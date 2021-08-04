Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО
Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".
Про це повідомляє пресслужба УДО, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України", - сказано в повідомленні.
В УДО зазначили, що засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків.
"Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства", - подчеркнули в УГО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження. Покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.
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понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
В уго столько дерьма физически не поместится
в ДСО (структура МВД) не может перейти дерьмо уволенное из МВД
сємєйний пОртрєт чєкіста
1920-ті, Україна
у мусорских априори презумпция невиновности при любых раскладах-хоть бей убивай под наркотой катайся-максимум уволят
У меня жена работала до декрета на госслужбе, именно такое мнение о ней у быдла вроде тебя и было, что "сидит вон в том белом важном здании, значит с утра и до ночи гребет конверты с баблом", а реальность она иная, гребут те самые 1% котоыре сидят на верхних этажах и не работают, но откуда тебе это знать?
Поставили в угол, на гречку, заставили подписать заяву и "бегунок" - 30% проделано....