УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 746 77
ВР (11731) герб (69) Зеленський (17459) позачергове засідання (214) Кравчук Євгенія (362)

Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, -

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної Ради для розгляду питання затвердження Великого герба України.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроєкт про Великий герб. Комітет розглянув цей проєкт ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила Кравчук.

Нардепка припускає, що на засіданні запропонований президентом законопроєкт буде схвалений лише в першому читанні, а не в цілому.

"У першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила "слуга народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі. ФОТО

Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.

Як повідомлялося, в червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний Герб України.

Пізніше Рада включила законопроєкт про великий Державний Герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+58
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1384
показати весь коментар
17.08.2021 22:08
+31
Мальчик Вовочка хочет войти в Историю. Поздно, Вовочка, в историю ты уже вляпался. По самые не балуй.
показати весь коментар
17.08.2021 22:11
+27
це газіровано, як по 3 коп.
це пломбірно, як по 15 коп.
це колбасно, як по 2.20
це зебільно як у березні 2019 - го
показати весь коментар
17.08.2021 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снова обнюхался бубочка, новый кокс завезли гундосику
показати весь коментар
17.08.2021 22:08 Відповісти
ему нужен закон про капитуляцию принять
показати весь коментар
17.08.2021 22:12 Відповісти
Ну так )))) в Одессе изъяли партию в бананах😂🤣🥳
показати весь коментар
18.08.2021 02:19 Відповісти
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1384
показати весь коментар
17.08.2021 22:08 Відповісти
це газіровано, як по 3 коп.
це пломбірно, як по 15 коп.
це колбасно, як по 2.20
це зебільно як у березні 2019 - го
показати весь коментар
17.08.2021 22:14 Відповісти
наше завдання зловити падло, до того, як воно встигне втекти (вивчати дороги, що ведуть до аеродромів навколо Києва)
показати весь коментар
17.08.2021 22:26 Відповісти
там може бути підземний хід з вагонетками
показати весь коментар
18.08.2021 07:02 Відповісти
в дооопрацювання до другого читання - додати сечу під півнями
показати весь коментар
17.08.2021 22:22 Відповісти
Автор вже підправив... Можна в обох читаннях відразу...
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6074
показати весь коментар
17.08.2021 22:51 Відповісти
Профільний комітет схвалює. За основу і в цілому, прошу прогодувати!
показати весь коментар
18.08.2021 07:35 Відповісти
шЫдевр!
показати весь коментар
17.08.2021 22:38 Відповісти
клядь, заморочился же кто-то, много у нас десигнеров разных в киеве )))
показати весь коментар
17.08.2021 22:39 Відповісти
какой проект, сразу в раду, на утверждение
показати весь коментар
17.08.2021 22:40 Відповісти
о, петя-петушок и снова петя-петушок.
показати весь коментар
18.08.2021 06:48 Відповісти
Мальчик Вовочка хочет войти в Историю. Поздно, Вовочка, в историю ты уже вляпался. По самые не балуй.
показати весь коментар
17.08.2021 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PPF3UT6x5hs&t=1s - питухи гербы инсталяции........ а вовачка
будет выполнять иструкции вована питерского которые ему привезёт фрау штази
показати весь коментар
17.08.2021 22:15 Відповісти
Никаких кремлёвских гербов нам не надо.У нас уже есть прекрасный герб. А из рук Зеленского - всё отрава....
показати весь коментар
17.08.2021 22:16 Відповісти
це сране клованське чмо, хоче принизити українців і Україну, протягнувши оцей несмак в якості нашого герба
зюзя, ти дограєшся!
показати весь коментар
17.08.2021 22:16 Відповісти
Вальодя, тебе бункерфюрер уже не скажет "гуд, Вальдемар, гуд". Ты всрався как и твой петух перед ОПой.
показати весь коментар
17.08.2021 22:16 Відповісти







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 6 ч

Ці ... представляли Україну на перемовинах з конгресом США щодо безпеки та оборони.
Я сподіваюся, вам так само соромно, як мені.

Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4663
показати весь коментар
17.08.2021 22:17 Відповісти
За два роки стільки ганьби,що вже пох.
показати весь коментар
17.08.2021 22:19 Відповісти
Не читайте новости о зеленом говне, соблюдайте информационную гигиену.
показати весь коментар
17.08.2021 22:22 Відповісти







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA





У Мінськ завітав генералітет КНР: провели потаємні перемовини з режимом Лукашенки. Вірогідно, йшлося про поставки китайської зброї та військові навчання з КНР біля кордону України. Також армія Білорусі, як і війська РФ, перейшла на китайську техніку на тренуваннях у КНР.

