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Саакашвілі сидить в одиночці. Він сам так вирішив, - тюремники

Саакашвілі сидить в одиночці. Він сам так вирішив, - тюремники

Пенітенціарна служба Грузії спростовує поширену в місцевих ЗМІ інформацію, що колишнього президента Міхеіла Саакашвілі нібито спеціально помістили в одномісну камеру за рішенням адміністрації руставської в'язниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тюремна адміністрація запропонувала Саакашвілі перебувати разом із сусідом по камері, але він категорично відмовився, що підтверджується відповідною документацією, тому він на підставі свого бажання був поміщений в одномісну тюремну камеру", - йдеться в повідомленні служби.

У повідомленні називаються "брехнею" звинувачення, що соратники Саакашвілі нібито не можуть зустрітися з ним у тюремній камері.

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"Це обвинувачення - брехня, що підтверджують щоденні візити до нього. Щодо особистого лікаря Саакашвілі, він кілька разів у статусі сторонньої особи відвідав його в камері, тому для чергового відвідування він має звернутися до пенітенціарної служби з усіма необхідними документами, а також обґрунтувати причини для зустрічі з Саакашвілі", - йдеться в повідомленні пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+13
Чтоб не было свидетелей того как он на самом деле голодает.))
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12.10.2021 19:07
+11
уверен, что, судя по ржачке и резонансу, таки оставит твоего пана там, где ему точно место....
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12.10.2021 19:33
+10
Вот это тюрьма! Заключенный сам выбирает себе камеру.
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12.10.2021 19:07
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Чтоб не было свидетелей того как он на самом деле голодает.))
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12.10.2021 19:07 Відповісти
Та в одиночці не треба ні з ким медом ділиться!
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12.10.2021 19:19 Відповісти
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12.10.2021 20:09 Відповісти
чтобы тылы обезопасить..) еще свежи в памяти делишки тюремщиков в Рустави в бытность его презом...
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12.10.2021 19:30 Відповісти
Ну сам решил, значит сам. Это не границу в Украине с пафосом прорывать и по крышам бегать.
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12.10.2021 19:07 Відповісти
Вот это тюрьма! Заключенный сам выбирает себе камеру.
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12.10.2021 19:07 Відповісти
Реформированная.
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12.10.2021 19:46 Відповісти
Где то горько заплакал Малюська.
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12.10.2021 20:11 Відповісти
Так может он решить и уйти?
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12.10.2021 19:07 Відповісти
Да какая блин разница, как сидит грузинский преступник в Грузии?
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12.10.2021 19:08 Відповісти
Пусть посидит... и желательно лет пятнадцать-двадцать!
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12.10.2021 19:09 Відповісти
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12.10.2021 19:10 Відповісти
Дивно, не хоче бути поряд з іншими грузинами?
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12.10.2021 19:16 Відповісти
Бо "відмудохають"!!!
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12.10.2021 19:20 Відповісти
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12.10.2021 19:19 Відповісти
Боїться щоб шкіряний поїзд в темний тунель не загнали.
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12.10.2021 19:20 Відповісти
Он сам вообще решил посидеть в тюрьме, такой экстремальный и неординарный человек, вопрос только зачем и почему?
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12.10.2021 19:22 Відповісти
Чтобы приобрести тюремный опыт и авторитет.
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12.10.2021 19:25 Відповісти
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12.10.2021 19:24 Відповісти
Респект пану Саакашвили! Уверен, Украина не оставит вас в беде!
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12.10.2021 19:30 Відповісти
уверен, что, судя по ржачке и резонансу, таки оставит твоего пана там, где ему точно место....
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12.10.2021 19:33 Відповісти
ещё как оставит...
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12.10.2021 20:02 Відповісти
самое главное, что нужно знать о Михо
это то, что у кацапов от него - рвутся пердаки
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12.10.2021 19:38 Відповісти
Та ні фіга. Сходи на ЯП- там його обожнюють.
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12.10.2021 19:56 Відповісти
Не только у цапов, но и некоторых особо кучерявых в Украине тоже.
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12.10.2021 21:11 Відповісти
Грузики лягли под кацаПсин, а Михо, как репей, мешает наслаждаться!
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12.10.2021 19:53 Відповісти
Якщо відверто, то якось "пофіг" на цього гризлюка.
Один позитивний момент, це те що в нього і бариги - один господар. Так що і баригу .......... та і клоуна - очікує така ж участь.
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12.10.2021 19:55 Відповісти
Смицький, не гальмуй. Твої господарі кацапи Саакашвілі дуже навіть *******.
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12.10.2021 19:57 Відповісти
Не хочет с простыми людьми сидеть, гордый сильно.
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12.10.2021 20:28 Відповісти
чтобы не видели как он мед жрет
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12.10.2021 20:30 Відповісти
ему(карлсону) малыш(ясько)варенье носит...
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12.10.2021 20:35 Відповісти
вертухаи никогда не брешут.
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12.10.2021 20:36 Відповісти
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном... Вот и Пушкин вспомнился.
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12.10.2021 21:58 Відповісти
 
 