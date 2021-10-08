"Слуга народу" не наполягатиме на відставці Третьякової, - Арахамія
Фракція "СН" не наполягатиме на тому, щоб депутат Галина Третьякова, яка раділа в партійному чаті смерті свого колеги Антона Полякова, залишила пост глави комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Арахамія сказав, що не розуміє, чим викликані слова Третьякової.
"Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза за останні кілька днів - дуже напружено всі працювали ... може, з цим пов'язано ... я ще не спілкувався з нею додатково, після того, як це з'явилося", - сказав глава фракції.
За його словами, "слуги народу" у фракційному чаті були обурені коментарем Третьякової. І підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її права відвідувати п'ять пленарних засідань.
Звільняти Третьякову з посади голови комітету за цей вислів, на думку Арахамія, не варто.
"Людина щось сказала ... ну це неприйнятно - те, що вона сказала ... але не можна за слова. Глава комітету - це ж менеджерська посада ... Якщо вона вирішить сама піти, то ми, звичайно, підтримаємо. Але ламати через коліно цю ситуацію ми не будемо", - зазначив Арахамія.
Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.
Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".
Будь ласка, зачекайте...
30% идиотов в Украине это величина постоянная как оказалось..
*****
Від одного проміле алкоголю
не
помирають в 33 роки.
адовый Ад и падать им вроде дальше не куда - НО ты читаешь следующую новость и снова в ****..
якісний синсупруХ. І без фотошопу.
от же сборище зеленых помоек...
да, так от она шелестела, шо третьякушку вся слуговня осудила,
а многие ваабще упали в обморок и выживут тока к понедельнику...
зелененька ви моя - как вам ета новостя?
отзеленитесь уже, если яйца есть....
это ж только половина пути преЗЕдент/скотского.... (ну если таки последняя капля не капнет)
Третьякова выразила мнение партии.За что ее увольнять??
ТОЧНІШЕ ПОПРОБУЄ..
ЕМОЦІЇ СОВІСТІ,СПІВЧУТТЯ У НЕЇ ДАВНО АТРОФОВАНІ..
"Чесно кажучи, вона моральна особистість. /НОВІТНІ УКРАЇНСЬКІ АНЕКДОТИ.ВР.
Вполне ожидаемо, никакой неожиданности. Какая же это зеленая плесень предсказуемая.
есть только одна причина покинуть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организацию - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть ;
обидчик одного члена организации обижает всю организацию;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие вершит только организация;
члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предательство карается убийством предателя (Поляков?) и всех его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE родственников ; расправы над родственниками можно избежать, если виновный согласится совершить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство . (Денис Лебедев.) Под предательством подразумевается любое действие или бездействие, приведшее к преследованию властями любого другого члена организации либо организации в целом или любой её части.
Целью омерты является контроль над https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F участниками мафии со стороны вышестоящих членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C криминальной организации , а также запугивание рядовых её членов.
Ценный кадр!
Арахамия лицо удивленного малыша, впервые увидевшего червяка.
Ценный кадр!
Если бы ночью встретил Корниенко, то добровольно отдал бы кошелек.
Ценный кадр!
Вооще, там после ухода Разумкова все "качественные дети".