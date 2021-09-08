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Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним

Президент Володимир Зеленський прокоментує ДТП за участю депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна після того, як ДБР оприлюднить результати розслідувань.

Про це журналістам заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Про позицію Зеленського щодо питання ДТП із Трухіним "доречно буде говорити після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування", - сказав Никифоров.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна після ДТП, згідно з яким за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП, був Трухін, і поводився він щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, "доволі агресивно".

"Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування", – сказав речник Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А ось це сьогодні на CNN. Цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваюся, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 02:34
+11
Так ти ж "з штанів вискакував" разом "ВАНОЮ" та іншими "ВАНІідлами" - "ХтозавгоднотількинеПорох" ! Отримали "когозавгодно"? Чого тоді "смердиш"?
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08.09.2021 06:12
+11
;Рошен; і в Канаді продається. А от звідки в Юлі вілла у Маямі?
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08.09.2021 06:57
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Никифоров:высунув язык сказал; Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным .Для этого есть ХамскийАра
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08.09.2021 01:50 Відповісти
Че то ржу... честнейшая вЯличайшая левински не лох оманский ну просто сама святость, Родину не предает, в великом крадивныцтве не участвует, ци руки ничего не брали, совесть чиста, как у младенца, армию поднял, олигархов расстрелял, все богатые, счастливые и ... явно призвезденные на всю башку, если верят в эту херню. Совсем уродливые прислуги ипанулись со своей постоянной потоком льющейся брехней.
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08.09.2021 11:14 Відповісти
"Вчера по 3, а сегодня по 5", похоже? Дежавю.
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08.09.2021 02:19 Відповісти
А ось це сьогодні на CNN. Цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваюся, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 02:34 Відповісти
Амеры уже два года не делятся с нами разведданными... А смысл, если в ОПе сидят агенты срашки?
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08.09.2021 02:55 Відповісти
протягом року
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08.09.2021 07:58 Відповісти
Как ты смеешь врать, мразь?! Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 3305
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08.09.2021 02:47 Відповісти
ахахахах можно смеяться??
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08.09.2021 04:34 Відповісти
А с делом Шеремета кашу заварил и в кусты когда людей отпустишь клоун мелочный.
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08.09.2021 04:44 Відповісти
Припиняйте на Зєлю зауважувати! Зєлю цікавлять тільки його рейтинги і офшори в Омані, все. Всім в країні керує капітан ФСБ Єрмак. А може вже і майор? Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 2585
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08.09.2021 06:06 Відповісти
Так ти ж "з штанів вискакував" разом "ВАНОЮ" та іншими "ВАНІідлами" - "ХтозавгоднотількинеПорох" ! Отримали "когозавгодно"? Чого тоді "смердиш"?
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08.09.2021 06:12 Відповісти
Ваня! Не тримай нас за дурнів!!!
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08.09.2021 07:06 Відповісти
І це заявляє агітатор від Зеленського....
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08.09.2021 06:21 Відповісти
;Рошен; і в Канаді продається. А от звідки в Юлі вілла у Маямі?
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08.09.2021 06:57 Відповісти
Манафорт витатив 75 млн. дол. на дискредитацію Тімошенко в західних ЗМІ. Янек профінансував. І частину цих грошей винайшли на рахунках Манафорта. За що він і сидить. За що Юлі деякі видання сплатили відступні - 5 млн. дол. Ця "віла в Маямі" черговий фейк, але вже від вашого Хозяїна. Він гідний послідовник втікача Янека
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08.09.2021 07:18 Відповісти
Вілла з'явилася за п'ять років до того.
До речі, а звітки в жЮлі взялося 500 000 баксів на весілля Жужі?
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08.09.2021 08:15 Відповісти
звичайно ж смердючий газ допоміг "заробити"..
Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 4492
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08.09.2021 10:02 Відповісти
Может хватить врать? В 2013 году состояние Порошенко 1.6 млрд долларов, и сейчас тоже 1,6 млрд $, а после президентства было 1.25. Тебя в Гугле забанили? Ну и все ненавистные тебе "порохоботы" утверждали, что за Клоуна только редкий дебил может проголосовать. И было это задолго до того, как он внес свою кандидатуру. А вот ты реально за него топил.
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08.09.2021 07:34 Відповісти
Верим просто каждому слову.)
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08.09.2021 06:06 Відповісти
Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 5957
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08.09.2021 06:31 Відповісти
А ми тобі так і повірили!!!
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08.09.2021 07:18 Відповісти
Не останавливайтесь....как красиво зебилы плескаются у утренней зелёной моче...)
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08.09.2021 07:56 Відповісти
Это чмо не может признаться что был за оулем. Позорное гнусное дерьмо
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08.09.2021 08:05 Відповісти
А вот министр МВД Монастырский буквально позавчера заявил, что все согласовывает с ОП ЗЕ.
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08.09.2021 08:49 Відповісти
да да, и сам не вмешивается и другим не даёт
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08.09.2021 09:44 Відповісти
ложь для зешобла -все. На лжи пришли к власти, ложью удерживаються,на лжи пытаються въехать на второй срок.Ни слова правды не услышали ни до ,ни после избрания,причем врут нагло,открыто и цинично.
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08.09.2021 09:54 Відповісти
Вава не вмішується в злиття злочинів беніних слуг.
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08.09.2021 10:08 Відповісти
Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 3120
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08.09.2021 10:20 Відповісти
а Зеленский членом на рояле играл ?
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08.09.2021 10:48 Відповісти
А Антоненко пан Зеленский назвал убийцей еще ДО опубликования результатов расследований. Которые, к слову, не опубликованы до сих пор( не прошло и 2 года). И после этого он мнит себя порядочным человеком. Чмо,одним словом...
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08.09.2021 10:52 Відповісти
в одного із концесіонерів із "Золотого теляти" Адама Козлевича на борту Лоренца -Дітріха був напис "ех прокачу!" і назвав головний концессіонер її "Антилопа Гну" і ******** дав дизайн "пробігу" - Ударим автопробегом по бездорожью і разгильдяйству. У Трухіна не получилось -автопробігом то вдарив, а ось на рахунок разгильдяйства - таки да !
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08.09.2021 11:00 Відповісти
"Молодой человек, ми, русские, друг друга не обманиваем"(С)
Еврей еврею глаз за долги не заберет....
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08.09.2021 11:15 Відповісти
верим!!!! сопле - верим!!! как и этому поцу.....
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08.09.2021 17:27 Відповісти
 
 