Тепер можна сміливо очікувати на прибуття китайських танків на російські навчання «Запад 2021» цього вересня. Китай з кожним днем підкреслює, що є загрозою для нацбезпеки та оборони України. Але Верещук, Арахамія та Єрмак про знати не хочуть.
показати весь коментар
17.08.2021 22:37 Відповісти
Партію кокаїну на днях не ловили випадково?
показати весь коментар
17.08.2021 22:19 Відповісти
Одесі 60 кг чотири дні назад.Йде дегустація.
показати весь коментар
17.08.2021 22:28 Відповісти
Чего кошака не кормили.
показати весь коментар
17.08.2021 22:20 Відповісти
Твою же ж мать,сраный ты криворожский дурак. Что,более насущных проблем нет? Жесть просто.
показати весь коментар
17.08.2021 22:20 Відповісти
Коли собаці нема що робити ,то вона займається більш корисною справою,ніж геральдика, ,доглядає власну гігієну !!!)))
показати весь коментар
17.08.2021 22:20 Відповісти
Все у нас хорошо только большого герба не хватает...
показати весь коментар
17.08.2021 22:20 Відповісти
"Им би понедельники ,взять и отменить....." !!!)))
показати весь коментар
17.08.2021 22:23 Відповісти
А успеет до того, как надо будет с**бываться из Украины?
показати весь коментар
17.08.2021 22:21 Відповісти
Какой срочный и неотложный вопрос в наше время
показати весь коментар
17.08.2021 22:21 Відповісти
А чому Зєлєнскій не ініціював справді важливе засідання щодо тарифів і нової хвилі КОВІД-19? Цікаві у главзебіла пріоритети. Все про нарід, який за великим гербом світу не бачить думає.
показати весь коментар
17.08.2021 22:22 Відповісти
шмаркля - чмо без смаку та мiзкiв, висране махровими,провiнцiйними,зкацапленими совками.
показати весь коментар
17.08.2021 22:23 Відповісти
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3774 Теперь заживём.
показати весь коментар
17.08.2021 22:23 Відповісти
Хоть бы к 30 летию не позорились. Надеюсь вову пошлют, не хочется с таким страшным гербом быть. Посмешище
показати весь коментар
17.08.2021 22:23 Відповісти
Наследникам коммунистов не ймется убить Украинский Герб Тризуб. Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5413
показати весь коментар
17.08.2021 22:24 Відповісти
А в верхней части герба виднеется шестиконечная звезда...
показати весь коментар
17.08.2021 22:24 Відповісти
И правда, только заметил.
показати весь коментар
17.08.2021 22:31 Відповісти
і нах. похабити наш прекрасний герб? тою "великою" інсталяцією навколо нього?
показати весь коментар
17.08.2021 22:25 Відповісти
Можна мавпу вивести з квартала на Банкову, але вивести квартал з мавпи - неможливо. Бубочка був шоуменом - шоуменом і залишився, це його стеля.
показати весь коментар
17.08.2021 22:26 Відповісти
"Кінець епохи брехні": «Слуга народу» задекларувала розкішне авто Infinity як сільгосптехніку
Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень.
Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».
Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень.

Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК.
Дата подання інформації - 2 серпня.
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3348

