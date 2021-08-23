Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
23 серпня набув чинності закон №1368-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
Документ підписав президент Володимир Зеленський 15 квітня. Він прирівнює цифрові паспорти в застосунку "Дія" до фізичних.
Закон дозволяє використовувати цифрові документи для підтвердження особи на запит поліції, а також під час подорожей залізницею або літаком у межах України, під час медичного обслуговування, банківських операцій, отримання різноманітних послуг та придбання товарів.
Нагадаємо, 30 березня закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних, ухвалила Верховна Рада. Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна стала першою державою, де цифрові паспорти стали повноцінним аналогом звичайних документів.
Цифрові паспорти (закордонний біометричний і міністерство внутрішніх справ у вигляді ID-картки) доступні в застосунку "Дія" з квітня 2020 року.
Водночас Федоров заявляв, що в "Дії" не показуватимуть паперові паспорти – лише ID-картки або біометричні закордонні паспорти.
Будь ласка, зачекайте...
Но чиновники у нас исполняют только те законы, которые им выгодны.
Отмена всяких печатей, подписей и справок воспринимают как прямую угрозу своему существованию. Поэтому всё это просто саботируется.
При чому, в банку є рідер ID картки, але вимагали цей папірець.
Реформа електронного паспорта призначена для того щоб нарешті наповнити демографічний реєстр справжніми даними, а це реальні числа по перепису населення що секунди. По складу населення, його якості, дані по професії та місцю роботи кожного, дані по мобілізаційному резерву та ще багато чого іншого. І не треба витрачати гроші розпилюючи бюджет на лоховський обхід будинків та імітацію перепису через опитування, завищуючи в такий спосіб реальні числа. Це реальний спосіб знайти всяких злочинців, які мають по декілька паперових паспорті. (Вони ще ******* замолювати свої гріхи в РПЦ) Це реальний спосіб виявити всі мертві душі коли є паспорт, але люди якій він належить не існує. Держава точно буде знати хто її населяє і скільки їх, та зможе легко планувати і створювати додану вартість, не кажучи вже що взаємодіяти держави із громадянами через електронні сповіщення все сильно прискорить та облегшить.
І навіть якщо допустити що ваша теорія про банкінг правдива - так це ж супер. Це страшна економія для держави на паперових грошах та монетах. Якщо замість витрат на них люди будуть платити смішний відсоток від транзакції банкам, то ці гроші в кінці отримає держава, бо правила для банків встановлює Національний Банк. Тобто замість витрати бюджету одні прибутки.
"бо ніяких послуг від держави я не отримую" - ви дихаєте повітрям держави. Ви п'єте воду і їсте їжу держави. Ви ходите по землі і дорогам держави. Держава дає вам захист. Без держави перша мимо проходяча банда вас пограбує, вже не кажучи за те що без держави земля на якій ви будете знаходитись із імовірністю в 99% буде належати якісь банді що буде брати з вас за кришу.
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.
"За совка "будівники комунізму" отримували на руки 7 копійок з заробленого карбованця. Сьогодні 20 копійок." - знову ж таки астрономічна діра у ваших знаннях. За совка отримували фантік за який не можна було купити товари глобального ринку, а за спробу була конфіскація майна. З цим фантіком ви могли тільки стояти в черзі за всім. (Ви можете згадати квартири тільки ось їх будували німці та раби системи гулаг, а ще вони - різні комуналки були власністю ворогів народу. І навіть так вони вам не належали і ви могли їх тільки обміняти. Якби не доброта держави Україна всі квартири так би і залишились на балансі держави та її власністю.)
"ми відійшли від СРСР але пожбурили на смітник безкоштовну освіту, медицину, транспорт і всі соціальні гарантії" - знову діра в знаннях. Безкоштовна освіта ссср вирощувала біоматеріал без мізків (інакше не скажеш), який потім повівся на МММ та заряджав воду біля зомбоящика. Тобто освіти в совку не було. Безкоштовна медицина була на рівні лікування каланхоє, алоє, йодом, звездочкою, банками, малиною, молоком, маслом і медом. І ця медицина совка була зовсім не справедливою так як спадок такого висеру як совок досі існує в Україні та називається відомчими лікарнями - це там де лікують вибраних, де колись лікували членів компартії і де зараз лікують депутатів і дуже важливих держслужбовців. Ну і соціальні гарантії совка - В ссср в 1980х мінімальна пенсія була 32 рубля. Її отримувало 25% населення. Штани коштували 30 рублів, Черевики 45 рублів, жіночі Черевики із штучним мехом 80 рубів, жіноче Пальто 110 рублів.
"Теща має 44 роки викладацького стажу" - у вас діри в усьому. В Україні солідарна пенсійна система, а не накопичувальна. Тому ваша теща може мати хоч 100 років стажу і її пенсія від цього більше не стане. Тому що солідарна пенсія залежить від того скільки зараз молоді в країні працює офіційно та на яку зарплату. Якщо ваша теща разом із своїми однолітками голосувала за популістів і не побудувала для своїх нащадків таку країну щоб у ній хотіла жити та працювати молодь то це її вини що така мала пенсія у неї.
"Всі ці кошти привласнила держава" - ви неук. Всі ці кошти привласнили ті пенсіонери що жили та отримували пенсію коли жив ваш батько.
І того як висновок маємо що у вас страшні пробіли в знаннях в усьому що пов'язано з державою та економікою і як наслідок ви легко піддались ідіотським пропагандистським маніпуляціям якими вас промили. Подумайте та проаналізуйте це у ваших інтересах.
Ви ніяк не заперечили жоден із моїх аргументів. Та навіть більше ви їх проігнорили і виїхали на емоціях та спростуванні через свою особистість, яку ви звичайно в інтернеті ні як підтвердити не можете. Це стандартні методи ботів із параші та те що називається логічними помилками в діалозі.
А як ви восхваляли совок. І що головне знову повний ігнор наведених мною фактів які показують що ви нічого про нього не знаєте... Ви не заперечуєте не зручні для себе факти, ви вдаєте що їх немає та не було наведено в діалозі.
2. Верифицируетесь в Дие через банк.
3. Получаете действительный цифровой паспорт.
4. Берете кредит с помошью цифрового паспорта.
Фишка в том что счет открыть по ксерокопии чужого паспорта.
Думаете не сработает? Ага, Людмила Ж. теж так думала.
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/02/67282762/
МИ - МОЛОДЦІ !!! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!🤟😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Паспорт з паперу . Б-ррррррр . Боже , який жах , яке темне минуле . Уявіть ким будуть вважати вас ваші внуки . Доісторичний дід , що все життя бігав по кабінетах за різного роду довідками і знав що без бумажки він букашка . Бідна людина .
ВСІХ ВІТАЮ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !!!
СЛАВА НАЦІЇ !!!
СЛАВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ !!!
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ - ПОНАД УСЕ !!!
Вот смотри в Одессе чтобы зарегистрироваться и выписаться по месту жительства не надо ехать в другой город...Все делается в едином центре вроде хорошо и прекрасно...
Но...далее мне нужно было снятся с воинского учета по месту бывшего прохождения службы в другом городе и стать на воинский учет в Одессе...И тут сказали что это невозможно инадо ехать в военкомат другого города, там сниматься с учета, а потом ехать в Одессу и становится на учет по месту регистрации ..и все разговоры о диджитализации оказались банальным сотрясением воздуха..еще и сказали, что я нарушаю закон...