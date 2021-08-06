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Захоплення Кабміну: міністр у справах ветеранів Лапутіна просить відпустити підозрюваного Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Захоплення Кабміну: міністр у справах ветеранів Лапутіна просить відпустити підозрюваного Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна просить відпустити затриманого в будівлі Кабінету Міністрів з гранатою ветерана Володимира Прохнича на поруки.

Відповідне клопотання вона направила до Печерського райсуду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Підозрюваний Прохнич В.В. характеризується з позитивної сторони, є учасником російсько-української війни, неодноразово був поранений під час захисту незалежності і територіальної цілісності України, має черепно-мозкову травму. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався", - вказала міністр.

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Лапутіна просить відпустити Прохнича на поруки директора госпіталю "Лісова поляна" Ксенії Возніциної.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

Захоплення Кабміну: міністр у справах ветеранів Лапутіна просить відпустити підозрюваного Прохнича на поруки 01

Автор: 

запобіжний захід (484) Міністерство у справах ветеранів (304) поруки (22) Лапутіна Юлія (65) Прохнич Володимир (15)


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Топ коментарі
+5
Ви скільки класів закінчили?
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06.08.2021 18:07
+5
Захватил? Кабмин? А как там захваченные кабминцы? Шмыгаль выжил?
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06.08.2021 18:18
+5
Писати з помилками це не гумор.
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06.08.2021 18:32
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возьмут на паруки и када будут отпускать, пусть отдадут гранату, тоже на паруки
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06.08.2021 17:51 Відповісти
Ви скільки класів закінчили?
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06.08.2021 18:07 Відповісти
юмор разный бывает
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06.08.2021 18:17 Відповісти
Писати з помилками це не гумор.
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06.08.2021 18:32 Відповісти
а гранату отдать на поруки? звучит лучше- атдать гранату на паруки
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06.08.2021 18:37 Відповісти
могу и по англицки-my education is quite decent 2 I received a diploma in England
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06.08.2021 18:41 Відповісти
Чомусь так і подумав, що Ви завстидаєтесь відповісти на моє питання.
А стосовно так званого "Гумору", то щось не бачу, аби ще хтось посміхався, окрім самого автора. Ви, часом, не з 95-го Кварталу?
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06.08.2021 18:38 Відповісти
я далек от 95 квартала,равноудаленно как и от свыней
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06.08.2021 18:43 Відповісти
и я далек от юмора 95 квартала,
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06.08.2021 18:46 Відповісти
а образование мое вполне приличное, второй диплом в англии получал
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06.08.2021 18:38 Відповісти
Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки - Цензор.НЕТ 7051
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06.08.2021 18:10 Відповісти
и свыня тоже свыня, и орел тоже орел
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06.08.2021 18:18 Відповісти
И дебил тоже дебил.
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06.08.2021 18:26 Відповісти
Захватил? Кабмин? А как там захваченные кабминцы? Шмыгаль выжил?
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06.08.2021 18:18 Відповісти
Выжить выжил,вот только обосрался.
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06.08.2021 20:01 Відповісти
Респект фермеру
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06.08.2021 19:29 Відповісти
Треба просувати ідею надання всім ветеранам російсько-української недоторканості.
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06.08.2021 19:29 Відповісти
 
 