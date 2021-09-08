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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным

Президент Владимир Зеленский прокомментирует ДТП с участием депутата "Слуги народа" Александра Трухина после того, как ГБР обнародует результаты расследований.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

О позиции Зеленского по вопросу ДТП с Трухиным "уместно будет говорить после того, как ГБР обнародует результаты расследования", - сказал Никифоров.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Нацполиция располагает записью поведения депутата Трухина после ДТП, согласно которой за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, был Трухин, и он вел себя в отношении представителей полиции, прибывших на место аварии, "достаточно агрессивно".

"Президент, конечно, имеет больше информации, чем мы с вами, но это не значит, что он вмешивается в ход расследования", - сказал спикер Зеленского.

Смотрите: "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян. ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
А ось це сьогодні на CNN. Цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваюся, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 02:34
+11
Так ти ж "з штанів вискакував" разом "ВАНОЮ" та іншими "ВАНІідлами" - "ХтозавгоднотількинеПорох" ! Отримали "когозавгодно"? Чого тоді "смердиш"?
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08.09.2021 06:12
+11
;Рошен; і в Канаді продається. А от звідки в Юлі вілла у Маямі?
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08.09.2021 06:57
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Никифоров:высунув язык сказал; Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным .Для этого есть ХамскийАра
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08.09.2021 01:50 Ответить
Че то ржу... честнейшая вЯличайшая левински не лох оманский ну просто сама святость, Родину не предает, в великом крадивныцтве не участвует, ци руки ничего не брали, совесть чиста, как у младенца, армию поднял, олигархов расстрелял, все богатые, счастливые и ... явно призвезденные на всю башку, если верят в эту херню. Совсем уродливые прислуги ипанулись со своей постоянной потоком льющейся брехней.
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08.09.2021 11:14 Ответить
"Вчера по 3, а сегодня по 5", похоже? Дежавю.
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08.09.2021 02:19 Ответить
А ось це сьогодні на CNN. Цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваюся, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 02:34 Ответить
Амеры уже два года не делятся с нами разведданными... А смысл, если в ОПе сидят агенты срашки?
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08.09.2021 02:55 Ответить
протягом року
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08.09.2021 07:58 Ответить
Как ты смеешь врать, мразь?! Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 3305
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08.09.2021 02:47 Ответить
ахахахах можно смеяться??
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08.09.2021 04:34 Ответить
А с делом Шеремета кашу заварил и в кусты когда людей отпустишь клоун мелочный.
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08.09.2021 04:44 Ответить
Припиняйте на Зєлю зауважувати! Зєлю цікавлять тільки його рейтинги і офшори в Омані, все. Всім в країні керує капітан ФСБ Єрмак. А може вже і майор? Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 2585
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08.09.2021 06:06 Ответить
Так ти ж "з штанів вискакував" разом "ВАНОЮ" та іншими "ВАНІідлами" - "ХтозавгоднотількинеПорох" ! Отримали "когозавгодно"? Чого тоді "смердиш"?
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08.09.2021 06:12 Ответить
Ваня! Не тримай нас за дурнів!!!
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08.09.2021 07:06 Ответить
І це заявляє агітатор від Зеленського....
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08.09.2021 06:21 Ответить
;Рошен; і в Канаді продається. А от звідки в Юлі вілла у Маямі?
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08.09.2021 06:57 Ответить
Манафорт витатив 75 млн. дол. на дискредитацію Тімошенко в західних ЗМІ. Янек профінансував. І частину цих грошей винайшли на рахунках Манафорта. За що він і сидить. За що Юлі деякі видання сплатили відступні - 5 млн. дол. Ця "віла в Маямі" черговий фейк, але вже від вашого Хозяїна. Він гідний послідовник втікача Янека
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08.09.2021 07:18 Ответить
Вілла з'явилася за п'ять років до того.
До речі, а звітки в жЮлі взялося 500 000 баксів на весілля Жужі?
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08.09.2021 08:15 Ответить
звичайно ж смердючий газ допоміг "заробити"..
Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 4492
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08.09.2021 10:02 Ответить
Может хватить врать? В 2013 году состояние Порошенко 1.6 млрд долларов, и сейчас тоже 1,6 млрд $, а после президентства было 1.25. Тебя в Гугле забанили? Ну и все ненавистные тебе "порохоботы" утверждали, что за Клоуна только редкий дебил может проголосовать. И было это задолго до того, как он внес свою кандидатуру. А вот ты реально за него топил.
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08.09.2021 07:34 Ответить
Верим просто каждому слову.)
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08.09.2021 06:06 Ответить
Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным - Цензор.НЕТ 5957
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08.09.2021 06:31 Ответить
А ми тобі так і повірили!!!
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08.09.2021 07:18 Ответить
Не останавливайтесь....как красиво зебилы плескаются у утренней зелёной моче...)
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08.09.2021 07:56 Ответить
Это чмо не может признаться что был за оулем. Позорное гнусное дерьмо
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08.09.2021 08:05 Ответить
А вот министр МВД Монастырский буквально позавчера заявил, что все согласовывает с ОП ЗЕ.
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08.09.2021 08:49 Ответить
да да, и сам не вмешивается и другим не даёт
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08.09.2021 09:44 Ответить
ложь для зешобла -все. На лжи пришли к власти, ложью удерживаються,на лжи пытаються въехать на второй срок.Ни слова правды не услышали ни до ,ни после избрания,причем врут нагло,открыто и цинично.
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08.09.2021 09:54 Ответить
Вава не вмішується в злиття злочинів беніних слуг.
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08.09.2021 10:08 Ответить
Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 3120
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08.09.2021 10:20 Ответить
а Зеленский членом на рояле играл ?
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08.09.2021 10:48 Ответить
А Антоненко пан Зеленский назвал убийцей еще ДО опубликования результатов расследований. Которые, к слову, не опубликованы до сих пор( не прошло и 2 года). И после этого он мнит себя порядочным человеком. Чмо,одним словом...
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08.09.2021 10:52 Ответить
в одного із концесіонерів із "Золотого теляти" Адама Козлевича на борту Лоренца -Дітріха був напис "ех прокачу!" і назвав головний концессіонер її "Антилопа Гну" і ******** дав дизайн "пробігу" - Ударим автопробегом по бездорожью і разгильдяйству. У Трухіна не получилось -автопробігом то вдарив, а ось на рахунок разгильдяйства - таки да !
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08.09.2021 11:00 Ответить
"Молодой человек, ми, русские, друг друга не обманиваем"(С)
Еврей еврею глаз за долги не заберет....
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08.09.2021 11:15 Ответить
верим!!!! сопле - верим!!! как и этому поцу.....
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08.09.2021 17:27 Ответить
 
 