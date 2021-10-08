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шоу Шустера (309) Арахамія (1097) Слуга народу (2800) Третьякова Галина (111)

"Слуга народу" не наполягатиме на відставці Третьякової, - Арахамія

Фракція "СН" не наполягатиме на тому, щоб депутат Галина Третьякова, яка раділа в партійному чаті смерті свого колеги Антона Полякова, залишила пост глави комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Арахамія сказав, що не розуміє, чим викликані слова Третьякової.

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза за останні кілька днів - дуже напружено всі працювали ... може, з цим пов'язано ... я ще не спілкувався з нею додатково, після того, як це з'явилося", - сказав глава фракції.

Читайте також: Глави всіх фракцій і груп, крім "Слуги народу", підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

За його словами, "слуги народу" у фракційному чаті були обурені коментарем Третьякової. І підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її права відвідувати п'ять пленарних засідань.

Звільняти Третьякову з посади голови комітету за цей вислів, на думку Арахамія, не варто.

"Людина щось сказала ... ну це неприйнятно - те, що вона сказала ... але не можна за слова. Глава комітету - це ж менеджерська посада ... Якщо вона вирішить сама піти, то ми, звичайно, підтримаємо. Але ламати через коліно цю ситуацію ми не будемо", - зазначив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

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Топ коментарі
+53
Фракция моральных уродов...
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08.10.2021 23:27
+48
Каков поп ...

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08.10.2021 23:30
+35
Кто-бы сомневался? Стая своих не сдает. Вы только ее классификацию уточните для людей

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08.10.2021 23:28
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Фракция моральных уродов...
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08.10.2021 23:27 Відповісти
Каков поп ...

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08.10.2021 23:30 Відповісти
каков нарот такие у него и слуги...
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09.10.2021 10:41 Відповісти
как же теперь избавиться от этих слуг?
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08.10.2021 23:30 Відповісти
завтра проведут соц.опросы и слуги снова будут лидировать с своими вечными 30%
30% идиотов в Украине это величина постоянная как оказалось..
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08.10.2021 23:38 Відповісти
"Соцопитування", краще брати в лапки. Не впевнена, що в Україні існують соцологічні групи. У нас це засоби маніпуляцій, зомбування.
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09.10.2021 12:27 Відповісти
А где сметуны?
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08.10.2021 23:57 Відповісти
дома
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09.10.2021 10:46 Відповісти
дожить до выборов и перевыбрать...
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09.10.2021 10:45 Відповісти
Выборов не будет. Будут Майданы удачные и неудачные.
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09.10.2021 12:22 Відповісти
Фашистская зеМРАЗЬ Третьякова спалила ОПГ КОШЕР НОСТРЫ какламоя
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09.10.2021 13:58 Відповісти
К Л А С ! +++++
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09.10.2021 14:24 Відповісти
Кто-бы сомневался? Стая своих не сдает. Вы только ее классификацию уточните для людей

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08.10.2021 23:28 Відповісти
Канєшна, ви давно на кокаїні настоюєте.
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08.10.2021 23:29 Відповісти
За "слова" - не можна! От якби вона сама того Полякова вбила... Чи отих дітей "другої якості" в газову камеру вкинула... То тоді, можливо! Ми б догану винесли.... сказав ДіДжей Брауні
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08.10.2021 23:29 Відповісти


