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Новости Политика Украины
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ВР (28729) герб (117) Зеленский (16558) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (362)

Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, -

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения вопроса утверждения Большого герба Украины.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила Кравчук.

Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+58
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1384
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17.08.2021 22:08
+31
Мальчик Вовочка хочет войти в Историю. Поздно, Вовочка, в историю ты уже вляпался. По самые не балуй.
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17.08.2021 22:11
+27
це газіровано, як по 3 коп.
це пломбірно, як по 15 коп.
це колбасно, як по 2.20
це зебільно як у березні 2019 - го
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17.08.2021 22:14
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Правила форума Совет форумчан
Снова обнюхался бубочка, новый кокс завезли гундосику
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17.08.2021 22:08 Ответить
ему нужен закон про капитуляцию принять
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17.08.2021 22:12 Ответить
Ну так )))) в Одессе изъяли партию в бананах😂🤣🥳
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18.08.2021 02:19 Ответить
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1384
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17.08.2021 22:08 Ответить
це газіровано, як по 3 коп.
це пломбірно, як по 15 коп.
це колбасно, як по 2.20
це зебільно як у березні 2019 - го
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17.08.2021 22:14 Ответить
наше завдання зловити падло, до того, як воно встигне втекти (вивчати дороги, що ведуть до аеродромів навколо Києва)
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17.08.2021 22:26 Ответить
там може бути підземний хід з вагонетками
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18.08.2021 07:02 Ответить
в дооопрацювання до другого читання - додати сечу під півнями
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17.08.2021 22:22 Ответить
Автор вже підправив... Можна в обох читаннях відразу...
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6074
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17.08.2021 22:51 Ответить
Профільний комітет схвалює. За основу і в цілому, прошу прогодувати!
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18.08.2021 07:35 Ответить
шЫдевр!
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17.08.2021 22:38 Ответить
клядь, заморочился же кто-то, много у нас десигнеров разных в киеве )))
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17.08.2021 22:39 Ответить
какой проект, сразу в раду, на утверждение
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17.08.2021 22:40 Ответить
о, петя-петушок и снова петя-петушок.
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18.08.2021 06:48 Ответить
Мальчик Вовочка хочет войти в Историю. Поздно, Вовочка, в историю ты уже вляпался. По самые не балуй.
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17.08.2021 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PPF3UT6x5hs&t=1s - питухи гербы инсталяции........ а вовачка
будет выполнять иструкции вована питерского которые ему привезёт фрау штази
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17.08.2021 22:15 Ответить
Никаких кремлёвских гербов нам не надо.У нас уже есть прекрасный герб. А из рук Зеленского - всё отрава....
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17.08.2021 22:16 Ответить
це сране клованське чмо, хоче принизити українців і Україну, протягнувши оцей несмак в якості нашого герба
зюзя, ти дограєшся!
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17.08.2021 22:16 Ответить
Вальодя, тебе бункерфюрер уже не скажет "гуд, Вальдемар, гуд". Ты всрався как и твой петух перед ОПой.
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17.08.2021 22:16 Ответить







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 6 ч

Ці ... представляли Україну на перемовинах з конгресом США щодо безпеки та оборони.
Я сподіваюся, вам так само соромно, як мені.

Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4663
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17.08.2021 22:17 Ответить
За два роки стільки ганьби,що вже пох.
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17.08.2021 22:19 Ответить
Не читайте новости о зеленом говне, соблюдайте информационную гигиену.
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17.08.2021 22:22 Ответить







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA





У Мінськ завітав генералітет КНР: провели потаємні перемовини з режимом Лукашенки. Вірогідно, йшлося про поставки китайської зброї та військові навчання з КНР біля кордону України. Також армія Білорусі, як і війська РФ, перейшла на китайську техніку на тренуваннях у КНР.

