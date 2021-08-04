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Силовика Беспалова, избившего танцора Гончаренко, уволили из УГО

Силовика Беспалова, избившего танцора Гончаренко, уволили из УГО

Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".

Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - сказано в сообщении.

В УГО отметили, что осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких поступков.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - подчеркнули в УГО.

Смотрите: Танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО: Его отстранили. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО

Автор: 

избиение (9791) увольнение (2674) УГО (179)


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Топ комментарии
+21
який ще, у дупу, "сіловік"..?
понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
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04.08.2021 19:30
+15
Ну, все! Після "відсидки" у якомусь з ОЗУ з"явиться новий "бик"
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04.08.2021 19:43
+14
Если бы потерпевший не танцевал у Дорофеевой, его бы вообще не нашли....
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04.08.2021 19:35
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який ще, у дупу, "сіловік"..?
понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
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04.08.2021 19:30 Ответить
Ну, все! Після "відсидки" у якомусь з ОЗУ з"явиться новий "бик"
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04.08.2021 19:43 Ответить
Поганому "танцору" і "сіловіки УГО" мішають
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05.08.2021 10:44 Ответить
в УГО перешли почти все менты из расформированного ДПС, беркута и кобры.. и сколько там еще таких отморозков? тьма. нужен полиграф-полиграфыч для всех без исключения...
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04.08.2021 19:30 Ответить
Не в уго, а в дсо, а это разные структуры.
В уго столько дерьма физически не поместится
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04.08.2021 19:48 Ответить
речь именно про УГО.
в ДСО (структура МВД) не может перейти дерьмо уволенное из МВД
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04.08.2021 21:10 Ответить
как показывает практика - может
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05.08.2021 01:39 Ответить
какая практика?
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05.08.2021 08:53 Ответить
в УГО всего около 2,5 тыс. сотрудников.
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05.08.2021 01:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/488879 Управление Государственной Охраны. Какие там могут быть ДПС и беркута? Туда берут только мазанных, а те мелковаты.
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04.08.2021 20:06 Ответить
он просто не понимает уровень УГО .при кучме и при юще звонок с УГО был равносилен звонку с АП при яныке уже не знаю как было .
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04.08.2021 21:39 Ответить
Ну да,долбанул человека до комы,а его просто с работы уволили -еще небось временно ...
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04.08.2021 19:32 Ответить
Если бы потерпевший не танцевал у Дорофеевой, его бы вообще не нашли....
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04.08.2021 19:35 Ответить
Як би це сталося у кацапстані - набутилкіно-скалєнвставанії то не найшли б 99% . Слава Богу й свідомим Українцям що Україна відривається від кацапстанскої федерастії.
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04.08.2021 20:18 Ответить
Добре, але де слідчі дії? Де підозра про скоєння злочину? Де кримінальна відповідальність?
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04.08.2021 23:54 Ответить
то, что его уволили это совсем третье событие, никак не связанное с первыми двумя, расследование идет вроде как, просто теперь он в ожидании суда - безработный.
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05.08.2021 01:41 Ответить
Потім поновлят ,з компенсацією за вимушений прогул !!!))))
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04.08.2021 19:35 Ответить
Чому "Тільки звільнили"? - він вже у СІЗО сидить.
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04.08.2021 22:18 Ответить
а ещё наверянка за квартплату у него долг и картошка на огороде уже подходит, тоже нужно приплести к совершенно не связанным друг с другом событиям?
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05.08.2021 01:42 Ответить
Кадровика вслед нужно гнать с..ными тряпками.
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04.08.2021 19:33 Ответить
І тих, хто рекомендував.
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05.08.2021 11:04 Ответить
Згоден на всi сто
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05.08.2021 11:42 Ответить
Все як за совка ,зірвали погони до суда, і ми білі та пухнасті !!!)))
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04.08.2021 19:34 Ответить
традіциі, знаєтє лі

сємєйний пОртрєт чєкіста
1920-ті, Україна

Силовика Беспалова, який побив танцюриста Гончаренка, звільнили з УДО - Цензор.НЕТ 456
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04.08.2021 19:46 Ответить
Классная фотка! Разница в возрасте детишек не более 10-12 месяцев. Как говорится- не вынимая трудился. Только левольверт люриционный не засовывал. Стрелял и стрелял, урод.
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04.08.2021 19:51 Ответить
А ві думаете что-то изменилось? Сейчас не пастреливают?
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04.08.2021 23:06 Ответить
В недоразвитом обществе принципы морали определяли нормальные мужики. А теперь, когда общество развилось до вырождения и переезда на кладбище мораль определяется евреями и ***********. Абсолют морали будет достигнут когда все общество станет кладбищем.
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04.08.2021 19:49 Ответить
Кацапстан він такий, ви точно описали.
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04.08.2021 20:16 Ответить
несправедливо. если бы танцор разбил харю этому мусору то уде сухари сушил бы.
у мусорских априори презумпция невиновности при любых раскладах-хоть бей убивай под наркотой катайся-максимум уволят
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04.08.2021 20:39 Ответить
Охренено, обосрался работник вашей шараги, и вы его просто кышнули?? А так можно было??? Т.е. привлечь ублюдка как вы не можете, а вот уволить вы его можете "задним числом"?? Коммунизм сраный уже лет 30 не строим, а система работает все так же.. Когда этому моразму у же конец прийдет??
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04.08.2021 21:01 Ответить
ти само зрозуміло, що ти напейсало?
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04.08.2021 22:09 Ответить
что ты городишь? ты сам сбя вообще читаешь хоть иногда? емаё... и они голосуют...
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05.08.2021 01:44 Ответить
Ну чому "Безпалова" ? Його прізвище Безпалий! Так і в паспортних столах СРСР проводилась русифікація. Головному редактору Ю.Бутусову - візміть на роботу україноцентричних редакторів.
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04.08.2021 21:49 Ответить
на держслужбі мабуть 99% курволайна
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04.08.2021 22:39 Ответить
зайди в районную и областную администрации, оглядись, там 99% персонала - простые люди на госслужбе, работающие за копейки с нагрузкой за два сотрудника и сидят с 9 до 9, а то и дольше, если начальник на месте.
У меня жена работала до декрета на госслужбе, именно такое мнение о ней у быдла вроде тебя и было, что "сидит вон в том белом важном здании, значит с утра и до ночи гребет конверты с баблом", а реальность она иная, гребут те самые 1% котоыре сидят на верхних этажах и не работают, но откуда тебе это знать?
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05.08.2021 01:49 Ответить
А толку с их работы? Бумажки цикулируют без толку. А сотни трутней получают зарплату с непонятным результатом работы.
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05.08.2021 08:26 Ответить
ну тебе то виднее, города ведь живут самотеком, всё само по себе, а как только один такой "трутень" выбывает на больничное и другой "трутень-коллега" не справляется так сразу дятлы вроде тебя и твоего кореша выше - начинают скулить и ныть, что за беспорядок, почему ничего не работает, где мой автобус, почему заправка закрыта, почему я так долго в очереди сижу и где моя справка, почему мусор под домом третий день не вывозят итд итп.
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06.08.2021 01:00 Ответить
в рюкзаковскую полицию наверное пойдет. ценный кадр.
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05.08.2021 04:47 Ответить
... терь и тот танцором станет
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05.08.2021 05:20 Ответить
"...уволили из УГО...."
Поставили в угол, на гречку, заставили подписать заяву и "бегунок" - 30% проделано....
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05.08.2021 12:31 Ответить
 
 