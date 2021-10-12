Саакашвілі сидить в одиночці. Він сам так вирішив, - тюремники

Пенітенціарна служба Грузії спростовує поширену в місцевих ЗМІ інформацію, що колишнього президента Міхеіла Саакашвілі нібито спеціально помістили в одномісну камеру за рішенням адміністрації руставської в'язниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тюремна адміністрація запропонувала Саакашвілі перебувати разом із сусідом по камері, але він категорично відмовився, що підтверджується відповідною документацією, тому він на підставі свого бажання був поміщений в одномісну тюремну камеру", - йдеться в повідомленні служби.

У повідомленні називаються "брехнею" звинувачення, що соратники Саакашвілі нібито не можуть зустрітися з ним у тюремній камері.

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"Це обвинувачення - брехня, що підтверджують щоденні візити до нього. Щодо особистого лікаря Саакашвілі, він кілька разів у статусі сторонньої особи відвідав його в камері, тому для чергового відвідування він має звернутися до пенітенціарної служби з усіма необхідними документами, а також обґрунтувати причини для зустрічі з Саакашвілі", - йдеться в повідомленні пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.