"Главком"
показати весь коментар
17.08.2021 22:27 Відповісти
Буде на ньому орати та гній вивозити !!!)))
показати весь коментар
17.08.2021 22:44 Відповісти
Затвердження "Великого герба" у вбогій, економічно роздовбаній, корумпованій країні дегенератами яких не поважають в світі робить з України "бандустан". Сором і ганьба всім хто цим переймається. Я точно ніколи ні за яких обставин не прийму і не визнаю цей всраний "жидівський герб зе".
показати весь коментар
17.08.2021 22:29 Відповісти
ЗІРКА СІОНА НАД ТРИЗУБОМ
показати весь коментар
17.08.2021 22:46 Відповісти
Взагалі-то в Українській геральдиці зірка - традиційний елемент Тільки не шестикутна, а восьмикутна І означає вона "віфлеємську зірку" - символ християнства Знайди в Гуглі зображення прапора Хмельницького - подивися! І на прапорах запорожських вона часто присутня!
А щодо "Великого герба і "купи всього" - то подивися зображення герба тієї ж Великобританії Золотий лев і козак з мушкетом у якості елементів "Великого герба" пропонувалися ще Григорієм Нарбутом, відомим художником - творцем символіки УНР Вони символізували "соборність" - злуку Східної та Західної України Лев - символ Галицько-Волинського князівства Козак з мушкетом - символ Війська Запорізького, що було основою Гетьманщини Князівська корона - символ Великого князівства Київського
Якщо я стану на твої позиції, то можу розкритикувать і "доколупаться" до самого "тризуба" - бо це гербовий знак чужоземної варязької династії (щоб ти знав - Володимир Великий перед прийняттям християнства свою династію змінив (монархи мають таке право - одні Віндзори чого варті) Так от - у "Слові о полку Ігореве" потомки Володимира іменуються не "Перуновими внуками" а "Даждьбожими" (Внук бога" - язичницька титулатура племінного князя у східних слов"ян) Але ж Святослав - батько Володимира був "Перуновим внуком" - це вказано у мирному договорі між ним і імператором Цимісхієм! А Даждьбог - це бог древлян! І його символ - "золоте сонце" (Того в билінах Володимир - "Красне сонечко" а не "Громовержець" Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5741 Тобто він "Володимир Древлянський") Так що "мізки їб**ть можна до нескінченності
Он пишуть -"у лева дві ліві ноги"!!! А у чехів лев з двома хвостами! І ніхто не "заморочується!!!
Геральдика - це велика наука символів І допускать туди дилетантів - дуже небезпечно (Один шеврон ЗСУ перших років незалежності чого вартий - його не інакше як "урожай" не називали)
А "Великий герб" доопрацювать в деталях з залученням, наприклад, геральдистів німецьких і французських (саме у них геральдика розвивалася віками як наука - академія ціла була у Регенсбурзі при Священній Римській імперії) і прийнять - від цього нікому гірше не стане!
показати весь коментар
18.08.2021 07:43 Відповісти
Все на що Ви вказуєте, безумовно, має місце. Але, наскільки мені відомо, жодна країна не розмістила чужорідну сіоністську шестигранну зірку зверху над своїм древнім національним символом (у нас це тризуб) бо це буде означати підлеглість жидам. Навіть до христианства сіоністська зірка ніякого стосунку не має на що Ви самі звертаєте увагу. Ми не імперія і "великий герб" нам не потрібен взагалі.
показати весь коментар
18.08.2021 15:04 Відповісти
Я не бачив "зірки Давида" на варіантах герба Може я просто не бачив зображення саме того пропонованого варіанту? Або це "гвалт" "на пустому місці"? ТО чого тут стоїть "вереск"?
А питання "Великого герба" ставилося ще сотню років тому - коли наші батьки ще не народилися - просто "Блазню" підсунули "дійство" що повинно показать народу як він "трудиться" - от і "роздули срач"!!!
показати весь коментар
18.08.2021 15:48 Відповісти
На "зірку Давида" і гербі можете подивитися в заголовку статті. Саме це вони і хочуть проголосувати.
показати весь коментар
18.08.2021 16:04 Відповісти
А є десь офіційно на сайті викладений запропонований варіант? А то у нас на "Цензорі" "писарчуки" можуть "втулить" "шопопало"!!! Не раз уже з подібним стикався! Бутусову пора з своєю ріднею тут розібраться - неграмотні, українською мовою не володіють в достатній мірі, публікують недостатньо достовірну інформацію і фотографії - я вже не перший рік матюкаюся!
показати весь коментар
18.08.2021 16:58 Відповісти
Я так розумію що отой остаточний варіант тут і представлено, особливо враховуючи зе-менталітет "какая разніца".
показати весь коментар
18.08.2021 17:31 Відповісти
Для мене нічого не зрозуміло! І взагалі - поки тут усі "на гімно сходили" - "бобік здох" і голосування не відбулося ВСЕ - ТИША До нового приступу шизофренії!
