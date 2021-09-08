Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным

Президент Владимир Зеленский прокомментирует ДТП с участием депутата "Слуги народа" Александра Трухина после того, как ГБР обнародует результаты расследований.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

О позиции Зеленского по вопросу ДТП с Трухиным "уместно будет говорить после того, как ГБР обнародует результаты расследования", - сказал Никифоров.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Нацполиция располагает записью поведения депутата Трухина после ДТП, согласно которой за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, был Трухин, и он вел себя в отношении представителей полиции, прибывших на место аварии, "достаточно агрессивно".

"Президент, конечно, имеет больше информации, чем мы с вами, но это не значит, что он вмешивается в ход расследования", - сказал спикер Зеленского.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".