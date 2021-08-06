Захоплення Кабміну: міністр у справах ветеранів Лапутіна просить відпустити підозрюваного Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна просить відпустити затриманого в будівлі Кабінету Міністрів з гранатою ветерана Володимира Прохнича на поруки.

Відповідне клопотання вона направила до Печерського райсуду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Підозрюваний Прохнич В.В. характеризується з позитивної сторони, є учасником російсько-української війни, неодноразово був поранений під час захисту незалежності і територіальної цілісності України, має черепно-мозкову травму. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався", - вказала міністр.

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Лапутіна просить відпустити Прохнича на поруки директора госпіталю "Лісова поляна" Ксенії Возніциної.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.