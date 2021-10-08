"Слуга народу" не наполягатиме на відставці Третьякової, - Арахамія

Фракція "СН" не наполягатиме на тому, щоб депутат Галина Третьякова, яка раділа в партійному чаті смерті свого колеги Антона Полякова, залишила пост глави комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Арахамія сказав, що не розуміє, чим викликані слова Третьякової.

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза за останні кілька днів - дуже напружено всі працювали ... може, з цим пов'язано ... я ще не спілкувався з нею додатково, після того, як це з'явилося", - сказав глава фракції.

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За його словами, "слуги народу" у фракційному чаті були обурені коментарем Третьякової. І підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її права відвідувати п'ять пленарних засідань.

Звільняти Третьякову з посади голови комітету за цей вислів, на думку Арахамія, не варто.

"Людина щось сказала ... ну це неприйнятно - те, що вона сказала ... але не можна за слова. Глава комітету - це ж менеджерська посада ... Якщо вона вирішить сама піти, то ми, звичайно, підтримаємо. Але ламати через коліно цю ситуацію ми не будемо", - зазначив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".