулатова, Л.Харченка - в діях щодо:

- запиту з Росії системи ППО з російським військовим екіпажем,

- підбору стартового майданчика для розміщення ЗРК "Бук-М",

- організації його транспортування,

- забезпечення його охорони.

Суду в Гаазі не були представлені матеріали, згідно з якими обвинувачені особи брали б участі в:

- віддванні наказу на запуск ракети ЗРК "Бук-М", яка збила Боїнг,

- безпосередньому виконанні цього наказу.

Навіть більше, як свідчать представлені в суді документи, включаючи переговори сепаратистів (в тому числі деякі з яких були відомі і раніше), збиття саме пасажирського лайнера виявилося для обвинувачених несподіваним, навіть шоком".

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Ілларіонов продовжив: "Про дії екіпажу "Бук-М" розповів свідок M58, який повідомив слідству, що воював на боці "ДНР" в розвідпідрозділі під командуванням "Хмурогого" - Дубинського ... Свідок розповів, що після усуннення українських сил з району Маринівки, його взвод перебував біля кукурудзяного поля з наказом - охороняти, чекаючи прориву українських військ. Хто дав наказ - свідок не знає. Поле було поруч з перехрестям і блокпостом біля Первомайського. Свідок на знімку супутника вказав місце, де він перебував.

З цього поля свідок зауважив, як близько 16:00 запустили ракету. Пізніше він почув, що це був "БУК". Він говорив, що ракету запустили "наші хлопці" і "наші війська ФСБ" - тобто російські солдати. Він не говорив про Росію як про учасника конфлікту, але говорив про окремих військовослужбовців. Свідок також розповів, що ракету запустили в пасажирський літак, який потім впав. Після цього "БУК" відкотили до дерев і п'ять хвилин по тому вивезли в напрямку Маринівки і Сніжного. Що було з ним далі - свідок не знає. Але він знає, що з чотирьох зелених ракет з білими боєголовками після запуску одна була відсутня. Він описав стан ейфорії, коли вони потрапили в літак - думали, що збили транспортний літак українських сил. Коли вони пішли на місце аварії, то були вражені: "Наші хлопці збили цивільний літак" "

Ексрадник Путіна продовжив: "Документи суду в Гаазі підтверджують висновки, зроблені автором цих рядків неодноразово, вперше ще 23 липня 2014 року на сторінках цього блогу - "Навіщо був збитий амстердамський "Боїнг"?, а потім і в ефірі ЕМ - Обкладинка. Сьогоднішній ефір на ЕМ, відповідно до яких безпосередніми виконавцями наказу зі знищення рейсу "Малайзійських авіаліній" були російські кадрові військовослужбовці, а відповідальність за переправлення "Бук-М" на окуповану українську територію і віддачу наказу на знищення пасажирського літака несе російське політичне і військове керівництво .



Представлені в Гаазі матеріали остаточно ховають версію "мавпи з гранатою", що популяризувалася протягом останніх років низкою авторів, зокрема, В. Лукашевичем, Ю.Латиніною, С. Марковою, А.Колесніковим, компанією Алмаз-Антей.



Отримані в рамках процесу в Гаазі матеріали дозволяють почати судовий процес, під час якого тепер можна буде розглянути відповідальність російських військовослужбовців і російського керівництва за вбивство 298 осіб і знищення літака. Відповідальність Росії за збиті МН17 буде розглядатися в рамках судового процесу в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі у справі 28525/20 від 10 липня 2020 року "Нідерланди проти Російської Федерації". Засідання Великої палати ЄСПЛ призначено на 24 листопада 2021 р. "

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.