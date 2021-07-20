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Новини Справа Медведчука
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Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку, - Кузьмін

Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку, - Кузьмін

Київський апеляційний суд переніс на 30 липня розгляд апеляції на продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту нардепу ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд переніс розгляд апеляції на продовження домашнього арешту народного депутата Віктора Медведчука на 30 липня", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що розгляд апеляції на продовження запобіжного заходу Медведчуку мав відбутися сьогодні.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

апеляція (503) Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1711) Апеляційний суд (401)


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Сейшелы,Маями,Анталия.... Эхх опять придётся по особняку шастать.🥺
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20.07.2021 12:32 Відповісти
 
 