Тепер можна сміливо очікувати на прибуття китайських танків на російські навчання «Запад 2021» цього вересня. Китай з кожним днем підкреслює, що є загрозою для нацбезпеки та оборони України. Але Верещук, Арахамія та Єрмак про знати не хочуть.
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17.08.2021 22:37 Ответить
Партію кокаїну на днях не ловили випадково?
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17.08.2021 22:19 Ответить
Одесі 60 кг чотири дні назад.Йде дегустація.
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17.08.2021 22:28 Ответить
Чего кошака не кормили.
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17.08.2021 22:20 Ответить
Твою же ж мать,сраный ты криворожский дурак. Что,более насущных проблем нет? Жесть просто.
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17.08.2021 22:20 Ответить
Коли собаці нема що робити ,то вона займається більш корисною справою,ніж геральдика, ,доглядає власну гігієну !!!)))
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17.08.2021 22:20 Ответить
Все у нас хорошо только большого герба не хватает...
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17.08.2021 22:20 Ответить
"Им би понедельники ,взять и отменить....." !!!)))
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17.08.2021 22:23 Ответить
А успеет до того, как надо будет с**бываться из Украины?
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17.08.2021 22:21 Ответить
Какой срочный и неотложный вопрос в наше время
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17.08.2021 22:21 Ответить
А чому Зєлєнскій не ініціював справді важливе засідання щодо тарифів і нової хвилі КОВІД-19? Цікаві у главзебіла пріоритети. Все про нарід, який за великим гербом світу не бачить думає.
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17.08.2021 22:22 Ответить
шмаркля - чмо без смаку та мiзкiв, висране махровими,провiнцiйними,зкацапленими совками.
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17.08.2021 22:23 Ответить
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3774 Теперь заживём.
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17.08.2021 22:23 Ответить
Хоть бы к 30 летию не позорились. Надеюсь вову пошлют, не хочется с таким страшным гербом быть. Посмешище
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17.08.2021 22:23 Ответить
Наследникам коммунистов не ймется убить Украинский Герб Тризуб. Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5413
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17.08.2021 22:24 Ответить
А в верхней части герба виднеется шестиконечная звезда...
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17.08.2021 22:24 Ответить
И правда, только заметил.
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17.08.2021 22:31 Ответить
і нах. похабити наш прекрасний герб? тою "великою" інсталяцією навколо нього?
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17.08.2021 22:25 Ответить
Можна мавпу вивести з квартала на Банкову, але вивести квартал з мавпи - неможливо. Бубочка був шоуменом - шоуменом і залишився, це його стеля.
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17.08.2021 22:26 Ответить
"Кінець епохи брехні": «Слуга народу» задекларувала розкішне авто Infinity як сільгосптехніку
Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень.
Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».
Вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень.

Інформацію про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК.
Дата подання інформації - 2 серпня.
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3348

