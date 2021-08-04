Силовика Беспалова, избившего танцора Гончаренко, уволили из УГО
Управление государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве избил танцора шоу-балета "DOROFEEVA".
Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - сказано в сообщении.
В УГО отметили, что осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких поступков.
"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - подчеркнули в УГО.
Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
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понабиралися тут касабського жаргону
охоронець - і квит... на вихід
В уго столько дерьма физически не поместится
в ДСО (структура МВД) не может перейти дерьмо уволенное из МВД
сємєйний пОртрєт чєкіста
1920-ті, Україна
у мусорских априори презумпция невиновности при любых раскладах-хоть бей убивай под наркотой катайся-максимум уволят
У меня жена работала до декрета на госслужбе, именно такое мнение о ней у быдла вроде тебя и было, что "сидит вон в том белом важном здании, значит с утра и до ночи гребет конверты с баблом", а реальность она иная, гребут те самые 1% котоыре сидят на верхних этажах и не работают, но откуда тебе это знать?
Поставили в угол, на гречку, заставили подписать заяву и "бегунок" - 30% проделано....