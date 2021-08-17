Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения вопроса утверждения Большого герба Украины.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила Кравчук.
Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.
"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила "слуга народа".
Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.
Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.
Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.
14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.
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це пломбірно, як по 15 коп.
це колбасно, як по 2.20
це зебільно як у березні 2019 - го
будет выполнять иструкции вована питерского которые ему привезёт фрау штази
зюзя, ти дограєшся!
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 6 ч
Ці ... представляли Україну на перемовинах з конгресом США щодо безпеки та оборони.
Я сподіваюся, вам так само соромно, як мені.
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
У Мінськ завітав генералітет КНР: провели потаємні перемовини з режимом Лукашенки. Вірогідно, йшлося про поставки китайської зброї та військові навчання з КНР біля кордону України. Також армія Білорусі, як і війська РФ, перейшла на китайську техніку на тренуваннях у КНР.
Тепер можна сміливо очікувати на прибуття китайських танків на російські навчання «Запад 2021» цього вересня. Китай з кожним днем підкреслює, що є загрозою для нацбезпеки та оборони України. Але Верещук, Арахамія та Єрмак про знати не хочуть.
Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень.
Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».
Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень.
Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК.
Дата подання інформації - 2 серпня.
"Главком"
А щодо "Великого герба і "купи всього" - то подивися зображення герба тієї ж Великобританії Золотий лев і козак з мушкетом у якості елементів "Великого герба" пропонувалися ще Григорієм Нарбутом, відомим художником - творцем символіки УНР Вони символізували "соборність" - злуку Східної та Західної України Лев - символ Галицько-Волинського князівства Козак з мушкетом - символ Війська Запорізького, що було основою Гетьманщини Князівська корона - символ Великого князівства Київського
Якщо я стану на твої позиції, то можу розкритикувать і "доколупаться" до самого "тризуба" - бо це гербовий знак чужоземної варязької династії (щоб ти знав - Володимир Великий перед прийняттям християнства свою династію змінив (монархи мають таке право - одні Віндзори чого варті) Так от - у "Слові о полку Ігореве" потомки Володимира іменуються не "Перуновими внуками" а "Даждьбожими" (Внук бога" - язичницька титулатура племінного князя у східних слов"ян) Але ж Святослав - батько Володимира був "Перуновим внуком" - це вказано у мирному договорі між ним і імператором Цимісхієм! А Даждьбог - це бог древлян! І його символ - "золоте сонце" (Того в билінах Володимир - "Красне сонечко" а не "Громовержець" Тобто він "Володимир Древлянський") Так що "мізки їб**ть можна до нескінченності
Он пишуть -"у лева дві ліві ноги"!!! А у чехів лев з двома хвостами! І ніхто не "заморочується!!!
Геральдика - це велика наука символів І допускать туди дилетантів - дуже небезпечно (Один шеврон ЗСУ перших років незалежності чого вартий - його не інакше як "урожай" не називали)
А "Великий герб" доопрацювать в деталях з залученням, наприклад, геральдистів німецьких і французських (саме у них геральдика розвивалася віками як наука - академія ціла була у Регенсбурзі при Священній Римській імперії) і прийнять - від цього нікому гірше не стане!
А питання "Великого герба" ставилося ще сотню років тому - коли наші батьки ще не народилися - просто "Блазню" підсунули "дійство" що повинно показать народу як він "трудиться" - от і "роздули срач"!!!
водночас преп.здун займається чим завгодно аби не тим, чим має займатися за Конституцією..
- воно, дурне (чи зрадник), зі своїми жлобами-малоросами просрало вже майже все, здобуте Порохом і Українцями..(
just keep it simple