"Главком"
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17.08.2021 22:27 Ответить
Буде на ньому орати та гній вивозити !!!)))
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17.08.2021 22:44 Ответить
Затвердження "Великого герба" у вбогій, економічно роздовбаній, корумпованій країні дегенератами яких не поважають в світі робить з України "бандустан". Сором і ганьба всім хто цим переймається. Я точно ніколи ні за яких обставин не прийму і не визнаю цей всраний "жидівський герб зе".
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17.08.2021 22:29 Ответить
ЗІРКА СІОНА НАД ТРИЗУБОМ
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17.08.2021 22:46 Ответить
Взагалі-то в Українській геральдиці зірка - традиційний елемент Тільки не шестикутна, а восьмикутна І означає вона "віфлеємську зірку" - символ християнства Знайди в Гуглі зображення прапора Хмельницького - подивися! І на прапорах запорожських вона часто присутня!
А щодо "Великого герба і "купи всього" - то подивися зображення герба тієї ж Великобританії Золотий лев і козак з мушкетом у якості елементів "Великого герба" пропонувалися ще Григорієм Нарбутом, відомим художником - творцем символіки УНР Вони символізували "соборність" - злуку Східної та Західної України Лев - символ Галицько-Волинського князівства Козак з мушкетом - символ Війська Запорізького, що було основою Гетьманщини Князівська корона - символ Великого князівства Київського
Якщо я стану на твої позиції, то можу розкритикувать і "доколупаться" до самого "тризуба" - бо це гербовий знак чужоземної варязької династії (щоб ти знав - Володимир Великий перед прийняттям християнства свою династію змінив (монархи мають таке право - одні Віндзори чого варті) Так от - у "Слові о полку Ігореве" потомки Володимира іменуються не "Перуновими внуками" а "Даждьбожими" (Внук бога" - язичницька титулатура племінного князя у східних слов"ян) Але ж Святослав - батько Володимира був "Перуновим внуком" - це вказано у мирному договорі між ним і імператором Цимісхієм! А Даждьбог - це бог древлян! І його символ - "золоте сонце" (Того в билінах Володимир - "Красне сонечко" а не "Громовержець" Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5741 Тобто він "Володимир Древлянський") Так що "мізки їб**ть можна до нескінченності
Он пишуть -"у лева дві ліві ноги"!!! А у чехів лев з двома хвостами! І ніхто не "заморочується!!!
Геральдика - це велика наука символів І допускать туди дилетантів - дуже небезпечно (Один шеврон ЗСУ перших років незалежності чого вартий - його не інакше як "урожай" не називали)
А "Великий герб" доопрацювать в деталях з залученням, наприклад, геральдистів німецьких і французських (саме у них геральдика розвивалася віками як наука - академія ціла була у Регенсбурзі при Священній Римській імперії) і прийнять - від цього нікому гірше не стане!
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18.08.2021 07:43 Ответить
Все на що Ви вказуєте, безумовно, має місце. Але, наскільки мені відомо, жодна країна не розмістила чужорідну сіоністську шестигранну зірку зверху над своїм древнім національним символом (у нас це тризуб) бо це буде означати підлеглість жидам. Навіть до христианства сіоністська зірка ніякого стосунку не має на що Ви самі звертаєте увагу. Ми не імперія і "великий герб" нам не потрібен взагалі.
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18.08.2021 15:04 Ответить
Я не бачив "зірки Давида" на варіантах герба Може я просто не бачив зображення саме того пропонованого варіанту? Або це "гвалт" "на пустому місці"? ТО чого тут стоїть "вереск"?
А питання "Великого герба" ставилося ще сотню років тому - коли наші батьки ще не народилися - просто "Блазню" підсунули "дійство" що повинно показать народу як він "трудиться" - от і "роздули срач"!!!
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18.08.2021 15:48 Ответить
На "зірку Давида" і гербі можете подивитися в заголовку статті. Саме це вони і хочуть проголосувати.
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18.08.2021 16:04 Ответить
А є десь офіційно на сайті викладений запропонований варіант? А то у нас на "Цензорі" "писарчуки" можуть "втулить" "шопопало"!!! Не раз уже з подібним стикався! Бутусову пора з своєю ріднею тут розібраться - неграмотні, українською мовою не володіють в достатній мірі, публікують недостатньо достовірну інформацію і фотографії - я вже не перший рік матюкаюся!
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18.08.2021 16:58 Ответить
Я так розумію що отой остаточний варіант тут і представлено, особливо враховуючи зе-менталітет "какая разніца".
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18.08.2021 17:31 Ответить
Для мене нічого не зрозуміло! І взагалі - поки тут усі "на гімно сходили" - "бобік здох" і голосування не відбулося ВСЕ - ТИША До нового приступу шизофренії!
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18.08.2021 18:21 Ответить