*****

Від одного проміле алкоголю
 не
помирають в 33 роки.
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09.10.2021 09:30 Відповісти
Ну звісно. Дайте їй мідаль і оскара.
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08.10.2021 23:30 Відповісти
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08.10.2021 23:31 Відповісти
эти слуги-шестерки просто конченые дегенераты..
адовый Ад и падать им вроде дальше не куда - НО ты читаешь следующую новость и снова в ****..
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08.10.2021 23:31 Відповісти
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08.10.2021 23:31 Відповісти
А де взяти її книг почитати?
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09.10.2021 12:26 Відповісти
Самка і її якісний син супруХ. І без фотошопу.
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09.10.2021 12:30 Відповісти
Чарівна пара - боролася за свободу слова, з її слів.
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09.10.2021 13:38 Відповісти
Они близнецы.
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09.10.2021 18:02 Відповісти
Однояйцеві
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09.10.2021 18:05 Відповісти
Курву на П А Л Ю !!!
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09.10.2021 14:26 Відповісти
Гебельс той - взагалі не винний! Ді Джей не бреше! Гебельс особисто жодного еврея не вбив! Ну, казав там щось, ну то ж було під час кризису!!! А так він - взгалі моральна "лічность"!!! Семьянин!! НУ, може якщо сам пигулку з ядом ковтне... ми тоді не будемо заперечувати!!! сказав Ді Джей Гітлер
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08.10.2021 23:33 Відповісти
а шо бы им зеленым хором не крикнуть - "врагом меньше"?
от же сборище зеленых помоек...
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08.10.2021 23:40 Відповісти
каждый день пробивая дно но дна нет есть циничные оправдания ребята Вы с огромной скоростью как поезд несет в тупик
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08.10.2021 23:46 Відповісти
Прошло сто лет. И снова у власти ж.довское кодло. Это где-то - по спирали. Здесь - тупо покругу.
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08.10.2021 23:48 Відповісти
Имея нулевую толерантность к слугам урода,могу только пожелать им того- же!
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08.10.2021 23:59 Відповісти
какая то слугиня призывала меня быть обьективным и толерантным часа 3 назад - ее коммента сейчас не могу найти - бо там еще и лайки и ето занятка на неделю....
да, так от она шелестела, шо третьякушку вся слуговня осудила,
а многие ваабще упали в обморок и выживут тока к понедельнику...
зелененька ви моя - как вам ета новостя?
отзеленитесь уже, если яйца есть....
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09.10.2021 00:02 Відповісти
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09.10.2021 00:04 Відповісти
Обезьянка.
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09.10.2021 00:03 Відповісти
Вже точно , що Третьяковій Бог не суддя ...
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09.10.2021 00:08 Відповісти
а ведь небрито-немытому козолюбу трахамонии - пора додому - до абхазщины... хватит портить ДНК украинцев...
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09.10.2021 00:20 Відповісти
еще немного и моя удивлялка окончательно слaмается...
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09.10.2021 00:24 Відповісти
держаться ! ))))
это ж только половина пути преЗЕдент/скотского.... (ну если таки последняя капля не капнет)
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09.10.2021 08:36 Відповісти
Пока кокс подвозят-не капнет( та капля)!
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09.10.2021 09:14 Відповісти
Хламидия и трихомонада полный букет
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09.10.2021 00:52 Відповісти
а быдло сбивется в кодло и счастливо скотским единством... партийный лозунг "слуг урода"
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09.10.2021 01:04 Відповісти
Осколки советского дерьма....
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09.10.2021 05:54 Відповісти
ТРЕТЬЯКОВА-ПРОСТО МАЙЖЕ НЕ ТРАХАНА ЗЛОБНА ДУРА...
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09.10.2021 09:40 Відповісти
Типичная мафия. Закон Омерты в действии.
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09.10.2021 07:37 Відповісти
Шкодуєш уже що голосувала за них?
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09.10.2021 08:02 Відповісти
Ау! Сметуны! Вы видите, кого во власть протащили? Чё сидим, глазами хлопаем?! Живо сметать. Или насрать ума хватило, а убрать за собой - нет?
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09.10.2021 08:01 Відповісти
Радоваться смерти людей-это и есть социальная политика Зе власти
Третьякова выразила мнение партии.За что ее увольнять??
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09.10.2021 08:51 Відповісти
За то , что спалила убийц однопартийцев
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09.10.2021 14:03 Відповісти
Третьякова постоянно протаскивает антинародные законы, где лишает самых незащищеггых последнего куска хлеба. Да и середнячков и всех остальных она зацепила, протянув закон, что всю инфраструктуру вне дома теперь будут оплачивать жильцы, а не государство. Теперь, комуналка увеличиться в разы, и спасибо за это Третьяковой. Но зелибобы ничего об этом не знают, потому что смотрят тсн и другие олигархические каналы, которые в связке с Зеленским, и они молчат об этом.
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09.10.2021 08:52 Відповісти
Казахська вівця і грузинський горний козел депутати України.
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09.10.2021 09:07 Відповісти
Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова:

ТОЧНІШЕ ПОПРОБУЄ..

ЕМОЦІЇ СОВІСТІ,СПІВЧУТТЯ У НЕЇ ДАВНО АТРОФОВАНІ..
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09.10.2021 09:43 Відповісти
Арахамія сказав, що не розуміє, чим викликані слова Третьякової.

