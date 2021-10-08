"Слуга народа" не будет настаивать на отставке Третьяковой, - Арахамия
Фракция "СН" не станет настаивать на том, чтобы депутат Галина Третьякова, радовавшаяся в партийном чате смерти своего коллеги Антона Полякова, оставила пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Арахамия сказал, что не понимает, чем вызваны слова Третьяковой.
"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали… может, с этим связано… я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", – сказал глава фракции.
По его словам, "слуги народа" во фракционном чате были возмущены комментарием Третьяковой. И подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее права посещать пять пленарных заседаний.
Увольнять Третьякову с должности главы комитета за это высказывание, по мнению Арахамии, не стоит.
"Человек что-то сказал… ну это неприемлемо – то, что она сказала… но нельзя за слова. Глава комитета – это же менеджерская должность… Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", – отметил Арахамия.
Напомним, ранее Третьякова резко прокомментировала во фракционном чате "слуг народа" смерть нардепа Полякова. "Как по мне, так это минус один враг. Так что - все хорошо", - написала она.
Руководители партийных фракций собираются требовать отстранить Третьякову о заседаний и отправить в отставку с поста главы комитета ВР. "Слуги" предлагают отстранить коллегу на пять заседаний.
Пожалуйста, подождите...
30% идиотов в Украине это величина постоянная как оказалось..
*****
Від одного проміле алкоголю
не
помирають в 33 роки.
адовый Ад и падать им вроде дальше не куда - НО ты читаешь следующую новость и снова в ****..
якісний синсупруХ. І без фотошопу.
от же сборище зеленых помоек...
да, так от она шелестела, шо третьякушку вся слуговня осудила,
а многие ваабще упали в обморок и выживут тока к понедельнику...
зелененька ви моя - как вам ета новостя?
отзеленитесь уже, если яйца есть....
это ж только половина пути преЗЕдент/скотского.... (ну если таки последняя капля не капнет)
Третьякова выразила мнение партии.За что ее увольнять??
ТОЧНІШЕ ПОПРОБУЄ..
ЕМОЦІЇ СОВІСТІ,СПІВЧУТТЯ У НЕЇ ДАВНО АТРОФОВАНІ..
"Чесно кажучи, вона моральна особистість. /НОВІТНІ УКРАЇНСЬКІ АНЕКДОТИ.ВР.
Вполне ожидаемо, никакой неожиданности. Какая же это зеленая плесень предсказуемая.
есть только одна причина покинуть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организацию - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть ;
обидчик одного члена организации обижает всю организацию;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие вершит только организация;
члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предательство карается убийством предателя (Поляков?) и всех его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE родственников ; расправы над родственниками можно избежать, если виновный согласится совершить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство . (Денис Лебедев.) Под предательством подразумевается любое действие или бездействие, приведшее к преследованию властями любого другого члена организации либо организации в целом или любой её части.
Целью омерты является контроль над https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F участниками мафии со стороны вышестоящих членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C криминальной организации , а также запугивание рядовых её членов.
Ценный кадр!
Арахамия лицо удивленного малыша, впервые увидевшего червяка.
Ценный кадр!
Если бы ночью встретил Корниенко, то добровольно отдал бы кошелек.
Ценный кадр!
Вооще, там после ухода Разумкова все "качественные дети".