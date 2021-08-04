Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО

Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".

Про це повідомляє пресслужба УДО, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України", - сказано в повідомленні.

В УДО зазначили, що засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків.

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"Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства", - подчеркнули в УГО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження. Покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.

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