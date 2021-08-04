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Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО

Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО

Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".

Про це повідомляє пресслужба УДО, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України", - сказано в повідомленні.

В УДО зазначили, що засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків.

Також читайте: Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО

"Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства", - подчеркнули в УГО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження. Покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

побиття (928) звільнення (2668) УДО (108)


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Топ коментарі
+21
який ще, у дупу, "сіловік"..?
понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
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04.08.2021 19:30
+15
Ну, все! Після "відсидки" у якомусь з ОЗУ з"явиться новий "бик"
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04.08.2021 19:43
+14
Если бы потерпевший не танцевал у Дорофеевой, его бы вообще не нашли....
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04.08.2021 19:35
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який ще, у дупу, "сіловік"..?
понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
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04.08.2021 19:30 Відповісти
Ну, все! Після "відсидки" у якомусь з ОЗУ з"явиться новий "бик"
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04.08.2021 19:43 Відповісти
Поганому "танцору" і "сіловіки УГО" мішають
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05.08.2021 10:44 Відповісти
в УГО перешли почти все менты из расформированного ДПС, беркута и кобры.. и сколько там еще таких отморозков? тьма. нужен полиграф-полиграфыч для всех без исключения...
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04.08.2021 19:30 Відповісти
Не в уго, а в дсо, а это разные структуры.
В уго столько дерьма физически не поместится
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04.08.2021 19:48 Відповісти
речь именно про УГО.
в ДСО (структура МВД) не может перейти дерьмо уволенное из МВД
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04.08.2021 21:10 Відповісти
как показывает практика - может
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05.08.2021 01:39 Відповісти
какая практика?
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05.08.2021 08:53 Відповісти
в УГО всего около 2,5 тыс. сотрудников.
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05.08.2021 01:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/488879 Управление Государственной Охраны. Какие там могут быть ДПС и беркута? Туда берут только мазанных, а те мелковаты.
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04.08.2021 20:06 Відповісти
он просто не понимает уровень УГО .при кучме и при юще звонок с УГО был равносилен звонку с АП при яныке уже не знаю как было .
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04.08.2021 21:39 Відповісти
Ну да,долбанул человека до комы,а его просто с работы уволили -еще небось временно ...
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04.08.2021 19:32 Відповісти
Если бы потерпевший не танцевал у Дорофеевой, его бы вообще не нашли....
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04.08.2021 19:35 Відповісти
Як би це сталося у кацапстані - набутилкіно-скалєнвставанії то не найшли б 99% . Слава Богу й свідомим Українцям що Україна відривається від кацапстанскої федерастії.
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04.08.2021 20:18 Відповісти
Добре, але де слідчі дії? Де підозра про скоєння злочину? Де кримінальна відповідальність?
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04.08.2021 23:54 Відповісти
то, что его уволили это совсем третье событие, никак не связанное с первыми двумя, расследование идет вроде как, просто теперь он в ожидании суда - безработный.
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05.08.2021 01:41 Відповісти
Потім поновлят ,з компенсацією за вимушений прогул !!!))))
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04.08.2021 19:35 Відповісти
Чому "Тільки звільнили"? - він вже у СІЗО сидить.
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04.08.2021 22:18 Відповісти
а ещё наверянка за квартплату у него долг и картошка на огороде уже подходит, тоже нужно приплести к совершенно не связанным друг с другом событиям?
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05.08.2021 01:42 Відповісти
Кадровика вслед нужно гнать с..ными тряпками.
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04.08.2021 19:33 Відповісти
І тих, хто рекомендував.
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05.08.2021 11:04 Відповісти
Згоден на всi сто
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05.08.2021 11:42 Відповісти
Все як за совка ,зірвали погони до суда, і ми білі та пухнасті !!!)))
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04.08.2021 19:34 Відповісти
традіциі, знаєтє лі

сємєйний пОртрєт чєкіста
1920-ті, Україна

Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО - Цензор.НЕТ 456
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04.08.2021 19:46 Відповісти
Классная фотка! Разница в возрасте детишек не более 10-12 месяцев. Как говорится- не вынимая трудился. Только левольверт люриционный не засовывал. Стрелял и стрелял, урод.
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04.08.2021 19:51 Відповісти
А ві думаете что-то изменилось? Сейчас не пастреливают?
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04.08.2021 23:06 Відповісти
В недоразвитом обществе принципы морали определяли нормальные мужики. А теперь, когда общество развилось до вырождения и переезда на кладбище мораль определяется евреями и ***********. Абсолют морали будет достигнут когда все общество станет кладбищем.
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04.08.2021 19:49 Відповісти
Кацапстан він такий, ви точно описали.
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04.08.2021 20:16 Відповісти
несправедливо. если бы танцор разбил харю этому мусору то уде сухари сушил бы.
у мусорских априори презумпция невиновности при любых раскладах-хоть бей убивай под наркотой катайся-максимум уволят
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04.08.2021 20:39 Відповісти
Охренено, обосрался работник вашей шараги, и вы его просто кышнули?? А так можно было??? Т.е. привлечь ублюдка как вы не можете, а вот уволить вы его можете "задним числом"?? Коммунизм сраный уже лет 30 не строим, а система работает все так же.. Когда этому моразму у же конец прийдет??
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04.08.2021 21:01 Відповісти
ти само зрозуміло, що ти напейсало?
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04.08.2021 22:09 Відповісти
что ты городишь? ты сам сбя вообще читаешь хоть иногда? емаё... и они голосуют...
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05.08.2021 01:44 Відповісти
Ну чому "Безпалова" ? Його прізвище Безпалий! Так і в паспортних столах СРСР проводилась русифікація. Головному редактору Ю.Бутусову - візміть на роботу україноцентричних редакторів.
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04.08.2021 21:49 Відповісти
на держслужбі мабуть 99% курволайна
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04.08.2021 22:39 Відповісти
зайди в районную и областную администрации, оглядись, там 99% персонала - простые люди на госслужбе, работающие за копейки с нагрузкой за два сотрудника и сидят с 9 до 9, а то и дольше, если начальник на месте.
У меня жена работала до декрета на госслужбе, именно такое мнение о ней у быдла вроде тебя и было, что "сидит вон в том белом важном здании, значит с утра и до ночи гребет конверты с баблом", а реальность она иная, гребут те самые 1% котоыре сидят на верхних этажах и не работают, но откуда тебе это знать?
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05.08.2021 01:49 Відповісти
А толку с их работы? Бумажки цикулируют без толку. А сотни трутней получают зарплату с непонятным результатом работы.
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05.08.2021 08:26 Відповісти
ну тебе то виднее, города ведь живут самотеком, всё само по себе, а как только один такой "трутень" выбывает на больничное и другой "трутень-коллега" не справляется так сразу дятлы вроде тебя и твоего кореша выше - начинают скулить и ныть, что за беспорядок, почему ничего не работает, где мой автобус, почему заправка закрыта, почему я так долго в очереди сижу и где моя справка, почему мусор под домом третий день не вывозят итд итп.
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06.08.2021 01:00 Відповісти
в рюкзаковскую полицию наверное пойдет. ценный кадр.
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05.08.2021 04:47 Відповісти
... терь и тот танцором станет
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05.08.2021 05:20 Відповісти
"...уволили из УГО...."
Поставили в угол, на гречку, заставили подписать заяву и "бегунок" - 30% проделано....
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05.08.2021 12:31 Відповісти
 
 