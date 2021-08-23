Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних

23 серпня набув чинності закон №1368-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Документ підписав президент Володимир Зеленський 15 квітня. Він прирівнює цифрові паспорти в застосунку "Дія" до фізичних.

Закон дозволяє використовувати цифрові документи для підтвердження особи на запит поліції, а також під час подорожей залізницею або літаком у межах України, під час медичного обслуговування, банківських операцій, отримання різноманітних послуг та придбання товарів.



Нагадаємо, 30 березня закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних, ухвалила Верховна Рада. Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна стала першою державою, де цифрові паспорти стали повноцінним аналогом звичайних документів.



Цифрові паспорти (закордонний біометричний і міністерство внутрішніх справ у вигляді ID-картки) доступні в застосунку "Дія" з квітня 2020 року.



Водночас Федоров заявляв, що в "Дії" не показуватимуть паперові паспорти – лише ID-картки або біометричні закордонні паспорти.