Как мне кажется, проблема именно в том, что они хотят принять именно здесь и сейчас. А всей стране потом с этим жить. И плевать им на геральдистов. Клоунам главное, чтобы было красиво. Поэтому я бы отложил рассмотрение проекта герба до прихода нормальной власти. Этот вопрос точно не горит. Кстати, оставить только малый герб - не самый плохой вариант.
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18.08.2021 16:37 Ответить
У нас есть герб Украины. Тризуб. Большой и Малый. Без всяких финтифлюшек , ягодок и корон. Всем понятный и лаконичный как и должно быть
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17.08.2021 22:41 Ответить
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3964
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17.08.2021 22:41 Ответить
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён при одном условии: если дядя Лион позволит./ Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
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17.08.2021 22:41 Ответить
заняться больше нечем, нужно стремный герб пропихивать..
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17.08.2021 22:42 Ответить
Не можна приймати "великий герб"! Тридцять років Бог уберігав нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і можуть одночасно бути на різних гербах. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
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17.08.2021 22:58 Ответить
Задовбали зі своїм бальшим гєрбом. Коли затверджували тризуб, як герб, пішли на компроміс з комуняками, пообіцявши в майбутньому сховати тризуб в нашаруванні всяких калин-малин-козаків. Комуняк нема, а їхні хатєлки до нині намагаються втелющити. Уявляю як виглядав би німецький стилізований орел в компанії всяких звіряток і листочків.
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17.08.2021 23:13 Ответить
Суета Зеленского с гербом очередной развод украинцев. На гербе изображён козак-запорожец. С казачеством у евреев всегда были сложные отношения. При где-то Бланке был Свердлов как сейчас Зеленский при Коломойском. Свердлов подписал циркулярное письмо ЦК ВКП(б) о ликвидации казачества на Дону и Кубани. Украинцы в казачестве были в большинстве. И не только на Кубани. К примеру, артист всех времён и народов Микола Яковченко, Довгоносик в Степах України, был из донских козаков.
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17.08.2021 23:36 Ответить
Это точно не задача первостепенной значимости. Да и привыкли мы к Тризубу ,можно сказать срослись....Мне так ничего другого и не надо. А шоумен в своем репертуаре . Единственное что умеет -театральные представления. Но ,делать шоу из юбилея страны по правилам развеселого кабаре - это перебор! Мальчонке не долго осталось ,а за державу обидно!
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17.08.2021 23:40 Ответить
если прогнутся, то следующим будет гимн.
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18.08.2021 00:06 Ответить
у Зелі Мікроба якись хворобливий потяг до всього Великого.. його треба показати профільним лікарям..
водночас преп.здун займається чим завгодно аби не тим, чим має займатися за Конституцією..
- воно, дурне (чи зрадник), зі своїми жлобами-малоросами просрало вже майже все, здобуте Порохом і Українцями..(
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18.08.2021 00:33 Ответить
враги паскудные
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18.08.2021 00:37 Ответить
Этот Герб что сделали какой то сильно некрасивый.
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18.08.2021 00:37 Ответить
Вы прямо-таки дипломат ... Даже на пивную бутылку это стыдно приклеить , хотят опозорить Украину в очередной раз ...
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18.08.2021 00:43 Ответить
"большой герб" - спроба розмити тризуб, який кацапам колить очі

just keep it simple
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18.08.2021 00:42 Ответить
Флаг Украины нельзя топтать ногами. Герб 95 квартала не годится.
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18.08.2021 04:27 Ответить
этот герб неплохой, лучше, чем тот кич с архангелом.
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18.08.2021 06:49 Ответить
Пусть принимают. Может быть это станет единственным богоугодным делом для страны, на которое они способны. Больше от этой шоблы нечего ждать!
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18.08.2021 07:23 Ответить
Лев на гербе - это кот в сапогах, ностальгия о советских мультиках. Взросление, видимо, не удалось.
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18.08.2021 07:42 Ответить
читайте ст.20 конституции, чтоб быть в теме.
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18.08.2021 08:46 Ответить
Зеленечмо,не паскудь наші символи!
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18.08.2021 09:15 Ответить
Самая большая сейчас проблема.
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18.08.2021 10:19 Ответить
 
 