показати весь коментар
18.08.2021 18:21 Відповісти
Как мне кажется, проблема именно в том, что они хотят принять именно здесь и сейчас. А всей стране потом с этим жить. И плевать им на геральдистов. Клоунам главное, чтобы было красиво. Поэтому я бы отложил рассмотрение проекта герба до прихода нормальной власти. Этот вопрос точно не горит. Кстати, оставить только малый герб - не самый плохой вариант.
показати весь коментар
18.08.2021 16:37 Відповісти
У нас есть герб Украины. Тризуб. Большой и Малый. Без всяких финтифлюшек , ягодок и корон. Всем понятный и лаконичный как и должно быть
показати весь коментар
17.08.2021 22:41 Відповісти
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3964
показати весь коментар
17.08.2021 22:41 Відповісти
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён при одном условии: если дядя Лион позволит./ Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
показати весь коментар
17.08.2021 22:41 Відповісти
заняться больше нечем, нужно стремный герб пропихивать..
показати весь коментар
17.08.2021 22:42 Відповісти
Не можна приймати "великий герб"! Тридцять років Бог уберігав нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і можуть одночасно бути на різних гербах. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
показати весь коментар
17.08.2021 22:58 Відповісти
Задовбали зі своїм бальшим гєрбом. Коли затверджували тризуб, як герб, пішли на компроміс з комуняками, пообіцявши в майбутньому сховати тризуб в нашаруванні всяких калин-малин-козаків. Комуняк нема, а їхні хатєлки до нині намагаються втелющити. Уявляю як виглядав би німецький стилізований орел в компанії всяких звіряток і листочків.
показати весь коментар
17.08.2021 23:13 Відповісти
Суета Зеленского с гербом очередной развод украинцев. На гербе изображён козак-запорожец. С казачеством у евреев всегда были сложные отношения. При где-то Бланке был Свердлов как сейчас Зеленский при Коломойском. Свердлов подписал циркулярное письмо ЦК ВКП(б) о ликвидации казачества на Дону и Кубани. Украинцы в казачестве были в большинстве. И не только на Кубани. К примеру, артист всех времён и народов Микола Яковченко, Довгоносик в Степах України, был из донских козаков.
показати весь коментар
17.08.2021 23:36 Відповісти
Это точно не задача первостепенной значимости. Да и привыкли мы к Тризубу ,можно сказать срослись....Мне так ничего другого и не надо. А шоумен в своем репертуаре . Единственное что умеет -театральные представления. Но ,делать шоу из юбилея страны по правилам развеселого кабаре - это перебор! Мальчонке не долго осталось ,а за державу обидно!
показати весь коментар
17.08.2021 23:40 Відповісти
если прогнутся, то следующим будет гимн.
показати весь коментар
18.08.2021 00:06 Відповісти
у Зелі Мікроба якись хворобливий потяг до всього Великого.. його треба показати профільним лікарям..
водночас преп.здун займається чим завгодно аби не тим, чим має займатися за Конституцією..
- воно, дурне (чи зрадник), зі своїми жлобами-малоросами просрало вже майже все, здобуте Порохом і Українцями..(
показати весь коментар
18.08.2021 00:33 Відповісти
враги паскудные
показати весь коментар
18.08.2021 00:37 Відповісти
Этот Герб что сделали какой то сильно некрасивый.
показати весь коментар
18.08.2021 00:37 Відповісти
Вы прямо-таки дипломат ... Даже на пивную бутылку это стыдно приклеить , хотят опозорить Украину в очередной раз ...
показати весь коментар
18.08.2021 00:43 Відповісти
"большой герб" - спроба розмити тризуб, який кацапам колить очі

just keep it simple
показати весь коментар
18.08.2021 00:42 Відповісти
Флаг Украины нельзя топтать ногами. Герб 95 квартала не годится.
показати весь коментар
18.08.2021 04:27 Відповісти
этот герб неплохой, лучше, чем тот кич с архангелом.
показати весь коментар
18.08.2021 06:49 Відповісти
Пусть принимают. Может быть это станет единственным богоугодным делом для страны, на которое они способны. Больше от этой шоблы нечего ждать!
показати весь коментар
18.08.2021 07:23 Відповісти
Лев на гербе - это кот в сапогах, ностальгия о советских мультиках. Взросление, видимо, не удалось.
показати весь коментар
18.08.2021 07:42 Відповісти
читайте ст.20 конституции, чтоб быть в теме.
показати весь коментар
18.08.2021 08:46 Відповісти
Зеленечмо,не паскудь наші символи!
показати весь коментар
18.08.2021 09:15 Відповісти
Самая большая сейчас проблема.
показати весь коментар
18.08.2021 10:19 Відповісти
 
 