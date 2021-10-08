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Новости
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шоу Шустера (315) Арахамия (984) Слуга народа (2620) Третьякова Галина (118)

"Слуга народа" не будет настаивать на отставке Третьяковой, - Арахамия

Фракция "СН" не станет настаивать на том, чтобы депутат Галина Третьякова, радовавшаяся в партийном чате смерти своего коллеги Антона Полякова, оставила пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Арахамия сказал, что не понимает, чем вызваны слова Третьяковой.

"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали… может, с этим связано… я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", – сказал глава фракции.

По его словам, "слуги народа" во фракционном чате были возмущены комментарием Третьяковой. И подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее права посещать пять пленарных заседаний.

Читайте: Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

Увольнять Третьякову с должности главы комитета за это высказывание, по мнению Арахамии, не стоит.

"Человек что-то сказал… ну это неприемлемо – то, что она сказала… но нельзя за слова. Глава комитета – это же менеджерская должность… Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", – отметил Арахамия.

Также читайте: Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее Третьякова резко прокомментировала во фракционном чате "слуг народа" смерть нардепа Полякова. "Как по мне, так это минус один враг. Так что - все хорошо", - написала она.

Руководители партийных фракций собираются требовать отстранить Третьякову о заседаний и отправить в отставку с поста главы комитета ВР. "Слуги" предлагают отстранить коллегу на пять заседаний.

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Топ комментарии
+53
Фракция моральных уродов...
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08.10.2021 23:27
+48
Каков поп ...

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08.10.2021 23:30
+35
Кто-бы сомневался? Стая своих не сдает. Вы только ее классификацию уточните для людей

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08.10.2021 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Фракция моральных уродов...
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08.10.2021 23:27 Ответить
Каков поп ...

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08.10.2021 23:30 Ответить
каков нарот такие у него и слуги...
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09.10.2021 10:41 Ответить
как же теперь избавиться от этих слуг?
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08.10.2021 23:30 Ответить
завтра проведут соц.опросы и слуги снова будут лидировать с своими вечными 30%
30% идиотов в Украине это величина постоянная как оказалось..
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08.10.2021 23:38 Ответить
"Соцопитування", краще брати в лапки. Не впевнена, що в Україні існують соцологічні групи. У нас це засоби маніпуляцій, зомбування.
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09.10.2021 12:27 Ответить
А где сметуны?
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08.10.2021 23:57 Ответить
дома
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09.10.2021 10:46 Ответить
дожить до выборов и перевыбрать...
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09.10.2021 10:45 Ответить
Выборов не будет. Будут Майданы удачные и неудачные.
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09.10.2021 12:22 Ответить
Фашистская зеМРАЗЬ Третьякова спалила ОПГ КОШЕР НОСТРЫ какламоя
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09.10.2021 13:58 Ответить
К Л А С ! +++++
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09.10.2021 14:24 Ответить
Кто-бы сомневался? Стая своих не сдает. Вы только ее классификацию уточните для людей

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08.10.2021 23:28 Ответить
Канєшна, ви давно на кокаїні настоюєте.
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08.10.2021 23:29 Ответить
За "слова" - не можна! От якби вона сама того Полякова вбила... Чи отих дітей "другої якості" в газову камеру вкинула... То тоді, можливо! Ми б догану винесли.... сказав ДіДжей Брауні
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08.10.2021 23:29 Ответить


