Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку, - Кузьмін
Київський апеляційний суд переніс на 30 липня розгляд апеляції на продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту нардепу ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд переніс розгляд апеляції на продовження домашнього арешту народного депутата Віктора Медведчука на 30 липня", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що розгляд апеляції на продовження запобіжного заходу Медведчуку мав відбутися сьогодні.
Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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