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. /НОВІТНІ УКРАЇНСЬКІ АНЕКДОТИ.ВР.
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09.10.2021 09:44 Відповісти
Наверняка при встрече с ЗЕ! Третякова орёт: "Зиг хайль Зеленский"
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09.10.2021 09:47 Відповісти
В принципе вот и все, что нам необходимо знать о "слугах урода"....
Вполне ожидаемо, никакой неожиданности. Какая же это зеленая плесень предсказуемая.
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09.10.2021 09:59 Відповісти
Никогда власть сама себе плохо не сделает! Гнать их надо ! Пока маленькие ! А то пытаются вырасти !
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09.10.2021 10:10 Відповісти
Азіати.
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09.10.2021 10:20 Відповісти
Хламідія підтвердила, що такі як Третьякова, Безугла, Брагер є обличчям, розумом і совістю "слуг" та їх прєдвадітеля-малоросса-вялічайшега.
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09.10.2021 10:25 Відповісти
Не треба її відсторонювати. Нехай ця к@била шмалить далі!
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09.10.2021 10:29 Відповісти
Омертà «взаимное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE укрывательство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0 круговая порука ») - «кодекс чести» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F мафии , Включает следующие положения:

есть только одна причина покинуть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организацию - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть ;
обидчик одного члена организации обижает всю организацию;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие вершит только организация;
члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предательство карается убийством предателя (Поляков?) и всех его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE родственников ; расправы над родственниками можно избежать, если виновный согласится совершить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство . (Денис Лебедев.) Под предательством подразумевается любое действие или бездействие, приведшее к преследованию властями любого другого члена организации либо организации в целом или любой её части.

Целью омерты является контроль над https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F участниками мафии со стороны вышестоящих членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C криминальной организации , а также запугивание рядовых её членов.
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09.10.2021 11:11 Відповісти
интересно, откуда эта сумасшедшая вылезла и кто ее взял в депутаты?
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09.10.2021 11:45 Відповісти
Третякова - розумна і НАША баба. Поквапилася з оприлюдненням своїх думок... а, хто із нас не подумав про те саме, що вона сказала?
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09.10.2021 11:50 Відповісти
Ну ты и земразь🤮💩🤢
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09.10.2021 14:07 Відповісти
Victor! Не занімайтеся кунілінгусом публічно!
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09.10.2021 14:35 Відповісти
В стенах Рады собрались психически больные люди преследующие цель личной наживы, люди с маниакальным стремлением к безграничной власти. Какая разница кто это: кивы, третьяковы или порошенки с арахамиями, жополизы шевченки с овчаренками, поляковы(хоть об усопших не принято плохо говорить), бедные родственницы тимошенки и т.д. по списку до полного перечислениявсех всех 450 -ти парламентариев..? Там нет ни одного человека хоть с какими-то моральными принципами, он бы в этой среде не выжил.. Весь трагизм и комизм ситуации в том, что все 450 иждевенцев свалились не с Луны а выбраны народом которого они используют как туалетную бумагу. Приходиться согласиться с цытатой "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".
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09.10.2021 12:16 Відповісти
А чего ? Она органически вписывается в эту банду. Может ещё атаманом станет...
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09.10.2021 12:20 Відповісти
Та ні,вони так відповідають тому що "бздять" за своє життя.Смерть Полякова це попередження від ЗеЄрмака тим хто надумав йти проти.
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09.10.2021 12:21 Відповісти
https://youtu.be/WA1oegckWtA
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09.10.2021 12:22 Відповісти
правильно! - ГОВНО НУЖНО ВЕЗДЕ......
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09.10.2021 12:34 Відповісти
*****
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09.10.2021 12:44 Відповісти
ничего человеческого нет у них...
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09.10.2021 13:45 Відповісти
После Полякова осталось два маленьких украинца,а бесплодный набитый,зелёным дерьмом,родившийся на казастане гермафродит пишет нам законы,унижая грабит нас. Этот зелёный гермафродит,в 19г.ещё и женился чы замуж вышло,наверно за слепого. Давайте его на родину,на казастан отправим.
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09.10.2021 14:05 Відповісти
Третьякова Роза Срулевна, такие служили в ЧК.
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09.10.2021 14:34 Відповісти
Ї###нуті на всю голову.Як на мене,то ці ублюдки вже і парламент януковоща переплюнули своїм дебілізмом.
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09.10.2021 14:56 Відповісти
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09.10.2021 15:12 Відповісти
Пане арахамія заклейте рот собі і своїм " високоморальним " колегам лейкопластиром , чистіше повітря буде
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09.10.2021 15:39 Відповісти
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09.10.2021 15:59 Відповісти
уродка и моральная и физическая
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09.10.2021 16:04 Відповісти
Третьякова лицо партии Зеленского.
Ценный кадр!
Арахамия лицо удивленного малыша, впервые увидевшего червяка.
Ценный кадр!
Если бы ночью встретил Корниенко, то добровольно отдал бы кошелек.
Ценный кадр!
Вооще, там после ухода Разумкова все "качественные дети".
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09.10.2021 18:00 Відповісти
 
 