*****

Від одного проміле алкоголю
 не
помирають в 33 роки.
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09.10.2021 09:30 Ответить
Ну звісно. Дайте їй мідаль і оскара.
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08.10.2021 23:30 Ответить
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08.10.2021 23:31 Ответить
эти слуги-шестерки просто конченые дегенераты..
адовый Ад и падать им вроде дальше не куда - НО ты читаешь следующую новость и снова в ****..
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08.10.2021 23:31 Ответить
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08.10.2021 23:31 Ответить
А де взяти її книг почитати?
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09.10.2021 12:26 Ответить
Самка і її якісний син супруХ. І без фотошопу.
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09.10.2021 12:30 Ответить
Чарівна пара - боролася за свободу слова, з її слів.
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09.10.2021 13:38 Ответить
Они близнецы.
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09.10.2021 18:02 Ответить
Однояйцеві
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09.10.2021 18:05 Ответить
Курву на П А Л Ю !!!
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09.10.2021 14:26 Ответить
Гебельс той - взагалі не винний! Ді Джей не бреше! Гебельс особисто жодного еврея не вбив! Ну, казав там щось, ну то ж було під час кризису!!! А так він - взгалі моральна "лічность"!!! Семьянин!! НУ, може якщо сам пигулку з ядом ковтне... ми тоді не будемо заперечувати!!! сказав Ді Джей Гітлер
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08.10.2021 23:33 Ответить
а шо бы им зеленым хором не крикнуть - "врагом меньше"?
от же сборище зеленых помоек...
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08.10.2021 23:40 Ответить
каждый день пробивая дно но дна нет есть циничные оправдания ребята Вы с огромной скоростью как поезд несет в тупик
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08.10.2021 23:46 Ответить
Прошло сто лет. И снова у власти ж.довское кодло. Это где-то - по спирали. Здесь - тупо покругу.
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08.10.2021 23:48 Ответить
Имея нулевую толерантность к слугам урода,могу только пожелать им того- же!
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08.10.2021 23:59 Ответить
какая то слугиня призывала меня быть обьективным и толерантным часа 3 назад - ее коммента сейчас не могу найти - бо там еще и лайки и ето занятка на неделю....
да, так от она шелестела, шо третьякушку вся слуговня осудила,
а многие ваабще упали в обморок и выживут тока к понедельнику...
зелененька ви моя - как вам ета новостя?
отзеленитесь уже, если яйца есть....
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09.10.2021 00:02 Ответить
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09.10.2021 00:04 Ответить
Обезьянка.
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09.10.2021 00:03 Ответить
Вже точно , що Третьяковій Бог не суддя ...
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09.10.2021 00:08 Ответить
а ведь небрито-немытому козолюбу трахамонии - пора додому - до абхазщины... хватит портить ДНК украинцев...
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09.10.2021 00:20 Ответить
еще немного и моя удивлялка окончательно слaмается...
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09.10.2021 00:24 Ответить
держаться ! ))))
это ж только половина пути преЗЕдент/скотского.... (ну если таки последняя капля не капнет)
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09.10.2021 08:36 Ответить
Пока кокс подвозят-не капнет( та капля)!
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09.10.2021 09:14 Ответить
Хламидия и трихомонада полный букет
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09.10.2021 00:52 Ответить
а быдло сбивется в кодло и счастливо скотским единством... партийный лозунг "слуг урода"
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09.10.2021 01:04 Ответить
Осколки советского дерьма....
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09.10.2021 05:54 Ответить
ТРЕТЬЯКОВА-ПРОСТО МАЙЖЕ НЕ ТРАХАНА ЗЛОБНА ДУРА...
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09.10.2021 09:40 Ответить
Типичная мафия. Закон Омерты в действии.
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09.10.2021 07:37 Ответить
Шкодуєш уже що голосувала за них?
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09.10.2021 08:02 Ответить
Ау! Сметуны! Вы видите, кого во власть протащили? Чё сидим, глазами хлопаем?! Живо сметать. Или насрать ума хватило, а убрать за собой - нет?
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09.10.2021 08:01 Ответить
Радоваться смерти людей-это и есть социальная политика Зе власти
Третьякова выразила мнение партии.За что ее увольнять??
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09.10.2021 08:51 Ответить
За то , что спалила убийц однопартийцев
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09.10.2021 14:03 Ответить
Третьякова постоянно протаскивает антинародные законы, где лишает самых незащищеггых последнего куска хлеба. Да и середнячков и всех остальных она зацепила, протянув закон, что всю инфраструктуру вне дома теперь будут оплачивать жильцы, а не государство. Теперь, комуналка увеличиться в разы, и спасибо за это Третьяковой. Но зелибобы ничего об этом не знают, потому что смотрят тсн и другие олигархические каналы, которые в связке с Зеленским, и они молчат об этом.
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09.10.2021 08:52 Ответить
Казахська вівця і грузинський горний козел депутати України.
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09.10.2021 09:07 Ответить
Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова:

ТОЧНІШЕ ПОПРОБУЄ..

ЕМОЦІЇ СОВІСТІ,СПІВЧУТТЯ У НЕЇ ДАВНО АТРОФОВАНІ..
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09.10.2021 09:43 Ответить
Арахамія сказав, що не розуміє, чим викликані слова Третьякової.

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. /НОВІТНІ УКРАЇНСЬКІ АНЕКДОТИ.ВР.
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09.10.2021 09:44 Ответить
Наверняка при встрече с ЗЕ! Третякова орёт: "Зиг хайль Зеленский"
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09.10.2021 09:47 Ответить
В принципе вот и все, что нам необходимо знать о "слугах урода"....
Вполне ожидаемо, никакой неожиданности. Какая же это зеленая плесень предсказуемая.
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09.10.2021 09:59 Ответить
Никогда власть сама себе плохо не сделает! Гнать их надо ! Пока маленькие ! А то пытаются вырасти !
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09.10.2021 10:10 Ответить
Азіати.
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09.10.2021 10:20 Ответить
Хламідія підтвердила, що такі як Третьякова, Безугла, Брагер є обличчям, розумом і совістю "слуг" та їх прєдвадітеля-малоросса-вялічайшега.
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09.10.2021 10:25 Ответить
Не треба її відсторонювати. Нехай ця к@била шмалить далі!
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09.10.2021 10:29 Ответить
Омертà «взаимное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE укрывательство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0 круговая порука ») - «кодекс чести» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F мафии , Включает следующие положения:

есть только одна причина покинуть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организацию - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть ;
обидчик одного члена организации обижает всю организацию;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие вершит только организация;
члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предательство карается убийством предателя (Поляков?) и всех его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE родственников ; расправы над родственниками можно избежать, если виновный согласится совершить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство . (Денис Лебедев.) Под предательством подразумевается любое действие или бездействие, приведшее к преследованию властями любого другого члена организации либо организации в целом или любой её части.

Целью омерты является контроль над https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F участниками мафии со стороны вышестоящих членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C криминальной организации , а также запугивание рядовых её членов.
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09.10.2021 11:11 Ответить
интересно, откуда эта сумасшедшая вылезла и кто ее взял в депутаты?
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09.10.2021 11:45 Ответить
Третякова - розумна і НАША баба. Поквапилася з оприлюдненням своїх думок... а, хто із нас не подумав про те саме, що вона сказала?
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09.10.2021 11:50 Ответить
Ну ты и земразь🤮💩🤢
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09.10.2021 14:07 Ответить
Victor! Не занімайтеся кунілінгусом публічно!
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09.10.2021 14:35 Ответить
В стенах Рады собрались психически больные люди преследующие цель личной наживы, люди с маниакальным стремлением к безграничной власти. Какая разница кто это: кивы, третьяковы или порошенки с арахамиями, жополизы шевченки с овчаренками, поляковы(хоть об усопших не принято плохо говорить), бедные родственницы тимошенки и т.д. по списку до полного перечислениявсех всех 450 -ти парламентариев..? Там нет ни одного человека хоть с какими-то моральными принципами, он бы в этой среде не выжил.. Весь трагизм и комизм ситуации в том, что все 450 иждевенцев свалились не с Луны а выбраны народом которого они используют как туалетную бумагу. Приходиться согласиться с цытатой "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".
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09.10.2021 12:16 Ответить
А чего ? Она органически вписывается в эту банду. Может ещё атаманом станет...
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09.10.2021 12:20 Ответить
Та ні,вони так відповідають тому що "бздять" за своє життя.Смерть Полякова це попередження від ЗеЄрмака тим хто надумав йти проти.
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09.10.2021 12:21 Ответить
https://youtu.be/WA1oegckWtA
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09.10.2021 12:22 Ответить
правильно! - ГОВНО НУЖНО ВЕЗДЕ......
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09.10.2021 12:34 Ответить
*****
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09.10.2021 12:44 Ответить
ничего человеческого нет у них...
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09.10.2021 13:45 Ответить
После Полякова осталось два маленьких украинца,а бесплодный набитый,зелёным дерьмом,родившийся на казастане гермафродит пишет нам законы,унижая грабит нас. Этот зелёный гермафродит,в 19г.ещё и женился чы замуж вышло,наверно за слепого. Давайте его на родину,на казастан отправим.
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09.10.2021 14:05 Ответить
Третьякова Роза Срулевна, такие служили в ЧК.
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09.10.2021 14:34 Ответить
Ї###нуті на всю голову.Як на мене,то ці ублюдки вже і парламент януковоща переплюнули своїм дебілізмом.
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09.10.2021 14:56 Ответить
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09.10.2021 15:12 Ответить
Пане арахамія заклейте рот собі і своїм " високоморальним " колегам лейкопластиром , чистіше повітря буде
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09.10.2021 15:39 Ответить
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09.10.2021 15:59 Ответить
уродка и моральная и физическая
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09.10.2021 16:04 Ответить
Третьякова лицо партии Зеленского.
Ценный кадр!
Арахамия лицо удивленного малыша, впервые увидевшего червяка.
Ценный кадр!
Если бы ночью встретил Корниенко, то добровольно отдал бы кошелек.
Ценный кадр!
Вооще, там после ухода Разумкова все "качественные дети".
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09.10.2021 18:00 Ответить
 
 